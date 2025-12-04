В России создан уникальный морской беспилотник для помощи водолазам 1

В России испытано кинетическое орудие для борьбы с БПЛА любых типов 1

В России запустили производство морских беспилотных катеров 2

Россия начинает тестировать в северных морях беспилотные суда 1

Впервые раскрыты характеристики нового российского БПЛА большой дальности 2

Эксперты обсудили будущее ИИ 1

В Минобороны России создается структура для ускоренной разработки и выпуска морских беспилотников 1

В России создали водный беспилотник для мониторинга водоемов 1

Цифровизация приведет к изменению логистических потоков в стране 1

Альянс в сфере ИИ поможет внедрить технологии искусственного интеллекта в транспорте 1

В России создан безэкипажный катер с нестандартным корпусом и необычной конструкцией 4

Паромы Росморпорта получили первые в России удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов промышленности 1

Созданный Sitronics КТ тренажер для обучения судоводителей в виртуальной реальности прошел госиспытания 5

В России создана госсистема управления кораблями без капитана и команды на борту 2

С создателями российской госсистемы беспилотного управления кораблями расплатятся через два года после сдачи работ 1

Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 1

РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом 1

Определен первый маршрут для автономного или безэкипажного судовождения в России 1

Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1

Безлюдные технологии 2

ABB провела испытания дистанционного управления пассажирским паромом 1

В России легализуют морские суда без экипажа 3