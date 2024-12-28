МТС Fog Play — игровой маркетплейс распределенного «туманного» гейминга. На цифровой платформе пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на гаджетах — ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV, а также на смартфонах. Максимальное поддерживаемое качество — разрешение 4K с частотой 60 fps. Пройденный прогресс автоматически сохраняется в облачном хранилище «МТС Вторая память» — в любой момент можно продолжить игру с места, на котором геймер остановился в последний раз. Функция облачного сохранения работает в тестовом режиме и совместима не со всеми играми. Пользователи могут подключить геймпад или использовать режим виртуального джойстика для игр со смартфона или телевизора.