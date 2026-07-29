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Россия ПФО Нижегородская область

Россия - ПФО - Нижегородская область

СОБЫТИЯ


29.07.2026 МТС запустила бесплатную «SOS-кнопку» для безопасности детей в Нижегородской области

ения, если ему нужна помощь. Наша задача — создать простые инструменты связи и снизить повседневную нагрузку на взрослых, взяв на себя часть контроля за безопасностью детей», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов. Обе услуги доступны участникам Семейной группы и абонентам тарифной линейки Junior, подключение бесплатное. Семейную группу может организовать любой абонент

08.07.2026 «МегаФон»: нижегородцы вошли в топ-10 самых активных пользователей онлайн-кинотеатров

акой всплеск интереса зафиксировали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. В Нижегородской области пиковый объем передачи данных приходится на субботу и воскресенье. В эт
06.07.2026 МТС обеспечила связью 7 поселков Богородского района Нижегородской области

МТС расширила покрытие связи в Богородском районе Нижегородской области. Благодаря строительству новых базовых станций, скоростной интернет и с
01.07.2026 Московский кластер видеоигр и анимации и нижегородский университет «Неймарк» заключили соглашение о сотрудничестве

гентства креативных индустрий Москвы. Партнерство открывает студентам ИТ-специальностей из 11 вузов Нижегородской области доступ к стажировкам в ведущих видеоигровых студиях, которые являются р
30.06.2026 ИИ поможет пресечь незаконные свалки мусора в Нижегородской области

Компания NtechLab и разработчик программного обеспечения Angels IT запустили в Нижегородской области тестирование ИИ, который предотвращает свалки мусора в неположенных мес
26.06.2026 «Отпечатки» и «Граф Монте-Кристо» возглавили рейтинг популярного контента среди молодежи Нижегородской области

овор» (16+) со звездой сериала «Хрустальный» Антоном Васильевым. Среди книжных предпочтений жителей Нижегородской области от 18 до 35 лет наблюдается интересный баланс между классической литера
26.06.2026 Нижегородцы могут оплачивать товары по QR-коду в Китае через «Мой МТС»

а популярности Китая у российских туристов. В 2025 г. Поднебесную посетили 2,47 млн россиян. Жители Нижегородской области также активно осваивают это направление. Этому способствует не только о
23.06.2026 «Авито Подработка»: Нижегородская область стала лидером по росту числа предложений о подработке в складской логистике

подработки, уступая только водителям и курьерам: за январь – май 2026 г. на работников склада пришлось 14% от всех предложений о подработке. Активнее всего исполнителей для работы на складе искали в Нижегородской области — за год число предложений о частичной занятости выросло в 2,6 раза (+161%). В Ростовской области число таких предложений также выросло в 2,6 раза (+159%), в Самарской обл
19.06.2026 От «Резервации» до Uma2rman: нижегородцы выбрали любимый контент ко Дню отца

итиками холдинга ON Media проанализировали, какой контент об отцах смотрят, слушают и читают жители Нижегородской области. Исследование приурочено к Международному Дню отца, ежегодно отмечаемом
09.06.2026 МТС ускорила мобильный интернет в живописных уголках Городецкого и Балахнинского районов Нижегородской области

ПАО «МТС» сообщает об установке новых базовых станций 4G в Городецком и Балахнинском районах Нижегородской области. В результате скорость мобильного интернета выросла на 30% в деревнях К
05.06.2026 К туристическому сезону МТС ускорила мобильный интернет в Нижней Слободе в Городце

сообщает об установке новой базовой станции 4G в историческом районе Нижняя Слобода города Городца Нижегородской области в районе фабрики «Городецкая роспись». Благодаря установке дополнительн
29.05.2026 «ДОМ.РФ Технологии» оценили цифровую зрелость застройщиков Нижегородской области

омпания «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) завершила оценку цифровой зрелости девелоперов Нижегородской области и провела стратегическую сессию для участников строительного рынка реги
21.05.2026 Нижегородские школьники смогут использовать лицензированный редактор «Р7 офис» в домашних условиях

