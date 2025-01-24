Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166627
ИКТ 12994
Организации 10200
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3384
Системы 24925
Персоны 70729
География 2718
Статьи 1507
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2548
Мероприятия 842

Пикульников Никита



24.01.2025 «МегаФон» в Самарской области возглавил новый топ-менеджер 1
23.10.2024 Теперь и домашний интернет: «МегаФон» расширил возможности в Оренбурге 1
09.09.2024 «МегаФон» обеспечил связью торговый центр в Оренбурге 1
05.09.2024 Быстрый мобильный интернет пришел в исторические места Оренбуржья 1
01.08.2024 Жителям еще 119 сел Оренбуржья стала доступна связь 4G «МегаФона» 1
13.06.2024 В Оренбурге любителям шопинга ускорили мобильный интернет 1
21.05.2024 «МегаФон» расширил покрытие 4G на трассе Орск — Оренбург 1
07.05.2024 Сотрудникам птицефабрики в Оренбуржье ускорили мобильный интернет 1
22.04.2024 В Оренбургской области ускорили связь для производителей цемента 1
20.03.2024 В городе железнодорожников ускорили мобильный интернет 1
15.02.2024 «МегаФон» ускорил интернет для медучреждений Оренбургской области 1
07.02.2024 По дороге на «Луну»: «МегаФон» ускорил интернет в Шарлыке 1
24.01.2024 Сельчанам Ташлинского района ускорили мобильный интернет 1
18.01.2024 Жители сразу двух районов Бузулука получили новые скорости мобильного интернета 1
12.09.2023 В пригороде Оренбурга увеличили скорость мобильного интернета 1
06.09.2023 «Мегафон» установил в «Бузулукском боре» умные камеры 1
11.07.2023 «Мегафон» предоставил виртуальную инфраструктуру компании «Аккерманн цемент» 1
06.07.2023 В селах Оренбуржья впервые появились мобильная связь и быстрый интернет 1
16.05.2023 В ста населенных пунктах Оренбуржья ускорили мобильный интернет 1
26.04.2023 «Мегафон» представил нового директора в Оренбургской области 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Пикульников Никита и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8829 19
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 10
Цифра ГК 2427 4
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 2
UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент 10 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 20 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20622 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7647 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8150 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15887 12
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3986 12
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 12
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7384 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13122 9
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2661 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 983 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24474 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24157 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 995 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27867 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4607 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10508 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1456 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1479 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 428 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6663 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6774 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6448 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4486 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29704 1
Пропускная способность - Bandwidth 1746 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3402 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7571 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1558 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 505 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10766 1
Видеокамера - Camcorder 2263 1
Онлайн-мониторинг 72 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1228 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1609 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 638 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5185 4
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 93 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 437 1
Формоза-Софт - Лесохранитель 13 1
Скурихин Владимир 16 1
Колесник Андрей 23 1
Латыпов Андрей 2 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 612 18
Россия - РФ - Российская федерация 144361 13
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 450 7
Россия - ПФО - Оренбургская область - Бузулук 32 4
Россия - ПФО - Самарская область 1312 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1227 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1372 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Бугуруслан 18 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 52 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 718 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 44 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - Алексеевка 23 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2454 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2669 1
Россия - УФО - Челябинская область 1212 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 1
Россия - УФО - Свердловская область 1496 1
Казахстан - Республика 5528 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Акбулак 4 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Кувандык 10 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Баймакский район - Баймак - Сакмарский район - Сакмар 10 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Сорочинский округ - Сорочинск 13 1
Луна - спутник Земли 1475 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 9
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2931 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5524 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6174 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2583 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 854 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6058 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2805 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4146 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5856 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2372 1
Дача - дачники 820 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16306 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2389 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1628 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 512 1
Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming 72 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5103 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5753 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 727 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6404 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 118 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
Создано именных указателей - 166627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще