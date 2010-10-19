Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Гражданская война

 

"Формула петроградского пролетариата", Павел Филонов Эта картина была написана прямо во время Гражданской войны. Люди на ней как будто измельчены в мясорубке истории. В центре - рабочий, его величественная фигура возвышается над едва различимым городом. А еще, если постараться, можно найти все знаковые символы пролетариата, например гигантские человеческие руки - орудие преобразования мира. "Формула петроградского пролетариата", Павел Филонов Эта картина была написана прямо во время Гражданской войны. Люди на ней как будто измельчены в мясорубке истории. В центре - рабочий, его величественная фигура возвышается над едва различимым городом. А еще, если постараться, можно найти все знаковые символы пролетариата, например гигантские человеческие руки - орудие преобразования мира.
"Петроградская Мадонна", Кузьма Петров-Водкин Картина напоминает то ли икону, то ли фреску итальянского мастера эпохи Возрождения. Жительницу Петрограда Петров-Водкин изобразил в образе Богоматери, а за ней - город, где только-только отшумела революция и жители свыкаются с новой жизнью и властью. "Петроградская Мадонна", Кузьма Петров-Водкин Картина напоминает то ли икону, то ли фреску итальянского мастера эпохи Возрождения. Жительницу Петрограда Петров-Водкин изобразил в образе Богоматери, а за ней - город, где только-только отшумела революция и жители свыкаются с новой жизнью и властью.
Константин Махарадзе «В.И. Ленин». 1971г Константин Махарадзе «В.И. Ленин». 1971г
А.П. Солодовников "Отстоим Советскую власть" (1960-е) А.П. Солодовников "Отстоим Советскую власть" (1960-е)
Евгений Данилевский "На защиту республики" (1983) Евгений Данилевский "На защиту республики" (1983)
Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г. Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г.
Плакат Белой армии «Пойдём мы туда не для того, чтобы вернуться к старым порядкам, не для защиты сословных и классовых интересов, а чтобы создать новую, светлую жизнь всем: и правым, и левым, и казаку, и крестьянину, и рабочему». 1918-1920 гг. Плакат Белой армии «Пойдём мы туда не для того, чтобы вернуться к старым порядкам, не для защиты сословных и классовых интересов, а чтобы создать новую, светлую жизнь всем: и правым, и левым, и казаку, и крестьянину, и рабочему». 1918-1920 гг.
«Ты записался добровольцем?» Красноармеец, за плечами которого круто поднимались дымы заводов и фабрик, в упор спрашивал каждого, что он сделал для защиты завоеваний Октября. Художник Моор М, 1920 год «Ты записался добровольцем?» Красноармеец, за плечами которого круто поднимались дымы заводов и фабрик, в упор спрашивал каждого, что он сделал для защиты завоеваний Октября. Художник Моор М, 1920 год
"Юность". 1957 Е. Растрогуев "Юность". 1957 Е. Растрогуев
Скачет красная конница 1932 г. Казимир Малевич. Скачет красная конница 1932 г. Казимир Малевич.
"Ленин приветствует войска", б/д Художник — Мортон Робертс (1927—1964) "Ленин приветствует войска", б/д Художник — Мортон Робертс (1927—1964)
«Первые красноармейцы. 1918 год» Художник — Дроздов Иван Георгиевич (1880 - 1939). «Первые красноармейцы. 1918 год» Художник — Дроздов Иван Георгиевич (1880 - 1939).
Оборона Петрограда рабочими (Неизвестный художник) 1929 год Оборона Петрограда рабочими (Неизвестный художник) 1929 год
Сорока Аркадий Аркадий Васильевич Сорока (1921–2010) — советский живописец, народный художник Украины, член СХ СССР. Родился в 1921 году в Виннице. Обучался в Одесском художественном училище. Участник Великой Отечественной войны. Сорока Аркадий Аркадий Васильевич Сорока (1921–2010) — советский живописец, народный художник Украины, член СХ СССР. Родился в 1921 году в Виннице. Обучался в Одесском художественном училище. Участник Великой Отечественной войны.
Красные орлы 1964г. Бортнов Пётр Степанович (1918-2013) Красные орлы 1964г. Бортнов Пётр Степанович (1918-2013)
