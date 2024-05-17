Oracle Siebel Systems

Крупнейший в России производитель сигарет отказался от софта Oracle в пользу российской CRM аботало вместе с российским разработчиком Grotem. «Ева» пришла на смену американской системе Oracle Siebel CRM. На основании рейтинга производителей NielsenIQ RMS за 2023 г. Japan Tobacco Inter

Заправки «Газпромнефти» полностью перешли на CRM Oracle «Техносерв консалтинг» внедряет Oracle Siebel CRM «Техносерв консалтинг» завершил первую стадию проекта по внедрению системы работы

Банк «Уралсиб» внедрил платформу Oracle Siebel CRM Банк «Уралсиб» внедрил систему комплексного обслуживания розничных клиентов на базе решений Oracle Siebel CRM и Oracle BI. Как рассказали CNews в компании, благодаря реализации проекта банк получил оперативный доступ к информации о банковских продуктах и специальных предложениях в рам

«Рив Гош» автоматизировала программы лояльности и маркетинга на базе Oracle Siebel CRM и Oracle BI или о завершении проекта по автоматизации программ лояльности и маркетинга на основе решений Oracle Siebel CRM и Oracle BI. Проект охватил более 220 магазинов «Рив Гош» по всей России — от Кали

«Сетелем Банк» автоматизировал управление партнерской сетью на базе Oracle Siebel CRM «Сетелем Банк», совместное предприятие ОАО «Сбербанк России» и BNP Paribas Personal Finance, и компания GlowByte Consulting объявили о внедрении Oracle Siebel CRM. Решение позволяет автоматизировать важнейшие этапы взаимоотношений банка с партнерами, снизить вероятность ошибок, а также предлагает инструментарий для оптимизации партнерск

«Техносерв Консалтинг» переведет Sberbank CIB на новейшую версию Oracle Siebel CRM ерв Консалтинг» приступила к миграции CRM-системы в компании Sberbank CIB. Как сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге», в рамках проекта будет произведен переход системы на новейшую версию платформы Oracle Siebel CRM, а также формализованы все поддерживаемые этим ИТ-решением бизнес-процессы. Сотрудники компании в России, Великобритании, США и на Кипре, использующие данную CRM-систему, буду

Россельхозбанк внедряет Oracle Siebel CRM за 157 млн рублей Государственный Россельхозбанк приступает к внедрению систем взаимоотношений с клиентами на базе технологической платформы Oracle Siebel CRM. Работы будут проводиться по двум контрактам. По первому должна быть создана система для физлиц, по второму — для корпоративных клиентов. Подрядчиком Россельхозбанка по создан

Программа «Малина» представила новые возможности для участников и партнеров на основе Oracle Siebel CRM и Oracle Exadata общили CNews в корпорации Oracle. Весь функционал программы «Малина», касающийся траты баллов в торговых точках, был перенесен в одну систему, что позволяет управлять процессом через единый интерфейс Oracle Siebel Loyalty. Данный интерфейс также позволяет настраивать терминалы по списанию баллов в местах продаж партнеров. В целом реализация новых возможностей стала продолжением масштабного

«Техносерв Консалтинг» внедрил систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в «МигКредите» Компания «Техносерв Консалтинг» внедрила систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в компании «МигКредит». В новой системе ведется обработка кредитных заявок, расчет условий предоставления займов и работа с должниками. Уже сегодня ИТ-решение использует около

«Уральские Авиалинии» оптимизируют обслуживание пассажиров с помощью Oracle Siebel CRM ссийский авиаперевозчик «Уральские Авиалинии» создал единую информационную систему на основе Oracle Siebel CRM с целью оптимизации обслуживания пассажиров и улучшения работы с партнерами. Новая

Более 19 тыс. сотрудников «Лето Банка» и партнерских торговых организаций работают с Oracle Siebel CRM В «Лето Банке» автоматизированы процессы продаж и обслуживания розничных продуктов на основе новейшей версии Oracle Siebel CRM. Благодаря пользовательскому интерфейсу Oracle Open UI новая CRM-система работает во всех браузерах, в том числе предназначенных для мобильных устройств. Количество пользовате

НПФ «Благосостояние» внедрил Oracle Siebel CRM с помощью «Ай-Теко» Компания «Ай-Теко» сообщила об окончании проекта по построению и введению в промышленную эксплуатацию фронт-офисной системы для НПФ «Благосостояние» на базе Oracle Siebel CRM. Возможности комплекса позволили централизовать управление договорами обязательного пенсионного страхования не только в аппарате фонда, но и во всех его филиалах. Об этом CNew