Школьники Нижегородской области получат доступ к лицензионному редактору «Р7 офис» для использования до
21.05.2026 Нижегородское правительство и «РТК-ЦОД» подписали соглашение о совместном развитии инфраструктуры дата-центров в регионе

Правительство Нижегородской области и сервис-провайдер полного цикла «РТК-ЦОД» объединят свои усилия для ра
21.05.2026 Правительство Нижегородской области и РТК-ЦОД подписали соглашение о развитии ИКТ-инфраструктуры региона

Направления сотрудничества Совместная работа сторон предполагает развитие в Нижегородской области инфраструктуры для обучения и использования искусственного интеллекта,

20.05.2026 ДОМ.РФ и Нижегородская область договорились о сотрудничестве в цифровой трансформации жилищного строительства

ономики — конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) — ДОМ.РФ и Правительство Нижегородской области заключили меморандум о сотрудничестве в области цифровизации отрасли жи
19.05.2026 МТС и «Иртея» расширяют сеть отечественных базовых станций в Нижегородской области

ПАО «МТС» установит к началу 2027 г. в Нижегородской области порядка 60 новых базовых станций отечественного производства от компани
19.05.2026 Сбербанк усилит цифровые компетенции Нижегородской области в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта

У Нижегородской области появится больше возможностей для цифрового развития. Регион вместе со С
07.05.2026 МТС обеспечила стабильный 4G в селе Афанасьево Богородского округа Нижегородской области

сообщила об установке базовой станции стандарта 4G в селе Афанасьево Богородского городского округа Нижегородской области. Теперь высокоскоростной интернет доступен жителям села и туристам в ре
05.05.2026 Высокоскоростной интернет МТС пришел еще в 25 сел округа Шахунья Нижегородской области

МТС завершила установку дополнительного оборудования стандарта LTE в городском округе город Шахунья Нижегородской области. В результате высокоскоростной мобильный интернет МТС появился еще в 25
30.04.2026 МТС ускорила мобильный интернет на родной земле двух художников в Нижегородской области — селе Хмелевицы

ого региона. Из этой небольшой деревни вышли два выдающихся мастера, чьё творчество вошло в историю Нижегородской области. При модернизации сети мы не просто добавили оборудование, а провели то
16.04.2026 Жителям Нижегородской области доступен предзаказ на смартфоны серии Huawei nova 15

б.; nova 15 (256 ГБ) – 33,99 тыс. руб.; nova 15 (512 Гб) – 38,99 тыс. руб. Пресс-служба МТС Жителям Нижегородской области доступен предзаказ на смартфоны nova 15 «Бренд Huawei входит в число на
14.04.2026 МТС: мошенники стали чаще использовать сложные схемы с несколькими звонками в Нижегородской области

МТС сообщила о том, что в I квартале 2026 г. в Нижегородской области выросло количество мошеннических звонков с использованием сложных много
10.04.2026 МТС проанализировала космические предпочтения нижегородцев в кино, литературе и музыке

ий МТС) ко Дню космонавтики проанализировали, какой контент на космическую тематику пользователи из Нижегородской области смотрели, читали и слушали с 1 октября 2025 г. по 31 марта 2026 г., и в
09.04.2026 В Нижнем Новгороде трафик на образовательные ресурсы вырос на 60%

цифровых навыков и конкурентоспособности наших выпускников завтра», — отметил директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.
31.03.2026 Нижегородцы выбирают отечественные комедии и книги от Чехова до современных авторов

ящий в группу МТС, изучил, какие комедии смотрели и какие юмористические произведения читали жители Нижегородской области в I квартале 2026 г. Данные собраны на основе активности пользователей

31.03.2026 МТС поможет бизнесу Нижегородской области перенести данные из мессенджеров в новое приложение для общения