«За власть Советов», 1957 Худ. Герасимов Сергей Васильевич «За власть Советов», 1957 Худ. Герасимов Сергей Васильевич
"На гражданскую войну", 1964 г. Ельчанинов Владимир Васильевич (1932 - 2015) "На гражданскую войну", 1964 г. Ельчанинов Владимир Васильевич (1932 - 2015)
"Красногвардейцы в Рыбинске", 1957 г. Тулин Василий Васильевич (1909-1981) "Красногвардейцы в Рыбинске", 1957 г. Тулин Василий Васильевич (1909-1981)
Лев Котляров "На фронт" (1957) Лев Котляров "На фронт" (1957)
Виктор Федоров "Шёл парнишке семнадцатый год..." (1968) Виктор Федоров "Шёл парнишке семнадцатый год..." (1968)
Плакат «Стой! Кто идет?» 1919 г. Плакат «Стой! Кто идет?» 1919 г.
«Вторая годовщина Красной Армии», 1920 Худ. В. Фидман «Вторая годовщина Красной Армии», 1920 Худ. В. Фидман
«ВСЕОБЩЕЕ ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЗАЛОГ СВОБОДЫ» Центральное управление Всеобщего военного обучения Всероссийского главного штаба. Художник неизвестен 1919 год «ВСЕОБЩЕЕ ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЗАЛОГ СВОБОДЫ» Центральное управление Всеобщего военного обучения Всероссийского главного штаба. Художник неизвестен 1919 год
Неизвестный художник. Плакат «Посмотри и подумай!». 1921 г. Неизвестный художник. Плакат «Посмотри и подумай!». 1921 г.
Владимир Маяковский. Плакат «Украинцев и русских клич один». 1920 г. Владимир Маяковский. Плакат «Украинцев и русских клич один». 1920 г.
Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г. Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г.
«Красный подарок белому пану…», 1920 Худ. Д. Моор «Красный подарок белому пану…», 1920 Худ. Д. Моор
Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г. Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г.
Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г. Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г.
«Только белогвардейской своре выгодно рабочий класс поссорить…», 1930 Худ. К. Ротов «Только белогвардейской своре выгодно рабочий класс поссорить…», 1930 Худ. К. Ротов
«Каждый удар молота — удар по врагу!», 1920 Худ. В. Дени «Каждый удар молота — удар по врагу!», 1920 Худ. В. Дени
«Петроград не отдадим», 1919 Худ. Д. Моор «Петроград не отдадим», 1919 Худ. Д. Моор
«РАБОТАТЬ НАДО - ВИНТОВКА РЯДОМ!» В. Лебедев, 1920 год. «РАБОТАТЬ НАДО - ВИНТОВКА РЯДОМ!» В. Лебедев, 1920 год.
«Клином красным бей белых», 1920 Худ. Л. Лисицкий «Клином красным бей белых» — призыв бороться с белым движением. Плакат был нарисован в 1920 году художником Лазарем Лисицким – одним из основателей супрематизма. «Клином красным бей белых», 1920 Худ. Л. Лисицкий «Клином красным бей белых» — призыв бороться с белым движением. Плакат был нарисован в 1920 году художником Лазарем Лисицким – одним из основателей супрематизма.
Изъятие церковных ценностей. Автор: Иван Владимиров, 1922г. Изъятие церковных ценностей. Автор: Иван Владимиров, 1922г.
"За власть советов", 1985 год. Художник - Владимир Ильич Некрасов (1924 - 1998). "За власть советов", 1985 год. Художник - Владимир Ильич Некрасов (1924 - 1998).
"Большевики берут Тульский арсенал", 1970-е гг. Пеньков Алексей Иванович "Большевики берут Тульский арсенал", 1970-е гг. Пеньков Алексей Иванович
"Чебоксарские комиссары. 1921-1924 гг.", 1987 г. Бубнов Юрий Александрович (1948 - 2009) "Чебоксарские комиссары. 1921-1924 гг.", 1987 г. Бубнов Юрий Александрович (1948 - 2009)
Ольга Амосова "Окружной суд во время пожара" (1917) Ольга Амосова "Окружной суд во время пожара" (1917)
«Красные пришли» 1977-1978 гг. Минченко Станислав Константинович (1947 - 2016) «Красные пришли» 1977-1978 гг. Минченко Станислав Константинович (1947 - 2016)
"Переход через Сиваш", 1927 г. Михаил Иванович Авилов (1882 - 1954) "Переход через Сиваш", 1927 г. Михаил Иванович Авилов (1882 - 1954)
Шухмин П.М. «Проводник», 1923 г. Шухмин П.М. «Проводник», 1923 г.
«Бегство буржуазии из Новороссийска в 1920 году» Владимиров Иван Алексеевич «Бегство буржуазии из Новороссийска в 1920 году» Владимиров Иван Алексеевич