«Аэрофлот» внедряет Oracle Siebel CRM для поддержки своей программы лояльности азали в «Техносерв Консалтинге». С этой целью в авиакомпании было принято решение о внедрении полнофункциональной системы CRM. В качестве платформы по итогам открытого конкурса была выбрана платформа Oracle Siebel CRM, а проект внедрения доверен компании «Техносерв Консалтинг». Система Oracle, как ожидается, обеспечит эффективное управление и развитие отношений с миллионами пассажиров в соо

Программа «Малина» запустила систему управления лояльностью на базе Oracle Siebel CRM в России и СНГ сообщили о запуске в промышленную эксплуатацию системы управления лояльностью Oracle Siebel CRM, работающей на Oracle Exadata. Полная модернизация системы лояльности позволила по

IBS внедрила Oracle Siebel CRM в «Восточном экспресс банке» Группа компаний IBS объявил об успешном завершении проекта по внедрению системы Oracle Siebel CRM в КБ «Восточный экспресс банк». В результате проекта в банке создан единый источни

Банк ВТБ24 вместе с «Техносерв Консалтингом» строит единый фронт-офис на базе Oracle Siebel CRM о принципу «одного окна». Как ожидается, это позволит банку сократить операционные издержки, увеличить кросс-продажи и повысить качество клиентского сервиса. Возможности единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM уже оценили 8 тыс. сотрудников отделений банка и контакт-центра, рассказали CNews в «Техносерв Консалтинге». В обслуживании клиентов сотрудники фронт-линии использовали нескол

«Связной Банк» внедрил CRM-систему на базе решения Oracle хносерв Консалтинг» объявила об успешном завершении проекта по внедрению CRM-решения на базе Oracle Siebel в «Связном Банке». Как рассказали CNews в компании, для повышения качества обслуживани

«Сибур» построил единую CRM-систему на основе Oracle Siebel CRM нии, успешно завершено построение системы управления взаимоотношениями с клиентами на основе Oracle Siebel CRM. Компания реализует продукцию около 1,5 тыс. потребителей в топливно-энергетическо

Yota отказалась от Oracle Siebel в пользу Microsoft Dynamics картел» выполняли собственные разработки и эксплуатировавшаяся в пилотном режиме CRM на базе Oracle Siebel. В пресс-службе «Скартела» CNews заявили, что не комментируют информацию относительно

AT Consulting внедряет CRM-систему в «Нордеа Банке» проекта консультанты AT Consulting совместно с представителями заказчика проведут внедрение Oracle Siebel CRM 8.1. Как ожидается, единая интеграционная платформа позволит обеспечить гибкость н

Oracle обновила бизнес-приложение Siebel Loyalty Management до версии 8.2.2 Корпорация Oracle представила новую версию бизнес-приложения по управлению лояльностью Siebel Loyalty Management 8.2.2, входящего в состав комплекса Oracle Siebel CRM и призванного помочь клиентам сохранять конкурентоспособность с помощью инновационных и персонализированны

AT Consulting внедрила Oracle Siebel CRM для «ОТП Кредит» в Украине Компания AT Consulting завершила проект по внедрению Oracle Siebel CRM в украинской финансовой компании «ОТП Кредит», принадлежащей Группе ОТП. На базе н

«Малина» оптимизирует ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Exadata Database Machine тельство Oracle СНГ сообщили о создании инновационной платформы для совершенствования программы «Малина» на оптимизированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata Database Machine с системой Oracle Siebel CRM. Среди первых результатов комплексного проекта — ускорение операций оплаты баллами в точках продаж в 10 раз и повышение производительности систем аналитических отчетов в 7 раз

AT Consulting построит единый фронт-офис для банка «Траст» Компания AT Consulting анонсировала проект для банка «Траст» – внедрение единого фронт-офиса на базе системы Oracle Siebel CRM 8.1. В рамках проекта будет создана гибкая высокотехнологичная платформа для продаж и обслуживания розничных продуктов по различным каналам. Как отмечается, интенсивный рост и примен

Microsoft избавилась от CRM-системы Oracle, но пока не может отказаться от SAP ERP Система Siebel CRM была внедрена в Microsoft около 12 лет назад, за несколько лет до покупки компании

CNews TV. Microsoft избавился от Siebel \"Siebel изжил себя\", - считает Кирилл Татаринов. Теперь 5000 пользователей Siebel - это потенциальные покупатели обновленного Microsoft Dynamics.смотреть на CNews.TV

