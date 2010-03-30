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Sputnik Labs Спутник Лабc Консалтинг
СОБЫТИЯ
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|30.03.2010
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«Техносерв Консалтинг» автоматизировал сбор задолженности в банке ВТБ24
Компания «Техносерв Консалтинг» успешно завершила очередную фазу внедрения системы мониторинга и взыскания просроченной задолженности Sputnik Labs Collections в банке ВТБ24. Решение было разработано компанией Sputnik Labs (с 1 февраля 2010 г. работающей под брендом «Техносерв Консалтинг») на технологической платформе O
|03.02.2010
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Sputnik Labs начал работать под новым брендом
Компания Sputnik Labs объявила о продолжении деятельности под брендом «Техносерв Консалтинг», созданно
|08.07.2009
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Sputnik Labs разработал CRM-решение для оптимизации работы по новым правилам ПВУ ОСАГО
Компания Sputnik Labs разработала решение «Sputnik Labs ПВУ ОСАГО» на платформе Oracle Siebel I
|15.10.2008
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Sputnik Labs открыла практику бизнес-консалтинга
Компания Sputnik Labs, работающая на рынке управления клиентскими отношениями (CRM), объявила об откры
|22.01.2008
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«Техносерв» купил Sputnik Labs
Компания «Техносерв А/С» купила Sputnik Labs, осуществляющую консалтинг в области CRM, внедрение CRM-систем, разработку программ лояльности, обучение и адаптацию пользователей. В «Техносерве» ожидают, что интеграция ресурсов
|22.01.2008
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«ТехноСерв А/С» приобрел Sputnik Labs
системный интегратор «ТехноСерв А/С» объявил о приобретении консалтинговой компании Sputnik. Результатом сделки станет консолидация ресурсов и объединение CRM-практик обеих компаний в рамках компании Sputnik Labs. Основная цель сделки – создание сильнейшей на рынке CRM-практики, уникальной по своим человеческим и технологическим ресурсам, способной выполнять проекты любого масштаба и степен
|24.10.2006
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Sputnik Labs получила статус партнера корпорации Oracle
Компания Sputnik Labs заявила о получении статуса партнера корпорации Oracle, специализирующегося на р
|05.11.2003
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В Sputnik Labs новый директор по развитию бизнеса
Александр Хренков, занимавший ранее должность директора Управления по работе со Сбербанком России в компании R-Style Softlab, приступил к работе в качестве директора по развитию бизнеса в компании Sputnik Labs. На этом посту он будет возглавлять клиентские подразделения, а также курировать работы по внедрению CRM-систем для стратегических клиентов в сфере финансовых услуг. Александр роди
|22.07.2002
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Компания Qbix заключила договор о партнерстве с компанией Sputnik Labs
Сегодня стало известно, что фирма Qbix и московская компания Sputnik Labs, специализирующаяся в области консалтинга и внедрения CRM-решений, официальный п
|03.09.2001
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Sputnik Labs будет работать с "Индивидом"
На прошедшей неделе президенты компаний Individ - Роман Овчинников и Sputnik Labs - Павел Черкашин заключили соглашение о партнерстве в области совместной реализа
|18.07.2001
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CRM на службе "ИКО"
17 июля компания Sputnik Labs - поставщик решений CRM (систем управления взаимоотношениями с клиентами) подпис
|25.04.2001
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В Actis реструктуризация, поэтому Черкашин возглавил Sputnik Labs
онной компании «Спутник» Бориса Йордана), которая осенью объявила о создании амбициозного финансового интернет-портала, а весной внезапно закрыла этот проект. Черкашин стал президентом новой компании Sputnik Labs, которая займется консалтингом, программированием, внедрением информационных систем CRM (менеджмент отношений с клиентом) и др.
Sputnik Labs и организации, системы, технологии, персоны:
|Ананьев Алексей 110 9
|Булгаков Кирилл 133 9
|Рубцова Ольга 33 7
|Баев Юрий 19 6
|Черкашин Павел 38 5
|Ананьев Дмитрий 83 3
|Павлов Андрей 44 3
|Корнеев Сергей 84 3
|Коняев Андрей 16 2
|Курасов Алексей 19 2
|Манин Александр 3 2
|Новиков Александр 36 2
|Андреева Екатерина 54 2
|Кузовкин Алексей 155 2
|Фенёв Сергей 12 1
|Юргелас Мария 42 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Домбровский Юрий 62 1
|Осадчая Ирина 64 1
|Ясинский Владимир 18 1
|Внедорожный Петр 20 1
|Липкин Валерий 8 1
|Репин Николай 18 1
|Аристархов Дмитрий 17 1
|Грановский Олег 21 1
|Наволокин Алексей 18 1
|Фосс Валентин 14 1
|Волчанинов Леонид 11 1
|Небесный Илья 6 1
|Йордан Борис 10 1
|Степаненков Александр 3 1
|Сиркин Александр 5 1
|Пономарева Елена 3 1
|Алибасов Бари 3 1
|Пилько Виталий 1 1
|Соболев Леонид 4 1
|Пармухин Артем 1 1
|Гринбух Эдвард 3 1
|Титов Виталий 4 1
|Димитрофф Владимир 2 1
|Sputnik 59 25
|Атлас страхования 14 5
|КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 2
|MSNBC - телеканал 89 1
|iXBT.com 25 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
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