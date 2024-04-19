Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation

«Сколково» и РЖД расширяют сотрудничество в сфере инноваций «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и Куйбышевский филиал РЖД подписали соглашение о сотрудничестве. Па

Резидент «Сколково» представил обновленный продукт для сетевой безопасности «Нетопия», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработчик программного обеспечения для сетевого оборудования, значительно улучшил продукт Netopia Firewall Compliance. Об этом CNews сообщили представители «Нетопии

Резидент «Сколково» внедрил сервис оценки качества вождения в крупнейший таксопарк Москвы Компания Exodrive, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработала онлайн платформу для оценки качества вождения с исполь

Новым главой Фонда «Сколково» стал выходец из Правительства Москвы и Управделами Президента России Новоизбранный председатель Фонда Совет директоров Фонда «Сколково» избрал Сергея Перова председателем правления Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ

Председателем правления фонда «Сколково» избран Сергей Перов Совет директоров фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) избрал Сергея Перова председателем правления с 27 апреля 2024 г. До этого Сергей Перов работал в должности первого заместителя руководителя Департамента культуры город

Резидент «Сколково» запустил в космос первый в мире рекламный спутник Компания Avant Space, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), запустила в космос прототип рекламного спутника Земли. До конца 2024 г. компания предоставляет возможность брендам разместить свой логотип на следующем спутнике. Об э

ГК Softline и технопарк «Сколково» открыли Центр технологического суверенитета й портфель продуктов и услуг, открыла собственный Центр технологического суверенитета в технопарке «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). Новое пространство призвано помочь отечественным компаниям укрепит

Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии Компания SafeTech, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработала платформу PayControl, которая помогает противостоять основным видам угроз для клиентов банков, включая перехват SIM-карт, фишинг, подмену документов и соц

Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии Компания SafeTech, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработала платформу PayControl, которая помогает противостоять о

Российские компании предпочитают отечественные системы управления складами «Сколково» и компания Dsight, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), провели исследование

Резидент «Сколково» увеличил производительность одного из крупнейших грибных комбинатов на 30% Компания «ИТэра», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), успешно завершила первую очередь комплексной модернизации НПО «Био

В «Сколково» назвали топ-3 региона по цифровизации туристических услуг «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) провел исследование уровня цифровизации регионов России. Сравнитель

«Сколково» поддержит пилотные внедрения ИИ-проектов на полмиллиарда рублей «Сколково» объявляет отбор пилотных проектов в сфере искусственного интеллекта. В 2024 г. перс

«Сколково» расширяет присутствие в трех регионах России Новые региональные представители «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) появились в Калининградской и Тульской областях, а в Волгограде планируется запуск регионального оператора «Сколково» на базе строящегося Технопарка «Сталинград

В Координационный совет РЦИС вошли руководители Роспатента и Фонда «Сколково» онного совета РЦИС. В него вошли руководитель Роспатента Юрий Зубов и председатель правления Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) Игорь Дроздов. Об этом CNews сообщили представители «Сколково

Резидент «Сколково» заключил соглашение об установке ПО на принтеры китайского производителя Компания Printum, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), заключила соглашение о технологическом партнерстве с китайским производителем принтеров и МФУ — компанией Pantum. Благодаря сотрудничеству двух компаний на рынке появ

Резидент «Сколково» запустил сервис для работы с несколькими нейросетями одновременно Компания «Йося», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработала сервис для работы с искусственным интеллектом Upgr[ai]

Разработка резидента «Сколково» экономит до 70% времени HR-специалиста Компания CraftTalk, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), на базе собственной платформы разработала многофункционального ИИ-помощника для кадровой службы, работающего с применением технологии GPT. Благодаря нейросети платфор

Факторинговая компания привлекла 20 млн руб. за два часа через платформу резидента «Сколково» Инвестиционная платформа Lender Invest, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), за два часа привлекла 20 млн руб. для факторинговой компании Global Factoring Network. Инвесторы – физические и юридические лица, ИП. Об этом CNews сообщили представи

«Сколково» упростит порядок получения статуса участника для малых технологических компаний , входящие в реестр малых технологических компаний (МТК), смогут получить статус участника проекта «Сколково» без прохождения экспертизы. Присвоение статуса будет осуществляться на основании фо

Резидент «Сколково» представил экспонаты музея Фаберже в виртуальном интерактивном формате Компания «3Д Платформа», резидент «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ»), и музей Фаберже открыли виртуальный интерактивный музей с целью

Резидент «Сколково» увеличил производство продукции для электродвигателей и робототехнических систем Kubo, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), успешно завершил работы по расширению производства, что привело к

Резидент «Сколково» вывел на рынок новое решение для деперсонализации базы данных DataSan Группа «Перфоманс Лаб», резидент «Сколково», объявила о запуске DataSan, решения в области деперсонализации данных. Разработанное с применением технологий хэширования и маппинга, DataSan предлагает высокий уровень анонимизации

