Россия ПФО Оренбургская область Новотроицк

Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк

СОБЫТИЯ


14.01.2026 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в новом районе Оренбурга 1
24.09.2025 В Южно-Сахалинске усилили сеть мобильного интернета 1
12.09.2025 50 Мбит/с для госуслуг и сериалов – «МегаФон» подключил к сети более 20 воронежских поселений 1
21.08.2025 «Зеленая планета» Сахалина получила обновленные скорости интернета МТС 2
28.07.2025 АО «Уральская сталь» выстраивает кибербезопасность при помощи решения Positive Technologies вместе с Wone IT 1
04.07.2025 МТС накрыла высокоскоростным интернетом еще три малых населенных пункта Красноярского края 1
11.06.2025 МТС разогнала скорость мобильного интернета в Лесосибирске к сезону летних прогулок 1
06.06.2025 К летнему сезону МТС прокачала интернет на федеральной трассе «Сибирь» в Красноярском крае 1
22.04.2024 В Оренбургской области ускорили связь для производителей цемента 1
18.04.2024 Экология должна быть экономной: как автоматизировать экологический мониторинг на российских технологиях 1
04.03.2024 Моноблоки ТЕСЛА: достойная альтернатива ПК под запрос любой сложности 1
15.02.2024 Быстрый интернет «прописался» в новостройках Сахалина 1
24.01.2024 На 20% быстрее: в селах и поселках Мордовии выросла скорость мобильного интернета 1
05.12.2023 «Мегафон» запустил 4G в 10 приморских селах 1
17.11.2023 МТС запустила сеть LTE еще в 20 малых селах Приморья 1
27.09.2023 МТС в полтора раза ускорила мобильный интернет в Оренбуржье 1
04.09.2023 В пяти деревнях Красноярского края впервые появилась надежная мобильная связь 2
16.05.2023 В ста населенных пунктах Оренбуржья ускорили мобильный интернет 1
01.12.2022 «Мегафон» ускорил интернет в Оренбуржье 1
19.08.2022 «Мегафон» полностью обновил телеком-оборудование в 16 районах Оренбуржья 1
15.10.2021 «Корус консалтинг» создал онлайн-площадку для оптовой торговли для Akkermann cement 1
13.09.2021 Mail.ru Cloud Solutions обеспечит Akkermann Cement стабильную ИТ-инфраструктуру 1
01.08.2018 Россия провела скоростной интернет на острова, которые требует вернуть Япония 1
16.05.2018 Tele2 покрыла Дальний Восток сетью LTE 1
02.03.2018 Tele2 добавила еще один регион на карту LTE 1
23.03.2016 «МегаФон» улучшил 3G-покрытие в 42 населённых пунктах Ставрополья 1
23.12.2015 «Ростелеком» дал старт устранению цифрового неравенства в ЕАО 1
18.12.2015 МТС за 3 года вложила более 2,5 млрд руб. в телеком-инфраструктуру Ставропольского края 1
09.12.2015 МТС инвестировала более 1 млрд руб. в развитие сети в Оренбургской области 1
23.11.2015 «Ростелеком» приступил к реализации проекта по устранению цифрового неравенства в Амурской области 1
17.11.2015 «Ростелеком» построил в ЕАО 150 км «оптики» в рамках проекта по устранению цифрового неравенства 1
13.10.2015 МТС запустила в Новотроицке сеть 4G на «голосовых» частотах 3
29.07.2015 Tele2 запустила сеть 3G в Сахалинской области 1
14.07.2015 «Ростелеком» в Алтайском крае расширяет географию предоставления услуг 1
02.10.2014 МТС модернизировала сеть в Оренбургской области 1
26.03.2014 «Ростелеком» модернизировал сеть станции скорой медицинской помощи в Новотроицке 2
14.02.2014 МТС подвела итоги развития фиксированной сети в Оренбургской области 1
25.07.2013 Tele2 расширяет зону покрытия сети в Сахалинской области 1
05.09.2011 «Ростелеком» увеличил долю владения в «Оренбург-GSM» до 100% 1
03.06.2011 «Билайн Бизнес» расширяет географию решения «Единая сеть офисных и мобильных» 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14392 13
МегаФон 9985 11
Ростелеком 10364 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1540 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3136 4
Huawei 4239 2
Apple Inc 12673 2
ZTE Corporation 774 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9216 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3039 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 2
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 95 2
Тольяттинский трансформатор - Ставропольский завод ртутных выпрямителей - Тольяттинский электротехнический завод 4 1
Вента - Объединение Вента ПК 19 1
Samsung Electronics 10654 1
SAP SE 5446 1
Cisco Systems 5229 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
Microsoft Corporation 25285 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
LG Electronics 3680 1
Intel Corporation 12561 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5743 1
Oracle Corporation 6887 1
Корус Консалтинг ГК 1351 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1521 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1224 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 424 1
Sony 6637 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 329 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 1
1С-Битрикс - Bitrix 624 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 459 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 199 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 21 2
UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент 10 2
ЛИВИЗ 6 1
Ростех - БелЗАН - Белебеевский завод Автонормаль 5 1
Ростех - РТ-капитал - АвтоВАЗагрегат - АвтоВАЗагрегатТранс - ПошивАвтоВАЗагрегат - АвтоВАЗагрегатПласт - Эберспехер - Автовазагрегат Выхлопные системы» 2 1
Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 13 1
РэйлТрансХолдинг УК - Уралмаш-Горное Оборудование - ОРМЕТО-ЮУМЗ МК - ОРМЕТО-ЮУМЗ Машиностроительный концерн - Южуралмаш - Южно-уральский машиностроительный завод 5 1
Пивоварни Ивана Таранова 11 1
ЦГОК - Центральный горно-обогатительный комбинат 2 1
Метинвест - СевГОК - Северный ГОК - Северный горно-обогатительный комбинат - ЦГОК - Центральный горно-обогатительный комбинат 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8251 1
Газпром ПАО 1422 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2718 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Роснефть НК - нефтяная компания 531 1
Татнефть 239 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1668 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 109 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 1
Русский стандарт Банк 474 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод 15 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 239 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
