Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Sputnik Labs
Спутник Лабc Консалтинг
Публикаций - 39, упоминаний - 91
Sputnik Labs упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ананьев Алексей 92 9
|Рубцова Ольга 32 6
|Булгаков Кирилл 40 5
|Ананьев Дмитрий 57 2
|Кузовкин Алексей 88 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Андреева Екатерина 42 2
|Красовский Александр 27 1
|Кузин Алексей 4 1
|Андреев Максим 29 1
|Исаак Мостов 6 1
|Асланян Сергей 89 1
|Наумова Ольга 3 1
|Назипов Дмитрий 72 1
|Соколов Андрей 15 1
|Ананьин Алексей 64 1
|Одинцов Александр 2 1
|Потапов Александр 23 1
|Семеновская Елена 31 1
|Прохоров Александр 86 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Печатников Анатолий 24 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 498 4
|IDC - International Data Corporation 2892 2
|CNews Analytics 2072 1
|Gartner 2285 1
|RAEX - Эксперт РА 51 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru