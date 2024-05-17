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Oracle Siebel Systems

Oracle Siebel Systems

СОБЫТИЯ

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17.05.2024 Крупнейший в России производитель сигарет отказался от софта Oracle в пользу российской CRM

аботало вместе с российским разработчиком Grotem. «Ева» пришла на смену американской системе Oracle Siebel CRM. На основании рейтинга производителей NielsenIQ RMS за 2023 г. Japan Tobacco Inter
12.12.2016 Заправки «Газпромнефти» полностью перешли на CRM Oracle

«Техносерв консалтинг» внедряет Oracle Siebel CRM «Техносерв консалтинг» завершил первую стадию проекта по внедрению системы работы

22.11.2016 Банк «Уралсиб» внедрил платформу Oracle Siebel CRM

Банк «Уралсиб» внедрил систему комплексного обслуживания розничных клиентов на базе решений Oracle Siebel CRM и Oracle BI. Как рассказали CNews в компании, благодаря реализации проекта банк получил оперативный доступ к информации о банковских продуктах и специальных предложениях в рам
12.11.2015 «Рив Гош» автоматизировала программы лояльности и маркетинга на базе Oracle Siebel CRM и Oracle BI

или о завершении проекта по автоматизации программ лояльности и маркетинга на основе решений Oracle Siebel CRM и Oracle BI. Проект охватил более 220 магазинов «Рив Гош» по всей России — от Кали
30.09.2015 «Сетелем Банк» автоматизировал управление партнерской сетью на базе Oracle Siebel CRM

«Сетелем Банк», совместное предприятие ОАО «Сбербанк России» и BNP Paribas Personal Finance, и компания GlowByte Consulting объявили о внедрении Oracle Siebel CRM. Решение позволяет автоматизировать важнейшие этапы взаимоотношений банка с партнерами, снизить вероятность ошибок, а также предлагает инструментарий для оптимизации партнерск
02.09.2015 «Техносерв Консалтинг» переведет Sberbank CIB на новейшую версию Oracle Siebel CRM

ерв Консалтинг» приступила к миграции CRM-системы в компании Sberbank CIB. Как сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге», в рамках проекта будет произведен переход системы на новейшую версию платформы Oracle Siebel CRM, а также формализованы все поддерживаемые этим ИТ-решением бизнес-процессы. Сотрудники компании в России, Великобритании, США и на Кипре, использующие данную CRM-систему, буду
04.02.2015 Россельхозбанк внедряет Oracle Siebel CRM за 157 млн рублей

Государственный Россельхозбанк приступает к внедрению систем взаимоотношений с клиентами на базе технологической платформы Oracle Siebel CRM. Работы будут проводиться по двум контрактам. По первому должна быть создана система для физлиц, по второму — для корпоративных клиентов. Подрядчиком Россельхозбанка по создан
29.01.2015 Программа «Малина» представила новые возможности для участников и партнеров на основе Oracle Siebel CRM и Oracle Exadata

общили CNews в корпорации Oracle. Весь функционал программы «Малина», касающийся траты баллов в торговых точках, был перенесен в одну систему, что позволяет управлять процессом через единый интерфейс Oracle Siebel Loyalty. Данный интерфейс также позволяет настраивать терминалы по списанию баллов в местах продаж партнеров. В целом реализация новых возможностей стала продолжением масштабного

05.11.2014 «Техносерв Консалтинг» внедрил систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в «МигКредите»

Компания «Техносерв Консалтинг» внедрила систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в компании «МигКредит». В новой системе ведется обработка кредитных заявок, расчет условий предоставления займов и работа с должниками. Уже сегодня ИТ-решение использует около
09.06.2014 «Уральские Авиалинии» оптимизируют обслуживание пассажиров с помощью Oracle Siebel CRM

ссийский авиаперевозчик «Уральские Авиалинии» создал единую информационную систему на основе Oracle Siebel CRM с целью оптимизации обслуживания пассажиров и улучшения работы с партнерами. Новая
14.05.2014 Более 19 тыс. сотрудников «Лето Банка» и партнерских торговых организаций работают с Oracle Siebel CRM