Сургутнефтегаз - СНГ 280 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 64 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Газпром трансгаз 154 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 84 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 1
Мосгортранс ГУП 129 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 359 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9391 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 17
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 11
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 11
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1667 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 9
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1284 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6712 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8473 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6170 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3310 5
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1100 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13014 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4932 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
Пропускная способность - Bandwidth 1832 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3550 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5878 4
Microsoft Windows BitLocker 938 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
SAP NetWeaver Exchange Infrastructure - SAP NetWeaver XI 14 1
SAP SEM - SAP Strategic Enterprise Management 18 1
Nvidia GeForce GTX 523 1
Intel Core - Семейство процессоров 1237 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 941 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 436 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1355 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1429 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 227 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
Nvidia Quadro GPU 277 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 1
Microsoft Dynamics CRM 546 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 206 1
Корус Консалтинг - Korus Forecast 25 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 1
SAP NetWeaver 156 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 24 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
МТС 3G-сеть 121 1
Ростелеком - RTFree 8 1
Ростелеком - RTOpen 9 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Nvidia GeForce GT 337 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
Байгушев Владимир 17 3
Голиков Денис 3 2
Чекмарев Шамиль 33 2
Дужников Станислав 1 1
Суханос Олеся 6 1
Болдескул Гаврил 1 1
Юдичев Александр 1 1
Мордованюк Дмитрий 1 1
Силаев Сергей 1 1
Орловский Виктор 398 1
Осеевский Михаил 333 1
Аникин Леонид 61 1
Иванов Дмитрий 101 1
Распопин Николай 39 1
Сапунов Алексей 38 1
Провоторов Александр 157 1
Патока Андрей 110 1
Кожемяко Олег 3 1
Гагарин Юрий 94 1
Колесник Андрей 24 1
Сысоева Евгения 101 1
Хитрова Елена 12 1
Гусакова Анастасия 4 1
Высочина Людмила 22 1
Рубцова Ольга 33 1
Сивакозов Александр 7 1
Бочарова Оксана 2 1
Внедорожный Петр 20 1
Алаев Владимир 16 1
Ратников Виктор 20 1
Осипенко Владимир 5 1
Лавренюк Сергей 6 1
Таранов Иван 8 1
Сидоренко Дмитрий 12 1
Ким Андрей 47 1
Сабитова Любовь 2 1
Чураков Алексей 2 1
Матвиенко Роман 32 1
Борунов Валерий 11 1
Лыкова Мария 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 25
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 665 21
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 67 19
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 470 16
Россия - ПФО - Оренбургская область - Бузулук 33 12
Россия - ПФО - Оренбургская область - Бугуруслан 19 8
Россия - ДФО - Сахалинская область 997 7
Россия - ПФО - Оренбургская область - Сорочинский округ - Сорочинск 14 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 6
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 370 6
Россия - ПФО - Оренбургская область - Медногорск 11 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 5
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1319 5
Беларусь - Белоруссия 6051 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2687 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1551 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Кувандык 10 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3195 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1827 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2924 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3400 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2974 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1402 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1246 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 514 3
Россия - Алексеевка 31 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Нефтекумский район - Нефтекумск 18 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3228 2
Армения - Республика 2375 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3290 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4303 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2684 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1122 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14518 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2220 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1657 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 997 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 3
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 516 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Образование в России 2560 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1884 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3783 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3180 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 656 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 619 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 1
Sputnik 59 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1279 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 12 1
ОГПУ - Оренбургский государственный педагогический университет 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
