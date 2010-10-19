Гражданская война

920-е годы, СССР Так было, так есть, так будет. Агитационный политический плакат, изданный в период завершения гражданской войны и начала восстановления экономики. Плакат, разделённый на три части, посвящён теме индустриализации деревни, еë перехода от старого к новому. Первая часть показывает картину доисторического прошлого и сопровождается надписью «Так было». Вторая — «Так есть» — это то, что видит крестьянин перед собой в данный момент: как он обрабатывает землю, как это тяжело. Но третье изображение — картина социалистического будущего, новых изобретений, метафорически представленная символами света и индустриализации. Фраза «Так будет» сияет красным цветом и несёт вдохновляющий посыл.