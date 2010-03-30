Компания «Техносерв Консалтинг» успешно завершила очередную фазу внедрения системы мониторинга и взыскания просроченной задолженности Sputnik Labs Collections в банке ВТБ24. Решение было разработано компанией Sputnik Labs (с 1 февраля 2010 г. работающей под брендом «Техносерв Консалтинг») на технологической платформе O

системный интегратор «ТехноСерв А/С» объявил о приобретении консалтинговой компании Sputnik. Результатом сделки станет консолидация ресурсов и объединение CRM-практик обеих компаний в рамках компании Sputnik Labs . Основная цель сделки – создание сильнейшей на рынке CRM-практики, уникальной по своим человеческим и технологическим ресурсам, способной выполнять проекты любого масштаба и степен