Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье

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Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» доверил защиту важных данных «Кибер Бэкапу» мологической помощи в Южно-Уральском регионе, где ежедневно принимают более 200 пациентов и проводят свыше 150 операций. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект». Как субъект КИИ, Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» в последние годы осуществляет переход на импортонезависимое оборудование и ПО отечественных разработчиков для обеспечения технологической независи

Жителям еще 119 сел Оренбуржья стала доступна связь 4G «МегаФона» В еще 119 сел Оренбуржья пришли новые скорости мобильного интернета. Более 36 тыс. сельчан в Оренбургской области получили возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом и качеств

В Оренбуржье подготовили объекты связи к жаркой погоде Для жителей 12 населенных пунктов Оренбургской области повысили надежность мобильной сети. «МегаФон» обновил климатическое обор

«МегаФон» расширил покрытие 4G на трассе Орск — Оренбург ики теперь могут пользоваться цифровыми сервисами на новых скоростях на одной из ключевых автодорог Оренбургской области. Инженеры «МегаФона» обеспечили связью и мобильным интернетом еще один у

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«Базальт СПО» заключила соглашение с Министерством цифрового развития и связи Оренбургской области сийский разработчик операционных систем семейства «Альт», и Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют осуществлять со

«Авито» соединит пострадавших от наводнения в Оренбургской области и тех, кто готов оказать им бесплатную помощь На сайте и в приложении «Авито» заработал быстрый поиск помощи пострадавшим в Оренбургской области. Теперь через главную страницу сайта и приложения «Авито» можно получить

В городе железнодорожников ускорили мобильный интернет Пользоваться цифровыми сервисами на новых скоростях теперь могут еще 20 тыс. жителей Оренбургской области. Инженеры «МегаФона» расширили возможности телеком-оборудования в Абдули

«МегаФон» ускорил интернет для медучреждений Оренбургской области «МегаФон» ускорил интернет для медучреждений Оренбургской области. Тысячи сотрудников и пациентов больниц региона теперь могут пользоватьс

По дороге на «Луну»: «МегаФон» ускорил интернет в Шарлыке Жителям административного центра в Оренбургской области стали доступны скорости мобильного интернета до 55 Мбит/с. Также быстрой

МТС разогнала скорость мобильного интернета в ЖК «Золотой квартал» под Оренбургом покрытие, обеспечивающее стабильную голосовую связь и быстрый мобильней интернет для постоянных жителей населенного пункта и дачников даже во время пиковой нагрузки на сеть», – сказал директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой. *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных

Студенты Оренбургского колледжа экономики и информатики будут обучаться на кибериммунных рабочих местах от «Лаборатории Касперского» бразовательные учреждения региона. «„Лаборатория Касперского” на протяжении трёх лет сотрудничает с Оренбургской областью по вопросам, связанным с цифровизацией в образовании и науке. Мы помога

МТС запустила сеть 4G на родине Оренбургского пухового платка ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске сети 4G в девяти сельских населенных пунктах Оренбургской области, в которых проживает от 500 до 1500 человек. В некоторых из них сотовая

Петербургские сервисы для горожан «Я здесь живу» появятся еще в двух регионах России жан на базе социальной сети «Вконтакте» – внедрят в еще двух регионах страны – Республике Карелия и Оренбургской области. Соответствующие меморандумы о сотрудничестве с комитетом подписали пред

МТС обеспечила связью поселок на пути в «оренбургскую Швейцарию» коростного мобильного интернета в поселке при железнодорожной станции Дубиновка в Кувандыком районе Оренбургской области. Связью теперь также могут воспользоваться пассажиры поездов, курсирующи

МТС в полтора раза ускорила мобильный интернет в Оренбуржье «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации мобильной сети в большинстве населенных пунктов Оренбургской области. В результате работ на передающем оборудовании значительно увеличилась п

«СКБ Контур» будет сотрудничать с правительством Оренбургской области СКБ Контур» заключил соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий с правительством Оренбургской области. Соглашение о сотрудничестве предполагает совместную разработку, обсужде

ТФОМС перешел на импортонезависимую версию CompanyMedia ьного медицинского страхования Оренбургской области является некоммерческой организацией, созданной Оренбургской областью для реализации государственной политики в сфере обязательного медицинск

В высокий сезон МТС прокачала мобильную связь на солёных озерах Оренбуржья соляные комнаты, аттракционы, пляжная инфраструктура, фуд-корты с национальным меню. Теперь жители Оренбургской области и гости региона, приезжающие отдохнуть и поправить здоровье в Соль-Илецк

В селах Оренбуржья впервые появились мобильная связь и быстрый интернет «Мегафон» запустил сеть 4G в селе Студенцы Саракташского района. Теперь еще 350 жителей Оренбургской области могут пользоваться мобильным интернетом, современными технологиями звонк

МТС запустила 4G для оренбургских дачников том и всеми возможностями экосистемы МТС, к которым они привыкли в городе», — сказал директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.