Борис Владимирович Иогансон "Допрос коммунистов" 1933г. Впервые картина была представлена публике в 1933 году на выставке «15 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Она сразу же привлекла всеобщее внимание глубиной и идейностью содержания. Ее автор - Борис Владимирович Иогансон (1893-1973), один из столпов социалистического реализма сталинского периода, крупнейший функционер послесталинского времени (президент Академии художеств, первый секретарь Правления Союза художников и пр.), любил рассказывать, как возникла у него картина «Допрос коммунистов» (1933), прославившая его и ставшая непререкаемым образцом. Борис Владимирович Иогансон "Допрос коммунистов" 1933г. Впервые картина была представлена публике в 1933 году на выставке «15 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Она сразу же привлекла всеобщее внимание глубиной и идейностью содержания. Ее автор - Борис Владимирович Иогансон (1893-1973), один из столпов социалистического реализма сталинского периода, крупнейший функционер послесталинского времени (президент Академии художеств, первый секретарь Правления Союза художников и пр.), любил рассказывать, как возникла у него картина «Допрос коммунистов» (1933), прославившая его и ставшая непререкаемым образцом.
"Братья", 1968 год Бортнов Петр Степанович "Братья", 1968 год Бортнов Петр Степанович
К. Петров-Водкин 1928 "Смерть комиссара" К. Петров-Водкин 1928 "Смерть комиссара"
Две России. Март 1917-го Художник - Андрей Ромасюков (1976) Две России. Март 1917-го Художник - Андрей Ромасюков (1976)
Дмитрий Белюкин "Эвакуация дроздовцев и корниловцев из Крыма" (1994) Дмитрий Белюкин "Эвакуация дроздовцев и корниловцев из Крыма" (1994)
Иван Владимиров. «Духовенство на трудовой повинности (по очистке конюшен)». 1918 г. Иван Владимиров. «Духовенство на трудовой повинности (по очистке конюшен)». 1918 г.
Иван Владимиров "Реквизиция церковного имущества в Петрограде" (1922) Иван Владимиров "Реквизиция церковного имущества в Петрограде" (1922)
«Смена власти на селе», 1936 г. Владимиров Иван Алексеевич «Смена власти на селе», 1936 г. Владимиров Иван Алексеевич
Иван Владимиров "Разграбление грузовика с хлебом голодными рабочими Петрограда" (1920) Иван Владимиров "Разграбление грузовика с хлебом голодными рабочими Петрограда" (1920)
Илларион Некрасов "Смерть буржуям" (1972) Илларион Некрасов "Смерть буржуям" (1972)
«Остерегайтесь меньшевиков и эсэров…», 1920 Худ. неизвестен «Остерегайтесь меньшевиков и эсэров…», 1920 Худ. неизвестен
Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г. Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г.
Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г. Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г.
Плакат «День советской пропаганды». 1919 г. Плакат «День советской пропаганды». 1919 г.
Плакат 1919-1921 гг. Из книги В. Маяковский. «Грозный смех. Окна сатиры РОСТА». 1938. Плакат 1919-1921 гг. Из книги В. Маяковский. «Грозный смех. Окна сатиры РОСТА». 1938.
Советская Россия – осажденный лагерь. Все на оборону! (Моор Д.С.) 1919 год Советская Россия – осажденный лагерь. Все на оборону! (Моор Д.С.) 1919 год
Смерть мировому империализму (Д. Моор) 1919 год Смерть мировому империализму (Д. Моор) 1919 год
"Оружием мы добили врага, трудом мы добудем хлеб, все за работу, товарищи!" (Когоут Н.) 1967 год "Оружием мы добили врага, трудом мы добудем хлеб, все за работу, товарищи!" (Когоут Н.) 1967 год
Плакат «Когда Красная Армия сметает войска контрреволюции». 1920 г. Плакат «Когда Красная Армия сметает войска контрреволюции». 1920 г.
"Борьба красного рыцаря с тёмной силою" (Зворыкин Б.) 1919 год "Борьба красного рыцаря с тёмной силою" (Зворыкин Б.) 1919 год
"Большевики должны овладеть техникой." (Кокорекин А.) 1932 год "Большевики должны овладеть техникой." (Кокорекин А.) 1932 год
Десять заповедей пролетария! Перечислены: - Не дай Колчаку, Деникину, Маннергейму задушить твоей власти. - Пуще глаза береги винтовку в руках твоих. - Будь каждую минуту на чеку, - на фронте и в тылу. - Не задевай среднего крестьянина, когда борешься с кулаком. - Не дай голоду задушить тебя самого. - Рассеивай деревенскую темноту. - Будь крепок, береги свою партию. - Не верь врагам твоим. - Не выпускай власти из рук твоих. - Будь тверд как скала, в последней, решающей борьбе. Автор неизвестен, 1920-е гг. Десять заповедей пролетария! Перечислены: - Не дай Колчаку, Деникину, Маннергейму задушить твоей власти. - Пуще глаза береги винтовку в руках твоих. - Будь каждую минуту на чеку, - на фронте и в тылу. - Не задевай среднего крестьянина, когда борешься с кулаком. - Не дай голоду задушить тебя самого. - Рассеивай деревенскую темноту. - Будь крепок, береги свою партию. - Не верь врагам твоим. - Не выпускай власти из рук твоих. - Будь тверд как скала, в последней, решающей борьбе. Автор неизвестен, 1920-е гг.
Плакат «Время не ждёт!». 1920 г. Плакат «Время не ждёт!». 1920 г.
«ТОВАРИЩИ! БОРИТЕСЬ С ЗАРАЗОЙ! УНИЧТОЖАЙТЕ ВОШЬ!» «ТОВАРИЩИ! БОРИТЕСЬ С ЗАРАЗОЙ! УНИЧТОЖАЙТЕ ВОШЬ!»
920-е годы, СССР Так было, так есть, так будет. Агитационный политический плакат, изданный в период завершения гражданской войны и начала восстановления экономики. Плакат, разделённый на три части, посвящён теме индустриализации деревни, еë перехода от старого к новому. Первая часть показывает картину доисторического прошлого и сопровождается надписью «Так было». Вторая — «Так есть» — это то, что видит крестьянин перед собой в данный момент: как он обрабатывает землю, как это тяжело. Но третье изображение — картина социалистического будущего, новых изобретений, метафорически представленная символами света и индустриализации. Фраза «Так будет» сияет красным цветом и несёт вдохновляющий посыл. 920-е годы, СССР Так было, так есть, так будет. Агитационный политический плакат, изданный в период завершения гражданской войны и начала восстановления экономики. Плакат, разделённый на три части, посвящён теме индустриализации деревни, еë перехода от старого к новому. Первая часть показывает картину доисторического прошлого и сопровождается надписью «Так было». Вторая — «Так есть» — это то, что видит крестьянин перед собой в данный момент: как он обрабатывает землю, как это тяжело. Но третье изображение — картина социалистического будущего, новых изобретений, метафорически представленная символами света и индустриализации. Фраза «Так будет» сияет красным цветом и несёт вдохновляющий посыл.
Орден Красного Знамени (Березовский Б.Ф.) 1973 год Орден Красного Знамени (Березовский Б.Ф.) 1973 год
Иностранная интервенция в РСФСР. (Долгоруков Н.) 1958 год Иностранная интервенция в РСФСР. (Долгоруков Н.) 1958 год
"Тачанка", 1925г. Греков Митрофан Митрофан Борисович Греков (1882-1934) — русский и советский живописец, баталист раннего соцреализма. Учитлся в Петербургской академии художеств. Воевал в составе Красной армии, куда ушёл добровольцем в 1920 году. "Тачанка", 1925г. Греков Митрофан Митрофан Борисович Греков (1882-1934) — русский и советский живописец, баталист раннего соцреализма. Учитлся в Петербургской академии художеств. Воевал в составе Красной армии, куда ушёл добровольцем в 1920 году.
Николай Соломин "Смелей вперёд и твёрже шаг!" (1969) Николай Соломин "Смелей вперёд и твёрже шаг!" (1969)
Константин Вялов "Партизаны на Урале" (1935) Константин Вялов "Партизаны на Урале" (1935)
Евгений Серганов "По тылам белых" (1970) Евгений Серганов "По тылам белых" (1970)
«Оборона Оренбурга». 1984 год. Художник — Ерышев Николай Павлович (15.06.1936, Апшеронск ныне Краснодарского края - 01.07.2004, Оренбург). «Оборона Оренбурга». 1984 год. Художник — Ерышев Николай Павлович (15.06.1936, Апшеронск ныне Краснодарского края - 01.07.2004, Оренбург).
Иван Владимиров "Захват танков под Каховкой" (1927) Иван Владимиров "Захват танков под Каховкой" (1927)
Михаил Авилов "Разоружение частей колчаковской армии под Иркутском" (1926) Михаил Авилов "Разоружение частей колчаковской армии под Иркутском" (1926)