очее общение без риска потери важной информации. Об этом CNews сообщили представители МТС. Компании Нижегородской области смогут выгружать каналы и чаты по папкам из Telegram и загружать их в с
26.03.2026 Абитуриенты из Нижегородской области смогут пройти онлайн-отбор в ГИТИС

ртам ведущего театрального вуза без поездки в Москву. Для нас это не просто технология — это возможность подарить молодым людям веру в свои силы и открыть дорогу в профессию», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.
26.03.2026 «МегаФон» повысил емкость сети для экотуристов Нижегородской области

Инженеры «МегаФона» активировали дополнительный диапазон частот и провели рефарминг на телеком-оборудовании в городе Урень Нижегородской области. Это позволило сразу на 30% увеличить скорость передачи данных в смартфонах жителей и многочисленных гостей этого районного центра. Административный центр Уренского муници
25.03.2026 Аналитика МТС: Каждый третий смартфон в Нижегородской области поддерживает 5G

нные о 5G-смартфонах, зарегистрированных в мобильной сети. По данным аналитиков компании, сегодня в Нижегородской области 37% от всех смартфонов обладают функционалом 5G*. Этот показатель соотв
19.03.2026 МТС ускорила мобильный интернет в литературном сердце Нижегородской области — селе Большое Болдино

Компания МТС установила дополнительное телеком‑оборудование стандарта LTE в селе Большое Болдино Нижегородской области в районе ул. Смолиной. Модернизация инфраструктуры и расширение емкости
12.03.2026 Аналитики определили самые бюджетные бронирования весной для отпуска нижегородцев

вления — они дают возможность поскорее ощутить долгожданное тепло, не дожидаясь лета. Но и в родной Нижегородской области немало прекрасных мест для отдыха. Живописные берега Волги, красивые го
10.03.2026 МТС поможет абонентам в Нижегородской области с нарушением слуха пользоваться голосовой связью

МТС, цифровая экосистема, объявляет о запуске в Нижегородской области бесплатного сервиса, который позволяет людям с нарушениями слуха пользо
03.03.2026 МТС для нижегородцев открыла предзаказы на новые модели Samsung Galaxy S26

ет о старте предзаказов на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S26 и на наушники Galaxy Buds4 в Нижегородской области. Клиенты МТС получат скидку до 20 тыс. руб. в зависимости от модели и к
26.02.2026 МТС ускорила мобильный интернет в районе Нижегородского техникума транспортного обслуживания и сервиса

ю основу для учебы, работы и будущих достижений молодежи в цифровом мире», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.
19.02.2026 Аналитики МТС зафиксировали рост интереса к старым iPhone в Нижегородской области

странстве: им нужны понятные тарифные планы с учетом их потребностей в общении и интеграцией интеллектуальных сервисов — от ИИ‑стилистов до виртуальных ментальных помощников», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.
16.02.2026 «МегаФон»: нижегородцы начали подготовку к летним отпускам

Жители Нижегородской области стали активнее искать билеты для путешествий. Интерес к предложениям ав
12.02.2026 МТС: компании Нижегородской области стали чаще инвестировать в цифровые решения на базе IoT, облачные платформы и умное видеонаблюдение

МТС оценила востребованность решений для бизнеса в России в 2025 г. Компании Нижегородской области стали чаще инвестировать в цифровые решения на базе IoT, облачные платф
11.02.2026 220 интерактивных дашбордов: компания «Триафлай» завершила модернизацию «Ситуационного центра Нижегородской области»

В Нижегородской области завершен проект модернизации Информационно-аналитической системы «Ситуационный центр» (ИАС СЦ). Проект реализован российской компанией «Триафлай» на базе собственной импор
09.02.2026 МТС: нижегородцы смогут получать уведомления о мошеннических звонках близким

МТС расширила возможности защиты от телефонного мошенничества для жителей Нижегородской области. Теперь нижегородцы в режиме реального времени смогут получать уведомления о подозрительных звонках, которые поступают их близким – детям, пожилым родственникам и другим ч

