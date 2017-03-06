Oracle JD Edwards EnterpriseOne JDE J.D. Edwards World Solution Company Premisys
|06.03.2017
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RBC Group представила решение для ERP систем по работе с банк-клиентами любых банков
RBC Group (Казахстан) объявила о выпуске решения RBC Solutions BIP для выгрузки данных из ERP-cистем (MS Dynamics Navision, MS Dynamics Axapta, Infor FMS SunSystems, SAP, Scala, IFS, Oracle JD Edwards EnterpriseOne) в клиенты различных банков, загрузки и разнесения банковских выписок и различных справочников. RBC Solutions BIP решает проблему предприятий, работающих с неско
|13.10.2016
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RBC Group выпустила решение для интеграции учетных систем с государственной системой электронных счетов-фактур Казахстана
ции учетных систем MS Dynamics Navision, MS Dynamics Axapta, Infor FMS SunSystems, SAP, Scala, IFS, Oracle JD Edwards EnterpriseOne с государственной информационной системой электронных счетов-
|02.08.2016
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АгроХолдинг «Кубань» и компания «Борлас» первыми в агросекторе внедряют отраслевую ERP в растениеводстве
о» в практике сельхозпредприятий России. Компании применили специализированный программный комплекс Oracle JD Edwards Enterprise One. На его основе будут автоматизированы управление, планирован
|12.11.2014
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Oracle представила новинки в линейке бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne
Корпорация Oracle анонсировала новинки в линейке бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne с целью помочь заказчикам повышать прибыль и оптимизировать бизнес-п
|05.08.2014
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Oracle выпустила 57 мобильных приложений для JD Edwards
Корпорация Oracle выпустила 57 новых мобильных бизнес-приложений Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Enterprise Applications. Новые приложения для управлен
|19.05.2014
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Обновленные Oracle BI Applications расширяют понимание процессов закупок и управления талантами
трументы интеграции («коннекторы») между решением Oracle Procurement and Spend Analytics и системой Oracle JD Edwards. Кроме того, Oracle представила новый аналитический модуль Oracle Human Res
|25.04.2014
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Новое приложение Oracle In-Memory Application позволит изучать спрос и предложение в реальном времени
Корпорация Oracle представила приложение Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Planning Advisor, призванное помочь специалистам по
|11.06.2013
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Oracle начала продажи новых бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications
шения на базе технологии вычислений в оперативной памяти, объявила о начале продаж новых приложений Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications для ERP-системы Oracle JD Edwards
|21.02.2013
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В ERP-системе JD Edwards Enterprise One закрыта уязвимость спустя 3 года с момента обнаружения
Digital Security оказала содействие корпорации Oracle в устранении опасной уязвимости в ERP-системе JD Edwards Enterprise One — в части использования толстого клиента на рабочих станциях. Уязви
|22.05.2012
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ERP-система Oracle JD Edwards EnterpriseOne обновлена до версии 9.1
Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии системы управления предприятием Oracle JD Edwards EnterpriseOne, призванной помочь организациям во всех отраслях и регионах с
|27.03.2012
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Oracle представила мобильное приложение для управления отчетами о расходах
Корпорация Oracle анонсировала приложение Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Expense Management, которое упрощает и оптимизирует уп
|20.02.2012
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Oracle представила новые мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne
Корпорация Oracle анонсировала мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Новые решения включают Oracle JD Edwards EnterpriseOn
|06.07.2010
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Oracle интегировала систему управления перевозками Transportation Management 6.1 с ERP-комплексом JD Edwards EnterpriseOne 9.0
ии системы управления глобальными перевозками Oracle Transportation Management 6.1 с ERP-комплексом Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.0, за счет чего удалось расширить функциональные возможност
|12.04.2010
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Oracle представила интеграционное решение для управления проектами проектирования и строительства
Корпорация Oracle представила интеграционное решение Oracle JD Edwards EnterpriseOne Integration to Primavera Contract Management, призванное помо
|19.06.2009
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«Алиди» перевела все филиалы на Oracle JD Edwards EnterpriseOne
шении проекта по переводу всех филиалов компании на единую систему управления ресурсами предприятия Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Проект внедрения единой ERP-системы продолжался около года с
|18.05.2007
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«СД Фудс» внедрила Oracle JD Edwards EnterpriseOne
Robertson & Blums Corporation-Russia (RBC — Russia) внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne в компании «СД Фудс» — договор о поставке был подписан в
|20.04.2007
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В «Топ-Книге» внедряют Oracle Retail
что в «Топ-Книге» уже успешно реализовано два проекта на основе бизнес-приложений Oracle: внедрение Oracle JD Edwards EnterpriseOne и системы управления по целям с использованием Oracle Enterpr
|11.04.2007
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Oracle устранит 37 уязвимостей
prise PeopleTools, одна — к PeopleSoft Enterprise Human Capital Management и по одной — к JD Edwards EnterpriseOne и JD Edwards OneWorld Tools. Это самое маленькое обновление в истори
|04.04.2007
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Oracle AppsForum 2007 объединит лидеров бизнеса России и СНГ
аточные условия успешного проекта. Лидеры отраслей расскажут об управленческих и бизнес-задачах, которые стоят перед их предприятиями сегодня, и поделятся опытом, как решения Oracle E-Business Suite, Oracle JD Edwards EnterpriseOne, Oracle Retail, Oracle Siebel CRM, Oracle Utilities GBU и другие системы Oracle помогают в осуществлении этих задач. Успех более 200 клиентов Oracle по бизнес-пр
|27.03.2007
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Oracle AppsForum 2007 объединяет лидеров бизнеса России и СНГ
аточные условия успешного проекта. Лидеры отраслей расскажут об управленческих и бизнес-задачах, которые стоят перед их предприятиями сегодня, и поделятся опытом, как решения Oracle E-Business Suite, Oracle JD Edwards EnterpriseOne, Oracle Retail, Oracle Siebel CRM, Oracle Utilities GBU и другие системы Oracle помогают в осуществлении этих задач. Успех более 200 клиентов Oracle по бизнес-пр
|02.03.2007
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InterStep планирует удвоить рыночную долю вместе с Oracle JDE
В феврале 2007 года в компании InterStep завершен основной этап внедрения новой информационной системы Oracle JDE. После внедрения данной модели планирования, разработанной совместно с Deloitte, InterStep планирует увеличить размер рыночной доли на 50%. Решение о внедрении Oracle JDE было
|21.02.2007
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AD Smartec внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne
Robertson & Blums Corporation-Russia внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne в компании AD Smartec — договор о поставке и внедрении продук
|30.01.2007
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Cognos EP внедряют в «Сантехкомплекте»
йшего использования системы, а также гибкость и масштабируемость в зависимости от требований клиентов. Таким образом, в «Сантехкомплекте» специалистами R&K Consulting уже проводится внедрение системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne для управления логистическими и финансовыми бизнес-процессами. Решение для управления финансовым планированием Cognos EP, в свою очередь, позволит быстро получат
|04.12.2006
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R&K Consulting: вышла в Центральную Азию
казахстанских и российских предприятий, специалисты R&K Consulting представили специальное решение Oracle JD Edwards & GESTORI Retail. Решение для управления розницей было разработано R&K Cons
|03.11.2006
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18 октября состоялась конференция в области управленческого софта
туации. Аплодисменты аудитории вызвало артистичное выступление Филиппа Науменко, менеджера проектов Oracle JD Edwards EnterpriseOne компании «Робертсон и Блумс Корпорейшн – Раша» (Москва). На п
|27.10.2006
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Oracle продемонстрировала возможности E-Business Suite 12
ed после дебюта Fusion. В частности, идет работа над обновлением Siebel 8.0, JD Edwards World A9.1, JD Edwards EnterpriseOne 8.12 и Siebel CRM On Demand 12. В этом году Oracle выпустит также ко
|21.07.2006
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В продуктах Oracle закрыты опасные уязвимости
буются привилегии на создание PL/SQL-функций. «Дырам» присвоен рейтинг опасности «высокая». Уязвимы JD Edwards EnterpriseOne 8.x; JD Edwards OneWorld 8.x; Oracle Application Server 10g; Oracle
|05.06.2006
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Oracle выпустила новую версию JD Edwards EnterpriseOne 8.12
Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии — JD Edwards EnterpriseOne 8.12. Последний релиз предлагает дополнительные модули и расширенные
|20.03.2006
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R&K и FIT создадут новое решение для ритейла
естно разработают, будут внедрять и поддерживать решение для розничной торговли на базе ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne и специализированной информационной системы управления сетево
|16.12.2005
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Японский upgrade ERP
пулярность в мире. Об этом свидетельствует и тот факт, что ведущие поставщики ERP-систем начинают включать в состав своих решений инструментарий для реализации Lean Manufacturing. Так, в новой версии Oracle JD Edwards EnterpriseOne функционал модуля «Управление производством» полностью поддерживает концепции «точно в срок» (Just-In-Time - JIT), «производство на основе спроса» (Driven Manufa
|17.11.2005
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R&K Consulting замахнулась на 10% российского рынка ERP
бициозных планах развития на 2006–2008 гг. Консалтинговая компания, продвигающая в России платформу Oracle JD Edwards Enterprise One, намерена войти в тройку лидирующих поставщиков данного реше
|04.10.2005
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Елена Благидзе возглавила департамент консалтинга R&K
мент консалтинга в компании R&K Consulting, специализирующейся на внедрении и поддержке ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne для предприятий среднего бизнеса. В круг обязанностей г-жи Бл
|31.05.2005
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Глава российского Peoplesoft перешел в R&K Consulting
льного директора в компании R&K Consulting, специализирующейся на внедрении и поддержке ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne в России и странах СНГ. В круг его основных обязанностей буду
|26.04.2005
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"Сантехкомплект" внедрит Oracle JD Edwards EnterpriseOne
Компания R&K Consulting объявляет о начале проекта по внедрению ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne в компании «Сантехкомплект». Длительность проекта составит од
|07.04.2005
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"Связной" потратит на ERP $2,5 млн.
орумы. Выбор, признался Ноготков, шел между традиционным решением от Oracle, тяжелой системой SAP и JD Edwards EnterpriseOne (с недавнего времени права на нее принадлежат той же Oracle). Как ра
|06.04.2005
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"Связной" внедрит Oracle JD Edwards EnterpriseOne
Группа компаний «Связной» начала внедрение информационного решения корпорации Oracle — JD Edwards EnterpriseOne, которое проходит при поддержке консалтинговой компании «Делойт и Ту
|16.03.2005
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Oracle обнародовал планы выпуска продуктов Oracle-PeopleSoft
чшую функциональность, шаблоны бизнес-процессов и опыт использования продуктов Oracle, PeopleSoft и JD Edwards. Руководство Oracle планирует сохранить примерно 90% сотрудников подразделений раз
|02.07.2004
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PeopleSoft поддержит Linux с EnterpriseOne
Компания Peoplesoft объявила о предстоящем релизе пакета инструментов, который позволит EnterpriseOne работать с ОС Linux и платформами WebLogic. EnterpriseOneTools 8.93 также снижа
|17.06.2004
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PeopleSoft явился в Москву перекроить ERP-рынок?
системы ПО PeopleSoft EnterpriseOne. Напомним, что изначально этот продукт был разработан компанией JD Edwards, которая была приобретена PeopleSoft год назад. С того момента это программное обе
|23.03.2004
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PeopleSoft готовит к выпуску новый EnterpriseOne
Electronic Product code. Также компания обновила набор инструментария World, приобретенный вместе с JD Edwards в прошлом году, внеся туда около 250 улучшений и изменений. Все они вошли в пакет
Oracle JD Edwards EnterpriseOne замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5814 15
|AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 8
|Dow Jones - MarketWatch 310 6
|VNUNet.com 214 5
|Silicon.com 364 4
|Computer Weekly 373 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11062 3
|Vnunet 225 3
|Silicon 509 2
|cw360 84 2
|Известия ИД 523 2
|AP - Associated Press 1994 2
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 2
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 235 1
|Telegraph 209 1
|NewsFactor 128 1
|Sputnik 57 1
|InformationWeek 241 1
|Dow Jones - Barron's 26 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 587 1
|NYT - The New York Times 1011 1
|Ведомости 690 1
|The Register 1470 1
|РАН - Российская академия наук 1824 1
|UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
|Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 1
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