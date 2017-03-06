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Oracle JD Edwards EnterpriseOne JDE J.D. Edwards World Solution Company Premisys

Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys


06.03.2017 RBC Group представила решение для ERP систем по работе с банк-клиентами любых банков

RBC Group (Казахстан) объявила о выпуске решения RBC Solutions BIP для выгрузки данных из ERP-cистем (MS Dynamics Navision, MS Dynamics Axapta, Infor FMS SunSystems, SAP, Scala, IFS, Oracle JD Edwards EnterpriseOne) в клиенты различных банков, загрузки и разнесения банковских выписок и различных справочников. RBC Solutions BIP решает проблему предприятий, работающих с неско
13.10.2016 RBC Group выпустила решение для интеграции учетных систем с государственной системой электронных счетов-фактур Казахстана

ции учетных систем MS Dynamics Navision, MS Dynamics Axapta, Infor FMS SunSystems, SAP, Scala, IFS, Oracle JD Edwards EnterpriseOne с государственной информационной системой электронных счетов-
02.08.2016 АгроХолдинг «Кубань» и компания «Борлас» первыми в агросекторе внедряют отраслевую ERP в растениеводстве

о» в практике сельхозпредприятий России. Компании применили специализированный программный комплекс Oracle JD Edwards Enterprise One. На его основе будут автоматизированы управление, планирован
12.11.2014 Oracle представила новинки в линейке бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne

Корпорация Oracle анонсировала новинки в линейке бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne с целью помочь заказчикам повышать прибыль и оптимизировать бизнес-п
05.08.2014 Oracle выпустила 57 мобильных приложений для JD Edwards

Корпорация Oracle выпустила 57 новых мобильных бизнес-приложений Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Enterprise Applications. Новые приложения для управлен
19.05.2014 Обновленные Oracle BI Applications расширяют понимание процессов закупок и управления талантами

трументы интеграции («коннекторы») между решением Oracle Procurement and Spend Analytics и системой Oracle JD Edwards. Кроме того, Oracle представила новый аналитический модуль Oracle Human Res
25.04.2014 Новое приложение Oracle In-Memory Application позволит изучать спрос и предложение в реальном времени

Корпорация Oracle представила приложение Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Planning Advisor, призванное помочь специалистам по
11.06.2013 Oracle начала продажи новых бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications

шения на базе технологии вычислений в оперативной памяти, объявила о начале продаж новых приложений Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications для ERP-системы Oracle JD Edwards

21.02.2013 В ERP-системе JD Edwards Enterprise One закрыта уязвимость спустя 3 года с момента обнаружения

Digital Security оказала содействие корпорации Oracle в устранении опасной уязвимости в ERP-системе JD Edwards Enterprise One — в части использования толстого клиента на рабочих станциях. Уязви
22.05.2012 ERP-система Oracle JD Edwards EnterpriseOne обновлена до версии 9.1

Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии системы управления предприятием Oracle JD Edwards EnterpriseOne, призванной помочь организациям во всех отраслях и регионах с
27.03.2012 Oracle представила мобильное приложение для управления отчетами о расходах

Корпорация Oracle анонсировала приложение Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Expense Management, которое упрощает и оптимизирует уп
20.02.2012 Oracle представила новые мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Корпорация Oracle анонсировала мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Новые решения включают Oracle JD Edwards EnterpriseOn
06.07.2010 Oracle интегировала систему управления перевозками Transportation Management 6.1 с ERP-комплексом JD Edwards EnterpriseOne 9.0

ии системы управления глобальными перевозками Oracle Transportation Management 6.1 с ERP-комплексом Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.0, за счет чего удалось расширить функциональные возможност
12.04.2010 Oracle представила интеграционное решение для управления проектами проектирования и строительства

Корпорация Oracle представила интеграционное решение Oracle JD Edwards EnterpriseOne Integration to Primavera Contract Management, призванное помо
19.06.2009 «Алиди» перевела все филиалы на Oracle JD Edwards EnterpriseOne

шении проекта по переводу всех филиалов компании на единую систему управления ресурсами предприятия Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Проект внедрения единой ERP-системы продолжался около года с
18.05.2007 «СД Фудс» внедрила Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Robertson & Blums Corporation-Russia (RBC — Russia) внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne в компании «СД Фудс» — договор о поставке был подписан в
20.04.2007 В «Топ-Книге» внедряют Oracle Retail

что в «Топ-Книге» уже успешно реализовано два проекта на основе бизнес-приложений Oracle: внедрение Oracle JD Edwards EnterpriseOne и системы управления по целям с использованием Oracle Enterpr
11.04.2007 Oracle устранит 37 уязвимостей

prise PeopleTools, одна — к PeopleSoft Enterprise Human Capital Management и по одной — к JD Edwards EnterpriseOne и JD Edwards OneWorld Tools. Это самое маленькое обновление в истори
04.04.2007 Oracle AppsForum 2007 объединит лидеров бизнеса России и СНГ

