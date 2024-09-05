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Россия ПФО Оренбургская область Оренбуржье

Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье


05.09.2024 Быстрый мобильный интернет пришел в исторические места Оренбуржья

сообщили представители «МегаФона». Название Архиповка тесно связано с историей Гражданской войны в Оренбургской области. Недалеко от села произошел Салмышский бой, в котором участвовали части

29.08.2024 Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» доверил защиту важных данных «Кибер Бэкапу»

мологической помощи в Южно-Уральском регионе, где ежедневно принимают более 200 пациентов и проводят свыше 150 операций. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект». Как субъект КИИ, Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» в последние годы осуществляет переход на импортонезависимое оборудование и ПО отечественных разработчиков для обеспечения технологической независи
01.08.2024 Жителям еще 119 сел Оренбуржья стала доступна связь 4G «МегаФона»

В еще 119 сел Оренбуржья пришли новые скорости мобильного интернета. Более 36 тыс. сельчан в Оренбургской области получили возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом и качеств
03.07.2024 В Оренбуржье подготовили объекты связи к жаркой погоде

Для жителей 12 населенных пунктов Оренбургской области повысили надежность мобильной сети. «МегаФон» обновил климатическое обор
21.05.2024 «МегаФон» расширил покрытие 4G на трассе Орск — Оренбург

ики теперь могут пользоваться цифровыми сервисами на новых скоростях на одной из ключевых автодорог Оренбургской области. Инженеры «МегаФона» обеспечили связью и мобильным интернетом еще один у
07.05.2024 Сотрудникам птицефабрики в Оренбуржье ускорили мобильный интернет

т куриц-несушек. Кроме того, отсюда строится логистика яиц, мяса птицы и колбас в населенные пункты Оренбургской области и других регионов страны. «Оренбуржье известно своим сильным аграрным се
22.04.2024 В Оренбургской области ускорили связь для производителей цемента

заводах облачные технологии, экомониторинг и другие современные инструменты. Связь четвертого поколения позволяет развивать бизнес и подключать все новые возможности», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников. Чтобы стабильное интернет-соединение действовало на улице и внутри зданий, на новом оборудовании связисты использовали средний диапазон частот. Он дает

10.04.2024 «Базальт СПО» заключила соглашение с Министерством цифрового развития и связи Оренбургской области

сийский разработчик операционных систем семейства «Альт», и Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют осуществлять со
10.04.2024 «Авито» соединит пострадавших от наводнения в Оренбургской области и тех, кто готов оказать им бесплатную помощь

На сайте и в приложении «Авито» заработал быстрый поиск помощи пострадавшим в Оренбургской области. Теперь через главную страницу сайта и приложения «Авито» можно получить
20.03.2024 В городе железнодорожников ускорили мобильный интернет

Пользоваться цифровыми сервисами на новых скоростях теперь могут еще 20 тыс. жителей Оренбургской области. Инженеры «МегаФона» расширили возможности телеком-оборудования в Абдули
15.02.2024 «МегаФон» ускорил интернет для медучреждений Оренбургской области

«МегаФон» ускорил интернет для медучреждений Оренбургской области. Тысячи сотрудников и пациентов больниц региона теперь могут пользоватьс
07.02.2024 По дороге на «Луну»: «МегаФон» ускорил интернет в Шарлыке

Жителям административного центра в Оренбургской области стали доступны скорости мобильного интернета до 55 Мбит/с. Также быстрой
17.01.2024 МТС разогнала скорость мобильного интернета в ЖК «Золотой квартал» под Оренбургом

покрытие, обеспечивающее стабильную голосовую связь и быстрый мобильней интернет для постоянных жителей населенного пункта и дачников даже во время пиковой нагрузки на сеть», – сказал директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой. *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных
26.12.2023 Студенты Оренбургского колледжа экономики и информатики будут обучаться на кибериммунных рабочих местах от «Лаборатории Касперского»

бразовательные учреждения региона. «„Лаборатория Касперского” на протяжении трёх лет сотрудничает с Оренбургской областью по вопросам, связанным с цифровизацией в образовании и науке. Мы помога
22.12.2023 МТС запустила сеть 4G на родине Оренбургского пухового платка

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске сети 4G в девяти сельских населенных пунктах Оренбургской области, в которых проживает от 500 до 1500 человек. В некоторых из них сотовая

10.11.2023 Петербургские сервисы для горожан «Я здесь живу» появятся еще в двух регионах России

