Гражданская война

"Формула петроградского пролетариата", Павел Филонов
Эта картина была написана прямо во время Гражданской войны.
Люди на ней как будто измельчены в мясорубке истории.
В центре - рабочий, его величественная фигура возвышается над едва различимым городом.
А еще, если постараться, можно найти все знаковые символы пролетариата, например гигантские человеческие руки - орудие преобразования мира.
"Петроградская Мадонна", Кузьма Петров-Водкин
Картина напоминает то ли икону, то ли фреску итальянского мастера эпохи Возрождения.
Жительницу Петрограда Петров-Водкин изобразил в образе Богоматери, а за ней - город, где только-только отшумела революция и жители свыкаются с новой жизнью и властью.
Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г.
Плакат Белой армии «Пойдём мы туда не для того, чтобы вернуться к старым порядкам, не для защиты сословных и классовых интересов, а чтобы создать новую, светлую жизнь всем: и правым, и левым, и казаку, и крестьянину, и рабочему». 1918-1920 гг.
«Ты записался добровольцем?»
Красноармеец, за плечами которого круто поднимались дымы заводов и фабрик, в упор спрашивал каждого, что он сделал для защиты завоеваний Октября.
Художник Моор М, 1920 год
"Юность". 1957
Е. Растрогуев
Скачет красная конница 1932 г.
Казимир Малевич.
"Ленин приветствует войска", б/д
Художник — Мортон Робертс (1927—1964)
«Первые красноармейцы. 1918 год»
Художник — Дроздов Иван Георгиевич (1880 - 1939).
Оборона Петрограда рабочими
(Неизвестный художник) 1929 год
Сорока Аркадий
Аркадий Васильевич Сорока (1921–2010) — советский живописец, народный художник Украины, член СХ СССР. Родился в 1921 году в Виннице. Обучался в Одесском художественном училище. Участник Великой Отечественной войны.
Красные орлы 1964г.
Бортнов Пётр Степанович (1918-2013)
«За власть Советов», 1957
Худ. Герасимов Сергей Васильевич
"На гражданскую войну", 1964 г.
Ельчанинов Владимир Васильевич (1932 - 2015)
"Красногвардейцы в Рыбинске", 1957 г.
Тулин Василий Васильевич (1909-1981)
Лев Котляров "На фронт" (1957)
Виктор Федоров "Шёл парнишке семнадцатый год..." (1968)
Плакат «Стой! Кто идет?» 1919 г.
«Вторая годовщина Красной Армии», 1920
Худ. В. Фидман
«ВСЕОБЩЕЕ ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЗАЛОГ СВОБОДЫ»
Центральное управление Всеобщего военного обучения Всероссийского главного штаба.
Художник неизвестен 1919 год
Неизвестный художник. Плакат «Посмотри и подумай!». 1921 г.
Владимир Маяковский. Плакат «Украинцев и русских клич один». 1920 г.
Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г.
«Красный подарок белому пану…», 1920
Худ. Д. Моор
Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г.
Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г.
«Только белогвардейской своре выгодно рабочий класс поссорить…», 1930
Худ. К. Ротов
«Каждый удар молота — удар по врагу!», 1920
Худ. В. Дени
«Петроград не отдадим», 1919
Худ. Д. Моор
«РАБОТАТЬ НАДО - ВИНТОВКА РЯДОМ!»
В. Лебедев, 1920 год.
«Клином красным бей белых», 1920
Худ. Л. Лисицкий
«Клином красным бей белых» — призыв бороться с белым движением. Плакат был нарисован в 1920 году художником Лазарем Лисицким – одним из основателей супрематизма.
Изъятие церковных ценностей. Автор: Иван Владимиров, 1922г.
"За власть советов", 1985 год.
Художник - Владимир Ильич Некрасов (1924 - 1998).
"Большевики берут Тульский арсенал", 1970-е гг.
Пеньков Алексей Иванович
"Чебоксарские комиссары. 1921-1924 гг.", 1987 г.
Бубнов Юрий Александрович (1948 - 2009)
Ольга Амосова "Окружной суд во время пожара" (1917)
«Красные пришли» 1977-1978 гг.
Минченко Станислав Константинович (1947 - 2016)
"Переход через Сиваш", 1927 г.
Михаил Иванович Авилов (1882 - 1954)
Шухмин П.М. «Проводник», 1923 г.
«Бегство буржуазии из Новороссийска в 1920 году»
Владимиров Иван Алексеевич
Борис Владимирович Иогансон
"Допрос коммунистов" 1933г.
Впервые картина была представлена публике в 1933 году на выставке «15 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Она сразу же привлекла всеобщее внимание глубиной и идейностью содержания. Ее автор - Борис Владимирович Иогансон (1893-1973), один из столпов социалистического реализма сталинского периода, крупнейший функционер послесталинского времени (президент Академии художеств, первый секретарь Правления Союза художников и пр.), любил рассказывать, как возникла у него картина «Допрос коммунистов» (1933), прославившая его и ставшая непререкаемым образцом.
"Братья", 1968 год
Бортнов Петр Степанович
К. Петров-Водкин 1928
"Смерть комиссара"
Две России. Март 1917-го Художник - Андрей Ромасюков (1976)
Дмитрий Белюкин "Эвакуация дроздовцев и корниловцев из Крыма" (1994)
Иван Владимиров. «Духовенство на трудовой повинности (по очистке конюшен)». 1918 г.
Иван Владимиров "Реквизиция церковного имущества в Петрограде" (1922)
«Смена власти на селе», 1936 г.
Владимиров Иван Алексеевич
Иван Владимиров "Разграбление грузовика с хлебом голодными рабочими Петрограда" (1920)
Илларион Некрасов "Смерть буржуям" (1972)
«Остерегайтесь меньшевиков и эсэров…», 1920
Худ. неизвестен
Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г.
Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г.
Плакат «День советской пропаганды». 1919 г.
Плакат 1919-1921 гг.
Из книги В. Маяковский. «Грозный смех. Окна сатиры РОСТА». 1938.
Советская Россия – осажденный лагерь. Все на оборону!
(Моор Д.С.) 1919 год
Смерть мировому империализму
(Д. Моор) 1919 год
"Оружием мы добили врага, трудом мы добудем хлеб, все за работу, товарищи!"
(Когоут Н.) 1967 год
Плакат «Когда Красная Армия сметает войска контрреволюции». 1920 г.
"Борьба красного рыцаря с тёмной силою"
(Зворыкин Б.) 1919 год
"Большевики должны овладеть техникой."
(Кокорекин А.) 1932 год
Десять заповедей пролетария!
Перечислены:
- Не дай Колчаку, Деникину, Маннергейму задушить твоей власти.
- Пуще глаза береги винтовку в руках твоих.
- Будь каждую минуту на чеку, - на фронте и в тылу.
- Не задевай среднего крестьянина, когда борешься с кулаком.
- Не дай голоду задушить тебя самого.
- Рассеивай деревенскую темноту.
- Будь крепок, береги свою партию.
- Не верь врагам твоим.
- Не выпускай власти из рук твоих.
- Будь тверд как скала, в последней, решающей борьбе.
Автор неизвестен, 1920-е гг.
Плакат «Время не ждёт!». 1920 г.
«ТОВАРИЩИ! БОРИТЕСЬ С ЗАРАЗОЙ! УНИЧТОЖАЙТЕ ВОШЬ!»
920-е годы, СССР
Так было, так есть, так будет.
Агитационный политический плакат, изданный в период завершения гражданской войны и начала восстановления экономики.
