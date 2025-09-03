Разделы

АО «ГЛОНАСС» начало подключение беспилотных катеров к Единой системе идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС»

К создаваемой на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» единой системе идентификации беспилотного транспорта подключены первые безэкипажные катера. Технология тестируется в Сахалинской области на различных маршрутах при доставке грузов на удаленные острова и на озере Тунайча. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Совместная работа с Сахалинской областью по мониторингу безэкипажных речных и морских катеров способствует повышению безопасности и прозрачности перемещения транспорта на воде.

Подключение безэкипажных катеров подтвердило готовность единой системы идентификации к работе с беспилотным транспортом во всех средах – на земле, воде и в воздухе. Сегодня создаваемая по поручению Президента России Владимира Путина платформа протестирована на гражданской беспилотной авиации (подключено более 600 авиабеспилотников) и беспилотных грузовиках на трассах М-11 «Нева» и ЦКАД (подключено более 60 автономных фур).

На базовом уровне единая система идентификации будет выполнять функцию онлайн-мониторинга движения, трекинга. Следующим шагом станет возможность предотвращения киберугроз и централизованного информирования, передачи команд, нажатием, грубо говоря, одной кнопки, например, о необходимости остановки беспилотников.

Для гражданской беспилотной авиации подключение к такой системе начнется с 1 марта 2026 г. Прозрачность полетов, открытая для всех госорганов информация о беспилотнике, его владельце, операторе позволит открывать небо, смягчать вынужденные запреты в регионах. Расширение географии полетов позволит бизнесу строить новые логистические цепочки, разрабатывать долгосрочные бизнес-модели и инвестировать в создание коммерческих флотов авиабеспилотников. Такой подход позволит перейти состояния точечных экспериментов к промышленной эксплуатации.

Для беспилотных грузовиков такой подход формирует индекс зрелости технологий. Помимо количественных данных о пробеге государство будет видеть качественные объективные показатели – в частности, километраж в полностью автоновном режиме без перехвата руля оператором. И все дальнейшие шаги по развитию отрасли беспилотья, переходу к массовому внедрению, открытию дорог общего пользования будут приниматься на основе объективных, независимых данных от госсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».