Резидент «Сколково» повысил качество обслуживания пассажиров российских вокзалов Компания «Индорс Навигейшн», резидент «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ») в партнерстве с Дирекцией железнодорожных вокзалов – функционального филиала РЖД внедрила геоинформационную систему на 15 российских вокзалах. Установлено 43 навигац

Wildberries и «Cколково» продлевают сроки отбора в «WBX Акселератор» и навстречу пожеланиям стартапов и продлить сроки отбора в акселерационную программу. Подать заявку для участия в WBX Акселератор можно будет до 18 марта 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Сколково». Конкурс «WBX Акселератор» призван найти технологические компании, продукты которых направлены на повышение эффективности процессов в пунктах выдачи заказов, транспортной и складской

Резидент «Сколково» запустил пилот информационной системы для студентов мпус”». Теперь учащимся доступны сайт и приложение с личным кабинетом, где хранится вся информация о доступных мерах поддержки, способах и условиях их получения. Об этом CNews сообщили представители «Сколково». Система принимает заявления, получает сведения об успеваемости, благодаря защищенному автоматическому обмену данными с вузами через государственную информационную систему Свердловско

Резидент «Сколково» подключил студентов зарубежных вузов к компьютерным тренажерам Компания РТСИМ, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), предоставила тренажер для обучения студентов вузов Узбекистана управлению промышленным оборудованием и технологическими процессами в нефтегазовой сфере или химпроме.

Резидент «Сколково» примет участие во второй волне пилота цифрового рубля Компания Abanking, резидент «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ»), участвовала в первой волне тестирования цифрового рубля. К пилот

Резидент «Сколково» выпустил серийную партию электронных стетоскопов Компания «Медхард», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), приступила к серийному производству электронного стетоскопа после успешного завершения пилотирования разработки на базе одной из московских больниц. Решение предназна

В «Сколково» предложили законодательные изменения для поддержки стартапов ти изменения в ряд законов и нормативных актов озвучил Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), в рамках расширенного заседания Комитета Совета Федерации по эконо

Резидент «Сколково» внедрит ИИ-технологию для эффективной диагностики рака кишечника «ЭВА Лаб», резидент «Сколково» и регионального оператора IT-Park74, и группа компаний «Медскан» договорились о сот

Резидент «Сколково» трудоустроил нейросеть на 8 вакансий «Тексел», резидент «Сколково» (Группа «ВЭБ.РФ»), в несколько раз увеличил эффективность и качество работы с помощ

Холдинг «Т1» и «Сколково» выяснили перспективы применения агродронов в сельском хозяйстве Холдинг «Т1» при поддержке «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) провел исследование о потенциальном эффекте от применения цифровых инноваций и беспилотных технологий в агропромышленном комплексе. Исследование было выполнено методом

«Сколково» и Подмосковье договорились о расширении партнерства в сфере НИОКР Подмосковье и фонд «Сколково» (Группа «ВЭБ.РФ») подписали соглашение, направленное на развитие научно-техническог

ВЭБ.РФ вошла в состав акционеров инвестиционной платформы Sk Capital итал инвестиционной платформы Sk Capital (ООО «СК Капитал») на паритетных началах (50/50) с Фондом «Сколково». Привлечение такого акционера, как ВЭБ.РФ, позволит объединить финансовый и стратег

В электронный журнал «Дневник.ру» выставили больше миллиарда оценок в 2023 году По данным цифровой образовательной платформы выпускника «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) за 2023 г. российские педагоги внесли в «Дневник.ру» 1,1 млрд оценок и выдали 156,7 млн домашних заданий, что на 11% и 36% больше аналогичных показателей прошлого года

УЦСБ предоставил комплексные решения «Лаборатории Касперского» для киберзащиты информационных ресурсов «Сколково». урсов одного из ключевых инновационных центров страны УЦСБ поставил комплексные решения, разработанные «Лабораторией Касперского». Теперь защиту рабочих компьютеров и мобильных устройств сотрудников «Сколково», а также почтовых серверов организации обеспечивают Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный и Kaspersky Security для почтовых серверов. Об этом CNews сообщили представители УЦСБ. «Kaspe

«Сколково»: импортозамещение в сфере техники и оборудования для АПК — одна из приоритетных задач для развития отрасли рудование. Такое мнение озвучила Наталья Чернышева, директор Agrotech Hub биомедицинского кластера «Сколково» (Группа «ВЭБ.РФ»). Вопрос импортозамещения сельскохозяйственной техники и оборудова

«Сколково» поддержал особо значимые проекты в сфере телерадиовещания В рамках национального проекта «Цифровая экономика России» «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) предоставил гранты на реализацию особо значимых проектов (ОЗП) в сфере телерадиовещания, якорным заказчиком которых выступает ВГТРК. Реализация проектов направлена на