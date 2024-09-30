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Индексная книга (каталог) CNews*
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Логистика Логистические информационные системы LogisticsTech Logistics Systems Управление логистическими процессами Системы управления заказами Order Management System, OMS

Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS


30.09.2024 Цифровизация приведет к изменению логистических потоков в стране 1

12.08.2024 ПО для управления VDI: краткий обзор рынка 1

25.07.2024 Российско-китайский маркетплейс для бизнеса заработает на бирже до 2 миллиардов 1

11.07.2024 Российско-китайский маркетплейс для бизнеса идет на биржу, чтобы захватить молодой рынок 1

05.07.2024 «1С-Рарус» перевел Noytech Supply Chain Solutions на отраслевое решение «1С» 1

01.07.2024 В России переводят систему эксплуатации АЭС на отечественное ПО 1

01.07.2024 Аналитика МТС: Redmi A2+ стал самым популярным смартфоном в России 1

В экосистеме нашего бренда – полный спектр решений для крупного бизнеса 1

17.06.2024 «Аэромакс» поддержал создание Арктического испытательного центра гражданских беспилотных технологий на Ямале 1

29.05.2024 Всеволод Воробьев -

Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: Агрохолдинги в России отдают предпочтение модульным ЦОДам

 1

17.04.2024 Как рынок SRM-систем реагирует на внешние вызовы 1

17.04.2024 ATI.SU: Проблемы с трансграничными платежами тормозят рынок международных перевозок 1

03.04.2024 Amazon внезапно убрал кассы самообслуживания из своих магазинов без продавца. Полная автоматизация оказалась результатом ручной работы 1000 индусов 1

03.04.2024 На Ozon и «Яндекс Маркет» покупателям придется платить дополнительные 15% за любимую технику. Способы оплаты до жути неудобные 1

26.03.2024 Компания «Керамик Солюшнс Рус» завершила пилотный проект внедрения Axelot WMS на складе в Самарской области 1

22.03.2024 Суверенный электромобиль «Атом» получил госномера и вышел на дороги. Идут масштабные испытания 1

18.03.2024 ГК «Аквариус» и Nemifist объявляют о старте технологического партнерства 1

28.02.2024 Интеграционное решение Datareon в «Тульском молочном комбинате» 1

05.02.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» оптимизирует бизнес-процессы с помощью новой ERP-системы 1

25.01.2024 Сбежавшие из России техногиганты с мировым именем попали в финансовый ад. Прибыль растворяется в воздухе, убытки непомерно растут 1

15.01.2024 Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой 1

11.01.2024 Аналитика МТС: в 2023 г. якутяне чаще обновляли гаджеты 1

03.01.2024 Геннадий Айвазян: биография и карьера 1

29.12.2023 Аналитика МТС: в 2023 году нижегородцы стали чаще обновлять гаджеты 1

29.12.2023 Аналитика МТС: в 2023 г. результаты продаж смартфонов в России стали одними из самых высоких за последние пять лет 1

27.12.2023 Михаил Шатин -

Михаил Шатин, «СберСервис»: Российские заказчики возвращаются к аутсорс-модели получения сервисов

 1

26.12.2023 На рынке смартфонов революция. Россияне вышвырнули iPhone и Samsung из топа продаж. Опрос 1

15.12.2023 Электронщики просят власти не наказывать их рублем за срыв разработок. Ожидается массовое неисполнение обязательств 1

30.11.2023 Операторы связи рвутся на рынок видеонаблюдения 1

16.11.2023 Как государство поддерживает внедрение искусственного интеллекта 1

02.11.2023 Логистические компании протестируют CRM-платформу студентки университета «Синергия» 1

24.10.2023 B2B-платформа: изучаем особенности и инсайты для эффективного запуска 1

16.10.2023 Российское решение для онлайн-торговли нового поколения презентовали на Ecom Retail Week 2023 1

13.10.2023 Цифровизация сельского хозяйства: как искусственный интеллект помогает сеять пшеницу 1

03.10.2023 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи смартфонов в России увеличились на 25% и достигли уровня 2021 года 1

28.09.2023 Selectel Tech Day: спрос на облака продолжает расти вопреки экономической турбулентности 1

22.08.2023 Отраслевые сборки CRM-систем: в чем их особенности 1

16.08.2023 Цифровизация в облаках: как ускорить автоматизацию закупок с помощью отечественного ПО 1

03.08.2023 Ученые из Tinkoff Research открыли алгоритм для увеличения скорости обучения искусственного интеллекта в 20 раз 1

13.07.2023 Китайцы взломали электронную почту чиновников Госдепа и Минторга США 1


Публикаций - 254, упоминаний - 263

Логистика и организации, системы, технологии, персоны:

8012 55
Microsoft Corporation 24445 31
SAP SE 5221 25
Oracle Corporation 6627 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11994 17
Apple Inc 11921 16
1С-Рарус 875 15
Samsung Electronics 10164 11
Корус Консалтинг ГК 1194 10
Xiaomi 1650 10
МегаФон 8458 9
IBM - International Business Machines Corp 9405 9
Ростелеком 9499 8
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 8
Intel Corporation 12091 8
Transsion Holdings - Tecno Mobile 199 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 554 7
Infinix Mobile - Infinix Mobility 119 6
Yandex - Яндекс 7031 6
Прогноз 1630 6
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 363 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1099 6
HP Inc. 5662 6
Крок - Croc 1771 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4754 5
Huawei 3844 5
Google LLC 11640 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8628 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1615 5
Dassault Systemes 219 4
Infor - infor business AG 239 4
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 145 4
Amazon Inc - Amazon.com 2955 4
Accenture plc 679 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1433 4
Broadcom - VMware 2320 4
AMD - Advanced Micro Devices 4144 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1160 4
Цифра ГК 2368 4
Softline - Софтлайн 2648 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2224 14
НСПК - Национальная система платежных карт 788 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 835 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7037 9
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 590 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1259 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 668 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 994 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1599 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1089 4
Связной ГК 1365 4
Почта России ПАО 2086 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 786 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 237 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 651 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 438 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 111 3
X5 Group - Перекрёсток 528 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 641 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 821 2
Volvo Cars 252 2
BMW Group 437 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1222 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 298 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 636 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 353 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 256 2
Северсталь ПАО - Severstal 452 2
ГПБ - Газпромбанк 1061 2
ПСБ - Промсвязьбанк 837 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 169 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 2
Лента - Сеть розничной торговли 2027 2
eBay Inc 1617 2
Снежная Королева - СК Трейд 53 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 129 2
Walmart - Wal-Mart Stores 374 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4873 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11240 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5768 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2669 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2602 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4574 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3843 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3055 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 321 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2981 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1354 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 795 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3265 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2807 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 189 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2425 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 583 2
Федеральное казначейство России 1739 2
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5350 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 896 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1148 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1762 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1838 2
Судебная власть - Judicial power 2283 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3227 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 333 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1902 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 456 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 437 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1122 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4347 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 195 1
Междуреченский водоканал МУП 4 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1061 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 635 1
Совет при президенте Российской Федерации 197 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 637 3
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 92 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 64 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 128 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1420 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 40 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 122 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6233 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 300 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 710 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29716 122
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63409 117
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9685 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48420 60
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6439 59
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2255 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17987 43
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6533 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20497 39
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11401 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12266 34
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28932 33
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1026 33
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15484 32
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 412 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12119 29
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11581 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9608 27
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23623 24
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4288 23
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5064 22
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting 1191 22
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12193 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10765 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26068 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10955 19
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4862 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12575 19
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11611 18
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4652 18
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6269 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5656 17
Проверка контрагентов 1961 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9113 16
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6827 16
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 711 15
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1375 15
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2095 15
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3026 15
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2235 27
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 437 15
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 445 14
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 918 14
Microsoft Dynamics 1170 13
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 928 10
Oracle E-Business Suite - OEBS 581 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7008 8
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 555 8
Linux OS 9656 7
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 390 6
Microsoft Windows 15453 6
Google Android 13804 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 868 6
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 229 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2690 5
Microsoft Office 3670 5
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 119 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4928 5
FreePik 831 4
Apple iPhone 13 134 4
Apple iPhone 14 129 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1375 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3140 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4217 4
Microsoft Windows 2000 8660 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4993 4
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 35 3
Microsoft SQL Server 1641 3
Яндекс.Маркет 883 3
1С:ERP Управление предприятием 512 3
Apple iOS 7601 3
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 3
Microsoft Dynamics CRM 541 3
Apple iPad 3842 3
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 58 3
1С:Торговля и Склад 69 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 235 3
1С-Рарус Альфа-Авто 60 3
NVision Барьер 626 3
Ансимов Константин 28 3
Медведев Алексей 27 2
Воронин Павел 125 2
Семенов Александр 144 2
Чернышенко Дмитрий 557 2
Бурмистров Михаил 26 2
Адмиральский Сергей 39 2
Тяньшу Сунь 6 2
Груздев Сергей 45 2
Бар-Бирюкова Мария 88 2
Мишустин Михаил 649 2
Завадский Марк 15 2
Косенков Денис 6 2
Уваров Сергей 30 2
Егоров Владимир 82 2
Кондратенко Кирилл 19 1
Смирнов Дмитрий 87 1
Маковский Максим 13 1
Михалков Никита 14 1
Истомин Константин 56 1
Климарев Михаил 48 1
Бургов Владимир 16 1
Васильев Евгений 119 1
Чернышев Андрей 67 1
Натрусов Артем 277 1
Сечкин Алексей 19 1
Сковородников Олег 3 1
Лосев Дмитрий 4 1
Фролов Борис 27 1
Ложкин Сергей 42 1
Сорокина Татьяна 18 1
Греф Герман 414 1
Меденцев Константин 95 1
Федотов Алексей 9 1
Шадаев Максут 944 1
Сотин Денис 205 1
Давыдова Полина 12 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 402 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Долженко Евгения 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 140355 161
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42384 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16682 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51689 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14010 21
Европа 21639 17
Беларусь - Белоруссия 5543 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17038 12
Казахстан - Республика 5455 12
Украина 7546 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14100 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7242 7
Германия - Федеративная Республика 12606 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2841 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3854 7
Япония 13227 6
Армения - Республика 2263 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1807 5
Южная Корея - Республика 6587 5
Земля - планета Солнечной системы 10299 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2879 5
Китай - Тайвань 3927 5
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1111 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2851 4
Европа Восточная 3064 4
Ближний Восток 2904 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1351 4
Азия - Азиатский регион 5418 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13255 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1432 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1248 3
Индия - Bharat 5374 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2383 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3018 3
Дания - Королевство 1289 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 986 3
Россия - СФО - Новосибирск 4203 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3503 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1604 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2588 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46971 72
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23452 70
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6650 52
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17902 49
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5842 44
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13644 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49742 37
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12985 30
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