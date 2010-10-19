Индексная книга CNews*
Гражданская война
"Формула петроградского пролетариата", Павел Филонов Эта картина была написана прямо во время Гражданской войны. Люди на ней как будто измельчены в мясорубке истории. В центре - рабочий, его величественная фигура возвышается над едва различимым городом. А еще, если постараться, можно найти все знаковые символы пролетариата, например гигантские человеческие руки - орудие преобразования мира.
"Петроградская Мадонна", Кузьма Петров-Водкин Картина напоминает то ли икону, то ли фреску итальянского мастера эпохи Возрождения. Жительницу Петрограда Петров-Водкин изобразил в образе Богоматери, а за ней - город, где только-только отшумела революция и жители свыкаются с новой жизнью и властью.
"Формула петроградского пролетариата", Павел Филонов Эта картина была написана прямо во время Гражданской войны. Люди на ней как будто измельчены в мясорубке истории. В центре - рабочий, его величественная фигура возвышается над едва различимым городом. А еще, если постараться, можно найти все знаковые символы пролетариата, например гигантские человеческие руки - орудие преобразования мира.
|19.10.2010
|"Звездные волки 2: Гражданская война". Патч 1.12
|03.09.2009
|"Звездные волки 2: Гражданская война". Патч 1.1
|31.08.2009
|На дне Байкала найдены обломки вагонов времен Гражданской войны
|05.05.2009
|"Звездные волки 2: Гражданская война" в печати
|07.11.2008
|1917: новые аспекты восприятия
|26.05.2008
|"Звездные волки 2: Гражданская война". Бета-тест
|05.02.2008
|"Звездные волки 2: Гражданская война". Демо
|01.11.2007
|"Звездные волки 2: Гражданская война". Видео
|10.09.2007
|"Звездные волки 2: Гражданская война" в разработке
Публикаций - 163, упоминаний - 166
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.