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Россия ПФО Нижегородская область
СОБЫТИЯ
|29.07.2026
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МТС запустила бесплатную «SOS-кнопку» для безопасности детей в Нижегородской области
ения, если ему нужна помощь. Наша задача — создать простые инструменты связи и снизить повседневную нагрузку на взрослых, взяв на себя часть контроля за безопасностью детей», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов. Обе услуги доступны участникам Семейной группы и абонентам тарифной линейки Junior, подключение бесплатное. Семейную группу может организовать любой абонент
|08.07.2026
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«МегаФон»: нижегородцы вошли в топ-10 самых активных пользователей онлайн-кинотеатров
акой всплеск интереса зафиксировали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. В Нижегородской области пиковый объем передачи данных приходится на субботу и воскресенье. В эт
|06.07.2026
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МТС обеспечила связью 7 поселков Богородского района Нижегородской области
МТС расширила покрытие связи в Богородском районе Нижегородской области. Благодаря строительству новых базовых станций, скоростной интернет и с
|01.07.2026
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Московский кластер видеоигр и анимации и нижегородский университет «Неймарк» заключили соглашение о сотрудничестве
гентства креативных индустрий Москвы. Партнерство открывает студентам ИТ-специальностей из 11 вузов Нижегородской области доступ к стажировкам в ведущих видеоигровых студиях, которые являются р
|30.06.2026
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ИИ поможет пресечь незаконные свалки мусора в Нижегородской области
Компания NtechLab и разработчик программного обеспечения Angels IT запустили в Нижегородской области тестирование ИИ, который предотвращает свалки мусора в неположенных мес
|26.06.2026
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«Отпечатки» и «Граф Монте-Кристо» возглавили рейтинг популярного контента среди молодежи Нижегородской области
овор» (16+) со звездой сериала «Хрустальный» Антоном Васильевым. Среди книжных предпочтений жителей Нижегородской области от 18 до 35 лет наблюдается интересный баланс между классической литера
|26.06.2026
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Нижегородцы могут оплачивать товары по QR-коду в Китае через «Мой МТС»
а популярности Китая у российских туристов. В 2025 г. Поднебесную посетили 2,47 млн россиян. Жители Нижегородской области также активно осваивают это направление. Этому способствует не только о
|23.06.2026
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«Авито Подработка»: Нижегородская область стала лидером по росту числа предложений о подработке в складской логистике
подработки, уступая только водителям и курьерам: за январь – май 2026 г. на работников склада пришлось 14% от всех предложений о подработке. Активнее всего исполнителей для работы на складе искали в Нижегородской области — за год число предложений о частичной занятости выросло в 2,6 раза (+161%). В Ростовской области число таких предложений также выросло в 2,6 раза (+159%), в Самарской обл
|19.06.2026
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От «Резервации» до Uma2rman: нижегородцы выбрали любимый контент ко Дню отца
итиками холдинга ON Media проанализировали, какой контент об отцах смотрят, слушают и читают жители Нижегородской области. Исследование приурочено к Международному Дню отца, ежегодно отмечаемом
|09.06.2026
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МТС ускорила мобильный интернет в живописных уголках Городецкого и Балахнинского районов Нижегородской области
ПАО «МТС» сообщает об установке новых базовых станций 4G в Городецком и Балахнинском районах Нижегородской области. В результате скорость мобильного интернета выросла на 30% в деревнях К
|05.06.2026
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К туристическому сезону МТС ускорила мобильный интернет в Нижней Слободе в Городце
сообщает об установке новой базовой станции 4G в историческом районе Нижняя Слобода города Городца Нижегородской области в районе фабрики «Городецкая роспись». Благодаря установке дополнительн
|29.05.2026
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«ДОМ.РФ Технологии» оценили цифровую зрелость застройщиков Нижегородской области
омпания «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) завершила оценку цифровой зрелости девелоперов Нижегородской области и провела стратегическую сессию для участников строительного рынка реги
|21.05.2026
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Нижегородские школьники смогут использовать лицензированный редактор «Р7 офис» в домашних условиях
Школьники Нижегородской области получат доступ к лицензионному редактору «Р7 офис» для использования до
|21.05.2026