жан на базе социальной сети «Вконтакте» – внедрят в еще двух регионах страны – Республике Карелия и Оренбургской области. Соответствующие меморандумы о сотрудничестве с комитетом подписали пред
06.10.2023 МТС обеспечила связью поселок на пути в «оренбургскую Швейцарию»

коростного мобильного интернета в поселке при железнодорожной станции Дубиновка в Кувандыком районе Оренбургской области. Связью теперь также могут воспользоваться пассажиры поездов, курсирующи
27.09.2023 МТС в полтора раза ускорила мобильный интернет в Оренбуржье

«МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации мобильной сети в большинстве населенных пунктов Оренбургской области. В результате работ на передающем оборудовании значительно увеличилась п
22.09.2023 «СКБ Контур» будет сотрудничать с правительством Оренбургской области

СКБ Контур» заключил соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий с правительством Оренбургской области. Соглашение о сотрудничестве предполагает совместную разработку, обсужде
04.08.2023 ТФОМС перешел на импортонезависимую версию CompanyMedia

ьного медицинского страхования Оренбургской области является некоммерческой организацией, созданной Оренбургской областью для реализации государственной политики в сфере обязательного медицинск
13.07.2023 В высокий сезон МТС прокачала мобильную связь на солёных озерах Оренбуржья

соляные комнаты, аттракционы, пляжная инфраструктура, фуд-корты с национальным меню. Теперь жители Оренбургской области и гости региона, приезжающие отдохнуть и поправить здоровье в Соль-Илецк
06.07.2023 В селах Оренбуржья впервые появились мобильная связь и быстрый интернет

«Мегафон» запустил сеть 4G в селе Студенцы Саракташского района. Теперь еще 350 жителей Оренбургской области могут пользоваться мобильным интернетом, современными технологиями звонк
19.05.2023 МТС запустила 4G для оренбургских дачников

том и всеми возможностями экосистемы МТС, к которым они привыкли в городе», — сказал директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.
16.05.2023 В ста населенных пунктах Оренбуржья ускорили мобильный интернет

овать приложения, запускать онлайн-конференции», — сказал Никита Пикульников, директор «Мегафона» в Оренбургской области. «Мегафон» регулярно отслеживает как нагрузку на сеть в регионе, так и в
26.04.2023 «Мегафон» представил нового директора в Оренбургской области

иденциальной информации. Никита Пикульников «Мегафон традиционно является драйвером телеком-отрасли Оренбургской области. Мы первыми в регионе запустили связь 3G и 4G, лидируем по доле абонентс
13.04.2023 МТС на треть ускорила мобильный интернет в Орске

МТС усилила покрытие 4G в Орске Оренбургской области. За счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на сов
11.04.2023 «Лаборатория Касперского», Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области и Оренбургский государственный университет усилят подготовку кадров в области кибербезопасности

него соглашения о сотрудничестве — продолжение системного взаимодействия «Лаборатории Касперского с Оренбургской областью по направлению цифровых технологий. В 2019 г. «Лаборатория Касперского»
21.03.2023 МТС на треть ускорила мобильный интернет в Оренбурге

ючая оренбургский «Арбат» - улицу Советскую, набережную, мост через Урал», — отметил директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой. Рефарминг в Оренбурге является частью большой программ
01.12.2022 «Мегафон» ускорил интернет в Оренбуржье

мы много общаемся с близкими и принимаем гостей из других регионов», — сказал директор «Мегафона» в Оренбургской области Денис Голиков. Как показывает анализ big data (больших данных) оператора
21.09.2022 Работе с KasperskyOS начнут обучать в вузах Оренбурга

итель министра цифрового развития и связи Оренбургской области. «Мы рады, что наше сотрудничество с Оренбургской областью развивается и выходит на следующий уровень. Наше решение Kaspersky Secu
19.08.2022 «Мегафон» полностью обновил телеком-оборудование в 16 районах Оренбуржья

для абонентов. Мы продолжаем системную работу над сетью в регионе», — сказал директор «Мегафона» в Оренбургской области Денис Голиков. Инженеры оператора установили новейшее оборудование на ба
06.07.2022 «Мегафон» договорился о внедрении экомониторинга на производстве цемента в Оренбуржье

ходцев». «Система для «Аккерманн цемент» будет спроектирована на основе запатентованной платформы «Мегафон экология», которая уже активно используется нашими клиентами, — сказал директор «Мегафона» в Оренбургской области Денис Голиков. — Это решение действует на базе технологии интернета вещей и учитывает особенности источников негативного воздействия на конкретном предприятии. После ввода

