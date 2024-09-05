Россия ПФО Оренбургская область Оренбуржье
|05.09.2024
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Быстрый мобильный интернет пришел в исторические места Оренбуржья
сообщили представители «МегаФона». Название Архиповка тесно связано с историей Гражданской войны в Оренбургской области. Недалеко от села произошел Салмышский бой, в котором участвовали части
|29.08.2024
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Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» доверил защиту важных данных «Кибер Бэкапу»
мологической помощи в Южно-Уральском регионе, где ежедневно принимают более 200 пациентов и проводят свыше 150 операций. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект». Как субъект КИИ, Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» в последние годы осуществляет переход на импортонезависимое оборудование и ПО отечественных разработчиков для обеспечения технологической независи
|01.08.2024
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Жителям еще 119 сел Оренбуржья стала доступна связь 4G «МегаФона»
В еще 119 сел Оренбуржья пришли новые скорости мобильного интернета. Более 36 тыс. сельчан в Оренбургской области получили возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом и качеств
|03.07.2024
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В Оренбуржье подготовили объекты связи к жаркой погоде
Для жителей 12 населенных пунктов Оренбургской области повысили надежность мобильной сети. «МегаФон» обновил климатическое обор
|21.05.2024
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«МегаФон» расширил покрытие 4G на трассе Орск — Оренбург
ики теперь могут пользоваться цифровыми сервисами на новых скоростях на одной из ключевых автодорог Оренбургской области. Инженеры «МегаФона» обеспечили связью и мобильным интернетом еще один у
|07.05.2024
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Сотрудникам птицефабрики в Оренбуржье ускорили мобильный интернет
т куриц-несушек. Кроме того, отсюда строится логистика яиц, мяса птицы и колбас в населенные пункты Оренбургской области и других регионов страны. «Оренбуржье известно своим сильным аграрным се
|22.04.2024
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В Оренбургской области ускорили связь для производителей цемента
заводах облачные технологии, экомониторинг и другие современные инструменты. Связь четвертого поколения позволяет развивать бизнес и подключать все новые возможности», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников. Чтобы стабильное интернет-соединение действовало на улице и внутри зданий, на новом оборудовании связисты использовали средний диапазон частот. Он дает
|10.04.2024
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«Базальт СПО» заключила соглашение с Министерством цифрового развития и связи Оренбургской области
сийский разработчик операционных систем семейства «Альт», и Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют осуществлять со
|10.04.2024
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«Авито» соединит пострадавших от наводнения в Оренбургской области и тех, кто готов оказать им бесплатную помощь
На сайте и в приложении «Авито» заработал быстрый поиск помощи пострадавшим в Оренбургской области. Теперь через главную страницу сайта и приложения «Авито» можно получить
|20.03.2024
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В городе железнодорожников ускорили мобильный интернет
Пользоваться цифровыми сервисами на новых скоростях теперь могут еще 20 тыс. жителей Оренбургской области. Инженеры «МегаФона» расширили возможности телеком-оборудования в Абдули
|15.02.2024
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«МегаФон» ускорил интернет для медучреждений Оренбургской области
«МегаФон» ускорил интернет для медучреждений Оренбургской области. Тысячи сотрудников и пациентов больниц региона теперь могут пользоватьс
|07.02.2024
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По дороге на «Луну»: «МегаФон» ускорил интернет в Шарлыке
Жителям административного центра в Оренбургской области стали доступны скорости мобильного интернета до 55 Мбит/с. Также быстрой
|17.01.2024
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МТС разогнала скорость мобильного интернета в ЖК «Золотой квартал» под Оренбургом
покрытие, обеспечивающее стабильную голосовую связь и быстрый мобильней интернет для постоянных жителей населенного пункта и дачников даже во время пиковой нагрузки на сеть», – сказал директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой. *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных
|26.12.2023
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Студенты Оренбургского колледжа экономики и информатики будут обучаться на кибериммунных рабочих местах от «Лаборатории Касперского»
бразовательные учреждения региона. «„Лаборатория Касперского” на протяжении трёх лет сотрудничает с Оренбургской областью по вопросам, связанным с цифровизацией в образовании и науке. Мы помога
|22.12.2023
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МТС запустила сеть 4G на родине Оренбургского пухового платка
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске сети 4G в девяти сельских населенных пунктах Оренбургской области, в которых проживает от 500 до 1500 человек. В некоторых из них сотовая
|10.11.2023
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Петербургские сервисы для горожан «Я здесь живу» появятся еще в двух регионах России
жан на базе социальной сети «Вконтакте» – внедрят в еще двух регионах страны – Республике Карелия и Оренбургской области. Соответствующие меморандумы о сотрудничестве с комитетом подписали пред
|06.10.2023
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МТС обеспечила связью поселок на пути в «оренбургскую Швейцарию»
коростного мобильного интернета в поселке при железнодорожной станции Дубиновка в Кувандыком районе Оренбургской области. Связью теперь также могут воспользоваться пассажиры поездов, курсирующи
|27.09.2023
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МТС в полтора раза ускорила мобильный интернет в Оренбуржье
«МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации мобильной сети в большинстве населенных пунктов Оренбургской области. В результате работ на передающем оборудовании значительно увеличилась п
|22.09.2023
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«СКБ Контур» будет сотрудничать с правительством Оренбургской области
СКБ Контур» заключил соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий с правительством Оренбургской области. Соглашение о сотрудничестве предполагает совместную разработку, обсужде
|04.08.2023
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ТФОМС перешел на импортонезависимую версию CompanyMedia
ьного медицинского страхования Оренбургской области является некоммерческой организацией, созданной Оренбургской областью для реализации государственной политики в сфере обязательного медицинск
|13.07.2023
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В высокий сезон МТС прокачала мобильную связь на солёных озерах Оренбуржья
соляные комнаты, аттракционы, пляжная инфраструктура, фуд-корты с национальным меню. Теперь жители Оренбургской области и гости региона, приезжающие отдохнуть и поправить здоровье в Соль-Илецк
|06.07.2023
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В селах Оренбуржья впервые появились мобильная связь и быстрый интернет
«Мегафон» запустил сеть 4G в селе Студенцы Саракташского района. Теперь еще 350 жителей Оренбургской области могут пользоваться мобильным интернетом, современными технологиями звонк
|19.05.2023
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МТС запустила 4G для оренбургских дачников
том и всеми возможностями экосистемы МТС, к которым они привыкли в городе», — сказал директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.
|16.05.2023
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В ста населенных пунктах Оренбуржья ускорили мобильный интернет
овать приложения, запускать онлайн-конференции», — сказал Никита Пикульников, директор «Мегафона» в Оренбургской области. «Мегафон» регулярно отслеживает как нагрузку на сеть в регионе, так и в
|26.04.2023
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«Мегафон» представил нового директора в Оренбургской области
иденциальной информации. Никита Пикульников «Мегафон традиционно является драйвером телеком-отрасли Оренбургской области. Мы первыми в регионе запустили связь 3G и 4G, лидируем по доле абонентс
|13.04.2023
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МТС на треть ускорила мобильный интернет в Орске
МТС усилила покрытие 4G в Орске Оренбургской области. За счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на сов
|11.04.2023
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«Лаборатория Касперского», Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области и Оренбургский государственный университет усилят подготовку кадров в области кибербезопасности
него соглашения о сотрудничестве — продолжение системного взаимодействия «Лаборатории Касперского с Оренбургской областью по направлению цифровых технологий. В 2019 г. «Лаборатория Касперского»
|21.03.2023
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МТС на треть ускорила мобильный интернет в Оренбурге
ючая оренбургский «Арбат» - улицу Советскую, набережную, мост через Урал», — отметил директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой. Рефарминг в Оренбурге является частью большой программ
|01.12.2022
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«Мегафон» ускорил интернет в Оренбуржье
мы много общаемся с близкими и принимаем гостей из других регионов», — сказал директор «Мегафона» в Оренбургской области Денис Голиков. Как показывает анализ big data (больших данных) оператора
|21.09.2022
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Работе с KasperskyOS начнут обучать в вузах Оренбурга
итель министра цифрового развития и связи Оренбургской области. «Мы рады, что наше сотрудничество с Оренбургской областью развивается и выходит на следующий уровень. Наше решение Kaspersky Secu
|19.08.2022
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«Мегафон» полностью обновил телеком-оборудование в 16 районах Оренбуржья
для абонентов. Мы продолжаем системную работу над сетью в регионе», — сказал директор «Мегафона» в Оренбургской области Денис Голиков. Инженеры оператора установили новейшее оборудование на ба
|06.07.2022
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«Мегафон» договорился о внедрении экомониторинга на производстве цемента в Оренбуржье
ходцев». «Система для «Аккерманн цемент» будет спроектирована на основе запатентованной платформы «Мегафон экология», которая уже активно используется нашими клиентами, — сказал директор «Мегафона» в Оренбургской области Денис Голиков. — Это решение действует на базе технологии интернета вещей и учитывает особенности источников негативного воздействия на конкретном предприятии. После ввода
|05.05.2022
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В Приволжском федеральном округе открылся второй опорный центр Национального киберполигона
ует развитие отечественных технологий и компетенций по защите информации. Киберучения на полигоне в Оренбургской области позволят специалистам, в том числе из других регионов Приволжского федер
|18.11.2020
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В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу
Как сообщил «Сбер», на территории одного из ведущих агропромышленных предприятий Оренбургской области прошла первая в мире автоматизированная уборка кукурузы беспилотным комб
|10.11.2020
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МТС создала цифровую «тревожную кнопку» для оренбургских нефтяников
жья и, на мой взгляд, имеет большой потенциал и широкую сферу применения», - отметил директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.