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Нижегородское правительство и «РТК-ЦОД» подписали соглашение о совместном развитии инфраструктуры дата-центров в регионе
Правительство Нижегородской области и сервис-провайдер полного цикла «РТК-ЦОД» объединят свои усилия для ра
|21.05.2026
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Правительство Нижегородской области и РТК-ЦОД подписали соглашение о развитии ИКТ-инфраструктуры региона
Направления сотрудничества Совместная работа сторон предполагает развитие в Нижегородской области инфраструктуры для обучения и использования искусственного интеллекта,
|20.05.2026
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ДОМ.РФ и Нижегородская область договорились о сотрудничестве в цифровой трансформации жилищного строительства
ономики — конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) — ДОМ.РФ и Правительство Нижегородской области заключили меморандум о сотрудничестве в области цифровизации отрасли жи
|19.05.2026
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МТС и «Иртея» расширяют сеть отечественных базовых станций в Нижегородской области
ПАО «МТС» установит к началу 2027 г. в Нижегородской области порядка 60 новых базовых станций отечественного производства от компани
|19.05.2026
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Сбербанк усилит цифровые компетенции Нижегородской области в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта
У Нижегородской области появится больше возможностей для цифрового развития. Регион вместе со С
|07.05.2026
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МТС обеспечила стабильный 4G в селе Афанасьево Богородского округа Нижегородской области
сообщила об установке базовой станции стандарта 4G в селе Афанасьево Богородского городского округа Нижегородской области. Теперь высокоскоростной интернет доступен жителям села и туристам в ре
|05.05.2026
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Высокоскоростной интернет МТС пришел еще в 25 сел округа Шахунья Нижегородской области
МТС завершила установку дополнительного оборудования стандарта LTE в городском округе город Шахунья Нижегородской области. В результате высокоскоростной мобильный интернет МТС появился еще в 25
|30.04.2026
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МТС ускорила мобильный интернет на родной земле двух художников в Нижегородской области — селе Хмелевицы
ого региона. Из этой небольшой деревни вышли два выдающихся мастера, чьё творчество вошло в историю Нижегородской области. При модернизации сети мы не просто добавили оборудование, а провели то
|16.04.2026
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Жителям Нижегородской области доступен предзаказ на смартфоны серии Huawei nova 15
б.; nova 15 (256 ГБ) – 33,99 тыс. руб.; nova 15 (512 Гб) – 38,99 тыс. руб. Пресс-служба МТС Жителям Нижегородской области доступен предзаказ на смартфоны nova 15 «Бренд Huawei входит в число на
|14.04.2026
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МТС: мошенники стали чаще использовать сложные схемы с несколькими звонками в Нижегородской области
МТС сообщила о том, что в I квартале 2026 г. в Нижегородской области выросло количество мошеннических звонков с использованием сложных много
|10.04.2026
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МТС проанализировала космические предпочтения нижегородцев в кино, литературе и музыке
ий МТС) ко Дню космонавтики проанализировали, какой контент на космическую тематику пользователи из Нижегородской области смотрели, читали и слушали с 1 октября 2025 г. по 31 марта 2026 г., и в
|09.04.2026
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В Нижнем Новгороде трафик на образовательные ресурсы вырос на 60%
цифровых навыков и конкурентоспособности наших выпускников завтра», — отметил директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.
|31.03.2026
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Нижегородцы выбирают отечественные комедии и книги от Чехова до современных авторов
ящий в группу МТС, изучил, какие комедии смотрели и какие юмористические произведения читали жители Нижегородской области в I квартале 2026 г. Данные собраны на основе активности пользователей
|31.03.2026
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МТС поможет бизнесу Нижегородской области перенести данные из мессенджеров в новое приложение для общения
очее общение без риска потери важной информации. Об этом CNews сообщили представители МТС. Компании Нижегородской области смогут выгружать каналы и чаты по папкам из Telegram и загружать их в с
|26.03.2026
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Абитуриенты из Нижегородской области смогут пройти онлайн-отбор в ГИТИС
ртам ведущего театрального вуза без поездки в Москву. Для нас это не просто технология — это возможность подарить молодым людям веру в свои силы и открыть дорогу в профессию», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.
