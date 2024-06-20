Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФАС и крупнейшие операторы сотовой связи объединили усилия для борьбы с навязчивой рекламой, которая поступает абонентам без их согласия. Меморандум был подписан в 2021 году. В июне 2022 года ФАС совместно с ведущими операторами запустили сервис обращений граждан для оперативной блокировки спам-звонков. Через специальную форму на сайте операторов и на портале ведомства можно сообщить о поступившей голосовой или смс-рекламе.
СОБЫТИЯ
|20.06.2024
|
Исследование Rambler&Co: Почти половина пользователей мобильной связи хотят, чтобы голосовые помощники отвечали за них на спам-звонки
в мессенджеры (32%). Также названа настройка персонализированных ответов (13%) и выбор голоса и характера ассистента (7%). 38% участников опроса не хотели бы, чтобы голосовой помощник принимал за них спам-звонки (38%). Однако 30% делегировали бы им эту обязанность, 18% пока сомневаются в правильности такого решения, оставшиеся 14% дали свое согласие при условии, что ответы голосового ассист
|03.04.2024
|
В России повысили штраф за спам-звонки до миллиона рублей
Новые правила Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о введении штрафов до одного млн руб. за спам-звонки от роботов и автоинформаторов, сообщил ТАСС. Статья 14.3 российского Кодекса об административных правонарушениях (нарушение законодательства о рекламе) дополняется новой частью об о
|21.03.2022
|
Власти уничтожат популярный ИТ-бизнес, но россиянам это понравится
ок жалоб на спам и мошенников. Технические тонкости Представители ФАС отметили, что форма жалобы на спам-звонки будет добавлена на сайт ведомства во II квартале 2022 г. (1 апреля – 30 июня). По
|04.06.2021
|
Власти сговорились с «Билайном», МТС, «Мегафоном» и Tele2 вместе убить телефонный спам
ковским картам. В 2020 г. ФАС получила 16 тыс. жалоб на рекламу, из которых 3 тыс. были жалобами на спам-звонки. Для защиты абонентов от несанкционированных вызовов, в том числе от голосовой ре
|12.10.2018
|
В США телефонный спам зарегулируют вплоть до запрета
Одного закона мало Генеральные прокуроры сразу 35 штатов США обратились в Федеральную комиссию по связи с настоятельной рекомендацией принять меры против автоматизированных рекламных обзвонов. «Телефонный спам» - нарастающая проблема для граждан страны. Коммерческий автоматизированный обзвон в большинстве штатов США подлежит строгим ограничениям; в частности, Федеральная торговая коми