В ста населенных пунктах Оренбуржья ускорили мобильный интернет овать приложения, запускать онлайн-конференции», — сказал Никита Пикульников, директор «Мегафона» в Оренбургской области. «Мегафон» регулярно отслеживает как нагрузку на сеть в регионе, так и в

«Мегафон» представил нового директора в Оренбургской области иденциальной информации. Никита Пикульников «Мегафон традиционно является драйвером телеком-отрасли Оренбургской области. Мы первыми в регионе запустили связь 3G и 4G, лидируем по доле абонентс

МТС на треть ускорила мобильный интернет в Орске МТС усилила покрытие 4G в Орске Оренбургской области. За счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на сов

«Лаборатория Касперского», Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области и Оренбургский государственный университет усилят подготовку кадров в области кибербезопасности него соглашения о сотрудничестве — продолжение системного взаимодействия «Лаборатории Касперского с Оренбургской областью по направлению цифровых технологий. В 2019 г. «Лаборатория Касперского»

МТС на треть ускорила мобильный интернет в Оренбурге ючая оренбургский «Арбат» - улицу Советскую, набережную, мост через Урал», — отметил директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой. Рефарминг в Оренбурге является частью большой программ

«Мегафон» ускорил интернет в Оренбуржье мы много общаемся с близкими и принимаем гостей из других регионов», — сказал директор «Мегафона» в Оренбургской области Денис Голиков. Как показывает анализ big data (больших данных) оператора

Работе с KasperskyOS начнут обучать в вузах Оренбурга итель министра цифрового развития и связи Оренбургской области. «Мы рады, что наше сотрудничество с Оренбургской областью развивается и выходит на следующий уровень. Наше решение Kaspersky Secu

«Мегафон» полностью обновил телеком-оборудование в 16 районах Оренбуржья для абонентов. Мы продолжаем системную работу над сетью в регионе», — сказал директор «Мегафона» в Оренбургской области Денис Голиков. Инженеры оператора установили новейшее оборудование на ба

«Мегафон» договорился о внедрении экомониторинга на производстве цемента в Оренбуржье ходцев». «Система для «Аккерманн цемент» будет спроектирована на основе запатентованной платформы «Мегафон экология», которая уже активно используется нашими клиентами, — сказал директор «Мегафона» в Оренбургской области Денис Голиков. — Это решение действует на базе технологии интернета вещей и учитывает особенности источников негативного воздействия на конкретном предприятии. После ввода

В Приволжском федеральном округе открылся второй опорный центр Национального киберполигона ует развитие отечественных технологий и компетенций по защите информации. Киберучения на полигоне в Оренбургской области позволят специалистам, в том числе из других регионов Приволжского федер

В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу Как сообщил «Сбер», на территории одного из ведущих агропромышленных предприятий Оренбургской области прошла первая в мире автоматизированная уборка кукурузы беспилотным комб

МТС создала цифровую «тревожную кнопку» для оренбургских нефтяников жья и, на мой взгляд, имеет большой потенциал и широкую сферу применения», - отметил директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.

Правительство Оренбургской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев в формате видеоконфере

«Автоматика» поставила комплексы обработки избирательных бюллетеней для Оренбургской области Концерн «Автоматика» завершил поставку комплексов обработки избирательных бюллетеней для избирательной комиссии Оренбургской области. В регион поставлено 293 комплекса. КОИБы будут использоваться в единый день голосования 8 сентября этого года. Комплекс обработки избирательных бюллетеней - устройство для

«Ред Софт» авторизовал учебный центр Минтруда Оренбургской области «Ред Софт» и учебный центр министерства труда и занятости населения Оренбургской области подписали соглашение о создании авторизированного учебного центра «Ред С

«Автоматика» обеспечит обработку избирательных бюллетеней в Оренбургской области Концерн «Автоматика» выиграл конкурс на поставку 293 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в избирательную комиссию Оренбургской области. Поставка запланирована на июль 2019 года. КОИБы будут использоваться в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Сумма контракта составила 72,9 млн руб. Протокол разме