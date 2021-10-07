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Россия
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Нижегородская область

Россия - ПФО - Нижегородская область


07.10.2021 Исследование: каждый восьмой россиянин контролирует сон с помощью гаджетов 1
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
17.09.2021 К 11 утра проголосовал каждый третий россиянин, зарегистрировавшийся на удаленное голосование на портале «Госуслуг» 1
17.09.2021 ОМК внедрила автоматизированную систему управления складами на своем заводе в Нижегородской области 1
17.09.2021 Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
07.09.2021 «Рикор» произведет и поставит материнские платы и серверные корпуса компании «Норси-транс» 1
03.09.2021 «Мегафон» запустил бесплатный сервис по защите от спам-звонков 1
01.09.2021 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 1
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
24.08.2021 «Ростелеком» адаптировал портал системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих 1
23.08.2021 Москва и Нижний Новгород представили туристический спецпроект на Russpass 1
12.08.2021 МТС открыла инновационный центр в Нижнем Новгороде 1
12.08.2021 «Мегафон» запустил федеральную сеть VoLTE 1
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
22.07.2021 Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев 1
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года 1
19.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры дистанционного электронного голосования 1
16.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры ДЭГ 1
13.07.2021 «Руссофт» рассказал о тенденциях рынка труда и подготовке кадров для софтверной отрасли 1
09.07.2021 «Руссофт»: кадровые службы софтверных компаний испытали в 2020 г. перегрузку 1
01.07.2021 РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах 1
30.06.2021 Нижегородские власти запустили АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «Коркласса» 2
30.06.2021 В Нижегородской области заработал АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «КорКласса» 3
23.06.2021 «Сбер» и Правительство Нижегородской области договорились о реализации в регионе технологии Social ID 4
22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 2
21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
08.06.2021 Tele2 установит оборудование 5G Ready на всей трассе М11 1
01.06.2021 КРЭТ в партнерстве с Sitronics Group создаст электрозарядную инфраструктуру Нижнего Новгорода 6
01.06.2021 Искусственный интеллект помог ЦРБ Вологодской области найти главврача 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
26.05.2021 Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт 1
18.05.2021 «Ростелеком», «Ростех» и «Коркласс» представили решение для «Безопасного города» 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 2
23.04.2021 Вице-премьер Чернышенко: до 2024 года планируется проведение более 100 хакатонов по ИИ среди разработчиков 1
22.04.2021 «Мегафон» автоматизирует счетчики холодной воды в Нижегородской области 1

Публикаций - 761, упоминаний - 1195

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 88
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 79
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 48
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 46
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 42
Ростех - Ростехнологии 2230 28
ВолгаТелеком 254 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 22
Microsoft Corporation 11628 21
МегаФон Центральный филиал 60 19
Intel Corporation 4335 19
Компьюлинк ГК - Compulink 228 18
3934 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 13
Рикор Холдинг - Rikor 71 13
Скай Линк - Skylink 548 12
Ланит ГК 1185 11
Oracle Corporation 3466 10
Барс груп 402 10
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 10
NVision Group - Энвижн Груп 552 10
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 9
Samsung Electronics 5878 9
Ростелеком НСС 50 9
Корус Консалтинг ГК 809 8
Apple Inc - Эппл Рус 7861 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 8
IBM 3677 8
Softline - Софтлайн 1507 7
SAP SE 3272 7
Ericsson 899 7
АМДтехнологии 26 7
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 7
1С-Рарус 549 7
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 7
Ростелеком Связьинвест 773 7
VK - Mail.ru Group 2508 7
Yandex - Яндекс 4129 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 42
РЖД - Российские железные дороги 1093 18
Почта России ПАО 1586 17
УЭК - Универсальная электронная карта 512 15
ОМК - Объединенная металлургическая компания 95 9
Евросеть 939 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 6
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 6
Россети ПАО 168 5
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 4
РТС - Фондовая биржа 175 4
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод 14 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 4
Вода Крыма ГУП РК 4 4
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 143 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 3
АвтоВАЗ 121 3
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 3
ТЭК-торг 38 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 330 3
Банк Зенит 134 3
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 3
X5 Group 601 3
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 79 3
АльфаСтрахование СГ 208 3
РВК - Российская венчурная компания 482 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 3
Газпромбанк - ГПБ 696 3
Qiwi 783 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 2
Транснефть 159 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 92
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 65
Правительство РФ 2226 53
Федеральное казначейство России 766 33
Президент Российской Федерации 1447 28
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 26
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 26
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 25
Правительство Нижегородской области 28 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 21
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 17
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 16
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 16
Правительство Москвы 660 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 11
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 11
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 9
Счётная палата РФ 464 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 8
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 8
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 7
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 7
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 7
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 208 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 4
Руссофт - Russoft 269 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 140 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
АРБ - Ассоциация российских банков 84 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 15 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 72
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 60
3G - Стандарт мобильной связи 3835 58
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 31
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 19
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 17
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 10
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 9
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 9
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 9
LTE-смартфон 138 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 7
ARM64 - Архитектура процессора 1023 7
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 6
Big Data - Большие данные 1136 6
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 6
Безопасный город 348 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 5
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 23
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 18
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 17
ФНС РФ ЦОД 22 14
Linux OS 4386 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 11
Google Android 10752 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 10
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 9
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 9
Microsoft Windows 10 6810 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 8
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 8
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 7
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 20 7
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 6
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 6
Рикор EcoServer 21 6
Microsoft Office 2004 6
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 6
Microsoft SQL Server 814 5
Apple iOS 5744 5
Kaspersky Polys Voting Machine 16 5
МТС 3G-сеть 86 5
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 526 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 5
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 5
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 5
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 293 5
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 4
Intel x86 - Архитектура процессора 1001 4
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 66 4
VK - Mail.ru Одноклассники 864 4
Microsoft Windows XP 954 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Орловский Виктор 229 31
Кучин Сергей 22 19
Никифоров Николай 1126 19
Иванов Михаил 63 16
Путин Владимир 1840 14
Чернышов Михаил 32 12
Медведев Дмитрий 1437 12
Четвернин Алексей 652 11
Зайцев Владимир 37 11
Пучков Антон 32 11
Щеголев Игорь 676 10
Иванов Борис 49 10
Никитин Глеб 17 10
Авербах Владимир 121 9
Шадаев Максут 384 9
Фомичев Олег 107 9
Лящ Михаил 33 8
Казарин Станислав 100 8
Гуральников Сергей 161 8
Петрушин Андрей 64 8
Проскура Дмитрий 26 8
Ермолаев Артем 340 8
Евраев Михаил 222 8
Абрамов Андрей 23 7
Соколов Олег 51 7
Козырев Алексей 270 7
Рейман Леонид 471 7
Фишер Андрей 54 7
Лопаткин Герман 102 6
Никуличев Андрей 43 6
Валяева Елизавета 72 6
Нечепоренко Юрий 25 6
Бутенко Юрий 64 6
Дюбанов Анатолий 86 6
Бобиков Дмитрий 14 6
Власов Сергей 76 6
Греф Герман 212 5
Звягина Наталья 64 5
Елистратов Николай 90 5
Разумовский Дмитрий 70 5
Россия - Российская федерация - РФ 58975 421
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 231
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 169
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 151
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 123
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 106
Россия - СФО - Новосибирская область 843 103
Россия - ПФО - Самарская область 580 101
Россия - УФО - Свердловская область 822 95
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 93
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 91
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 82
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 82
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 78
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 75
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 75
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 74
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 73
Россия - ПФО - Пензенская область 359 73
Россия - ЦФО - Калужская область 584 72
Россия - УФО - Челябинская область 674 72
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 71
Россия - ЦФО - Тульская область 760 70
Россия - ПФО - Саратовская область 364 70
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 316 68
Россия - СФО - Кемеровская область 496 66
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 64
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 530 59
Россия - УФО - Тюменская область 597 58
Россия - СФО - Омская область 395 57
Россия - ЦФО - Курская область 342 57
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 56
Россия - СФО - Иркутская область 565 53
Россия - ПФО - Оренбургская область 305 53
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 213 52
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 50
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 49
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 49
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 48
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 47
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 19
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 18
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 16
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 10
Федеральное законодательство 254 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 7
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 7
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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