Анатолий Знак "Конец колчаковщины" (1979) Анатолий Знак "Конец колчаковщины" (1979)
Поражение Врангеля в Крыму. (Долгоруков Н.) 1958 год Поражение Врангеля в Крыму. (Долгоруков Н.) 1958 год
«На могиле контрреволюции», 1920 Худ. В. Дени «На могиле контрреволюции», 1920 Худ. В. Дени
Красная Армия – железная сила содружья! (Долгоруков Н.) 1958 год Красная Армия – железная сила содружья! (Долгоруков Н.) 1958 год
Александр Ливанов "Поезд с красноармейцами" (1980) Александр Ливанов "Поезд с красноармейцами" (1980)
Александр Лабас "На паровозе" (1959) Александр Лабас "На паровозе" (1959)
Револьд Барышников "Наш паровоз" (1972) Револьд Барышников "Наш паровоз" (1972)
"Этих дней не смолкнет слава", 1968 г. Попов Николай Тарасович (1927-2010) "Этих дней не смолкнет слава", 1968 г. Попов Николай Тарасович (1927-2010)
«Первые награды» 1979 г. Михайлов Алексей Сергеевич «Первые награды» 1979 г. Михайлов Алексей Сергеевич
Амир Мазитов "Барабанщик" (1968) Амир Мазитов "Барабанщик" (1968)
Людмила Шполянская "Заре навстречу" (1977) Людмила Шполянская "Заре навстречу" (1977)
Анатолий Лобко "Хлеб городу" (1974) Анатолий Лобко "Хлеб городу" (1974)
Анатолий Ивасенко "Достояние республики. Год 1921" (1987) Анатолий Ивасенко "Достояние республики. Год 1921" (1987)
Евгений Жердзицкий и Адольф Константинопольский "Все на борьбу с детской безпризорностью!" (1959) Евгений Жердзицкий и Адольф Константинопольский "Все на борьбу с детской безпризорностью!" (1959)
"Ф.Э.Дзержинский и дети," 1987 г. Кудреватый Михаил Георгиевич (род. 1957) "Ф.Э.Дзержинский и дети," 1987 г. Кудреватый Михаил Георгиевич (род. 1957)
«Первенец» 1960-е Халилуллов Исмагил Минтагирович (1929-2009) «Первенец» 1960-е Халилуллов Исмагил Минтагирович (1929-2009)
Василий Монастырный "Агитпоезда революции" (1981) Василий Монастырный "Агитпоезда революции" (1981)
Алексей Жабский "Агитпоезд" (1972) Алексей Жабский "Агитпоезд" (1972)
И.Г. Дроздов "Проводы демобилизованных красноармейцев" (1922) И.Г. Дроздов "Проводы демобилизованных красноармейцев" (1922)
Василий Бочанцев "Владивосток 25 октября 1922 года" (1969) Василий Бочанцев "Владивосток 25 октября 1922 года" (1969)
Виктор Лановенко "Агитвагон. Пламенные годы" (1969) Виктор Лановенко "Агитвагон. Пламенные годы" (1969)
Александр Тышлер "Агитпоезд" (1920) Александр Тышлер "Агитпоезд" (1920)
Плакат "Водник, ты голоден, разут" (1922) Плакат "Водник, ты голоден, разут" (1922)
Плакат "Хорошие советские реки" (1920-е) Плакат "Хорошие советские реки" (1920-е)
Плакат начала 1920-х, посвященный разрухе на транспорте. Плакат начала 1920-х, посвященный разрухе на транспорте.
Плакат 1920 г. "Неужели же мы не справимся с паровозами?" Плакат 1920 г. "Неужели же мы не справимся с паровозами?"
Плакат РСФСР "Пора покончить с грабежом!" (1920) Плакат РСФСР "Пора покончить с грабежом!" (1920)
Терпсихоров Н.Б. "Конец разрухи на транспорте" (1931) Терпсихоров Н.Б. "Конец разрухи на транспорте" (1931)
Людмила Сгибнева "Комсомольцы на субботнике" (1983) Людмила Сгибнева "Комсомольцы на субботнике" (1983)
Владимир Чураков "Будни Двадцатых годов" (1969) Владимир Чураков "Будни Двадцатых годов" (1969)
Василий Тодосийчук "Великий почин. Первый коммунистический субботник в депо Москва-Сортировочная" (1972) Василий Тодосийчук "Великий почин. Первый коммунистический субботник в депо Москва-Сортировочная" (1972)
Александр Комиссаров "Комсомольский субботник" (1983) Александр Комиссаров "Комсомольский субботник" (1983)
Василий Терещенко "В новую жизнь" (1967) Василий Терещенко "В новую жизнь" (1967)
"Формула петроградского пролетариата", Павел Филонов Эта картина была написана прямо во время Гражданской войны. Люди на ней как будто измельчены в мясорубке истории. В центре - рабочий, его величественная фигура возвышается над едва различимым городом. А еще, если постараться, можно найти все знаковые символы пролетариата, например гигантские человеческие руки - орудие преобразования мира.

