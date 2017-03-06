Oracle JD Edwards EnterpriseOne JDE J.D. Edwards World Solution Company Premisys

RBC Group представила решение для ERP систем по работе с банк-клиентами любых банков RBC Group (Казахстан) объявила о выпуске решения RBC Solutions BIP для выгрузки данных из ERP-cистем (MS Dynamics Navision, MS Dynamics Axapta, Infor FMS SunSystems, SAP, Scala, IFS, Oracle JD Edwards EnterpriseOne) в клиенты различных банков, загрузки и разнесения банковских выписок и различных справочников. RBC Solutions BIP решает проблему предприятий, работающих с неско

RBC Group выпустила решение для интеграции учетных систем с государственной системой электронных счетов-фактур Казахстана ции учетных систем MS Dynamics Navision, MS Dynamics Axapta, Infor FMS SunSystems, SAP, Scala, IFS, Oracle JD Edwards EnterpriseOne с государственной информационной системой электронных счетов-

АгроХолдинг «Кубань» и компания «Борлас» первыми в агросекторе внедряют отраслевую ERP в растениеводстве о» в практике сельхозпредприятий России. Компании применили специализированный программный комплекс Oracle JD Edwards Enterprise One. На его основе будут автоматизированы управление, планирован

Oracle представила новинки в линейке бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne Корпорация Oracle анонсировала новинки в линейке бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne с целью помочь заказчикам повышать прибыль и оптимизировать бизнес-п

Oracle выпустила 57 мобильных приложений для JD Edwards Корпорация Oracle выпустила 57 новых мобильных бизнес-приложений Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Enterprise Applications. Новые приложения для управлен

Обновленные Oracle BI Applications расширяют понимание процессов закупок и управления талантами трументы интеграции («коннекторы») между решением Oracle Procurement and Spend Analytics и системой Oracle JD Edwards. Кроме того, Oracle представила новый аналитический модуль Oracle Human Res

Новое приложение Oracle In-Memory Application позволит изучать спрос и предложение в реальном времени Корпорация Oracle представила приложение Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Planning Advisor, призванное помочь специалистам по

Oracle начала продажи новых бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications шения на базе технологии вычислений в оперативной памяти, объявила о начале продаж новых приложений Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications для ERP-системы Oracle JD Edwards

В ERP-системе JD Edwards Enterprise One закрыта уязвимость спустя 3 года с момента обнаружения Digital Security оказала содействие корпорации Oracle в устранении опасной уязвимости в ERP-системе JD Edwards Enterprise One — в части использования толстого клиента на рабочих станциях. Уязви

ERP-система Oracle JD Edwards EnterpriseOne обновлена до версии 9.1 Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии системы управления предприятием Oracle JD Edwards EnterpriseOne, призванной помочь организациям во всех отраслях и регионах с

Oracle представила мобильное приложение для управления отчетами о расходах Корпорация Oracle анонсировала приложение Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Expense Management, которое упрощает и оптимизирует уп

Oracle представила новые мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne Корпорация Oracle анонсировала мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Новые решения включают Oracle JD Edwards EnterpriseOn

Oracle интегировала систему управления перевозками Transportation Management 6.1 с ERP-комплексом JD Edwards EnterpriseOne 9.0 ии системы управления глобальными перевозками Oracle Transportation Management 6.1 с ERP-комплексом Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.0, за счет чего удалось расширить функциональные возможност

Oracle представила интеграционное решение для управления проектами проектирования и строительства Корпорация Oracle представила интеграционное решение Oracle JD Edwards EnterpriseOne Integration to Primavera Contract Management, призванное помо

«Алиди» перевела все филиалы на Oracle JD Edwards EnterpriseOne шении проекта по переводу всех филиалов компании на единую систему управления ресурсами предприятия Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Проект внедрения единой ERP-системы продолжался около года с

«СД Фудс» внедрила Oracle JD Edwards EnterpriseOne Robertson & Blums Corporation-Russia (RBC — Russia) внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne в компании «СД Фудс» — договор о поставке был подписан в

В «Топ-Книге» внедряют Oracle Retail что в «Топ-Книге» уже успешно реализовано два проекта на основе бизнес-приложений Oracle: внедрение Oracle JD Edwards EnterpriseOne и системы управления по целям с использованием Oracle Enterpr

Oracle устранит 37 уязвимостей prise PeopleTools, одна — к PeopleSoft Enterprise Human Capital Management и по одной — к JD Edwards EnterpriseOne и JD Edwards OneWorld Tools. Это самое маленькое обновление в истори

Oracle AppsForum 2007 объединит лидеров бизнеса России и СНГ аточные условия успешного проекта. Лидеры отраслей расскажут об управленческих и бизнес-задачах, которые стоят перед их предприятиями сегодня, и поделятся опытом, как решения Oracle E-Business Suite, Oracle JD Edwards EnterpriseOne, Oracle Retail, Oracle Siebel CRM, Oracle Utilities GBU и другие системы Oracle помогают в осуществлении этих задач. Успех более 200 клиентов Oracle по бизнес-пр

Oracle AppsForum 2007 объединяет лидеров бизнеса России и СНГ аточные условия успешного проекта. Лидеры отраслей расскажут об управленческих и бизнес-задачах, которые стоят перед их предприятиями сегодня, и поделятся опытом, как решения Oracle E-Business Suite, Oracle JD Edwards EnterpriseOne, Oracle Retail, Oracle Siebel CRM, Oracle Utilities GBU и другие системы Oracle помогают в осуществлении этих задач. Успех более 200 клиентов Oracle по бизнес-пр

InterStep планирует удвоить рыночную долю вместе с Oracle JDE В феврале 2007 года в компании InterStep завершен основной этап внедрения новой информационной системы Oracle JDE. После внедрения данной модели планирования, разработанной совместно с Deloitte, InterStep планирует увеличить размер рыночной доли на 50%. Решение о внедрении Oracle JDE было

AD Smartec внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne Robertson & Blums Corporation-Russia внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne в компании AD Smartec — договор о поставке и внедрении продук

Cognos EP внедряют в «Сантехкомплекте» йшего использования системы, а также гибкость и масштабируемость в зависимости от требований клиентов. Таким образом, в «Сантехкомплекте» специалистами R&K Consulting уже проводится внедрение системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne для управления логистическими и финансовыми бизнес-процессами. Решение для управления финансовым планированием Cognos EP, в свою очередь, позволит быстро получат

R&K Consulting: вышла в Центральную Азию казахстанских и российских предприятий, специалисты R&K Consulting представили специальное решение Oracle JD Edwards & GESTORI Retail. Решение для управления розницей было разработано R&K Cons

18 октября состоялась конференция в области управленческого софта туации. Аплодисменты аудитории вызвало артистичное выступление Филиппа Науменко, менеджера проектов Oracle JD Edwards EnterpriseOne компании «Робертсон и Блумс Корпорейшн – Раша» (Москва). На п

Oracle продемонстрировала возможности E-Business Suite 12 ed после дебюта Fusion. В частности, идет работа над обновлением Siebel 8.0, JD Edwards World A9.1, JD Edwards EnterpriseOne 8.12 и Siebel CRM On Demand 12. В этом году Oracle выпустит также ко

В продуктах Oracle закрыты опасные уязвимости буются привилегии на создание PL/SQL-функций. «Дырам» присвоен рейтинг опасности «высокая». Уязвимы JD Edwards EnterpriseOne 8.x; JD Edwards OneWorld 8.x; Oracle Application Server 10g; Oracle

Oracle выпустила новую версию JD Edwards EnterpriseOne 8.12 Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии — JD Edwards EnterpriseOne 8.12. Последний релиз предлагает дополнительные модули и расширенные

R&K и FIT создадут новое решение для ритейла естно разработают, будут внедрять и поддерживать решение для розничной торговли на базе ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne и специализированной информационной системы управления сетево

Японский upgrade ERP пулярность в мире. Об этом свидетельствует и тот факт, что ведущие поставщики ERP-систем начинают включать в состав своих решений инструментарий для реализации Lean Manufacturing. Так, в новой версии Oracle JD Edwards EnterpriseOne функционал модуля «Управление производством» полностью поддерживает концепции «точно в срок» (Just-In-Time - JIT), «производство на основе спроса» (Driven Manufa

R&K Consulting замахнулась на 10% российского рынка ERP бициозных планах развития на 2006–2008 гг. Консалтинговая компания, продвигающая в России платформу Oracle JD Edwards Enterprise One, намерена войти в тройку лидирующих поставщиков данного реше

Елена Благидзе возглавила департамент консалтинга R&K мент консалтинга в компании R&K Consulting, специализирующейся на внедрении и поддержке ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne для предприятий среднего бизнеса. В круг обязанностей г-жи Бл

Глава российского Peoplesoft перешел в R&K Consulting льного директора в компании R&K Consulting, специализирующейся на внедрении и поддержке ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne в России и странах СНГ. В круг его основных обязанностей буду

"Сантехкомплект" внедрит Oracle JD Edwards EnterpriseOne Компания R&K Consulting объявляет о начале проекта по внедрению ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne в компании «Сантехкомплект». Длительность проекта составит од

"Связной" потратит на ERP $2,5 млн. орумы. Выбор, признался Ноготков, шел между традиционным решением от Oracle, тяжелой системой SAP и JD Edwards EnterpriseOne (с недавнего времени права на нее принадлежат той же Oracle). Как ра

"Связной" внедрит Oracle JD Edwards EnterpriseOne Группа компаний «Связной» начала внедрение информационного решения корпорации Oracle — JD Edwards EnterpriseOne, которое проходит при поддержке консалтинговой компании «Делойт и Ту

Oracle обнародовал планы выпуска продуктов Oracle-PeopleSoft чшую функциональность, шаблоны бизнес-процессов и опыт использования продуктов Oracle, PeopleSoft и JD Edwards. Руководство Oracle планирует сохранить примерно 90% сотрудников подразделений раз

PeopleSoft поддержит Linux с EnterpriseOne Компания Peoplesoft объявила о предстоящем релизе пакета инструментов, который позволит EnterpriseOne работать с ОС Linux и платформами WebLogic. EnterpriseOneTools 8.93 также снижа

PeopleSoft явился в Москву перекроить ERP-рынок? системы ПО PeopleSoft EnterpriseOne. Напомним, что изначально этот продукт был разработан компанией JD Edwards, которая была приобретена PeopleSoft год назад. С того момента это программное обе