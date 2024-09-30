Логистика Логистические информационные системы LogisticsTech Logistics Systems Управление логистическими процессами Системы управления заказами Order Management System, OMS
- LogisticsTech – любая технология, позволяющая игрокам логистической отрасли управлять потоками товаров
Логистика и организации, системы, технологии, персоны:
|Ансимов Константин 28 3
|Медведев Алексей 27 2
|Воронин Павел 125 2
|Семенов Александр 144 2
|Чернышенко Дмитрий 557 2
|Бурмистров Михаил 26 2
|Адмиральский Сергей 39 2
|Тяньшу Сунь 6 2
|Груздев Сергей 45 2
|Бар-Бирюкова Мария 88 2
|Мишустин Михаил 649 2
|Завадский Марк 15 2
|Косенков Денис 6 2
|Уваров Сергей 30 2
|Егоров Владимир 82 2
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Смирнов Дмитрий 87 1
|Маковский Максим 13 1
|Михалков Никита 14 1
|Истомин Константин 56 1
|Климарев Михаил 48 1
|Бургов Владимир 16 1
|Васильев Евгений 119 1
|Чернышев Андрей 67 1
|Натрусов Артем 277 1
|Сечкин Алексей 19 1
|Сковородников Олег 3 1
|Лосев Дмитрий 4 1
|Фролов Борис 27 1
|Ложкин Сергей 42 1
|Сорокина Татьяна 18 1
|Греф Герман 414 1
|Меденцев Константин 95 1
|Федотов Алексей 9 1
|Шадаев Максут 944 1
|Сотин Денис 205 1
|Давыдова Полина 12 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 402 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Долженко Евгения 27 1
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