Публикаций - 2296, упоминаний - 3525

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

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МегаФон 10742 236
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Intel Corporation 12811 101
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 81
9594 71
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 65
Microsoft Corporation 25775 64
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 57
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 53
Yandex - Яндекс 9216 47
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Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 37
Ростелеком - Связьинвест 1719 33
МегаФон Центральный филиал 92 32
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Samsung Electronics 11064 32
Huawei 4676 30
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 29
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
Softline - Софтлайн 3743 28
Apple Inc 13154 26
Рикор Холдинг - Rikor 173 25
Oracle Corporation 7074 25
Неймарк Межвузовский ИТ-кампус 36 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 24
Telegram Group 2940 23
1С-Рарус 982 22
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 22
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 22
Компьюлинк ГК - Compulink 456 21
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 21
Cisco Systems 5372 20
Xiaomi - Сяоми 2231 19
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 58 18
AMD - Advanced Micro Devices 4641 18
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Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 33
РЖД - Российские железные дороги 2096 32
Почта России ПАО 2370 32
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 31
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 22
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 21
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ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 9 2
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 2
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 514
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 335
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 314
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 253
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 252
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 235
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 217
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 216
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 215
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 182
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 173
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 168
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 166
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 166
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 159
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 137
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 132
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 128
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 124
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 121
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 119
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 115
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 112
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 98
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 94
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 93
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 91
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 88
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 85
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 83
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 82
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 82
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 81
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 79
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 79
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 77
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 77
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 76
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 75
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 72
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 142
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 84
Linux OS 11533 37
Google Android 15243 36
Microsoft Windows 2000 8678 34
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 33
Microsoft Windows 16882 31
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 27
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 25
Apple iOS 8583 25
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 21
ФНС РФ ЦОД 30 20
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 20
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 19
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 19
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 19
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 18
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 18
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 17
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 17
Microsoft Office 4170 17
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 16
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 15
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 15
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 15
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 15
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 15
НКТ - Р7-Офис 543 14
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 14
FreePik 1841 14
Avito - Авито Путешествия 60 14
Новые облачные технологии - МойОфис 958 14
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 14
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 13
Apple iPhone 6 4861 12
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 12
Intel Itanium 649 12
Белов Андрей 135 116
Путин Владимир 3454 44
Никитин Глеб 52 42
Орловский Виктор 408 41
Рейман Леонид 1065 32
Михайлов Алексей 115 28
Бобиков Дмитрий 35 26
Шанцев Валерий 30 24
Кучин Сергей 27 23
Шадаев Максут 1210 23
Никифоров Николай 1138 22
Куликов Роман 31 21
Иванов Михаил 116 20
Игнатова Мария 143 18
Медведев Дмитрий 1665 15
Чернышенко Дмитрий 581 14
Иванов Борис 64 14
Зайцев Владимир 55 14
Мишустин Михаил 787 14
Проскура Дмитрий 31 13
Абрамов Андрей 41 13
Поляков Егор 13 13
Синелобов Александр 13 13
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 12
Пучков Антон 33 12
Чернышов Михаил 45 12
Щеголев Игорь 699 12
Черепенников Валерий 13 10
Лящ Михаил 49 9
Массух Илья 239 9
Фомичев Олег 139 9
Ермолаев Артем 379 9
Авербах Владимир 127 9
Омельченко Сергей 15 9
Собянин Сергей 538 8
Фишер Андрей 75 8
Евраев Михаил 266 8
Петрушин Андрей 110 8
Казарин Станислав 175 8
Гуральников Сергей 164 8
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 876
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 630
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 517
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 423
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 323
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Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 228
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 176
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
Рустелеком ТК 305 4
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Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
IBM Research 111 1
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TAdviser 100 5 1
Grand View Research 25 1
VDC Research Group 14 1
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РАН - Российская академия наук 2122 42
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 10
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ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 8
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КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 6
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ЮФУ - Южный федеральный университет 83 6
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
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