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Быстрый мобильный интернет пришел в исторические места Оренбуржья

Связь четвертого поколения (4G) стала доступна жителям и гостям старинного села Архиповка в Сакмарском районе. Новое телеком-оборудование в населенном пункте запустил «МегаФон». Ранее до этих мест долетал слабый радиосигнал. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Название Архиповка тесно связано с историей Гражданской войны в Оренбургской области. Недалеко от села произошел Салмышский бой, в котором участвовали части Красной армии и войска генерала Андрея Бакича. В память о погибших в сражении установлены девятиметровая стела и обелиск.

Любители истории, приехав сюда, могут делиться впечатлениями в соцсетях на средней скорости 40 Мбит/c, а максимальная достигает здесь 70 Мбит/с. Технические специалисты оператора задействовали средний диапазон частот, чтобы обеспечить оптимальную емкость сети.

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«В Архиповке проживает около 600 человек. Надежная мобильная связь упрощает им решение личных и рабочих вопросов. Воспользоваться госуслугами, пройти обучающие курсы, получить налоговый вычет удобнее в интернете. Потребность в этом высока: уже сейчас в селе суммарно прокачивают около 7 ТБ в месяц. Для сравнения — такой объем позволяет абсолютно каждому жителю посмотреть по 30 фильмов онлайн», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников.

Еще 36 тыс. сельчан региона получили возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом и качественной голосовой связью оператора в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Летом 2024 г. «МегаФон» развернул сеть 4G в 119 селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек.

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