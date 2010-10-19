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Гражданская война


"Формула петроградского пролетариата", Павел Филонов Эта картина была написана прямо во время Гражданской войны. Люди на ней как будто измельчены в мясорубке истории. В центре - рабочий, его величественная фигура возвышается над едва различимым городом. А еще, если постараться, можно найти все знаковые символы пролетариата, например гигантские человеческие руки - орудие преобразования мира. "Формула петроградского пролетариата", Павел Филонов Эта картина была написана прямо во время Гражданской войны. Люди на ней как будто измельчены в мясорубке истории. В центре - рабочий, его величественная фигура возвышается над едва различимым городом. А еще, если постараться, можно найти все знаковые символы пролетариата, например гигантские человеческие руки - орудие преобразования мира.
"Петроградская Мадонна", Кузьма Петров-Водкин Картина напоминает то ли икону, то ли фреску итальянского мастера эпохи Возрождения. Жительницу Петрограда Петров-Водкин изобразил в образе Богоматери, а за ней - город, где только-только отшумела революция и жители свыкаются с новой жизнью и властью. "Петроградская Мадонна", Кузьма Петров-Водкин Картина напоминает то ли икону, то ли фреску итальянского мастера эпохи Возрождения. Жительницу Петрограда Петров-Водкин изобразил в образе Богоматери, а за ней - город, где только-только отшумела революция и жители свыкаются с новой жизнью и властью.
"Формула петроградского пролетариата", Павел Филонов Эта картина была написана прямо во время Гражданской войны. Люди на ней как будто измельчены в мясорубке истории. В центре - рабочий, его величественная фигура возвышается над едва различимым городом. А еще, если постараться, можно найти все знаковые символы пролетариата, например гигантские человеческие руки - орудие преобразования мира.


19.10.2010 "Звездные волки 2: Гражданская война". Патч 1.12
03.09.2009 "Звездные волки 2: Гражданская война". Патч 1.1
31.08.2009 На дне Байкала найдены обломки вагонов времен Гражданской войны
05.05.2009 "Звездные волки 2: Гражданская война" в печати
07.11.2008 1917: новые аспекты восприятия
26.05.2008 "Звездные волки 2: Гражданская война". Бета-тест
05.02.2008 "Звездные волки 2: Гражданская война". Демо
01.11.2007 "Звездные волки 2: Гражданская война". Видео
10.09.2007 "Звездные волки 2: Гражданская война" в разработке

Публикаций - 163, упоминаний - 166
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