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МТС Fog Play

МТС Fog Play

МТС Fog Play — игровой маркетплейс распределенного «туманного» гейминга. На цифровой платформе пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на гаджетахноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV, а также на смартфонах. Максимальное поддерживаемое качество — разрешение 4K с частотой 60 fps. Пройденный прогресс автоматически сохраняется в облачном хранилище «МТС Вторая память» — в любой момент можно продолжить игру с места, на котором геймер остановился в последний раз. Функция облачного сохранения работает в тестовом режиме и совместима не со всеми играми. Пользователи могут подключить геймпад или использовать режим виртуального джойстика для игр со смартфона или телевизора.


28.12.2024 МТС распродала первую партию медиаприставок для облачного гейминга в первые часы продаж 2
28.12.2024 Первая в России медиаприставка для облачного гейминга стала доступна новосибирцам 2
28.12.2024 МТС представила медиаприставку для облачного гейминга для жителей Прикамья 2
28.12.2024 МТС представила медиаприставку для облачного гейминга для жителей Кировской области 2
27.12.2024 МТС представила татарстанским геймерам медиаприставку для облачного гейминга за 4990 рублей 2
27.12.2024 МТС представила медиаприставку для облачного гейминга 2
27.12.2024 МТС создала «первую отечественную» игровую приставку для облачного гейминга. Цена 1
18.09.2024 Аналитика МТС Fog Play: интерес к Dota 2 вырос в полтора раза 2
15.08.2024 МТС: приключенческие экшены стали самым популярным жанром среди татарстанских геймеров 3
13.08.2024 Аналитика МТС: во что чаще всего играют в Петербурге и Ленобласти 2
13.08.2024 Приморские геймеры предпочитают играть в GTA V и ролевые экшены 2
09.08.2024 Пермские геймеры чаще всего играют в ролевые экшены 2
09.08.2024 МТС: кировские геймеры выбирают ролевые и приключенческие экшены 2
09.08.2024 Аналитика МТС: Нижний Новгород вошел в топ-7 регионов, где облачный гейминг наиболее популярен 2
16.05.2024 Нижегородцам стал доступен маркетплейс туманного гейминга 2
16.05.2024 Новосибирцы смогут играть в «тяжелые» игры на умных телевизорах через чужие компьютеры 3
16.05.2024 Туманная платформа упростит геймерам из Санкт-Петербурга и Ленобласти доступ к играм 2
15.05.2024 Татарстанским геймерам представили новую платформу туманного гейминга от МТС на умных телевизорах и ТВ-приставках 2
15.05.2024 МТС запустила платформу «туманного» гейминга на умных телевизорах и ТВ-приставках 2
02.12.2022 МТС запускает платформу «туманного» гейминга для облачной аренды компьютеров 2
02.12.2022 Россиянам с мощными ПК предлагают зарабатывать десятки тысяч в год 2

Публикаций - 21, упоминаний - 43

МТС Fog Play и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 21
Nvidia Corp 3487 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 18 1
Fortnite 76 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 12
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 11
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 10
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 10
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1420 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 9
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 6
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 558 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 5
Data monetization - Монетизация данных 1624 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 4
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 485 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 3
Notebook gaming - Игровой ноутбук 331 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
Google Android TV 316 14
МТС Вторая память 22 7
Cyberpunk 2077 27 6
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 358 4
Red Dead Redemption - компьютерная игра 54 4
Google Android 13994 3
Microsoft Windows 10 1758 2
Nvidia GeForce GTX 522 2
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 1
Microsoft Windows 15656 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 72 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144197 17
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
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Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 3
Аренда 2416 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Ведомости 996 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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