Oracle Application Testing Suite 9.3 упрощает тестирование веб-, SOA- и пакетных приложений Oracle Корпорация Oracle анонсировала новую версию Oracle Application Testing Suite 9.3 — решения для тестирования веб-, SOA- и пакетных приложений Oracle. Стартовый набор тестовых скриптов Siebel CRM Test Starter Kit и оптимизированное управление тестированием позволяют клиентам быстрее разворачивать приложения, говорится в сообщении корпорации. «Во многих отраслях клиенты все бо

«М.Видео» доверила обслуживание систем SAP ERP и Oracle Siebel CRM «Инфосистемам Джет» расширении обязательств по аутсорсинговым контрактам. Область ответственности интегратора теперь распространяется не только на обслуживание ИТ-инфраструктуры, но и на информационные системы SAP ERP и Oracle Siebel CRM, включая их настройку, мониторинг, администрирование и техническую поддержку. Кроме того, на обслуживание взята интеграционная шина Oracle Data Integration (ODI). Сервисный це

«Транскапиталбанк» запустил кредитный конвейер на базе Oracle Siebel CRM ап проекта по созданию кредитного конвейера и внедрил систему кредитного фронт-офиса на базе Oracle Siebel CRM во всей филиальной сети банка. Система предназначена для автоматизации процесса об

«Сбербанк России» автоматизировал управление взаимоотношениями с клиентами на базе Oracle Siebel CRM ми корпоративного блока, говорится в сообщении «Ситроникса». Проект по внедрению системы управления взаимоотношениями с клиентами стартовал в 2008 г. В качестве технологической платформы была выбрана Oracle Siebel CRM — CRM-решение для финансовых организаций по всему миру. Для реализации проекта был сформирован консорциум, состоящий из компаний «Ситроникс Информационные технологии» и «Техно

Кредитный фронт-офис: банк "Траст" вооружился против кризиса сновании каких предпосылок было принято решение о внедрении кредитного фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM? Сергей Чиков: По нашему мнению, рынок кредитования в точках продаж (POS-кредитова

«Сбербанк России» консолидировал клиентскую базу с помощью Oracle Siebel CRM ершении первой фазы построения системы управления взаимоотношениями с корпоративными клиентами «Сбербанка России». Новая информационная система поддержки продаж корпоративного блока создана на основе Oracle Siebel CRM. Стратегия «Сбербанка» до 2014 г., нацеленная на дальнейшее развитие конкурентных преимуществ банка, предусматривает переход на новую клиентоориентированную концепцию работы,

«Банк Уралсиб» строит CRM-систему на базе решения Oracle Компания Sputnik Labs успешно завершила первую фазу внедрения решения Oracle Siebel CRM в «Банке Уралсиб». Главной задачей первой фазы проекта стала оптимизация управлени

Вадим Мамаев: В проекте должны быть заинтересованы все стороны CNews: Исходя из каких предпосылок банк принял решение о внедрении новой версии Oracle Siebel CRM? Вадим Мамаев: Это последняя версия системы от мирового лидера рынка CRM, причем о

Россия: «ЮниКредит» внедрил CRM за $2 млн Банк «ЮниКредит» завершил внедрение системы автоматизации работы с клиентами Oracle Siebel CRM. По словам Алексея Герасимова, исполнительного директора департамента банковских о

«ОТП Банк» внедрил CRM за $2,5 млн Тендер на внедрение Oracle Siebel CRM 8.0 в «ОТП Банке» был проведен летом 2007 г., тогда в нем кроме победившей и ставш

Oracle Siebel CRM внедрили в «Мосэнергосбыте» Представительство Oracle СНГ сообщило о том, что на платформе Oracle Siebel CRM создана система управления взаимоотношениями с клиентами ОАО «Мосэнергосбыт», интегрированная в работу контактного центра (КЦ) компании. Построение CRM-системы позволило «Мосэ

Внедрение CRM: «Ситроникс» потренировался на МТС льный пакет которого, как и контроль в МТС, принадлежит АФК «Системе»), предложивших систему Oracle Siebel CRM. В тендере участвовали также подконтрольная «Ситрониксу» чешская Strom Telecom (на

"М.Видео" запускает программу лояльности на базе Oracle Siebel CRM Внедрив новую CRM от Oracle (Siebel), в "М.Видео" намерены повысить уровень сервиса, с тем чтобы поддерживать долгосрочные отношения с клиентами и создать эффективную систему коммуникаций. Ожидается, что программа лояльнос