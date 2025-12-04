Разделы

04.12.2025 Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море 3
03.12.2025 В России создан уникальный морской беспилотник для помощи водолазам 1
02.10.2025 В России испытано кинетическое орудие для борьбы с БПЛА любых типов 1
10.09.2025 В России появился морской дрон на оптоволокне, способный работать как камикадзе или БПЛА-носитель 1
08.09.2025 Безэкипажные катера НПЦ «Крылья Сахалина» первыми в России подключены к единой системе идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
03.09.2025 АО «ГЛОНАСС» начало подключение беспилотных катеров к Единой системе идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
20.08.2025 В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн 3
17.07.2025 В России запустили производство морских беспилотных катеров 2
19.06.2025 Россия начинает тестировать в северных морях беспилотные суда 1
15.05.2025 Впервые раскрыты характеристики нового российского БПЛА большой дальности 2
28.04.2025 Эксперты обсудили будущее ИИ 1
23.04.2025 В Минобороны России создается структура для ускоренной разработки и выпуска морских беспилотников 1
05.02.2025 Один из крупнейших в мире производителей промышленных роботов увольняет 10% сотрудников из-за падения спроса 1
13.12.2024 В России создан человекоподобный робот для работ на складах, умеющий выдавать заказы 1
03.10.2024 В России создали водный беспилотник для мониторинга водоемов 1
30.09.2024 Цифровизация приведет к изменению логистических потоков в стране 1
18.09.2024 В России запущен в серию тяжелый морской беспилотник «Визир» 2
27.06.2024 В России создан безэкипажный катер с дальностью хода больше 400 км. На его основе будут строить боевые роботизированные комплексы 4
06.06.2024 Альянс в сфере ИИ поможет внедрить технологии искусственного интеллекта в транспорте 1
16.05.2024 В России создан безэкипажный катер с нестандартным корпусом и необычной конструкцией 4
14.05.2024 В России создан и успешно применен морской беспилотный катер-камикадзе. Видео 4
03.10.2023 Паромы Росморпорта получили первые в России удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов промышленности 1
21.08.2023 Созданный Sitronics КТ тренажер для обучения судоводителей в виртуальной реальности прошел госиспытания 5
01.03.2023 В России создана госсистема управления кораблями без капитана и команды на борту 2
16.02.2023 С создателями российской госсистемы беспилотного управления кораблями расплатятся через два года после сдачи работ 1
26.04.2022 Sitronics Group увеличила выручку на 93,8% по итогам 2021 года 1
10.01.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 1
29.09.2021 РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом 1
04.08.2021 Определен первый маршрут для автономного или безэкипажного судовождения в России 1
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
20.01.2020 Безлюдные технологии 2
06.12.2018 ABB провела испытания дистанционного управления пассажирским паромом 1
20.08.2018 В России легализуют морские суда без экипажа 3
16.12.2016 «Морские» ИТ-шники просят Путина им помочь, чтобы Россия не потеряла суверенитет 1
13.12.2016 «Транзас» приступил к реализации проектов в рамках программы НТИ 1
31.10.2012 Беспилотный катер умеет запускать ракеты. ВИДЕО 1
15.12.2011 Посадка на Титан: робот тренируется в Андах 1
28.12.2007 Создан катер-автомат для борьбы с пиратами 1
Публикаций - 44, упоминаний - 68

Беспилотный плавающий аппарат и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 10
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 119 8
Telegram Group 2571 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 155 2
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 44 2
BAE Systems 172 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
ГЛОНАСС АО 241 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 110 1
ICL ГК 447 1
OpenAI 373 1
Google DeepMind 63 1
Teradyne 29 1
Fortis - Фортис 40 1
UR - Universal Robots 9 1
Solvo - Солво 32 1
Trust Technologies - Траст Технолоджиз 11 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 26 1
MiR - Mobile Industrial Robots 2 1
ИИ-Технологии 223 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
Ситроникс - Sitronics Electro 55 1
Ситроникс КТ - Stéor 5 1
Беспилотные авиационные системы 73 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн 11 1
Интеллектуальная электроника — Валдай ИНТЦ - Ушкуйник НПЦ 4 1
Intel Corporation 12541 1
Ростелеком 10306 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 1
SAP SE 5426 1
8983 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 1
Yandex - Яндекс 8434 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 5
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 3
РЖД - Российские железные дороги 2001 3
Boeing 1017 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 2
АМЭ НПП - Авиационная и Морская Электроника 4 2
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 27 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 90 1
Музей-усадьба Архангельское 34 1
Evocargo - Эвокарго 36 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 18 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 12 1
Volvo Penta 6 1
Рубин ЦКБ МТ - Центральное конструкторское бюро МТ Рубин - Диакор МГП - Экопол МГНПЭП 13 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 41 1
ЦКБ имени Р.Е. Алексеева - Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева 1 1
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 20 1
Евросиб 16 1
Безэкипажная логистика 2 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 7
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 5
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 91 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 4
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 30 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 84 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 2
ICS - International Chamber of Shipping - МПС - Международная палата судоходства 3 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 118 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 67 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 253 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 28 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 77 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 38 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 68 1
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса - Информационный центр Кузбасса 4 1
U.S. Department of Defense - NAS Pax River - Патуксент-Ривер Военно-морская авиабаза 16 1
Минюст РФ - ФПП - Федеральная Пробирная Палата 4 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 23 1
РКО - Российское Классификационное Общество - РРР - Российский Речной Регистр 10 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 14 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
ЕРСТУ - Европейский союз речного и прибрежного транспорта - Европейский союз речного и морского транспорта 1 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 70 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 10
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1214 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 5
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 745 5
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1970 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 3
Дистанционное управление - Удалённое управление 1207 3
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 43 3
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 50 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 2
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 305 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 2
Стандартизация - Standardization 2240 2
Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot 57 2
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 406 2
Видеокамера - Camcorder 2326 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 4
Пола Райз - Пола Анфиса 3 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 2
FreePik 1435 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 518 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 1
ABB Ability 25 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 139 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 1
Ростелеком - РТКомм.РУ SenSat 18 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 1
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 26 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 41 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 31 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - Морской VSAT - технология спутниковой связи на водном транспорте 9 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 62 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 20 1
Единая сервисная платформа науки 1 1
Пушкинская карта 18 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 22 1
Минтранс РФ - Зеленый цифровой коридор пассажира 8 1
Минтранс РФ - Генерал Черняховский 3 1
Минтранс РФ - ГосЛог - НЦТЛП - Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа 11 1
Ситроникс КТ - ПМБС - Платформа моделирования безэкипажного судовождения 3 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Google YouTube - Видеохостинг 2885 1
Путин Владимир 3349 5
Родионов Андрей 35 3
Чаркин Евгений 314 2
Мантуров Денис 120 2
Пожидаев Николай 85 2
Пинский Александр 3 2
Давыдова Полина 18 2
Даниленко Михаил 3 2
Белоусов Андрей 144 1
Кравцов Роман 88 1
Алифанов Кирилл 70 1
Нащекин Алексей 118 1
Шойгу Сергей 91 1
Старовойт Роман 21 1
Моисеев Александр 23 1
Дмитриев Александр 51 1
Цыбульский Александр 7 1
Михеев Александр 16 1
Потапов Александр 29 1
Крайнов Александр 19 1
Катков Алексей 42 1
Сидорюк Алексей 14 1
Ульянов Михаил 7 1
Пономарёв Владимир 16 1
Куликов Дмитрий 11 1
Оселедец Иван 40 1
Koskela Juha - Коскела Юха 4 1
Королев Игорь 65 1
Симонов Сергей 9 1
Гаврилов Всеволод 1 1
Шамрай Феликс 1 1
Горбач Роман 9 1
Каушанский Александр 53 1
Хазин Михаил 5 1
Евтухов Виктор 9 1
Чадаев Алексей 3 1
Генералов Сергей 3 1
Райкевич Алексей 114 1
Шишенин Евгений 23 1
Мацкевич Антон 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 10
Земля - планета Солнечной системы 10658 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 5
Украина 7793 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 712 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 723 2
Россия - ДФО - Магаданская область 477 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 985 2
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 105 2
Мировой океан - World Ocean 521 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 2
Азовское море - Азовское побережье 44 2
Великобритания - Южная Англия - Южное побережье Англии 9 2
Атлантический океан - Мексиканский залив 67 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Япония 13547 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1306 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 100 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Россия - СФО - Кемеровская область 985 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 661 1
Чили - Республика 484 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 333 1
Литва - Литовская Республика 664 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 766 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 291 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 13
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 7
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 172 6
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 354 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 5
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1330 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 3
ОКР - Опытно-конструкторские работы 210 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 3
Энергетика - Energy - Energetically 5524 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 197 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 2
Экономический эффект 1219 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 413 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 3
Известия ИД 704 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 31 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Space Daily 528 1
Times 648 1
Defense Tech 44 1
EBU - European Broadcasting Union - ЕВС - Европейский вещательный союз 18 1
CNews Мишень 172 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 41 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 42 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 13 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
SETI Institute 23 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 1
МИИТ - АВТ РУТ - Академия водного транспорта 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
