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С начала 2025 г. МТС заблокировала около 9 млн спам-звонков в Нижегородской области

МТС и сервис «Защитник» проанализировали мошенническую активность в I квартале 2025 г. В течение трех месяцев 2025 г. в Нижегородской области было заблокировано порядка 9 млн спам-звонков, что на 10% превышает показатель аналогичного периода 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше всего мошеннических и рекламных звонков зафиксировано в марте 2025 г. — около 3,3 млн. Напротив, в феврале 2025 г. число заблокированных звонков составило лишь 2,7 млн, что показывает относительно низкую активность спамеров в тот период. Один житель Нижегородской области получил свыше 9 тыс. подозрительных вызовов, однако система успешно блокировала попытки дозвониться.

Чаще всего жители региона сталкивались с телефонными звонками от банков и других финансовых организаций. На втором месте по популярности оказались рекламные предложения, опросы, а также звонки от коллекторов и представителей различных компаний, предлагающих товары и услуги.

Общая продолжительность заблокированных разговоров за первые три месяца 2025 г. превысила 2 млн минут, что эквивалентно 226 неделям непрерывных разговоров. Средняя продолжительность одного заблокированного звонка в Нижегородской области составила 15 секунд.

«Антиспам-сервисы на базе Big Data успешно борются с мошенническими и рекламными звонками. Только за прошлый год МТС заблокировала свыше 17,5 млн минут нежелательных вызовов, что эквивалентно 33 годам беспрерывных разговоров. Поэтому, важно не терять бдительность и помнить простое правило: любой незнакомый человек, звонящий с неожиданного номера, может нести потенциальную опасность. Не доверяйте незнакомцам, которые представляются сотрудниками банков, государственных служб или других организаций. Всегда проверяйте информацию через официальные каналы связи и помните, что настоящие организации никогда не будут запрашивать конфиденциальные данные по телефону», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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