Живые HR больше не нужны? «Билайн» готовит ИИ для проведения 10 тыс. интервью в год. Понимание речи — 99%

Сотовые операторы планируют внедрять ИИ-агентов в процесс массового найма сотрудников. Так, «Билайн» ищет потенциальных поставщиков с ИИ-агентами для обработки 130 тыс. откликов в год и проведения 10 тыс. интервью для трудоустройства в свои колл-центры. О пилотных проектах с использованием ИИ задумались и в «Т2». Окончательное решение о приеме на работу все равно будет принимать человек, утверждают в компаниях. Эксперты дали рекомендации, как преодолеть ИИ-фильтрацию и добраться до принимающих решения людей.



«Билайн» ищет партнеров с ИИ-агентами

«Билайн» провел сбор коммерческих предложений от поставщиков, способных предоставить платформу ИИ-агентов для автоматизации процесса массового подбора персонала в колл-центры.

Как выяснил CNews, компания планирует внедрить платформу ИИ-агентов, которая будет вести чат-диалоги, проводить голосовые интервью, устраивать роботизированные обзвоны. Платформа также должна инициировать диалоги в мессенджерах и анализировать резюме.

Закупка носит характер запроса коммерческих предложений и не обязывает оператора заключать контракт, однако определяет вектор технологического развития HR-вертикали компании. Заказчик заинтересован в получении информации о функциональных возможностях платформы, ее технических характеристиках, условиях интеграции с системой «Скиллаз», а также стоимости поставки и сопровождения, следует из закупочной документации на Bidzaar.

Как должна работать платформа

Платформа должна обеспечивать коммуникацию с кандидатом там, где он оставил отклик, в том числе через работные сайты: HeadHunter, «Авито», SuperJob, мессенджеры «ВКонтакте» и «Максе», карьерный сайт «Билайна» и IVR (телефонный канал автоматического взаимодействия с кандидатом).

Платформа должна обеспечивать возможность тестирования кандидатов: по компетенциям, на компьютерную грамотность, на логику. Нейросети будут задавать различные типы вопросов: открытые и тестовые, с изображениями, воспроизведение аудио- и видеозаписей.

ИИ-агенты возьмутся за анализ резюме. Платформа должна обеспечивать возможность анализа резюме кандидата на соответствие вакансии.

Еще одно направление — возможность инициировать диалог с кандидатами. Платформа должна обеспечивать возможность инициации диалога с кандидатами в мессенджерах, например, «ВКонтакте» или «Максе».

Сотрудники «Билайна» получат доступ в личные кабинеты, где будет формироваться статистика по настроенным автоматизациям, описываться результаты по каждому взаимодействию с кандидатом, будет предоставлена транскрибация диалога, сформированы оценки кандидата по компетенциям на соответствие вакансии.

ИИ-платформы также должны быть интегрированы со «Скиллаз». Среди функций — перемещение кандидата на другие этапы и вакансии, запись на групповые события, установка тегов и статусов, фильтрация кандидатов (кого брать в работу, а кого нет), выгрузка результатов в карточку кандидата (транскрибация, оценка, описание, ссылка), изменение информации о кандидате (например, добавление ФИО, почты).

«Билайн» прописал требования к качеству работы ИИ-агентов (SLA). Планка, которую установил оператор, практически лишает роботов права на ошибку. Так, точность распознавания речи и ответов (ASR/NLU) должна составлять не менее 99%, а точность оценки компетенций ИИ-агентом должна совпадать с оценкой HR-эксперта как минимум в 85% случаев.

Ожидается, что точность первичного анализа резюме превысит 90%, а скорость реакции нейросети на реплику соискателя не должна превышать 10 секунд.

Масштаб и архитектура

Заказчик закладывает высокую производительность: система должна обрабатывать более 130 тыс. откликов, проводить от 10 тыс. интервью и инициировать не менее 40 тыс. диалогов в год при нагрузке от 100 одновременных сессий.