Плакат, разделённый на три части, посвящён теме индустриализации деревни, еë перехода от старого к новому. Первая часть показывает картину доисторического прошлого и сопровождается надписью «Так было». Вторая — «Так есть» — это то, что видит крестьянин перед собой в данный момент: как он обрабатывает землю, как это тяжело. Но третье изображение — картина социалистического будущего, новых изобретений, метафорически представленная символами света и индустриализации. Фраза «Так будет» сияет красным цветом и несёт вдохновляющий посыл.
Орден Красного Знамени
(Березовский Б.Ф.) 1973 год
Иностранная интервенция в РСФСР.
(Долгоруков Н.) 1958 год
"Тачанка", 1925г. Греков Митрофан
Митрофан Борисович Греков (1882-1934) — русский и советский живописец, баталист раннего соцреализма. Учитлся в Петербургской академии художеств. Воевал в составе Красной армии, куда ушёл добровольцем в 1920 году.
Николай Соломин "Смелей вперёд и твёрже шаг!" (1969)
Константин Вялов "Партизаны на Урале" (1935)
Евгений Серганов "По тылам белых" (1970)
«Оборона Оренбурга». 1984 год.
Художник — Ерышев Николай Павлович (15.06.1936, Апшеронск ныне Краснодарского края - 01.07.2004, Оренбург).
Иван Владимиров "Захват танков под Каховкой" (1927)
Михаил Авилов "Разоружение частей колчаковской армии под Иркутском" (1926)
Анатолий Знак "Конец колчаковщины" (1979)
Поражение Врангеля в Крыму.
(Долгоруков Н.) 1958 год
«На могиле контрреволюции», 1920
Худ. В. Дени
Красная Армия – железная сила содружья!
(Долгоруков Н.) 1958 год
Александр Ливанов "Поезд с красноармейцами" (1980)
Александр Лабас "На паровозе" (1959)
Револьд Барышников "Наш паровоз" (1972)
"Этих дней не смолкнет слава", 1968 г.
Попов Николай Тарасович (1927-2010)
«Первые награды» 1979 г.
Михайлов Алексей Сергеевич
Амир Мазитов "Барабанщик" (1968)
Людмила Шполянская "Заре навстречу" (1977)
Анатолий Лобко "Хлеб городу" (1974)
Анатолий Ивасенко "Достояние республики. Год 1921" (1987)
Евгений Жердзицкий и Адольф Константинопольский "Все на борьбу с детской безпризорностью!" (1959)
"Ф.Э.Дзержинский и дети," 1987 г.
Кудреватый Михаил Георгиевич (род. 1957)
Василий Бочанцев "Владивосток 25 октября 1922 года" (1969)
Виктор Лановенко "Агитвагон. Пламенные годы" (1969)
Александр Тышлер "Агитпоезд" (1920)
Плакат "Водник, ты голоден, разут" (1922)
Плакат "Хорошие советские реки" (1920-е)
Плакат начала 1920-х, посвященный разрухе на транспорте.
Плакат 1920 г. "Неужели же мы не справимся с паровозами?"
Плакат РСФСР "Пора покончить с грабежом!" (1920)
Терпсихоров Н.Б. "Конец разрухи на транспорте" (1931)
Людмила Сгибнева "Комсомольцы на субботнике" (1983)
Владимир Чураков "Будни Двадцатых годов" (1969)
Василий Тодосийчук "Великий почин. Первый коммунистический субботник в депо Москва-Сортировочная" (1972)
Александр Комиссаров "Комсомольский субботник" (1983)
Василий Терещенко "В новую жизнь" (1967)
"Формула петроградского пролетариата", Павел Филонов
Эта картина была написана прямо во время Гражданской войны.
Люди на ней как будто измельчены в мясорубке истории.
В центре - рабочий, его величественная фигура возвышается над едва различимым городом.
А еще, если постараться, можно найти все знаковые символы пролетариата, например гигантские человеческие руки - орудие преобразования мира.
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Публикаций - 170, упоминаний - 175
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