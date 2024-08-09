Аналитика МТС: Нижний Новгород вошел в топ-7 регионов, где облачный гейминг наиболее популярен

ПАО «МТС» проанализировала предпочтения пользователей сервиса туманного гейминга МТС Fog Play. Нижегородская область оказалась в числе лидеров по популярности облачного гейминга. Самым популярным жанром среди нижегородских игроков с января по июль 2024 г. стали ролевые экшены – на них пришлось около трети всех игровых сессий, а самой популярной игрой стала Cyberpunk 2077. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В топ регионов, где облачный гейминг наиболее популярен, помимо Нижегородской области, вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Свердловская, Новосибирская и Ростовская области.

Ролевые экшены (Action RPG) возглавили топ популярных жанров. В 2024 г. на него пришлось 28% игровых сессий. На втором месте расположился приключенческий экшен (Action adventure) c долей 24%. Тройку лидеров замыкают симуляторы (18%).

Сейчас на платформе Fog Play доступно свыше 10 тыс. игр, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель.

«Благодаря прозрачности, удобству и доступности технология облачного гейминга имеет потенциал стать одним из ведущих направлений в игровой индустрии. Сейчас облачный гейминг переживает период бурного роста, открывая новые горизонты как для игроков, так и для владельцев ПК. Взаимовыгодное партнерство между игроками и владельцами ПК формирует прочную экосистему. Мы в свою очередь активно развиваем сервис облачного гейминга, добавляя новые инструменты. В мае мы запустили мобильное приложение для умных телевизоров. Сейчас на игры с ТВ приходится уже 15% всех игровых сервисов», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

В целом, россияне стали чаще играть с помощью облачного гейминга. С января по июль 2024 г. среднемесячная аудитория сервиса МТС Fog Play по сравнению с тем же периодом 2023 г. увеличилась в 1,5 раза до 100 тыс. человек, а количество игровых сессий выросло более чем в три раза. Также в два раза увеличилось количество сдаваемых ПК для игроков, достигнув почти 2 тыс. устройств.