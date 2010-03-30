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Sputnik Labs Спутник Лабc Консалтинг

СОБЫТИЯ

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30.03.2010 «Техносерв Консалтинг» автоматизировал сбор задолженности в банке ВТБ24

Компания «Техносерв Консалтинг» успешно завершила очередную фазу внедрения системы мониторинга и взыскания просроченной задолженности Sputnik Labs Collections в банке ВТБ24. Решение было разработано компанией Sputnik Labs (с 1 февраля 2010 г. работающей под брендом «Техносерв Консалтинг») на технологической платформе O
03.02.2010 Sputnik Labs начал работать под новым брендом

Компания Sputnik Labs объявила о продолжении деятельности под брендом «Техносерв Консалтинг», созданно
08.07.2009 Sputnik Labs разработал CRM-решение для оптимизации работы по новым правилам ПВУ ОСАГО

Компания Sputnik Labs разработала решение «Sputnik Labs ПВУ ОСАГО» на платформе Oracle Siebel I
15.10.2008 Sputnik Labs открыла практику бизнес-консалтинга

Компания Sputnik Labs, работающая на рынке управления клиентскими отношениями (CRM), объявила об откры
22.01.2008 «Техносерв» купил Sputnik Labs

Компания «Техносерв А/С» купила Sputnik Labs, осуществляющую консалтинг в области CRM, внедрение CRM-систем, разработку программ лояльности, обучение и адаптацию пользователей. В «Техносерве» ожидают, что интеграция ресурсов

22.01.2008 «ТехноСерв А/С» приобрел Sputnik Labs

системный интегратор «ТехноСерв А/С» объявил о приобретении консалтинговой компании Sputnik. Результатом сделки станет консолидация ресурсов и объединение CRM-практик обеих компаний в рамках компании Sputnik Labs. Основная цель сделки – создание сильнейшей на рынке CRM-практики, уникальной по своим человеческим и технологическим ресурсам, способной выполнять проекты любого масштаба и степен
24.10.2006 Sputnik Labs получила статус партнера корпорации Oracle

Компания Sputnik Labs заявила о получении статуса партнера корпорации Oracle, специализирующегося на р
05.11.2003 В Sputnik Labs новый директор по развитию бизнеса

Александр Хренков, занимавший ранее должность директора Управления по работе со Сбербанком России в компании R-Style Softlab, приступил к работе в качестве директора по развитию бизнеса в компании Sputnik Labs. На этом посту он будет возглавлять клиентские подразделения, а также курировать работы по внедрению CRM-систем для стратегических клиентов в сфере финансовых услуг. Александр роди
22.07.2002 Компания Qbix заключила договор о партнерстве с компанией Sputnik Labs

Сегодня стало известно, что фирма Qbix и московская компания Sputnik Labs, специализирующаяся в области консалтинга и внедрения CRM-решений, официальный п
03.09.2001 Sputnik Labs будет работать с "Индивидом"

На прошедшей неделе президенты компаний Individ - Роман Овчинников и Sputnik Labs - Павел Черкашин заключили соглашение о партнерстве в области совместной реализа
18.07.2001 CRM на службе "ИКО"

17 июля компания Sputnik Labs - поставщик решений CRM (систем управления взаимоотношениями с клиентами) подпис
25.04.2001 В Actis реструктуризация, поэтому Черкашин возглавил Sputnik Labs

онной компании «Спутник» Бориса Йордана), которая осенью объявила о создании амбициозного финансового интернет-портала, а весной внезапно закрыла этот проект. Черкашин стал президентом новой компании Sputnik Labs, которая займется консалтингом, программированием, внедрением информационных систем CRM (менеджмент отношений с клиентом) и др.

Публикаций - 69, упоминаний - 83

Sputnik Labs и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 24
Oracle Siebel Systems 519 21
Microsoft Corporation 25775 20
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 13
Рексофт - Reksoft 488 12
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 12
Intel Corporation 12811 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
HP Inc. 5883 7
Diasoft - Диасофт 1144 7
ФОРС - Центр разработки 703 7
Amdocs 140 7
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ФБ Консалт - 16 6
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МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
1С-Рарус 982 6
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 6
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SAP SE 5601 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
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Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
Soft Master 20 4
Квазар-Микро - КМ 166 3
Actis Systems - Актис Системс - Actis Wunderman 44 3
CRMGuru - ЦРМ Гуру 7 3
CRM-Design - СРМ-Дизайн 6 3
Accenture plc 719 3
9594 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Expomedia Group - Exposystems - Экспосистемс 27 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Ингосстрах СПАО 478 6
Kempinski - Кемпински 34 5
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 5
Лаборатория Страхования 10 4
Berner&Stafford - Бернер и Стаффорд 7 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
AdWatch Isobar 44 2
АСК 49 2
Оникс Капитал 17 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
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Альфа-Банк 1979 2
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ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 2
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Medtronic - Медтроник 17 1
ВНИИСТ-Нефтегазпроект - Инжиниринговая нефтегазовая компания Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК 4 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 1
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Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 1
Ardo - Ардо 36 1
Текно-Медикал - ТехноМедикал 3 1
Roust - Руст ГК 5 1
Кипелово ЛПК - Лесопромышленный концерн 1 1
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 1
Karl Storz - Карл Шторц 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Альфа-Групп 745 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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