В «Лето Банке» автоматизированы процессы продаж и обслуживания розничных продуктов на основе новейшей версии Oracle Siebel CRM. Благодаря пользовательскому интерфейсу Oracle Open UI новая CRM-система работает во всех браузерах, в том числе предназначенных для мобильных устройств. Количество пользовате
29.04.2014 НПФ «Благосостояние» внедрил Oracle Siebel CRM с помощью «Ай-Теко»

Компания «Ай-Теко» сообщила об окончании проекта по построению и введению в промышленную эксплуатацию фронт-офисной системы для НПФ «Благосостояние» на базе Oracle Siebel CRM. Возможности комплекса позволили централизовать управление договорами обязательного пенсионного страхования не только в аппарате фонда, но и во всех его филиалах. Об этом CNew
20.02.2014 «Аэрофлот» внедряет Oracle Siebel CRM для поддержки своей программы лояльности

азали в «Техносерв Консалтинге». С этой целью в авиакомпании было принято решение о внедрении полнофункциональной системы CRM. В качестве платформы по итогам открытого конкурса была выбрана платформа Oracle Siebel CRM, а проект внедрения доверен компании «Техносерв Консалтинг». Система Oracle, как ожидается, обеспечит эффективное управление и развитие отношений с миллионами пассажиров в соо
11.12.2013 Программа «Малина» запустила систему управления лояльностью на базе Oracle Siebel CRM

в России и СНГ сообщили о запуске в промышленную эксплуатацию системы управления лояльностью Oracle Siebel CRM, работающей на Oracle Exadata. Полная модернизация системы лояльности позволила по
28.11.2013 IBS внедрила Oracle Siebel CRM в «Восточном экспресс банке»

Группа компаний IBS объявил об успешном завершении проекта по внедрению системы Oracle Siebel CRM в КБ «Восточный экспресс банк». В результате проекта в банке создан единый источни
10.10.2013 Банк ВТБ24 вместе с «Техносерв Консалтингом» строит единый фронт-офис на базе Oracle Siebel CRM

о принципу «одного окна». Как ожидается, это позволит банку сократить операционные издержки, увеличить кросс-продажи и повысить качество клиентского сервиса. Возможности единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM уже оценили 8 тыс. сотрудников отделений банка и контакт-центра, рассказали CNews в «Техносерв Консалтинге». В обслуживании клиентов сотрудники фронт-линии использовали нескол
22.01.2013 «Связной Банк» внедрил CRM-систему на базе решения Oracle

хносерв Консалтинг» объявила об успешном завершении проекта по внедрению CRM-решения на базе Oracle Siebel в «Связном Банке». Как рассказали CNews в компании, для повышения качества обслуживани
19.11.2012 «Сибур» построил единую CRM-систему на основе Oracle Siebel CRM

нии, успешно завершено построение системы управления взаимоотношениями с клиентами на основе Oracle Siebel CRM. Компания реализует продукцию около 1,5 тыс. потребителей в топливно-энергетическо
13.08.2012 Yota отказалась от Oracle Siebel в пользу Microsoft Dynamics

картел» выполняли собственные разработки и эксплуатировавшаяся в пилотном режиме CRM на базе Oracle Siebel. В пресс-службе «Скартела» CNews заявили, что не комментируют информацию относительно

28.05.2012 AT Consulting внедряет CRM-систему в «Нордеа Банке»

проекта консультанты AT Consulting совместно с представителями заказчика проведут внедрение Oracle Siebel CRM 8.1. Как ожидается, единая интеграционная платформа позволит обеспечить гибкость н
14.05.2012 Oracle обновила бизнес-приложение Siebel Loyalty Management до версии 8.2.2

Корпорация Oracle представила новую версию бизнес-приложения по управлению лояльностью Siebel Loyalty Management 8.2.2, входящего в состав комплекса Oracle Siebel CRM и призванного помочь клиентам сохранять конкурентоспособность с помощью инновационных и персонализированны
29.02.2012 AT Consulting внедрила Oracle Siebel CRM для «ОТП Кредит» в Украине

Компания AT Consulting завершила проект по внедрению Oracle Siebel CRM в украинской финансовой компании «ОТП Кредит», принадлежащей Группе ОТП. На базе н
27.01.2012 «Малина» оптимизирует ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Exadata Database Machine

