Получите все материалы CNews по ключевому слову
СКФ Совкомфлот Современный коммерческий флот
УПОМИНАНИЯ
СКФ и организации, системы, технологии, персоны:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 2
|FT - Financial Times 1239 1
|Известия ИД 656 1
|Bloomberg 1321 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5956 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8214 1
|S&P 500 559 1
|Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
|Moody's Investors Service 136 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362861, в очереди разбора - 754031.
Создано именных указателей - 175779.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.