Red Dead Redemption компьютерная игра


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


07.11.2011 Red Dead Redemption - Game of the Year Edition в продаже

Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу наиболее полной версии игры Red Dead Redemption для Xbox 360 и PlayStation 3 (разработчик — Rockstar San Diego; издатель — Rockstar Games). В состав Red Dead Redemption — Game of the Year Edition вошел как сам знам
13.12.2010 Победители Video Game Awards 2010

В субботу, 11 декабря, прошла церемония награждения Video Game Award 2010, ежегодно организуемая телеканалом Spike TV. Лучшей игрой года безоговорочно признан консольный вестерн Red Dead Redemption от Rockstar, который, помимо награды в главной номинации "Игра года" (Game of the Year), получила признание еще в двух номинациях.Полный список победителей Video Game Award

04.12.2010 Red Dead Redemption: Undead Nightmare в продаже

"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу дополнения к знаменитому вестерну Red Dead Redemption: Undead Nightmare (разработчик — Rockstar San Diego; зарубежный издатель — Rockstar Games).На прилавки российских магазинов поступили издания для Xbox 360 и PlayStation 3, в
23.11.2010 Red Dead Redemption: Undead Nightmare в России

"1С-СофтКлаб" выступит официальным российским дистрибьютором проекта Red Dead Redemption: Undead Nightmare (разработчик — Rockstar San Diego; зарубежный издатель — Rockstar Games) — дополнения к знаменитому вестерну.В середине декабря этого года на прилавки росс
10.11.2010 Переиздание Red Dead Redemption в России

"1С-СофтКлаб" выступит официальным российским дистрибьютором нового дополненного издания знаменитой игры компании Rockstar Games Red Dead Redemption (разработчик — Rockstar San Diego).В издания для Xbox 360 и PlayStation 3, которые поступят в продажу в ноябре этого года, помимо оригинальной игры войдут дополнительные мат
09.06.2010 5 миллионов Red Dead Redemption

Компания Take-Two объявила о том, что количество проданных копий игры Red Dead Redemption от студии Rockstar Games достигло пяти миллионов копий. Вестерн о последних «вольных стрелках» Дикого Запада от авторов культовой серии Grand Theft Auto — это грандиозный иг
11.05.2010 Red Dead Redemption. Скриншоты

Компания Rockstar Games опубликовала новые скриншоты из консольного вестерна Red Dead Redemption, релиз которого состоится 18 мая этого года для Xbox 360 и PlayStation 3. Дистрибьютором игры в России выступает компания "1С-СофтКлаб".Вестерн о последних «вольных стрелках
03.05.2010 Red Dead Redemption. Скриншоты

Компания Rockstar Games опубликовала новые скриншоты из консольного вестерна Red Dead Redemption, релиз которого состоится 18 мая этого года для Xbox 360 и PlayStation 3. Дистрибьютором игры в России выступает компания "1С-СофтКлаб".Вестерн о последних «вольных стрелках
27.04.2010 Red Dead Redemption. Скриншоты

Компания Rockstar Games опубликовала новые скриншоты из консольного вестерна Red Dead Redemption, релиз которого состоится 18 мая этого года для Xbox 360 и PlayStation 3. Дистрибьютором игры в России выступает компания "1С-СофтКлаб".Вестерн о последних «вольных стрелках
22.04.2010 Red Dead Redemption. Скриншоты

Компания Rockstar Games опубликовала новые скриншоты из консольного вестерна Red Dead Redemption, релиз которого состоится 18 мая этого года для Xbox 360 и PlayStation 3. Дистрибьютором игры в России выступает компания "1С-СофтКлаб".Вестерн о последних «вольных стрелках
09.04.2010 Мультиплеер в Red Dead Redemption

Компания Rockstar Games опубликовала новый видеоролик консольного вестерна Red Dead Redemption, релиз которого состоится в апреле этого года для Xbox 360 и PlayStation 3. Дистрибьютором игры в России выступает компания "1С-СофтКлаб".Скачать ролик Free Roam Multiplayer
02.04.2010 Red Dead Redemption. Видео

Компания Rockstar Games опубликовала новый видеоролик консольного вестерна Red Dead Redemption, релиз которого состоится в апреле этого года для Xbox 360 и PlayStation 3. Дистрибьютором игры в России выступает компания "1С-СофтКлаб".Скачать ролик Life in the West Trai
25.03.2010 Red Dead Redemption. Видео

Компания Rockstar Games опубликовала новый видеоролик консольного вестерна Red Dead Redemption, релиз которого состоится в апреле этого года для Xbox 360 и PlayStation 3. Дистрибьютором игры в России выступает компания "1С-СофтКлаб".Скачать ролик Gentlemen & Vagabonds
16.03.2010 Red Dead Redemption. Скриншоты

Компания Rockstar Games опубликовала новые скриншоты из консольного вестерна Red Dead Redemption, релиз которого состоится 18 мая этого года для Xbox 360 и PlayStation 3. Дистрибьютором игры в России выступает компания "1С-СофтКлаб".Вестерн о последних «вольных стрелках
15.03.2010 Red Dead Redemption выйдет на РС?