тельство Oracle СНГ сообщили о создании инновационной платформы для совершенствования программы «Малина» на оптимизированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata Database Machine с системой Oracle Siebel CRM. Среди первых результатов комплексного проекта — ускорение операций оплаты баллами в точках продаж в 10 раз и повышение производительности систем аналитических отчетов в 7 раз
14.11.2011 AT Consulting построит единый фронт-офис для банка «Траст»

Компания AT Consulting анонсировала проект для банка «Траст» – внедрение единого фронт-офиса на базе системы Oracle Siebel CRM 8.1. В рамках проекта будет создана гибкая высокотехнологичная платформа для продаж и обслуживания розничных продуктов по различным каналам. Как отмечается, интенсивный рост и примен
28.09.2011 Microsoft избавилась от CRM-системы Oracle, но пока не может отказаться от SAP ERP

Система Siebel CRM была внедрена в Microsoft около 12 лет назад, за несколько лет до покупки компании
28.09.2011 CNews TV. Microsoft избавился от Siebel

\"Siebel изжил себя\", - считает Кирилл Татаринов. Теперь 5000 пользователей Siebel - это потенциальные покупатели обновленного Microsoft Dynamics.смотреть на CNews.TV
14.09.2011 Oracle Application Testing Suite 9.3 упрощает тестирование веб-, SOA- и пакетных приложений Oracle

Корпорация Oracle анонсировала новую версию Oracle Application Testing Suite 9.3 — решения для тестирования веб-, SOA- и пакетных приложений Oracle. Стартовый набор тестовых скриптов Siebel CRM Test Starter Kit и оптимизированное управление тестированием позволяют клиентам быстрее разворачивать приложения, говорится в сообщении корпорации. «Во многих отраслях клиенты все бо
07.09.2011 «М.Видео» доверила обслуживание систем SAP ERP и Oracle Siebel CRM «Инфосистемам Джет»

расширении обязательств по аутсорсинговым контрактам. Область ответственности интегратора теперь распространяется не только на обслуживание ИТ-инфраструктуры, но и на информационные системы SAP ERP и Oracle Siebel CRM, включая их настройку, мониторинг, администрирование и техническую поддержку. Кроме того, на обслуживание взята интеграционная шина Oracle Data Integration (ODI). Сервисный це
20.05.2011 «Транскапиталбанк» запустил кредитный конвейер на базе Oracle Siebel CRM

ап проекта по созданию кредитного конвейера и внедрил систему кредитного фронт-офиса на базе Oracle Siebel CRM во всей филиальной сети банка. Система предназначена для автоматизации процесса об
17.05.2011 «Сбербанк России» автоматизировал управление взаимоотношениями с клиентами на базе Oracle Siebel CRM

ми корпоративного блока, говорится в сообщении «Ситроникса». Проект по внедрению системы управления взаимоотношениями с клиентами стартовал в 2008 г. В качестве технологической платформы была выбрана Oracle Siebel CRM — CRM-решение для финансовых организаций по всему миру. Для реализации проекта был сформирован консорциум, состоящий из компаний «Ситроникс Информационные технологии» и «Техно
03.09.2010 Кредитный фронт-офис: банк "Траст" вооружился против кризиса

сновании каких предпосылок было принято решение о внедрении кредитного фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM? Сергей Чиков: По нашему мнению, рынок кредитования в точках продаж (POS-кредитова
18.11.2009 «Сбербанк России» консолидировал клиентскую базу с помощью Oracle Siebel CRM

ершении первой фазы построения системы управления взаимоотношениями с корпоративными клиентами «Сбербанка России». Новая информационная система поддержки продаж корпоративного блока создана на основе Oracle Siebel CRM. Стратегия «Сбербанка» до 2014 г., нацеленная на дальнейшее развитие конкурентных преимуществ банка, предусматривает переход на новую клиентоориентированную концепцию работы,

12.10.2009 «Банк Уралсиб» строит CRM-систему на базе решения Oracle

Компания Sputnik Labs успешно завершила первую фазу внедрения решения Oracle Siebel CRM в «Банке Уралсиб». Главной задачей первой фазы проекта стала оптимизация управлени
21.09.2009 Вадим Мамаев: В проекте должны быть заинтересованы все стороны

CNews: Исходя из каких предпосылок банк принял решение о внедрении новой версии Oracle Siebel CRM? Вадим Мамаев: Это последняя версия системы от мирового лидера рынка CRM, причем о
11.09.2009 Россия: «ЮниКредит» внедрил CRM за $2 млн

Банк «ЮниКредит» завершил внедрение системы автоматизации работы с клиентами Oracle Siebel CRM. По словам Алексея Герасимова, исполнительного директора департамента банковских о
22.07.2009 «ОТП Банк» внедрил CRM за $2,5 млн

Тендер на внедрение Oracle Siebel CRM 8.0 в «ОТП Банке» был проведен летом 2007 г., тогда в нем кроме победившей и ставш
29.01.2009 Oracle Siebel CRM внедрили в «Мосэнергосбыте»

Представительство Oracle СНГ сообщило о том, что на платформе Oracle Siebel CRM создана система управления взаимоотношениями с клиентами ОАО «Мосэнергосбыт», интегрированная в работу контактного центра (КЦ) компании. Построение CRM-системы позволило «Мосэ
25.12.2008 Внедрение CRM: «Ситроникс» потренировался на МТС

льный пакет которого, как и контроль в МТС, принадлежит АФК «Системе»), предложивших систему Oracle Siebel CRM. В тендере участвовали также подконтрольная «Ситрониксу» чешская Strom Telecom (на
23.10.2008 "М.Видео" запускает программу лояльности на базе Oracle Siebel CRM

Внедрив новую CRM от Oracle (Siebel), в "М.Видео" намерены повысить уровень сервиса, с тем чтобы поддерживать долгосрочные отношения с клиентами и создать эффективную систему коммуникаций. Ожидается, что программа лояльнос
26.08.2008 Oracle Siebel CRM внедрили в КБ «Транспортный»

КБ «Транспортный», компания «Инфосистемы Джет» и корпорация Oracle сообщили о завершении первого этапа разработки и внедрения автоматизированной информационной системы на основе Oracle Siebel CRM. С целью повышения эффективности работы и получения конкурентных преимуществ руководство банка приняло решение о внедрении CRM-системы, которая позволила бы накапливать информ

Публикаций - 519, упоминаний - 648

Oracle Siebel Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 271
Microsoft Corporation 25775 143
SAP SE 5601 130
IBM - International Business Machines Corp 9699 119
Intel Corporation 12811 80
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 63
Cisco Systems 5372 62
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 50
Dell EMC 5180 48
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 36
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 31
Salesforce 498 28
HP - Hewlett-Packard 3662 27
Yahoo! 3726 26
HP Inc. 5883 24
AMD - Advanced Micro Devices 4641 24
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 22
Lenovo Motorola 3566 22
Apple Inc 13156 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 21
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 21
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 69 21
Verisign 362 20
Amazon Inc - Amazon.com 3277 19
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 19
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 19
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 19
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 19
Thawte 34 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
Verizon - WorldCom 501 16
Oracle - BEA Systems 162 16
SAS Institute 1082 15
JDSU - JDS Uniphase 219 14
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 14
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 14
AT&T Inc 1726 14
Oracle - Retek 35 13
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 76
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 63
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
Merrill Lynch 454 25
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 23
eBay Inc 1640 20
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 19
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 19
McDonald’s - Макдоналдс 220 16
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 16
ВТБ - ВТБ24 671 16
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
Газпром ПАО 1493 15
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 13
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 13
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 12
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 11
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 11
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 11
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 11
Boeing 1031 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
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Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 9
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 9
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 9
Finnair - Авиакомпания 34 9
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 8
Walmart - Wal-Mart Stores 405 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
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Delta Air Lines - авиакомпания 90 7
Dow Chemical Company (TDCC) 34 7
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
МКБ - Московский кредитный банк 657 7
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 7
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
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ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 2
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Ассоциация менеджеров 107 2
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International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
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ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
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WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 73
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 71
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 42
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Microsoft Dynamics 1197 18
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Sage Group - SalesLogix 29 9
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Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 86 9
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Terrasoft Creatio 109 8
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Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 8
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 8
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 26
Кузовкин Алексей 155 18
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 12
Рубцова Ольга 33 9
Hogan Art - Хоган Арт 47 8
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 8
Булгаков Кирилл 133 7
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 6
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 5
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Catz Safra - Катц Сафра 42 5
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Бурмагин Михаил 4 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 60
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 55
Европа 24964 42
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 17
Индия - Bharat 5870 16
Казахстан - Республика 6048 13
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