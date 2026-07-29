Россия - ПФО - Нижегородская область

МТС запустила бесплатную «SOS-кнопку» для безопасности детей в Нижегородской области ения, если ему нужна помощь. Наша задача — создать простые инструменты связи и снизить повседневную нагрузку на взрослых, взяв на себя часть контроля за безопасностью детей», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов. Обе услуги доступны участникам Семейной группы и абонентам тарифной линейки Junior, подключение бесплатное. Семейную группу может организовать любой абонент

«МегаФон»: нижегородцы вошли в топ-10 самых активных пользователей онлайн-кинотеатров акой всплеск интереса зафиксировали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. В Нижегородской области пиковый объем передачи данных приходится на субботу и воскресенье. В эт

МТС обеспечила связью 7 поселков Богородского района Нижегородской области МТС расширила покрытие связи в Богородском районе Нижегородской области. Благодаря строительству новых базовых станций, скоростной интернет и с

Московский кластер видеоигр и анимации и нижегородский университет «Неймарк» заключили соглашение о сотрудничестве гентства креативных индустрий Москвы. Партнерство открывает студентам ИТ-специальностей из 11 вузов Нижегородской области доступ к стажировкам в ведущих видеоигровых студиях, которые являются р

ИИ поможет пресечь незаконные свалки мусора в Нижегородской области Компания NtechLab и разработчик программного обеспечения Angels IT запустили в Нижегородской области тестирование ИИ, который предотвращает свалки мусора в неположенных мес

«Отпечатки» и «Граф Монте-Кристо» возглавили рейтинг популярного контента среди молодежи Нижегородской области овор» (16+) со звездой сериала «Хрустальный» Антоном Васильевым. Среди книжных предпочтений жителей Нижегородской области от 18 до 35 лет наблюдается интересный баланс между классической литера

Нижегородцы могут оплачивать товары по QR-коду в Китае через «Мой МТС» а популярности Китая у российских туристов. В 2025 г. Поднебесную посетили 2,47 млн россиян. Жители Нижегородской области также активно осваивают это направление. Этому способствует не только о

«Авито Подработка»: Нижегородская область стала лидером по росту числа предложений о подработке в складской логистике подработки, уступая только водителям и курьерам: за январь – май 2026 г. на работников склада пришлось 14% от всех предложений о подработке. Активнее всего исполнителей для работы на складе искали в Нижегородской области — за год число предложений о частичной занятости выросло в 2,6 раза (+161%). В Ростовской области число таких предложений также выросло в 2,6 раза (+159%), в Самарской обл

От «Резервации» до Uma2rman: нижегородцы выбрали любимый контент ко Дню отца итиками холдинга ON Media проанализировали, какой контент об отцах смотрят, слушают и читают жители Нижегородской области. Исследование приурочено к Международному Дню отца, ежегодно отмечаемом

МТС ускорила мобильный интернет в живописных уголках Городецкого и Балахнинского районов Нижегородской области ПАО «МТС» сообщает об установке новых базовых станций 4G в Городецком и Балахнинском районах Нижегородской области. В результате скорость мобильного интернета выросла на 30% в деревнях К

К туристическому сезону МТС ускорила мобильный интернет в Нижней Слободе в Городце сообщает об установке новой базовой станции 4G в историческом районе Нижняя Слобода города Городца Нижегородской области в районе фабрики «Городецкая роспись». Благодаря установке дополнительн

«ДОМ.РФ Технологии» оценили цифровую зрелость застройщиков Нижегородской области омпания «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) завершила оценку цифровой зрелости девелоперов Нижегородской области и провела стратегическую сессию для участников строительного рынка реги

Нижегородские школьники смогут использовать лицензированный редактор «Р7 офис» в домашних условиях Школьники Нижегородской области получат доступ к лицензионному редактору «Р7 офис» для использования до

Нижегородское правительство и «РТК-ЦОД» подписали соглашение о совместном развитии инфраструктуры дата-центров в регионе Правительство Нижегородской области и сервис-провайдер полного цикла «РТК-ЦОД» объединят свои усилия для ра

Правительство Нижегородской области и РТК-ЦОД подписали соглашение о развитии ИКТ-инфраструктуры региона Направления сотрудничества Совместная работа сторон предполагает развитие в Нижегородской области инфраструктуры для обучения и использования искусственного интеллекта,

ДОМ.РФ и Нижегородская область договорились о сотрудничестве в цифровой трансформации жилищного строительства ономики — конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) — ДОМ.РФ и Правительство Нижегородской области заключили меморандум о сотрудничестве в области цифровизации отрасли жи

МТС и «Иртея» расширяют сеть отечественных базовых станций в Нижегородской области ПАО «МТС» установит к началу 2027 г. в Нижегородской области порядка 60 новых базовых станций отечественного производства от компани

Сбербанк усилит цифровые компетенции Нижегородской области в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта У Нижегородской области появится больше возможностей для цифрового развития. Регион вместе со С

МТС обеспечила стабильный 4G в селе Афанасьево Богородского округа Нижегородской области сообщила об установке базовой станции стандарта 4G в селе Афанасьево Богородского городского округа Нижегородской области. Теперь высокоскоростной интернет доступен жителям села и туристам в ре

Высокоскоростной интернет МТС пришел еще в 25 сел округа Шахунья Нижегородской области МТС завершила установку дополнительного оборудования стандарта LTE в городском округе город Шахунья Нижегородской области. В результате высокоскоростной мобильный интернет МТС появился еще в 25

МТС ускорила мобильный интернет на родной земле двух художников в Нижегородской области — селе Хмелевицы ого региона. Из этой небольшой деревни вышли два выдающихся мастера, чьё творчество вошло в историю Нижегородской области. При модернизации сети мы не просто добавили оборудование, а провели то

Жителям Нижегородской области доступен предзаказ на смартфоны серии Huawei nova 15 б.; nova 15 (256 ГБ) – 33,99 тыс. руб.; nova 15 (512 Гб) – 38,99 тыс. руб. Пресс-служба МТС Жителям Нижегородской области доступен предзаказ на смартфоны nova 15 «Бренд Huawei входит в число на

МТС: мошенники стали чаще использовать сложные схемы с несколькими звонками в Нижегородской области МТС сообщила о том, что в I квартале 2026 г. в Нижегородской области выросло количество мошеннических звонков с использованием сложных много

МТС проанализировала космические предпочтения нижегородцев в кино, литературе и музыке ий МТС) ко Дню космонавтики проанализировали, какой контент на космическую тематику пользователи из Нижегородской области смотрели, читали и слушали с 1 октября 2025 г. по 31 марта 2026 г., и в

В Нижнем Новгороде трафик на образовательные ресурсы вырос на 60% цифровых навыков и конкурентоспособности наших выпускников завтра», — отметил директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

Нижегородцы выбирают отечественные комедии и книги от Чехова до современных авторов ящий в группу МТС, изучил, какие комедии смотрели и какие юмористические произведения читали жители Нижегородской области в I квартале 2026 г. Данные собраны на основе активности пользователей

МТС поможет бизнесу Нижегородской области перенести данные из мессенджеров в новое приложение для общения очее общение без риска потери важной информации. Об этом CNews сообщили представители МТС. Компании Нижегородской области смогут выгружать каналы и чаты по папкам из Telegram и загружать их в с

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Аналитика МТС: Каждый третий смартфон в Нижегородской области поддерживает 5G нные о 5G-смартфонах, зарегистрированных в мобильной сети. По данным аналитиков компании, сегодня в Нижегородской области 37% от всех смартфонов обладают функционалом 5G*. Этот показатель соотв

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МТС поможет абонентам в Нижегородской области с нарушением слуха пользоваться голосовой связью МТС, цифровая экосистема, объявляет о запуске в Нижегородской области бесплатного сервиса, который позволяет людям с нарушениями слуха пользо

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Аналитики МТС зафиксировали рост интереса к старым iPhone в Нижегородской области странстве: им нужны понятные тарифные планы с учетом их потребностей в общении и интеграцией интеллектуальных сервисов — от ИИ‑стилистов до виртуальных ментальных помощников», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

«МегаФон»: нижегородцы начали подготовку к летним отпускам Жители Нижегородской области стали активнее искать билеты для путешествий. Интерес к предложениям ав

МТС: компании Нижегородской области стали чаще инвестировать в цифровые решения на базе IoT, облачные платформы и умное видеонаблюдение МТС оценила востребованность решений для бизнеса в России в 2025 г. Компании Нижегородской области стали чаще инвестировать в цифровые решения на базе IoT, облачные платф

220 интерактивных дашбордов: компания «Триафлай» завершила модернизацию «Ситуационного центра Нижегородской области» В Нижегородской области завершен проект модернизации Информационно-аналитической системы «Ситуационный центр» (ИАС СЦ). Проект реализован российской компанией «Триафлай» на базе собственной импор