Михаил Данилов, РБС: Уже сегодня ИТ-решения позволяют бизнесу подключать цифровой рубль за один день

1 сентября 2026 г. в России свершилась очередная финансовая революция. Из абстрактной концепции цифровой рубль превратился в реальный инструмент для бизнеса и граждан. Освоение новой формы национальной валюты идет своими темпами, и многие компании уже принимают платежи новым способом. РБС и «БПЦ Процессинг» одними из первых реализовали онлайн-эквайринг цифрового рубля через универсальный платежный код (УПК). CNews поговорили с управляющим директором РБС о том, как это работает, какие перспективы открывает и почему бизнесу не стоит откладывать внедрение.

«Цифровой рубль — это не замена СБП, а новая ступень эволюции денег: прямое обязательство Центробанка, доступное из любого банка»

CNews: Начнем с простого. Что такое цифровой рубль и почему он появился именно сейчас? Какие задачи он решает для бизнеса?

Михаил Данилов: Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты, которая существует наравне с наличными и безналичными деньгами. Его появление — это ответ на глобальный тренд цифровизации финансовых систем. Сегодня более 130 стран так или иначе экспериментируют с цифровыми валютами центральных банков. Китай, Индия, страны Евросоюза и Глобального Юга — все движутся в этом направлении.

Цифровой рубль является прямым обязательством Банка России. Счет цифрового рубля ведется на платформе Банка России, при этом клиентское взаимодействие обеспечивают банки-участники платформы, что гарантирует сохранность денежных средств вне зависимости от финансового состояния банка. Для бизнеса это означает новую степень надежности расчетов.

Михаил Данилов, РБС: Цифровой рубль — это не замена СБП, а новая ступень эволюции денег

CNews: Расскажите поподробнее, в чем практическая выгода для предпринимателя?

Михаил Данилов: Первое и самое очевидное — это снижение затрат на прием платежей. До конца 2026 года операции с цифровым рублем проводятся без комиссии. С 1 января 2027 года тариф для бизнеса составит 0,3% от суммы платежа, но не более 1500 рублей за одну операцию. Это значительно ниже стандартного карточного эквайринга, где ставки могут достигать 2-3%.

Второй важный момент — мгновенное зачисление средств. Продавец получает деньги на свой счет сразу после оплаты. Никаких задержек и ожиданий клиринга. Оборотные средства становятся доступны моментально, а финансовый учет и прогнозирование — проще и точнее

Третье — универсальность. Для приема цифрового рубля не нужно покупать и настраивать дорогое конечное оборудование. Достаточно сгенерировать универсальный QR-код и показать его Клиенту.

CNews: Один из главных вопросов от бизнеса: «Зачем это нужно, если есть СБП, который работает быстро и дешево?» В чем преимущество цифрового рубля перед существующими безналичными расчетами и СБП, которые уже широко внедрены?

Михаил Данилов: Отличный вопрос. Дело в том, что цифровой рубль и СБП — это не конкуренты, а взаимодополняющие инструменты. Ключевое отличие в том, что деньги при использовании цифрового рубля хранятся на счетах в ЦБ и доступ к ним можно получить из любого банка, что в большей степени гарантирует его сохранность на уровне регулятора.

Кроме того, СБП — это платежная система, которая работает с безналичными рублями на счетах в коммерческих банках. Цифровой рубль — это самостоятельная форма валюты. Их можно сравнить с наличными и картой: и то и другое — деньги, но механика разная.

Сейчас оба способа оплаты работают параллельно, и они взаимодополняют друг друга. Покупатель сам выбирает, какой формой национальной валюты ему удобно платить.

Цифровой рубль — это не замена СБП, а новая ступень эволюции денег: прямое обязательство Центробанка, доступное любому из всех обычных банков, который уже обслуживают вас.

«Но вот, что качественно выделяет цифровой рубль: продавец получает деньги на свой счет сразу после оплаты. Никаких задержек и ожиданий клиринга. Никаких «плавающих» дат для зачисления. На практике это означает следующее: товар или услуга оплачиваются в формате «здесь и сейчас» — гарантированно — оборотные средства становятся доступны мгновенно».

