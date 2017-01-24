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Sputnik Labs
Спутник Лабc Консалтинг



24.01.2017 Ольга Рубцова возглавила «Технософт» 2
02.12.2011 «ТехноМедикал» — новая компания-поставщик оборудования для медучреждений в составе Группы «Техносерв» 1
27.06.2011 "Техносерв" задумал экспансию в Европу 1
03.06.2011 Кирилл Булгаков назначен генеральным директором “Техносерв консалтинг” 3
27.04.2011 Выручка «Техносерва» по итогам 2010 г. увеличилась на 18% 1
12.10.2010 «Техносерв» купил интегратора BI и BPM-систем 4
30.03.2010 «Техносерв Консалтинг» автоматизировал сбор задолженности в банке ВТБ24 2
09.03.2010 «Техносерв»: выручка в 2009 г. сократилась на четверть 2
03.02.2010 Sputnik Labs начал работать под новым брендом 5
14.01.2010 «Сбербанк» вложил десятки миллионов в ИТ-систему взаимодействия с «Газпромом» и РЖД 1
18.11.2009 «Сбербанк России» консолидировал клиентскую базу с помощью Oracle Siebel CRM 1
12.10.2009 «Банк Уралсиб» строит CRM-систему на базе решения Oracle 3
24.09.2009 Глава российского Adobe ушел в Microsoft 1
22.07.2009 «ОТП Банк» внедрил CRM за $2,5 млн 2
08.07.2009 Sputnik Labs разработал CRM-решение для оптимизации работы по новым правилам ПВУ ОСАГО 1
18.05.2009 "М.Видео" модернизировала лояльность с помощью CRM 7
15.05.2009 «Техносерв» купил пропуск в энергетику 1
23.04.2009 Россия: Аренда CRM на подъеме 1
14.04.2009 Число партнерских практик по бизнес-приложениям Oracle в СНГ превысило 100 2
25.12.2008 Внедрение CRM: «Ситроникс» потренировался на МТС 2
28.11.2008 Рынок ИТ-услуг: динамика в России рухнула в 4 раза 1
14.11.2008 Россия: первое ИТ-поглощение во время кризиса 1
13.11.2008 Leta IT-company купила уральского интегратора АСК 1
12.11.2008 «Техносерв»: Мы станем самой дорогой ИТ-компанией России 1
15.10.2008 Sputnik Labs открыла практику бизнес-консалтинга 5
13.10.2008 CRM становится одним из немногих эффективных рычагов борьбы за покупателя 4
08.07.2008 SaaS "разогрел" рынок CRM 1
17.04.2008 «Техносерв» вышел на охоту 2
16.04.2008 Рост бизнеса «ТехноСерв А/С» в 2007 г. составил 54% 2
16.04.2008 «ТехноСерв А/С» к концу 2012 г. планирует увеличить оборот до $5 млрд. 2
22.01.2008 «Техносерв» купил Sputnik Labs 14
22.01.2008 «ТехноСерв А/С» приобрел Sputnik Labs 6
28.11.2007 Страховому рынку представили информационные технологии 1
15.11.2007 22 ноября состоится конференция «Информационные технологии страхового рынка» 1
12.11.2007 22 ноября состоится конференция «Информационные технологии страхового рынка» 1
08.11.2007 22 ноября конференция «Информационные технологии страхового рынка» 1
24.10.2007 22 ноября откроется конференция «Информационные технологии страхового рынка» 1
22.03.2007 В банке «Тинькофф. Кредитные системы» внедрят Oracle Siebel CRM 2
20.03.2007 «Ренессанс страхование» внедряет 8-ю версию Oracle Siebel CRM 1

Публикаций - 39, упоминаний - 91

Sputnik Labs упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1041 20
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 271 15
Рексофт - Reksoft 223 10
Oracle Corporation 3602 10
Oracle Siebel 137 7
Microsoft Corporation 12409 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1050 4
SAP SE 3347 4
IBM 3892 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 3
Армада 314 2
Leta IT-company 111 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 284 2
Leta Group 207 2
Ситроникс - Sitronics 648 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 283 2
Salesforce.com 293 2
Verysell - Верисел 108 2
Крок 1261 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 2
BDO Unicon - БДО Юникон Бизнес Солюшнс 11 1
ГКС - Группа компаний Систематика 228 1
UMC - United Microelectronics Corporation 73 1
Микротест 211 1
Аплана Группа компаний 116 1
Прогноз 198 1
Oracle Consulting 15 1
BearingPoint - БерингПоинт 28 1
РДТЕХ 162 1
Nortel Networks 254 1
Toshiba Corporation 1256 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
CT Consulting 13 1
Инталев 192 1
Cisco Systems 2298 1
Oracle Sun Microsystems 494 1
Alcatel 248 1
Adobe Systems 915 1
ВТБ24 597 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 3
РЖД - Российские железные дороги 1118 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 646 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 1
Газпром ПАО 552 1
Уралсиб Банк 396 1
Ингосстрах СПАО 215 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
OTP Group - ОТП Банк 126 1
ПромСвязьКапитал 63 1
БТА Банк - Туран Алем 14 1
РОСНО СК 77 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 66 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1282 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2272 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 815 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 250 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 91 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 424 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 141 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 297 1
ИТ-аутсорсинг 703 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 158 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 262 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 716 1
Oracle Siebel CRM 177 10
Microsoft Dynamics CRM 431 3
Microsoft Office 2095 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 301 1
Microsoft Outlook 693 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management 35 1
Microsoft Andromeda OS 15 1
Oracle Hyperion Planning 93 1
Oracle Retail Planning and Optimization 43 1
Oracle Retail 43 1
Oracle Fusion Middleware 178 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management 22 1
Oracle Communications 17 1
SAP MDM - SAP Master Data Management 13 1
Microsoft Dynamics CRM Online 34 1
Ананьев Алексей 92 9
Рубцова Ольга 32 6
Булгаков Кирилл 40 5
Ананьев Дмитрий 57 2
Кузовкин Алексей 88 2
Корнеев Сергей 75 2
Андреева Екатерина 42 2
Красовский Александр 27 1
Кузин Алексей 4 1
Андреев Максим 29 1
Исаак Мостов 6 1
Асланян Сергей 89 1
Наумова Ольга 3 1
Назипов Дмитрий 72 1
Соколов Андрей 15 1
Ананьин Алексей 64 1
Одинцов Александр 2 1
Потапов Александр 23 1
Семеновская Елена 31 1
Прохоров Александр 86 1
Нащекин Алексей 111 1
Печатников Анатолий 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 5
Украина 3765 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 843 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 3
Африка - Африканский регион 1608 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1239 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 532 2
Латинская Америка 778 2
Узбекистан - Республика 899 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 530 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 591 2
Ближний Восток 1593 2
Европа Восточная 1850 2
Казахстан - Республика 2834 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1158 2
Индия - Республика 2333 2
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 277 1
Малайзия 370 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 206 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 321 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 683 1
Европа Западная 675 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 670 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 1
Россия - ДФО - Забайкальский край 359 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 333 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 238 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 164 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 227 1
Европа Северная - Скандинавия 288 1
Сербия - Республика 135 1
Туркмения - Туркменистан 215 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 348 1
Россия - Магнитогорск 155 1
Украина - Киев 545 1
Россия - ПФО - Казань 1596 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 152 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 3
Торговля розничная 77 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 292 1
Sputnik 10 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 498 4
IDC - International Data Corporation 2892 2
CNews Analytics 2072 1
Gartner 2285 1
RAEX - Эксперт РА 51 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 684 2
Oracle AppsForum 14 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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