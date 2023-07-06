В селах Оренбуржья впервые появились мобильная связь и быстрый интернет

«Мегафон» запустил сеть 4G в селе Студенцы Саракташского района. Теперь еще 350 жителей Оренбургской области могут пользоваться мобильным интернетом, современными технологиями звонков и другими цифровыми сервисами. Ранее здесь не было даже голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Студенцы находятся в 60 километрах от областной столицы и известны построенным в ХIX веке Храмом Покрова Пресвятой Богородицы. Средняя скорость загрузки данных в поселении сейчас составляет 20 Мбит/c, что значительно упрощает решение бытовых и рабочих задач. К примеру, скачать приложение банка получается за 30 секунд.

«Цифровое развитие небольших населенных пунктов имеет особое социальное значение. Сельчане получают возможность не только общаться с близкими, но и дистанционно учиться, работать, пользоваться Госуслугами. Также критически важно иметь доступ к связи, когда нужно вызвать экстренные службы. Наши абоненты в Студенцах уже прокачивают в среднем по 16 Гбайт в месяц и, думаю, скоро догонят других сельских жителей. В районах Оренбуржья наши клиенты используют примерно по 25,3 ГБ на человека, за год эта цифра выросла на 15%», — сказал директор «Мегафона» в Оренбургской области Никита Пикульников.

Также инженеры оператора ввели новые базовые станции в селах Претория и Толкаевка с населением 900 и 1200 человек. Во всех трех населенных пунктах связисты применили на телеком-оборудовании технологию LTE-1800 МГц. Сигнал в этом диапазоне имеет широкую зону покрытия и более устойчив при звонках и выходе в сеть внутри зданий.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.