аточные условия успешного проекта. Лидеры отраслей расскажут об управленческих и бизнес-задачах, которые стоят перед их предприятиями сегодня, и поделятся опытом, как решения Oracle E-Business Suite, Oracle JD Edwards EnterpriseOne, Oracle Retail, Oracle Siebel CRM, Oracle Utilities GBU и другие системы Oracle помогают в осуществлении этих задач. Успех более 200 клиентов Oracle по бизнес-пр
27.03.2007 Oracle AppsForum 2007 объединяет лидеров бизнеса России и СНГ

аточные условия успешного проекта. Лидеры отраслей расскажут об управленческих и бизнес-задачах, которые стоят перед их предприятиями сегодня, и поделятся опытом, как решения Oracle E-Business Suite, Oracle JD Edwards EnterpriseOne, Oracle Retail, Oracle Siebel CRM, Oracle Utilities GBU и другие системы Oracle помогают в осуществлении этих задач. Успех более 200 клиентов Oracle по бизнес-пр
02.03.2007 InterStep планирует удвоить рыночную долю вместе с Oracle JDE

В феврале 2007 года в компании InterStep завершен основной этап внедрения новой информационной системы Oracle JDE. После внедрения данной модели планирования, разработанной совместно с Deloitte, InterStep планирует увеличить размер рыночной доли на 50%. Решение о внедрении Oracle JDE было
21.02.2007 AD Smartec внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Robertson & Blums Corporation-Russia внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne в компании AD Smartec — договор о поставке и внедрении продук
30.01.2007 Cognos EP внедряют в «Сантехкомплекте»

йшего использования системы, а также гибкость и масштабируемость в зависимости от требований клиентов. Таким образом, в «Сантехкомплекте» специалистами R&K Consulting уже проводится внедрение системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne для управления логистическими и финансовыми бизнес-процессами. Решение для управления финансовым планированием Cognos EP, в свою очередь, позволит быстро получат
04.12.2006 R&K Consulting: вышла в Центральную Азию

казахстанских и российских предприятий, специалисты R&K Consulting представили специальное решение Oracle JD Edwards & GESTORI Retail. Решение для управления розницей было разработано R&K Cons
03.11.2006 18 октября состоялась конференция в области управленческого софта

туации. Аплодисменты аудитории вызвало артистичное выступление Филиппа Науменко, менеджера проектов Oracle JD Edwards EnterpriseOne компании «Робертсон и Блумс Корпорейшн – Раша» (Москва). На п
27.10.2006 Oracle продемонстрировала возможности E-Business Suite 12

ed после дебюта Fusion. В частности, идет работа над обновлением Siebel 8.0, JD Edwards World A9.1, JD Edwards EnterpriseOne 8.12 и Siebel CRM On Demand 12. В этом году Oracle выпустит также ко
21.07.2006 В продуктах Oracle закрыты опасные уязвимости

буются привилегии на создание PL/SQL-функций. «Дырам» присвоен рейтинг опасности «высокая». Уязвимы JD Edwards EnterpriseOne 8.x; JD Edwards OneWorld 8.x; Oracle Application Server 10g; Oracle

05.06.2006 Oracle выпустила новую версию JD Edwards EnterpriseOne 8.12

Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии — JD Edwards EnterpriseOne 8.12. Последний релиз предлагает дополнительные модули и расширенные
20.03.2006 R&K и FIT создадут новое решение для ритейла

естно разработают, будут внедрять и поддерживать решение для розничной торговли на базе ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne и специализированной информационной системы управления сетево
16.12.2005 Японский upgrade ERP

пулярность в мире. Об этом свидетельствует и тот факт, что ведущие поставщики ERP-систем начинают включать в состав своих решений инструментарий для реализации Lean Manufacturing. Так, в новой версии Oracle JD Edwards EnterpriseOne функционал модуля «Управление производством» полностью поддерживает концепции «точно в срок» (Just-In-Time - JIT), «производство на основе спроса» (Driven Manufa
17.11.2005 R&K Consulting замахнулась на 10% российского рынка ERP

бициозных планах развития на 2006–2008 гг. Консалтинговая компания, продвигающая в России платформу Oracle JD Edwards Enterprise One, намерена войти в тройку лидирующих поставщиков данного реше
04.10.2005 Елена Благидзе возглавила департамент консалтинга R&K

мент консалтинга в компании R&K Consulting, специализирующейся на внедрении и поддержке ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne для предприятий среднего бизнеса. В круг обязанностей г-жи Бл
31.05.2005 Глава российского Peoplesoft перешел в R&K Consulting

льного директора в компании R&K Consulting, специализирующейся на внедрении и поддержке ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne в России и странах СНГ. В круг его основных обязанностей буду
26.04.2005 "Сантехкомплект" внедрит Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Компания R&K Consulting объявляет о начале проекта по внедрению ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne в компании «Сантехкомплект». Длительность проекта составит од
07.04.2005 "Связной" потратит на ERP $2,5 млн.

орумы. Выбор, признался Ноготков, шел между традиционным решением от Oracle, тяжелой системой SAP и JD Edwards EnterpriseOne (с недавнего времени права на нее принадлежат той же Oracle). Как ра
06.04.2005 "Связной" внедрит Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Группа компаний «Связной» начала внедрение информационного решения корпорации Oracle — JD Edwards EnterpriseOne, которое проходит при поддержке консалтинговой компании «Делойт и Ту
16.03.2005 Oracle обнародовал планы выпуска продуктов Oracle-PeopleSoft

чшую функциональность, шаблоны бизнес-процессов и опыт использования продуктов Oracle, PeopleSoft и JD Edwards. Руководство Oracle планирует сохранить примерно 90% сотрудников подразделений раз
02.07.2004 PeopleSoft поддержит Linux с EnterpriseOne

Компания Peoplesoft объявила о предстоящем релизе пакета инструментов, который позволит EnterpriseOne работать с ОС Linux и платформами WebLogic. EnterpriseOneTools 8.93 также снижа
17.06.2004 PeopleSoft явился в Москву перекроить ERP-рынок?

системы ПО PeopleSoft EnterpriseOne. Напомним, что изначально этот продукт был разработан компанией JD Edwards, которая была приобретена PeopleSoft год назад. С того момента это программное обе
23.03.2004 PeopleSoft готовит к выпуску новый EnterpriseOne

Electronic Product code. Также компания обновила набор инструментария World, приобретенный вместе с JD Edwards в прошлом году, внеся туда около 250 улучшений и изменений. Все они вошли в пакет


Публикаций - 246, упоминаний - 450

Oracle JD Edwards EnterpriseOne замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Oracle Corporation 6450 165
SAP SE 5040 74
Oracle Siebel Systems 505 41
Microsoft Corporation 23943 34
IBM - International Business Machines Corp 9295 33
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Data Prime - Дата Прайм 242 15
Intel Corporation 11815 13
7440 13
РиК Компьютерс - R&K Computers - РиК Консалтинг - R&K Consulting 11 9
Галактика - Корпорация 1436 8
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 290 7
HP - Hewlett-Packard 3625 7
HP Compaq Computer Corp 1918 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 894 6
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 455 5
IFS - Industrial and Financial Systems 71 5
Philips 2059 5
Infor - Lawson Software 26 5
Парус Корпорация 538 5
Oracle - Sun Microsystems 2209 5
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 330 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10238 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8281 4
Ciena 202 4
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 4
OpenText - Vignette 61 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6521 3
Nvidia Corp 3278 3
AT&T Inc 1665 3
SAS Institute 933 3
OpenText - Micro Focus - Novell 869 3
Oracle - BEA Systems 162 3
Ростелеком - Связьинвест 1704 3
BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 66 3
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 115 3
HP Inc. 5601 3
Softline - Софтлайн 2272 3
Epicor Software Corporation 162 3
Cisco Systems 4968 3
Google LLC 11255 3
JD.com - Jingdong Mall 84 21
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 115 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 7
Ингосстрах СПАО 375 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 457 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2557 6
ФосАгро 96 5
Связной ГК 1354 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6037 4
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 219 4
Walmart - Wal-Mart Stores 372 4
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 56 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 3
Danone - Данон - ЛипецкМолоко, Липецкий Молочный комбинат - КМК, Кемеровский молочный комбинат 81 3
Казцинк 6 3
Главстрой 14 3
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 125 3
ВБД - Вимм-Билль-Данн 67 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 378 3
Caterpillar - Катерпиллар 88 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 627 3
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 97 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 110 3
X5 Group - Перекрёсток 475 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 458 3
Миэль ГК 38 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 204 3
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 219 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 200 2
Открытие ФК - Банк Открытие 520 2
RBC Capital Markets 59 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 267 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 359 2
Merrill Lynch 433 2
Ford 399 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 432 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2573 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 969 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 485 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 674 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4009 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4798 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1093 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 123 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1090 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 99 1
Правительство Москвы 2142 1
Судебная власть - Judicial power 2172 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1372 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 18 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 555 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 512 1
Федеральное казначейство России 1628 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2632 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1724 1
Федеральное собрание Российской Федерации 281 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 1
Президент Российской Федерации 3962 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1128 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 730 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2119 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 726 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 15
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 173 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6167 1
Linux Foundation 176 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5673 80
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56990 64
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление 2160 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1693 8
Oracle PeopleSoft 418 126
Oracle E-Business Suite - OEBS 577 65
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 245 32
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 232 22
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 485 22
Microsoft Windows 2000 12693 19
Oracle Java - язык программирования 2837 16
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 176 15
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 207 13
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 12
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 12
Orecle Exadata Database Machine 98 11
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 110 11
Linux OS 8791 11
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 554 10
Oracle Retail 58 10
Microsoft SQL Server 1516 10
Oracle Applications 68 10
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 541 9
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3641 9
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 979 9
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 193 8
Oracle Exalogic 73 8
Oracle PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management 17 8
Oracle Utilities 38 8
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 36 7
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 7
Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture 17 7
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 158 7
Microsoft Windows 14864 7
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 89 6
Oracle Fusion ERP 58 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2142 6
IBM DB2 355 6
Microsoft Office 3558 6
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 108 6
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Голосов Алексей 21 1
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Франция - Французская Республика 7652 4
Ближний Восток 2796 4
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