Ключевым условием является бесшовная интеграция ИИ-платформы с действующей ATS-системой «Скиллаз». Робот должен уметь самостоятельно передвигать кандидатов по воронке, присваивать теги, записывать их на групповые презентации вакансий и выгружать полную транскрибацию и аудиозаписи диалогов в карточку кандидата всего за 5 минут после окончания разговора. Все серверы ИИ-платформы должны находиться на территории России в строгом соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных».

«Билайну» выгодно

В «Билайне» прокомментировали свои планы по масштабному внедрению ИИ-агентов в сферу найма персонала.

«На рынке массового найма сохраняется дефицит персонала, растет конкуренция за кандидатов и стоимость их привлечения. В этих условиях одна из наших задач — повышать эффективность подбора и одновременно оптимизировать стоимость найма», — заявила CNews Юлия Баталова, начальник отдела департамента массового подбора персонала в «Билайне».

По словам Юлии Баталовой, в «Билайне» процессы массового рекрутмента уже сегодня в значительной степени автоматизированы, а новые технологии внедряются там, где они дают измеримый эффект и делают взаимодействие удобнее как для кандидата, так и для компании.

«Автоматизация охватывает весь путь кандидата: от отклика и движения по воронке подбора до дистанционного оформления трудового договора. Между рекрутинговой и кадровой системами, личным кабинетом и другими внутренними инструментами настроен автоматический обмен данными. Отдельно автоматизирована аналитика подбора, которая помогает эффективнее управлять источниками привлечения кандидатов в зависимости от вакансии, города и стоимости отклика. В результате автоматизации срок закрытия вакансий удалось сократить в три раза, а затраты на найм — оптимизировать на 20–30%. При этом сегодня более 90% наймов обеспечивается за счет входящего потока кандидатов», — рассказала представитель «Билайна».

Компания уже использует ИИ и ботов на отдельных этапах, где они позволяют ускорить процесс или вернуть в него кандидата. Например, после отклика человек может выбрать, как ему удобнее продолжить общение: по телефону с рекрутером или в чате с ИИ. Во втором случае ИИ может уже через несколько минут записать кандидата на встречу с непосредственным руководителем, без дополнительного телефонного разговора с рекрутером. Боты также помогают повторно связаться с теми, кому рекрутер не смог своевременно дозвониться или кто не пришел на назначенную встречу, и вернуть заинтересованного кандидата в процесс.

При этом речь не идет о замене рекрутеров искусственным интеллектом или передаче ИИ кадровых решений, пояснили в «Билайне».

«Для нас это инструмент автоматизации рутинных операций, который позволяет команде рекрутмента концентрироваться на задачах, где действительно необходимы человеческая экспертиза и коммуникация. Мы постоянно оцениваем эффективность таких решений и расширяем их применение там, где видим пользу и для кандидатов, и для бизнеса. Текущая закупка — часть этой работы и направлена на дальнейшее развитие автоматизации массового найма в "Билайне"», — заключила Юлия Баталова.

Что у других операторов

Внедрение ИИ в массовый найм становится мейнстримом для телеком-отрасли. В «Т2» уже используют отдельные внутренние разработки с применением ИИ и одновременно изучают представленные на рынке решения, часть из которых рассматривают для пилотирования. Пока речь не идет о полном переводе массового подбора на ИИ, сообщили CNews в пресс-службе «Т2».

Наибольший потенциал ИИ — в автоматизации рутинных операций: первичной обработке большого потока откликов на вакансии, аналитике воронки подбора, планировании интервью и коммуникациях с кандидатами, уточнили в компании.

Ограничения применения ИИ в том, что результат зависит от качества данных и настроек алгоритмов, поэтому важны постоянный контроль их работы, корректности рекомендаций и соблюдение требований по работе с персональными данными.

«Наш ключевой принцип остается неизменным: финальное решение при отборе кандидатов принимает человек. Оценка мотивации, жизненного контекста и профессионализма соискателя — это та область, где человеческое суждение незаменимо», — заявляют в «Т2».

За автоматизацию найма взялись и в «Мегафоне». Как сообщили CNews в пресс-службе, технологии должны работать на рост скорости найма, качества кандидатов и производительности команды.

«В "Мегафоне" эта философия реализуется через полную автоматизацию обработки откликов в массовом найме: для 24/7 взаимодействия с "теплой" базой мы используем скриптовых роботов в текстовых и голосовых каналах, а искусственный интеллект подключаем для персонализации — анализа речи, ответов на вопросы, поддержки на этапе пребординга и обучения. Такой симбиоз технологий создает бесшовный путь для кандидата и позволяет автоматизировать процессы там, где участие рекрутера не требуется ("нулевое касание"). Это высвобождает ресурсы команды для решения нетиповых и сложных вопросов», — сообщили в компании.

Новый подход

Это одна из первых в России закупок, где компания приобретает не информационную систему с функциями ИИ и не модуль в кадровой платформе, а именно агентов — самостоятельный цифровой контур со своими способностями, считает Сергей Кудряшов, партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners.

На эту особенность запроса обратил внимание и руководитель направления GenAI «Дар» (входит в ГК «Корус Консалтинг») Игорь Терехин. Эксперт также добавляет, что ИИ-агента планируют наделить очень широкими полномочиями, фактически он будет управлять «верхом воронки».

«В данном запросе "Билайн" оформляет ИИ-агента не как софт, а как сотрудника, со сдельной оплатой, планом и аттестацией. Платят за каждый диалог и интервью, без гарантии объема. План — это бизнес-метрики воронки: не менее 30% кандидатов записаны на презентацию вакансии, 25% "потерявшихся" возвращены, не более 20% бросают диалог. Без согласия с этими цифрами заявку не рассматривают. Аттестация — слепая проверка HR-экспертами: оценки агента должны совпадать с человеческими минимум в 85% случаев. И второе: агенту отдают весь верх воронки. Он отвечает на отклик, "продает" вакансию, тестирует, проводит интервью по компетенциям и подтверждает явку. По замыслу, первый живой сотрудник компании появляется только на презентации вакансии», — пояснил CNews Игорь Терехин.

Формулировка в тендере «ИИ-агенты» действительно указывает на смену парадигмы, добавляет Артем Аксянов, директор по технологической экспертизе аналитического центра университета «Синергия». Это значит, что полноценный агент будет не просто присылать ссылки на анкеты, а вести живой диалог, оценивать soft skills, отвечать на вопросы о графике и зарплате и самостоятельно принимать решение о переводе кандидата на следующий этап.

Масштаб закупки

Эксперты считают закупку масштабной, но не в денежном выражении, а в охвате и сложности. По словам Сергея Кудряшова, для «Билайна» это переход от пилота к промышленной эксплуатации: осенью компания сообщала о собственном ИИ-автопилоте найма. Масштаб заявлен на уровне 130 тыс. откликов в год — это верхний эшелон массового найма, на пределе возможностей традиционного рекрутингового отдела.

О масштабе говорит и тот факт, что ИИ-агенты должны не просто обрабатывать отклики, но и самостоятельно инициировать общение, полагают эксперты.

«Система должна не только обрабатывать 130 тыс. откликов в год, но и сама инициировать десятки тысяч контактов с кандидатами. На практике это означает отдельную инфраструктуру для работы с аккаунтами в мессенджерах и других каналах: управление сессиями, мониторинг доступности, ограничения и блокировки, восстановление аккаунтов. Именно эксплуатация такой системы в большом масштабе может оказаться сложнее, чем непосредственно ИИ-часть», — рассказала CNews Елена Агупова, заместитель директора направления реализации в департаменте бизнес-решений и цифровой трансформации «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

При этом объем инвестиций в нейросети не выглядит внушающим.

Если считать по рыночным ценам на лицензии, поддержку LLM-инфраструктуры (генерация токенов, аренду GPU) и интеграцию, стоимость такого двухлетнего контракта может варьироваться от 15 до 40+ млн руб. Верхняя планка может быть гораздо выше и зависит от глубины интеграции, требований к информационной безопасности и объема кастомизации, добавляет Артем Аксянов.

По словам Елены Агуповой, в этом и кроется главный плюс — возможность дешево и быстро обрабатывать большой поток кандидатов и разгружать рекрутеров от рутинного первичного отбора. При этом минусы у ИИ-агентов тоже есть. Главный — риск масштабировать ошибки критериев отбора: хороший, но нетипичный кандидат может быть автоматически отсеян. Поэтому для пограничных случаев желательно сохранять человеческий контроль, уверена эксперт.

Рост спроса

Эксперты полагают, что спрос на подобные технологии в найме персонала в России уверенно растет. Правда, оценки востребованности пока расходятся. По данным «Сколково», ИИ в найме используют лишь 5% компаний, в опросе Get Experts таких компаний уже 49%, и еще 21% планируют начать в течение года. Разница в том, что считать ИИ: нейросеть как инструмент для рекрутера или ИИ-агента, который сам ведет воронку. Главный сдвиг 2026 г.: от экспериментов к тендерам с SLA. Сдерживает рынок нехватка компетенций: по данным исследования «Сколково», 54% HR-специалистов готовы делегировать ИИ подбор, но работать с ним умеют менее 30%, говорит Игорь Терехин.

При этом сами технологии на рынке есть, но часто они предлагаются по отдельности.

«Это чат-агенты на больших языковых моделях для скрининга откликов, голосовые агенты для интервью и обзвона, модели сопоставления резюме с вакансией. А вот весь набор с порогами "Билайна" в виде готового коробочного решения не даст никто. Заявка на 99% корректно распознанных ответов на телефонной речи и 85% совпадения с оценкой HR-эксперта достаточно амбициозна: рекрутеры и между собой нередко расходятся в оценках. Зато допустимая задержка ответа до 10 секунд для голоса слишком мягкая: в живом разговоре пауза дольше пары секунд уже ломает диалог. Скорее всего, пороги будут калибровать на пилоте, ТЗ это допускает», — рассуждает эксперт.

Как быть кандидатам?

По мнению экспертов, в новой реальности, когда отбором занимается ИИ-агент, кандидатам тоже придется сменить свою тактику в ходе трудоустройства.

«Главное — понять, что такой агент не противник», — говорит Игорь Терехин. Подрядчик отвечает за то, чтобы кандидаты доходили до презентации, поэтому задача ИИ — не отсеять, а довести.

Эксперт советует кандидатам, если они поняли, что с ними общается ИИ, следующие действия. Во-первых, не бросать все и не исчезать.

«Судя по метрикам тендера, основная потеря воронки — не отказы, а люди, которые перестали отвечать или не пришли. Быстрый ответ и подтвержденная явка дают больше, чем идеальные формулировки», — говорит Игорь Терехин.

Еще один совет — говорить по существу и с примерами. Агент оценивает содержание, а не эмпатию. Конкретная история «была такая ситуация, я сделал вот что, получилось так» весит больше общих слов про стрессоустойчивость.

Следующая рекомендация — не пытаться обманывать ИИ-агента. Расшифровка и оценка попадают в карточку кандидата, их увидит рекрутер. Расхождения с резюме и ответы, написанные нейросетью, заметны, а на презентации все равно придется говорить самому.

Еще один совет — использовать возможности ИИ-агента в свою пользу, ведь он обязан «продать» вакансию, поэтому можно сразу выяснить зарплату, график и условия и не тратить время на неподходящее предложение.

Артем Аксянов из «Синергии» также дает несколько советов, как вести себя, если к вам пришел цифровой рекрутер.

По его словам, если робот спрашивает «Готовы ли вы работать в графике 2/2?», нужно отвечать четко: «Да, готов» или «Нет, не готов». Пространные рассуждения могут запутать алгоритм.

Кроме того, надо запомнить и записать свои «ключевые слова». «Формулируйте навыки терминами из вакансии. Если в требованиях указаны «консультирование клиентов», «стрессоустойчивость», «работа в CRM» — используйте именно эти словосочетания», — говорит эксперт.

Также Аксянов обращает внимание на важность дикции при голосовом отборе, отсутствие шумов, грамотность и вежливость, а также отсутствие ошибок в тексте при письменном общении. Эксперт также призвал кандидатов быть естественными и сохранять спокойствие, так как продвинутые ИИ-агенты натренированы считывать состояние человека.