СОБЫТИЯ


19.10.2010 "Звездные волки 2: Гражданская война". Патч 1.12

Компания "1С-СофтКлаб" опубликовала второе официальное обновление для стратегии с ролевыми элементами "Звездные волки 2: Гражданская война", разработанной компанией Elite Games.Патч 1.12, содержащий все изменения, которые вошли в первое обновление, вносит ряд важных корректив и улучшений в некоторые миссии и сове
03.09.2009 "Звездные волки 2: Гражданская война". Патч 1.1

Опубликовано первое официальное обновление для стратегии с ролевыми элементами «Звездные волки 2: Гражданская война», разработанной компанией Elite Games.Патч 1.1 вносит изменения и улучшения в некоторые миссии, корректирует тексты и скрипты, а также устраняет ряд проблем, связанных с произ
31.08.2009 На дне Байкала найдены обломки вагонов времен Гражданской войны

дороги (т.н. Каторжанки), сообщает пресс-служба Фонда содействия сохранению озера Байкал. На глубине около 700 метров были обнаружены остатки вагонов железнодорожного состава предположительно времен Гражданской войны. Детали конструкций, которые удалось поднять на поверхность, предварительно атрибутированы как обломки железнодорожных вагонов и ящиков начала ХХ века. Поскольку в результате

05.05.2009 "Звездные волки 2: Гражданская война" в печати

Компания 1С отправила в печать отправлена игру "Звездные волки 2: Гражданская война" — проект команды Elite Games Team, авторов популярной модификации "Наследие Империи" для оригинальной игры "Звездные волки". В продажу новая стратегия в реальном времени с ро
07.11.2008 1917: новые аспекты восприятия

ата - трагическая страница российской истории. Около половины россиян (48%) уверены в том, что тема гражданской войны сейчас актуальна, и её следует поднимать, чтобы глубже понять Россию и реши
26.05.2008 "Звездные волки 2: Гражданская война". Бета-тест

Фирма 1С и студия Elite Games Team приглашают всех желающих принять участие в закрытом бета-тестировании тактической стратегии с элементами RPG - "Звездные волки 2: Гражданская война". Бета-тестирование - это уникальная возможность записать свое имя в титры игры. Кроме того, активные тестеры получат копию игры "Звездные волки 2: Гражданская война" и
05.02.2008 "Звездные волки 2: Гражданская война". Демо

Компания 1C опубликовала демоверсию игры "Звездные волки 2: Гражданская война". Демоверсия представляет для ознакомительного прохождения две игровые миссии. Действия игрока ограничены 14 звездными системами и осуществляются в секторе Водолея, а потому е
01.11.2007 "Звездные волки 2: Гражданская война". Видео