|26.03.2026
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«МегаФон» повысил емкость сети для экотуристов Нижегородской области
Инженеры «МегаФона» активировали дополнительный диапазон частот и провели рефарминг на телеком-оборудовании в городе Урень Нижегородской области. Это позволило сразу на 30% увеличить скорость передачи данных в смартфонах жителей и многочисленных гостей этого районного центра. Административный центр Уренского муници
|25.03.2026
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Аналитика МТС: Каждый третий смартфон в Нижегородской области поддерживает 5G
нные о 5G-смартфонах, зарегистрированных в мобильной сети. По данным аналитиков компании, сегодня в Нижегородской области 37% от всех смартфонов обладают функционалом 5G*. Этот показатель соотв
|19.03.2026
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МТС ускорила мобильный интернет в литературном сердце Нижегородской области — селе Большое Болдино
Компания МТС установила дополнительное телеком‑оборудование стандарта LTE в селе Большое Болдино Нижегородской области в районе ул. Смолиной. Модернизация инфраструктуры и расширение емкости
|12.03.2026
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Аналитики определили самые бюджетные бронирования весной для отпуска нижегородцев
вления — они дают возможность поскорее ощутить долгожданное тепло, не дожидаясь лета. Но и в родной Нижегородской области немало прекрасных мест для отдыха. Живописные берега Волги, красивые го
|10.03.2026
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МТС поможет абонентам в Нижегородской области с нарушением слуха пользоваться голосовой связью
МТС, цифровая экосистема, объявляет о запуске в Нижегородской области бесплатного сервиса, который позволяет людям с нарушениями слуха пользо
|03.03.2026
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МТС для нижегородцев открыла предзаказы на новые модели Samsung Galaxy S26
ет о старте предзаказов на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S26 и на наушники Galaxy Buds4 в Нижегородской области. Клиенты МТС получат скидку до 20 тыс. руб. в зависимости от модели и к
|26.02.2026
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МТС ускорила мобильный интернет в районе Нижегородского техникума транспортного обслуживания и сервиса
ю основу для учебы, работы и будущих достижений молодежи в цифровом мире», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.
|19.02.2026
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Аналитики МТС зафиксировали рост интереса к старым iPhone в Нижегородской области
странстве: им нужны понятные тарифные планы с учетом их потребностей в общении и интеграцией интеллектуальных сервисов — от ИИ‑стилистов до виртуальных ментальных помощников», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.
|16.02.2026
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«МегаФон»: нижегородцы начали подготовку к летним отпускам
Жители Нижегородской области стали активнее искать билеты для путешествий. Интерес к предложениям ав
|12.02.2026
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МТС: компании Нижегородской области стали чаще инвестировать в цифровые решения на базе IoT, облачные платформы и умное видеонаблюдение
МТС оценила востребованность решений для бизнеса в России в 2025 г. Компании Нижегородской области стали чаще инвестировать в цифровые решения на базе IoT, облачные платф
|11.02.2026
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220 интерактивных дашбордов: компания «Триафлай» завершила модернизацию «Ситуационного центра Нижегородской области»
В Нижегородской области завершен проект модернизации Информационно-аналитической системы «Ситуационный центр» (ИАС СЦ). Проект реализован российской компанией «Триафлай» на базе собственной импор
|09.02.2026
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МТС: нижегородцы смогут получать уведомления о мошеннических звонках близким
МТС расширила возможности защиты от телефонного мошенничества для жителей Нижегородской области. Теперь нижегородцы в режиме реального времени смогут получать уведомления о подозрительных звонках, которые поступают их близким – детям, пожилым родственникам и другим ч
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Белов Андрей 135 116
|Путин Владимир 3454 44
|Никитин Глеб 52 42
|Орловский Виктор 408 41
|Рейман Леонид 1065 32
|Михайлов Алексей 115 28
|Бобиков Дмитрий 35 26
|Шанцев Валерий 30 24
|Кучин Сергей 27 23
|Шадаев Максут 1210 23
|Никифоров Николай 1138 22
|Куликов Роман 31 21
|Иванов Михаил 116 20
|Игнатова Мария 143 18
|Медведев Дмитрий 1665 15
|Чернышенко Дмитрий 581 14
|Иванов Борис 64 14
|Зайцев Владимир 55 14
|Мишустин Михаил 787 14
|Проскура Дмитрий 31 13
|Абрамов Андрей 41 13
|Поляков Егор 13 13
|Синелобов Александр 13 13
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 12
|Пучков Антон 33 12
|Чернышов Михаил 45 12
|Щеголев Игорь 699 12
|Черепенников Валерий 13 10
|Лящ Михаил 49 9
|Массух Илья 239 9
|Фомичев Олег 139 9
|Ермолаев Артем 379 9
|Авербах Владимир 127 9
|Омельченко Сергей 15 9
|Собянин Сергей 538 8
|Фишер Андрей 75 8
|Евраев Михаил 266 8
|Петрушин Андрей 110 8
|Казарин Станислав 175 8
|Гуральников Сергей 164 8
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