Если верить апрельскому номеру журнала Game Informer, то новая игра от Rockstar, вестерн Red Dead Redemption, выйдет не только на консолях, но и на РС. Насколько данная информация соответствует действительности и не является ли это банальной опечаткой, нам пока не известно. Пока ни
04.03.2010 Red Dead Redemption задержится

Компания Rockstar Games объявила о переносе релиза консольного вестерна Red Dead Redemption с 27 апреля на 18 мая этого года. Дистрибьютором игры в России выступает компания "1С-СофтКлаб".Вестерн о последних «вольных стрелках» Дикого Запада от авторов культовой сер
25.02.2010 Red Dead Redemption. Видео

Компания Rockstar Games опубликовала новый видеоролик консольного вестерна Red Dead Redemption, релиз которого состоится в апреле этого года для Xbox 360 и PlayStation 3. Дистрибьютором игры в России выступает компания "1С-СофтКлаб".Скачать ролик The Women можно с наш
12.02.2010 Red Dead Redemption. Видео

Компания Rockstar Games опубликовала новый видеоролик консольного вестерна Red Dead Redemption, релиз которого состоится в апреле этого года для Xbox 360 и PlayStation 3. Дистрибьютором игры в России выступает компания "1С-СофтКлаб".Скачать ролик The Law можно с нашег
06.02.2010 Red Dead Redemption. Скриншоты

Компания Rockstar Games опубликовала новые скриншоты из консольного вестерна Red Dead Redemption, релиз которого состоится в апреле этого года для Xbox 360 и PlayStation 3. Дистрибьютором игры в России выступает компания "1С-СофтКлаб".Вестерн о последних «вольных стрелк
23.01.2010 Red Dead Redemption. Скриншоты

Компания Rockstar Games опубликовала новые скриншоты из консольного вестерна Red Dead Redemption, релиз которого состоится в апреле этого года для Xbox 360 и PlayStation 3. Дистрибьютором игры в России выступает компания "1С-СофтКлаб".Вестерн о последних «вольных стрелк
08.01.2010 Red Dead Redemption. Скриншоты

Компания Rockstar Games опубликовала новые скриншоты из консольного вестерна Red Dead Redemption, релиз которого состоится в апреле этого года для Xbox 360 и PlayStation 3. Дистрибьютором игры в России выступает компания "1С-СофтКлаб".Вестерн о последних «вольных стрелк
16.12.2009 Red Dead Redemption. Видео

Компания Rockstar Games представила новый геймплейный видеоролик из консольного вестерна Red Dead Redemption. Релиз проекта состоится 27 апреля 2010 года для Xbox 360 и PlayStation 3.Скачать видео можно с нашего сервера (171 МБ).Игра использует рокстаровский движок Rockstar Advance
26.11.2009 Red Dead Redemption в апреле 2010. Видео

Компания Rockstar Games представила новый видеоролик из консольного вестерна Red Dead Redemption, который, по сути, является сиквелом игры Red Dead Revolver. Согласно ролику, релиз проекта состоится 27 апреля 2010 года для Xbox 360 и PlayStation 3.Скачать ролик можно с

14.11.2009 Red Dead Redemption: Скриншоты

Компания Rockstar Games представила новые скриншоты из консольного вестерна Red Dead Redemption, который, по сути, является сиквелом игры Red Dead Revolver. Релиз проекта состоится в 2010 году для Xbox 360 и PlayStation 3.Игра использует рокстаровский движок Rockstar A
29.10.2009 Red Dead Redemption: Скриншоты

Компания Rockstar Games представила новые скриншоты из консольного вестерна Red Dead Redemption, который, по сути, является сиквелом игры Red Dead Revolver. Релиз проекта состоится в 2010 году для Xbox 360 и PlayStation 3.Игра использует рокстаровский движок Rockstar A
09.10.2009 Red Dead Redemption: Скриншоты

Компания Rockstar Games представила новые скриншоты из консольного вестерна Red Dead Redemption, который, по сути, является сиквелом игры Red Dead Revolver. Релиз проекта состоится в 2010 году для Xbox 360 и PlayStation 3.Игра использует рокстаровский движок Rockstar A
29.05.2009 Red Dead Redemption: Скриншоты

Компания Rockstar Games представила новые скриншоты из консольного вестерна Red Dead Redemption, который, по сути, является сиквелом игры Red Dead Revolver. Релиз проекта состоится осенью 2009 года на Xbox 360 и PlayStation 3.Игра использует рокстаровский движок Rockst
08.05.2009 Red Dead Redemption: Видео

Вслед за вчерашними скриншотами, компания Rockstar Games представила первый видеоролик вестерна Red Dead Redemption. Посмотреть ролик и скачать его HD-версию можно здесь.Напомним, что на сегодняшний день игра заявлена только для Xbox 360 и PlayStation 3.Игра использует рокстаровский движо
07.05.2009 Red Dead Redemption: Скриншоты

Компания Rockstar Games представила новые скриншоты из консольного вестерна Red Dead Redemption, который, по сути, является сиквелом игры Red Dead Revolver. Релиз проекта состоится осенью 2009 года на Xbox 360 и PlayStation 3.Игра использует рокстаровский движок Rockst
05.02.2009 Rockstar анонсирует игру Red Dead Redemption

Компания Rockstar Games официально объявила о разработке консольного вестерна Red Dead Redemption, который, по сути, является сиквелом игры Red Dead Revolver. Релиз проекта состоится осенью 2009 года на Xbox 360 и PlayStation 3.Игра использует рокстаровский движок Rockst