Компания 1C опублиуовала видеоролик из игры "Звездные волки 2: Гражданская война". Скачать видео можно в различных вариантах качества, в разрешении 1280х1024 (206 МБ) , 1024х768 (170 МБ) , 800х600 (128 МБ) и 640х480 (53 МБ) Сюжет игры "Звездные волки 2:

10.09.2007 "Звездные волки 2: Гражданская война" в разработке

Компания 1C анонсировала игру "Звездные волки 2: Гражданская война", сюжет которой отсылает к первой части межгалактической эпопеи. Масштабные битвы остались позади, истощив ресурсы конфликтующих сторон, которые сосредоточились на защите ключ

Публикаций - 170, упоминаний - 175

Гражданская война и организации, системы, технологии, персоны:

1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 29
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 22
9594 19
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 19
Splash Damage 26 18
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 18
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 15
Tencent - Techland 83 13
EA - Electronic Arts 1317 8
Pandemic Studios 30 7
МегаФон 10742 6
Elite Games Team 5 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Галактика - Корпорация 1545 5
Bohemia Interactive - Black Element Software - Alpha Prime 98 5
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Бука - Buka Entertaiment 493 4
Новый диск 963 4
Phantom EFX 5 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Ubisoft Montreal 46 3
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 3
Руссобит-М 266 3
Ростелеком 10948 2
Cisco Systems 5372 2
Yandex - Яндекс 9215 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Vodafone Group 1412 2
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 2
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 2
AMD Graphics Product Group - ATI 973 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
GFI Software 209 2
Nvidia Corp 4002 2
Funcom 107 2
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 2
Irrational Games 49 2
CK Hutchison - H3G - Hutchison 3G Enterprises - Group 3G UMTS GmbH 42 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Zastava Group 2 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Музей русского импрессионизма 6 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
ООН ЮНИТАР - UN Institute for Training and Research - UNITAR Operational Satellite Applications Programme - Спутниковый центр ООН 6 1
Музей города Новосибирска 1 1
РЖД КБЖД - Кругобайкальская железная дорога 7 1
ТГЮК - Тамбовская городская юридическая компания 1 1
Нерехтский краеведческий музей имени Н. П. Родионовой - Музей искусств древнерусского города Нерехта 1 1
TimeTurns Holdings 10 1
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 1
Norton Rose Fulbright 5 1
ДнепроГЭС - Днепровская ГЭС 5 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Walt Disney Company 647 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Верный - торговая сеть 326 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Honda Motor Company - HND 240 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
NEQSOL Holding 9 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Enron - Enrongate 122 1
ХТЗ - Харьковский тракторный завод имени С. Орджоникидзе 1 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 10 1
Озеро Байкал - Фонд поддержки прикладных экологических разработок - Фонд поддержки экологических программ Экология для всех - ФССОБ - Фонда содействия сохранению озера Байкал 11 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 2
Верховная рада Украины - ЦИК Украины - Центральная избирательная комиссия Украины 3 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Президент Украины 128 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 25 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 64
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 25
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 24
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 8
Транспорт - Автомобилестроение - Джип - Jeep 85 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 5
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2842 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 4
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 247 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 3
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 3
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 3
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 253 2
Астрономия - Космос - Космороботы - роботы, приспособленные работать в космическом пространстве 60 2
Акустические устройства - Звуковая карта - звуковая плата - аудиокарта - sound card 197 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 41
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 41
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 19
Ковчег - система резервного копирования 49 18
Splash Damage - Brink - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 26 18
Red Dead Redemption - компьютерная игра 67 17
Tencent - Techland - Call of Juarez: Bound in Blood - Call of Juarez: Узы крови - Call of Juarez: Сокровища Ацтеков - Call of Juarez: The Cartel - Call of Juarez: Картель - Call of Juarez: Gunslinger 48 14
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 116 14
Elite Games - Звездные волки 10 10
Bohemia Interactive - Arma - Armed Assault 69 8
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 6
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 125 5
Ubisoft Montreal - Dunia Engine 15 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 4
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 52 4
Microsoft Windows XP 2431 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Funcom - Age of Conan - компьютерная онлайн-игра 116 3
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ка-50 - Чёрная акула 15 2
СофтЛаб-НСК - Дальнобойщики: Транспортная компания 22 2
Microsoft Windows 16882 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Fallout 170 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Microsoft DirectX 723 2
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 2
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 2
Heroes of Might and Magic - Герои Меча и Магии - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 104 2
Honda Accord 16 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 1
Avaya Intuity Audix 10 1
Capcom - Devil May Cry 60 1
Avaya MultiVantage 9 1
Codemasters - LotRO - The Lord of the Rings Online - Властелин Колец Онлайн 24 1
The Farm 51 - NecroVisioN 22 1
Nvidia GeForce Ti - Nvidia GeForce Titanium 36 1
Gearbox Software - Brothers in Arms - серия игр 42 1
Marston John - Марстон Джон 30 18
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 14
Богдановик Зоран 2 2
Донских Евгений 3 2
Пермилов Анатолий 2 2
Петрова Юлия 6 2
Шухов Владимир 4 2
Казаков Юрий 4 1
Schwarz-Schilling Christian - Шварц-Шилинг Кристиан 1 1
Тарасенко Роман 1 1
Leach Bobby - Лич Бобби 9 1
Куценко Гоша 3 1
Пикульников Никита 38 1
Лосев Алексей 4 1
Dennelind Johan - Деннелинд Йохан 6 1
Косых Валентин 2 1
Постников Алексей 9 1
Насочевский Виктор 1 1
Васькин Александр 2 1
Беззубкин Игорь 40 1
Бойко Денис 50 1
Parkes John - Паркс Джон 4 1
Захарова Оксана 2 1
Mahato Upendra - Махато Упендра 3 1
Fossett Steve - Фоссет Стив 22 1
Шпаликов Геннадий 1 1
Бакич Андрей 1 1
Рахматуллин Рустам 1 1
Окуджава Булат 2 1
Шалашов Евгений 1 1
Ehrling Marie - Ерлинг Мари 5 1
Ellingsen Erling - Эллингсен Эрлинг 3 1
Sumargi Ajay - Сумарги Аджай 1 1
Shrestha Niraj Govinda - Шресфа Нирай Говинда 3 1
Weissman Steve - Вайссман Стив 2 1
Ehrling Marie - Эрлинг Мари 5 1
Billington James - Биллингтон Джеймс 5 1
Цыренов Баир 1 1
Рыбаков Анатолий 1 1
Shah Gyanendra - Шах Гьянендра 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 67
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 51
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 32
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 27
Африка - Африканский регион 3640 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 15
США - Джорджия 335 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 12
Европа 24962 11
Россия - СФО - Республика Тыва 416 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Польша - Республика 2030 9
Германия - Федеративная Республика 13220 8
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 7
Индия - Bharat 5869 6
Америка - Американский регион 2205 6
Франция - Французская Республика 8176 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Тувинская Народная Республика 6 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Украина 7928 5
Иран - Исламская Республика Иран 1155 5
Япония 13807 4
Канада 5081 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 4
Солнечная система - Solar system 2569 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Испания - Королевство 3839 4
Таджикистан - Республика 953 4
Югославия 74 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Швеция - Королевство 3781 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Россия - СФО - Новосибирск 4875 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 54
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 38
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 27
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 27
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 16
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 15
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 10
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 10
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 9
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 8
США - гражданская война 34 7
Английский язык 7030 7
Металлы - Золото - Gold 1251 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3087 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 5
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 4
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 4
Физика - Physics - область естествознания 2940 4
Первая Мировая война - WWI - World War I 89 4
Ирак - Война в Персидском заливе 224 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1711 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 3
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 4
AP - Associated Press 2007 3
Военно-промышленный курьер 88 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
GI - Game Informer 36 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
FT - Financial Times 1295 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
The Guardian - Британская газета 406 1
The Washington Post 350 1
Известия ИД 770 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Euronews - телеканал 52 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
ComputerWire 51 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Гартнер 3658 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Synergy Research Group 47 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 3
SIBIS - СибИС - Информационно-исследовательский центр 15 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
Библиотека искусств имени А.П. Боголюбова 1 1
Uppsala University - Uppsala universitet - Университет Уппсалы - Уппсальский университет 21 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
УлГПУ им. И.Н. Ульянова ВО ФГБОУ - Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 4 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
День согласия и примирения - официальное название праздника в РФ 7 ноября c 1996 года по 2004 год 2 1
Универзитет у Београду - Белградский университет 5 1
ИгроМир 125 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Leipzig GS - Leipzig Games Convention 11 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще