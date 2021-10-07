Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Нижегородская область
Публикаций - 761, упоминаний - 1195
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 31
|Кучин Сергей 22 19
|Никифоров Николай 1126 19
|Иванов Михаил 63 16
|Путин Владимир 1840 14
|Чернышов Михаил 32 12
|Медведев Дмитрий 1437 12
|Четвернин Алексей 652 11
|Зайцев Владимир 37 11
|Пучков Антон 32 11
|Щеголев Игорь 676 10
|Иванов Борис 49 10
|Никитин Глеб 17 10
|Авербах Владимир 121 9
|Шадаев Максут 384 9
|Фомичев Олег 107 9
|Лящ Михаил 33 8
|Казарин Станислав 100 8
|Гуральников Сергей 161 8
|Петрушин Андрей 64 8
|Проскура Дмитрий 26 8
|Ермолаев Артем 340 8
|Евраев Михаил 222 8
|Абрамов Андрей 23 7
|Соколов Олег 51 7
|Козырев Алексей 270 7
|Рейман Леонид 471 7
|Фишер Андрей 54 7
|Лопаткин Герман 102 6
|Никуличев Андрей 43 6
|Валяева Елизавета 72 6
|Нечепоренко Юрий 25 6
|Бутенко Юрий 64 6
|Дюбанов Анатолий 86 6
|Бобиков Дмитрий 14 6
|Власов Сергей 76 6
|Греф Герман 212 5
|Звягина Наталья 64 5
|Елистратов Николай 90 5
|Разумовский Дмитрий 70 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru