С создателями российской госсистемы беспилотного управления кораблями расплатятся через два года после сдачи работ

Разработчики российской госсистемы беспилотного управления кораблями добились расчета за проект с задержкой в два года. Система создавалась по заказу Минпромторга, однако непосредственным разработчикам задолжала компания из группы «Ситроникс».

Работы — принять

Как выяснил CNews, компании «Ситроникс КТ» (входит в группу «Ситроникс») придется принять у научно-производственного предприятия «Авиационная и морская электроника» (АМЭ) работы по трехсотмиллионному госпроекту. Такое решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в который АМЭ обратилась с иском к «Ситрониксу КТ» 10 октября 2022 г. После приемки работ заказчику, закономерно, необходимо будет за них рассчитаться.

Госпроект касается заказанных Минпромторгом опытно-конструкторских работ (ОКР) по теме «Разработка единой технологической платформы безэкипажного управления морскими судами коммерческого флота различного назначения». Они осуществлялись в рамках подпрограммы «Развитие судостроительной науки» государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 гг.».

Тендер по выбору подрядчика на проведение этих ОКР был объявлен Минпромторгом 25 июля 2019 г. в формате открытого конкурса с начальной ценой контракта в 311 млн руб. «Ситроникс КТ» (на тот момент «Кронштадт технологии») стал единственным претендентом на бюджетные средства, и контракт был подписан с ним 3 сентября 2019 г. на сумму в 310,5 млн руб. Сроком исполнения соглашения было прописано 30 декабря 2022 г.

Из судебного решения можно заключить, что в этом проекте АМЭ выступила у «Ситроникса КТ» субподрядчиком. Сумма субподряда в решении не указана. Редакция CNews обратилась за ее уточнением к истцу и ответчику и ожидает ответов.

Существенные подробности

В заключении служителей Фемиды говорится, что договор «Ситроникса КТ» с АМЭ охватывал период с 9 сентября 2019 г. по 31 декабря 2020 г.

«Работы в рамках договора были выполнены АМЭ в полном объеме, — отмечается в судебных документах. — Акт сдачи-приемки второго этапа работы, акт сдачи-приемки материальных ценностей, созданных и (или) приобретенных в ходе выполнения работ, а также другая отчетная документация, разработанная в соответствии с договором, были переданы заказчику 5 ноября 2020 г.».

В ходе разбирательства АМЭ указала, что, по мнению компании,заказчик немотивированно уклоняется от приемки работ, не заявляя к исполнителю ни одного из требований, предусмотренных как нормами гражданского законодательства, так и положениями договора.

«Каких-либо претензий по качеству работ, выполненных исполнителем, со стороны заказчика не поступало, мотивированный отказ в принятии отчетной документации в адрес исполнителя не направлялся, — полагает истец. — Результаты работ по договору переданы заказчику, что подтверждается письмом заказчика от 28 января 2022 г., в котором “Ситроникс КТ” ссылается на невозможность оплаты выполненных работ ввиду неполучения денежных средств от госзаказчика».

«Ситроникс КТ» свою позицию по делу не представил, иск не оспорил. В итоге служители Фемиды встали на сторону АМЭ.

ОКР сдана, инцидент исчерпан

После публикации материала с CNews связались представители «Ситроникса КТ» и заверили, что рассматриваемый конфликт уже исчерпан.

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«Головной контракт с Минпромторгом исполнен, работы были приняты в декабре 2022 г., — отметили они. — Работы по выполнению компонента проекта подрядчиком АМЭ не закрывались до тех пор, пока не прошла приемка всех выполненных Sitronics KT работ головным заказчиком. На текущий момент между Sitronics KT и АМЭ уже подписано мировое соглашение, оплата по которому пройдет траншами в течение трех месяцев».

Подоплека проекта создания системы управления беспилотными судами

Техзадание тендера на проведение рассматриваемых ОКР начинается с подобного описания проблематики дистанционного и беспилотного управления судами (в видении 2019 г.)

«В настоящее время создание автоматически и дистанционно управляемых судов для коммерческих морских перевозок, технического и вспомогательного флота находится в фокусе внимания ведущих морских держав, — сообщали авторы ТЗ. — Такие суда, по мнению экспертов, позволят судоходным компаниям снизить эксплуатационные расходы и сделать грузоперевозки более безопасными».

В документе отмечалось, что внедрение технологий автоматического и дистанционного судовождения (т. е. без необходимости участия в нем экипажа на борту, почему они зачастую называются технологиями безэкипажного или автономного судовождения) должны обеспечить значительный эффект в ключевых аспектах судоходства: снижение затрат на экипаж, снижение расходов на топливо за счет slow steaming (снижения скорости судна) и более эффективного управления судном, снижение экологических рисков и рисков безопасности, обусловленных человеческим фактором, повышение привлекательности профессии моряков.

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«Ключевой экономический эффект, бесспорно, формируется за счет повышения безопасности судовождения, — говорилось в ТЗ. — Человеческий фактор, несмотря на повсеместное использование технологий автоматизации судовождения, остается главной причиной инцидентов на море. Следующим по значимости эффектом должно стать снижение затрат судоходных компаний на экипаж на борту за счет сокращения его численности и требованиям к квалификации. В среднем от 30% до 40% эксплуатационных расходов (ship operation costs) приходятся на содержание экипажа, что составляет около 10% от совокупных затрат на перевозку (trip rate)».

При этом, уже сегодня широко автоматизирована работа энергетической установки, палубных механизмов и грузовых операций, что позволяет исключить постоянную вахту в машинном отделении и выполнять целый ряд действий без участия человека, — продолжают авторы. — Современная автоматизация судовождения позволяет осуществлять переход в открытом море в хорошую погоду с минимальным составом вахты. Технологии автоматического и дистанционного судовождения позволят сделать следующий шаг в автоматизации судна, сократив необходимость вахты на мостике».

Госзаказчик в 2019 г. полагал, что сокращение экипажа позволит оптимизировать и другие расходы: от сокращения топлива за счет slow steaming в краткосрочной перспективе до удешевления конструкции судна за счет уменьшения количества помещений с системами жизнеобеспечения.

«Предлагаемая ОКР направлена на существенное продвижение, прорыв в создании и практическом применении технологий автоматического и дистанционного судовождения, обеспечении лидерства отечественных технологий на этом ключевом и быстро формируемом сегменте мирового рынка, — отмечалось в заключении вступления к ТЗ. — Важной особенностью проекта является возможность применения разрабатываемой технологической платформы для оперативной модернизации существующих, а не только перспективных судов различного назначения. Ее создание и практическое апробирование на реальных коммерческих судах обеспечит максимально быстрое начало внедрения разработанных технологий, как на судах российского флота, так и за рубежом».