05.05.2022 В Приволжском федеральном округе открылся второй опорный центр Национального киберполигона

ует развитие отечественных технологий и компетенций по защите информации. Киберучения на полигоне в Оренбургской области позволят специалистам, в том числе из других регионов Приволжского федер
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу

Как сообщил «Сбер», на территории одного из ведущих агропромышленных предприятий Оренбургской области прошла первая в мире автоматизированная уборка кукурузы беспилотным комб
10.11.2020 МТС создала цифровую «тревожную кнопку» для оренбургских нефтяников

жья и, на мой взгляд, имеет большой потенциал и широкую сферу применения», - отметил директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.
11.09.2020 Правительство Оренбургской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев в формате видеоконфере
15.08.2019 «Автоматика» поставила комплексы обработки избирательных бюллетеней для Оренбургской области

Концерн «Автоматика» завершил поставку комплексов обработки избирательных бюллетеней для избирательной комиссии Оренбургской области. В регион поставлено 293 комплекса. КОИБы будут использоваться в единый день голосования 8 сентября этого года. Комплекс обработки избирательных бюллетеней - устройство для
07.05.2019 «Ред Софт» авторизовал учебный центр Минтруда Оренбургской области

«Ред Софт» и учебный центр министерства труда и занятости населения Оренбургской области подписали соглашение о создании авторизированного учебного центра «Ред С
25.04.2019 «Автоматика» обеспечит обработку избирательных бюллетеней в Оренбургской области

Концерн «Автоматика» выиграл конкурс на поставку 293 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в избирательную комиссию Оренбургской области. Поставка запланирована на июль 2019 года. КОИБы будут использоваться в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Сумма контракта составила 72,9 млн руб. Протокол разме
19.04.2018 «Мегафон» запустил в Чувашии и Оренбургской области мобильный интернет LTE-Advanced

старт реализации обязательств по соглашению о совместном развитии цифровой экономики, подписанному с правительством Чувашской Республики в этот же день. Тем временем, сеть LTE-A запустили сегодня и в Оренбургской области. Успешно запустить самый быстрый мобильный интернет «Мегафону» позволил уникальный широкий частотный спектр. Сразу с момента запуска технологии LTE-Аdvanced пользоваться ск

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ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком 47 7
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Связьинформ 88 6
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 153 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 6
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12266 61
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7735 56
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7214 56
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15337 54
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9192 42
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12575 38
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12193 35
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3189 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26068 35
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7629 35
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11401 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20497 33
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6362 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28932 32
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11611 31
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7202 31
Сеть передачи данных - Data transmission network 3663 30
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9706 30
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12536 29
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 1985 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23623 27
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10690 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10628 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9608 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17987 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12119 25
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13785 25
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4561 25
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 7997 24
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство 9241 23
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6269 21
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3944 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24723 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15977 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4993 55
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1383 28
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3140 15
Microsoft Windows 2000 8660 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 513 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2690 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4928 11
Google Android 13804 9
Linux OS 9656 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2235 8
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 171 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 954 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 382 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 221 6
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 928 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 237 6
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 220 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 377 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 435 5
Microsoft Windows 15453 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 534 5
Космодром Байконур 1065 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 5
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 55 5
Kaspersky OS 117 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1521 5
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 5
Directum СЭД - ECM-система 291 5
Apple iOS 7601 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 272 5
Cognitive Agro Pilot 37 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1976 5
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 265 4
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 17 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 453 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 816 4
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 176 4
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 41 4
Электронный дневник - Цифровой дневник 150 4
Орловский Виктор 371 25
Пикульников Никита 18 18
Баштовой Алексей 13 13
Байгушев Владимир 17 12
Лысенко Эдуард 306 8
Засинец Игорь 8 8
Никифоров Николай 1134 7
Путин Владимир 3103 7
Ледяев Максим 14 7
Толпейкин Денис 7 7
Антонов Александр 77 6
Валяева Елизавета 72 5
Попов Алексей 333 5
Гильмутдинов Рустам 6 5
Переверзев Михаил 19 5
Макаров Владимир 73 5
Ивакин Роман 57 5
Ускова Ольга 165 4
Кесельбренер Леонид 52 4
Захаров Павел 60 4
Казарин Станислав 171 4
Разумовский Дмитрий 120 4
Рустамов Рустам 382 4
Люлин Владимир 18 4
Никифоров Дмитрий 14 4
Кабанов Владимир 178 3
Медведев Дмитрий 1650 3
Юсупов Ренат 115 3
Симаков Олег 113 3
Фисюк Егор 6 3
Кореш Виктор 82 3
Проскура Дмитрий 30 3
Кудрявцев Сергей 23 3
Селютин Александр 60 3
Фролов Сергей 34 3
Важнов Алексей 8 3
Дегтерева Мария 28 3
Данилов Алексей 5 3
Бородин Андрей 38 3
Пак Олег 111 3
Россия - РФ - Российская федерация 140355 360
Россия - ПФО - Самарская область 1277 166
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42384 151
Россия - ПФО - Саратовская область 710 125
Россия - ПФО - Пензенская область 580 121
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2805 118
Россия - ПФО - Нижегородская область 1807 113
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 441 112
Россия - ПФО - Ульяновская область 600 107
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1187 104
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 678 103
Россия - ПФО - Мордовия Республика 597 92
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 396 89
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 793 81
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17038 81
Россия - УФО - Челябинская область 1164 80
Россия - ЮФО - Волгоградская область 714 75
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1689 72
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1351 70
Россия - УФО - Свердловская область 1443 68
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 548 63
Россия - ЮФО - Ростовская область 1477 61
Россия - ЮФО - Астраханская область 647 61
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2661 60
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1150 59
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1397 59
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1604 59
Россия - УФО - Тюменская область 1102 58
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1233 55
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 816 52
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2342 52
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7242 52
Россия - СЗФО - Калининградская область 1248 51
Россия - СКФО - Ставропольский край 834 50
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2879 46
Россия - ЦФО - Ярославская область 825 46
Россия - СФО - Омская область 647 45
Россия - СФО - Иркутская область 1048 45
Россия - УФО - Курганская область 478 45
Россия - ЦФО - Калужская область 958 44
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49742 179
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28188 98
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46971 88
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9746 77
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17902 64
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9521 50
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23452 44
Абонентская база - Абонентская плата 5794 42
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8363 38
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4051 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12985 35
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7850 32
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5918 32
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15987 27
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5842 26
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2855 26
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2054 26
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1281 25
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4877 25
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7392 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3807 22
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5172 21
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13644 19
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3510 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8554 18
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4927 17
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5670 15
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1040 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7664 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5521 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3905 15
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5849 15
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11186 46
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 5
Ведомости 922 4
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 976 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1750 3
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Советский спорт 14 2
Вечерняя Москва - газета 10 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
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Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 470 2
РИА Новости 894 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 408 2
Юность - радиостанция 39 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 82 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 113 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2691 1
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Ставропольская правда 4 1
ННТВ - НГОТРК ГБУ НО - Нижегородская государственная областная телерадиокомпания 3 1
Autonomous Vehicle Technology 1 1
FT - Financial Times 1206 1
The Guardian - Британская газета 359 1
Известия ИД 603 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 264 1
ТВ-Новости АНО 7 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 80 1
ComputerWire 51 1
23ABC News 170 1
Казахстан Сегодня 308 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3059 3
Gartner - Гартнер 3534 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 968 2
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Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 79 1
IDC - International Data Corporation 4898 1
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 323 1
CNews Инновация года - награда 110 1
OpenSignal 5 1
Wainhouse Research 40 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Synergy Research Group 42 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 25 19
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 518 4
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 4
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 7 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 49 3
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 802 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 519 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 163 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 279 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 240 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 204 2
РГБ - Российская государственная библиотека 95 2
ОрГМУ - Оренбургский государственный медицинский университет 2 2
Оренбургский колледж экономики и информатики 2 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 38 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 74 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 295 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 94 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 206 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 569 2
РАН - Российская академия наук 1827 2
ОГПУ - Оренбургский государственный педагогический университет 2 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 77 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
КГУ - Курский государственный университет 5 1
Пермский Сетевой ИТ-Университет 4 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 90 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 229 1
Ростелеком - РТ УПЦ - Центр Компетенций по профессиональным стандартам Ростелекома - Корпоративный Университет Ростелекома - Учебно-производственный центр Ростелекома 6 1
ВСУ ХВВКИУ РВ - Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Маршала Советского Союза Н.И. Крылова 2 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 12 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 12 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 15 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 315 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 422 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 153 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 41 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 17
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1964 8
Единый день голосования 129 5
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 20 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1199 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 116 3
День знаний - 1 сентября 35 2
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 53 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2366 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 59 1
ЭОС Осенний документооборот 24 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 706 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 303 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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