|11.09.2020
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Правительство Оренбургской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев в формате видеоконфере
|15.08.2019
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«Автоматика» поставила комплексы обработки избирательных бюллетеней для Оренбургской области
Концерн «Автоматика» завершил поставку комплексов обработки избирательных бюллетеней для избирательной комиссии Оренбургской области. В регион поставлено 293 комплекса. КОИБы будут использоваться в единый день голосования 8 сентября этого года. Комплекс обработки избирательных бюллетеней - устройство для
|07.05.2019
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«Ред Софт» авторизовал учебный центр Минтруда Оренбургской области
«Ред Софт» и учебный центр министерства труда и занятости населения Оренбургской области подписали соглашение о создании авторизированного учебного центра «Ред С
|25.04.2019
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«Автоматика» обеспечит обработку избирательных бюллетеней в Оренбургской области
Концерн «Автоматика» выиграл конкурс на поставку 293 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в избирательную комиссию Оренбургской области. Поставка запланирована на июль 2019 года. КОИБы будут использоваться в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Сумма контракта составила 72,9 млн руб. Протокол разме
|19.04.2018
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«Мегафон» запустил в Чувашии и Оренбургской области мобильный интернет LTE-Advanced
старт реализации обязательств по соглашению о совместном развитии цифровой экономики, подписанному с правительством Чувашской Республики в этот же день. Тем временем, сеть LTE-A запустили сегодня и в Оренбургской области. Успешно запустить самый быстрый мобильный интернет «Мегафону» позволил уникальный широкий частотный спектр. Сразу с момента запуска технологии LTE-Аdvanced пользоваться ск
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 371 25
|Пикульников Никита 18 18
|Баштовой Алексей 13 13
|Байгушев Владимир 17 12
|Лысенко Эдуард 306 8
|Засинец Игорь 8 8
|Никифоров Николай 1134 7
|Путин Владимир 3103 7
|Ледяев Максим 14 7
|Толпейкин Денис 7 7
|Антонов Александр 77 6
|Валяева Елизавета 72 5
|Попов Алексей 333 5
|Гильмутдинов Рустам 6 5
|Переверзев Михаил 19 5
|Макаров Владимир 73 5
|Ивакин Роман 57 5
|Ускова Ольга 165 4
|Кесельбренер Леонид 52 4
|Захаров Павел 60 4
|Казарин Станислав 171 4
|Разумовский Дмитрий 120 4
|Рустамов Рустам 382 4
|Люлин Владимир 18 4
|Никифоров Дмитрий 14 4
|Кабанов Владимир 178 3
|Медведев Дмитрий 1650 3
|Юсупов Ренат 115 3
|Симаков Олег 113 3
|Фисюк Егор 6 3
|Кореш Виктор 82 3
|Проскура Дмитрий 30 3
|Кудрявцев Сергей 23 3
|Селютин Александр 60 3
|Фролов Сергей 34 3
|Важнов Алексей 8 3
|Дегтерева Мария 28 3
|Данилов Алексей 5 3
|Бородин Андрей 38 3
|Пак Олег 111 3
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