«Цифровой рубль существенно сокращает время на оплату в наш век безумных скоростей»

CNews: Ключевым нововведением стал Универсальный Платежный Код (УПК). Вы одними из первых интегрировали его в свое решение. В чем его принципиальное отличие от обычного QR-кода СБП для бизнеса и покупателя? Почему это важный шаг вперед?

Михаил Данилов: УПК — это ключевая технологическая база для разработчиков и банков. Для конечного плательщика существенных отличий нет: он видит знакомый QR-код или общую кнопку УПК. Но после сканирования у него появляется выбор — чем именно удобнее оплатить. Сейчас это может быть СБП или Цифровой рубль. Со временем количество способов будет только увеличиваться, и покупатель сам выбирает, какой формой национальной валюты и способом оплаты ему удобно платить.

Ему не нужно делать дополнительных манипуляций по переводу денег с одного счета на другой. Если у него есть деньги на счете, привязанном к СБП, он выбирает СБП. Если есть деньги на счете цифрового рубля — выбирает цифровой рубль и платит. Это существенно сокращает время на оплату в наш век безумных скоростей.

CNews: А если продавцу нужно разделить способы оплаты?

Михаил Данилов: Мы также реализовали и возможность разделения на отдельные QR-коды и кнопки, если продавец хочет отдельно показать каждый способ оплаты своему покупателю. Это бывает необходимо, когда системы продавца технологически требуют такого разделения — например, в случаях с мультиэквайрингом. Наша компания уже умеет это делать для СБП и планирует развивать для цифрового рубля.

«Универсальный платежный код — это не просто QR. Это интерфейс выбора между формами денег, который делает оплату бесшовной».

CNews: Центральный Банк обещает, что комиссии для бизнеса при приеме цифрового рубля будут значительно ниже, чем при обычном эквайринге. Можете ли вы подтвердить это на практике и назвать цифры? Какова, например, будет экономия для селлера с оборотом 1 млн рублей?

Михаил Данилов: До конца 2026 года комиссия оператора платформы за прием платежей от физических лиц в пользу бизнеса составляет 0%. С 1 января 2027 года тариф составит 0,3% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за одну операцию. Точную комиссию при такой постановке вопроса определить не получится, так как все зависит от суммы среднего чека.

При условии мелких и средних чеков это будет не более 3000 рублей. При очень крупных чеках может быть и менее: если чек будет на 1 млн рублей или чуть меньше, то комиссия составит те самые 1500 рублей. Для сравнения: при стандартном эквайринге с той же суммы продавец заплатил бы от 10 до 25 тысяч рублей. Экономия очевидна.

CNews: С 1 сентября 2026 года наступил первый этап обязательного внедрения. Он коснулся крупнейших банков и торговых предприятий с выручкой от 120 млн рублей. Кто попадет под следующие волны и когда?

Михаил Данилов: Дальнейший порядок определен Центробанком:

С 1 сентября 2027 года — все банки с универсальной лицензией; торговые компании-клиенты банков с универсальной лицензией и выручкой свыше 30 млн рублей в год.

С 1 сентября 2028 года — банки с базовой лицензией; торговые компании с годовой выручкой от 20 до 30 млн рублей.

Исходя из этого, большей части предприятий среднего и малого бизнеса нужно уже быть готовым к приему цифрового рубля к сентябрю следующего года, что на самом деле не такой уж и большой срок.

«Технология готова к реальной нагрузке»

CNews: Мы знаем, что вы совместно с «БПЦ Процессинг» проводите реальные пилотные операции уже с конца 2025 года. Расскажите о первых итогах.

Михаил Данилов: на сегодняшний день спрос увеличивается с каждым днем. При этом хочу обратить внимание, что мы проводили пилотные операции и запустили цифровой рубль в одном из самых сложных направлений — это прием платежей в пользу услуг поставщиков ЖКХ.

Здесь помимо самого процесса нужно выполнить множество дополнительных шагов, чтобы деньги были зачислены на лицевые счета граждан в системах поставщиков услуг, и были выданы команды на выпуск фискальных чеков в ОФД, в которых у поставщиков заведены онлайн-кассы. Это сложная технологическая цепочка, которую мы успешно реализовали, и эти платежи уже на постоянной основе в продуктивной среде. Вы сами уже сейчас может попробовать и провести такой платеж.

«Мы запустили цифровой рубль в одном из самых сложных направлений — оплату услуг поставщиков ЖКХ. Это доказывает, что технология готова к реальной нагрузке».

CNews: Бизнесу важно, чтобы новые способы оплаты легко интегрировались в их текущие системы. Как быстро и безболезненно вы можете подключить к приему цифрового рубля, скажем, небольшой интернет-магазин?

Михаил Данилов: грубо говоря, за один день, если у магазина уже открыт счет в цифровых рублях в банке-эквайере, с которым мы сотрудничаем. Сервис также позволяет выставлять счета на оплату без каких-либо интеграций со стороны Продавца.

Если говорить о плагинах, мы поддерживаем более 10 популярных CMS, которые позволяют подключиться к сервису максимально быстро. Для более технологичных магазинов и партнеров есть API, SDK и возможность поддержки индивидуальных бизнес-процессов. Для маркетплейсов у нас есть возможность работы со сложными корзинами и разделением позиций корзины по разным счетам в сотрудничестве с нашими партнерами.

CNews: А как обстоят дела с таким щепетильным вопросом, как возвраты? Насколько это важно для бизнеса?

Михаил Данилов: Возвраты есть у каждого бизнеса — это неотделимая часть повседневной работы любого продавца. Частичные возвраты особенно востребованы при доставках и в авиаиндустрии.

Например, вам привезли заказ из 10 позиций, и в котором вам не понравилась только одна вещь из десяти, и вы хотите вернуть только ее. Или ваш друг не смог полететь с вами, и вам нужно вернуть только один билет из всего бронирования. Частичный возврат позволяет это сделать без совершения повторного платежа. Это удобно и для продавца, и для покупателя.

Наш сервис в части УПК и цифрового рубля уже позволяет это сделать и запущен в продуктивном режиме для наших партнеров из авиаиндустрии.

«Возвраты — это неотделимая часть работы продавца. Мы реализовали частичные возвраты для авиаиндустрии в цифровом рублей одними из первых на рынке».

CNews: В чем главное технологическое преимущество вашего продукта для бизнеса? Что вы можете предложить такого, чего нет у других игроков?

Михаил Данилов: В своих сервисах и решениях мы предоставляем порой несовместимое на первый взгляд: и универсализацию, и кастомизацию технологий под конечного клиента и его бизнес-процессы.

Наш сервис позволяет формировать платежные страницы под потребности клиента: и формировать УПК как единую кнопку, под которой скрыты все доступные способы оплаты, и развести это под разные элементы управления, обеспечивая при этом мультиязычность страницы, т.е. ее локализацию на несколько языков (более 10-ти языков, включая английский и китайский), если это необходимо клиенту.

РБС совместно с «БПЦ Процессинг» закрывают весь необходимый технологический сценарий: от формирования УПК и платежной страницы до API и SDK для глубокой интеграции, обработки сложных корзин и частичных возвратов. При этом бизнес может использовать привычную платежную архитектуру и постепенно расширять набор доступных способов оплаты.

Для клиента это означает сокращение сроков и трудозатрат на внедрение. Если необходимые условия уже выполнены — в частности, открыт счет цифрового рубля в банке-эквайере, — подключение приема платежей может занимать менее одного дня. В более сложных проектах срок, конечно, зависит от архитектуры и требований конкретного бизнеса.

При этом мы не ограничиваем клиента одним сценарием. Можно использовать УПК как единую точку входа для нескольких способов оплаты или, если этого требуют бизнес-процессы, разделить их на отдельные кнопки и платежные сценарии. Можно подключать несколько банков-эквайеров, учитывать особенности конкретного бизнеса, использовать API и SDK.

По сути, мы предлагаем клиенту не просто «подключить цифровой рубль», а подготовить его платежную инфраструктуру к новой форме расчетов с минимальными изменениями в существующей архитектуре.

Краткая биография Михаил Валерьевич Данилов — управляющий директор РБС В 1999 году окончил ВИКА имени А.Ф. Можайского по специализации «математическое обеспечение автоматизированных систем».

В 2002 году окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специализации «Финансы и кредит».

В компании РБС работает более 14 лет, с 2012 года. В IT с 1994 года, застал почти все поколения ЭВМ, начиная с ЕС ЭВМ. Владеет английским и китайским языками, увлекается волейболом, путешествиями и фотографией.