Гражданская война

"Формула петроградского пролетариата", Павел Филонов Эта картина была написана прямо во время Гражданской войны. Люди на ней как будто измельчены в мясорубке истории. В центре - рабочий, его величественная фигура возвышается над едва различимым городом. А еще, если постараться, можно найти все знаковые символы пролетариата, например гигантские человеческие руки - орудие преобразования мира.