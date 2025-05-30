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СКФ Совкомфлот Современный коммерческий флот

СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот

УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2025 года 1
22.08.2024 Один из крупнейших стратегических партнеров России внезапно запретил россиянам ходить на гигантский сайт о технике 1
29.01.2024 Sitronics KT передала учебно-тренажерному центру «Совкомфлот» навигационную систему «Беринг» 1
01.03.2023 В России создана госсистема управления кораблями без капитана и команды на борту 1
25.05.2022 Компании, не исполнившие госконтракт из-за санкций, отстранят от госзакупок 1
25.02.2022 США запретили продажу в Россию телеком-оборудования и электроники. Введены санкции против банков и их ИТ-«дочек» 1
11.08.2021 Waveaccess завершила внедрение новой версии CRM в «Совкомфлоте» 2
08.07.2021 «Совкомфлот» внедрил платформу для защищенного файлового обмена и совместной работы МFlash 2
29.09.2020 «ВТБ Мои Инвестиции» предложили участие в размещениях акций без комиссий 1
05.06.2020 ABB обеспечила дистанционную поддержку СПГ-танкера «Совкомфлота» при раннем прохождении Северного морского пути 3
23.04.2020 Orange обеспечил спутниковой связью 19 судов «Совкомфлота» в Арктике и на Дальнем Востоке 3
23.08.2019 Секретные данные российской госкомпании британский юрист обменял на сексуальное видео 1
01.08.2019 АВВ поставит «Совкомфлоту» систему дистанционной диагностики 2
11.06.2019 Orange обеспечит бесперебойную спутниковую связь для арктических судов «Совкомфлота» 3
10.09.2018 ABB и «Совкомфлот» открыли центр с тренажером Azipod 2
21.10.2016 «Транзас» оснастит радиооборудованием еще одно судно для «Ямал СПГ» 1
08.02.2013 Экс-глава Microsoft Россия отучит чиновников воровать госимущество 1
13.01.2012 Путин ищет коррупцию в тысячах поставщиков «Ростелекома» 1
01.08.2011 Акции: Уверенный рост «Ростелекома» и Mail.ru на фоне всеобщей лихорадки 1
28.05.2010 РФ и Финляндия подписали соглашение о строительстве ледокола нового типа 2
18.02.2009 Итоги года SAP СНГ: рынок изменился 1
04.02.2009 SAP Business Objects внедряют в «Современном коммерческом флоте» 3
31.10.2008 В Петербурге спущен на воду арктический танкер "Михаил Ульянов" 3
29.08.2007 «Транзас» оснастил танкер Совкомфлота 1
09.06.2007 Состоялась закладка арктического челночного танкера 2
01.02.2007 «Транзас» оснастит арктические танкеры Совкомфлота 2
23.01.2007 «Транзас» оснастил танкер-газовоз 1

Публикаций - 27, упоминаний - 44

СКФ и организации, системы, технологии, персоны:

Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 3
Ростелеком 9933 3
SAP SE 5331 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3247 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1336 2
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 100 2
VK - Mail.ru Group 3485 1
Apple Inc 12276 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4147 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
MSoft - МСофт 16 1
Google LLC 11954 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 41 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 362 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
ЦТБ - Цифровые технологии будущего 3 1
ФОРС - Центр разработки 650 1
Совкомбанк Технологии 13 1
Bureau Veritas 12 1
Microsoft Corporation 24854 1
8488 1
Росимущество - Управления информационных технологий 18 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 70 1
ИНФРА Инжиниринг 15 1
Lenovo Group 2307 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2882 5
РЖД - Российские железные дороги 1940 4
Газпром ПАО 1367 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 318 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 213 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 814 3
Транснефть 309 3
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1689 2
Ямал СПГ 10 2
ABB Marine & Ports 3 2
Газпром нефть 640 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 451 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 476 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7595 2
ПСБ - Промсвязьбанк 872 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 941 2
Альфа-Банк 1799 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Burford Capital 1 1
Teekay LNG 1 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1960 1
Альфа-Капитал УК 116 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 728 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 424 1
Газпром нефть шельф - Gazprom Neft Shelf - ранее Севморнефтегаз 7 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 343 1
Совкомбанк ПАО 261 1
Почта России ПАО 2161 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 23 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1074 1
ГПБ - Газпромбанк 1108 1
МКБ - Московский кредитный банк 579 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1444 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 112 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6080 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3078 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 199 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12051 2
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 35 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 96 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 355 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
Федеральное казначейство России 1815 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 625 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морспасслужба ФГБУ - Морская спасательная служба - Госмортспасслужба России ФГУ 5 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1268 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 80 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 698 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2978 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 779 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 220 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4627 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 274 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68121 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52864 3
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16393 3
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ABB Azipod 4 3
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SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 2
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MSoft MFlash 17 1
WaveAccess SyncIT 13 1
Google Play - Google Store - Android Market 3348 1
Apple - App Store 2933 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 30 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3296 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1765 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 241 1
Microsoft Dynamics 1179 1
МегаФон Наши люди 48 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1764 1
Пола Райз - Пола Анфиса 3 1
Роснефть - РН-Сахалинморнефтегаз - Сахалин-1 10 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7177 1
Apple iPad 3885 1
FreePik 1141 1
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Ситроникс КТ - Беринг РЛД - радиолокационный судовой комплекс 3 1
Ульянов Михаил 7 4
Путин Владимир 3243 3
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 40 2
Тонковидов Игорь 2 2
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Потапов Владимир 41 1
Михайлюк Владимир 1 1
Никитин Юрий 5 1
Франк Сергей 4 1
Огай Сергей 1 1
Малышев Юрий 1 1
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Ruperti Wilmer - Руперти Уилмер 1 1
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Лавров Кирилл 3 1
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Румянцев Олег 11 1
Шестерюк Анатолий 1 1
Ковальский Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149070 21
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44235 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2751 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17862 4
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Приразломное нефтяное месторождение 9 4
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17476 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14255 2
Греция - Греческая Республика 985 2
Финляндия - Финляндская Республика 3625 2
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Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 1
Ergonomics - Эргономика 1626 1
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