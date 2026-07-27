Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198386
ИКТ 15306
Организации 11737
Ведомства 1510
Ассоциации 1105
Технологии 3586
Системы 27038
Персоны 86540
География 3108
Статьи 1578
Пресса 1317
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 896

АМЭ НПП Авиационная и Морская Электроника

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.07.2026 Разработчика дисплеев для оборонки оштрафовали на всю сумму госконтракта. Он задержал работы на шесть с половиной лет 1
18.11.2024 Производитель: Мы переделываем готовую разработку под иностранные чипы. На российские очередь на год вперед 3
01.03.2023 В России создана госсистема управления кораблями без капитана и команды на борту 1
16.02.2023 С создателями российской госсистемы беспилотного управления кораблями расплатятся через два года после сдачи работ 1
04.10.2017 Минпромторг решил, кому дать 900 млн на развитие ГЛОНАСС, и не нашел, кому дать еще столько же 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

АМЭ НПП и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 126 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1459 2
УВЗ - УралВагонЗавод - НИИДАР НПК - Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи - Научно-производственный комплекс 10 1
Planar Systems 33 1
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 64 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1680 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 307 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 67 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 1
ГЛОНАСС АО 278 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 1
Роскосмос - ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1744 2
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 489 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 27 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 72 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3877 5
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3194 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25547 4
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 608 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1697 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22318 2
Беспилотный плавающий аппарат - Unmanned underwaterl vehicle, UUV - Морские автономные надводные суда, МАНС - Maritime autonomous surface ships, MASS - Автономное судовождение - Плавающий робот - Катер-робот - Безэкипажный катер (БЭК) 47 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3674 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36067 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29646 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1306 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13223 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4765 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10247 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1504 1
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 72 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7379 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1682 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 872 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 470 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64901 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22520 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3064 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 686 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3411 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1934 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8738 1
Пола Райз - Пола Анфиса 3 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2972 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2399 1
Новоселов Алексей 6 1
Бабюк Владислав 2 1
Митянин Александр 1 1
Ульянов Михаил 7 1
Пермяков Руслан 21 1
Бойко Алексей 138 1
Россия - РФ - Российская федерация 165698 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54682 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2844 2
Европа 24946 1
Земля - планета Солнечной системы 10855 1
Япония 13791 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19499 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1718 1
Россия - ДФО - Амурская область 951 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 970 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 233 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33648 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2006 3
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 186 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2529 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5454 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8930 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6161 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1003 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6714 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3021 2
Экономический эффект 1336 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57527 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8209 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6034 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3996 1
Энергетика - Energy - Energetically 5838 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 382 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4648 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12283 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21572 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2323 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 1
Wikipedia - Википедия 649 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 96 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще