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Сколково ИЦ Инновационный центр Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий Сколковский инноград науки и технологий Skolkovo Foundation

Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation

Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ)  – некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

  • В 2021 году число резидентов «Сколково» уже превысило 3000. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы.
  • В 2020 году выручка резидентов превысила 160 млрд рублей.
  • С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра.

На территории Инновационного центра «Сколково» расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех). Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров. На территории «Сколково» в общей сложности уже введено в эксплуатацию более 760 тыс. кв. м. жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 млрд руб. 

Технопарк «Сколково» — cердце Инновационного центра «Сколково». Представляет технологическим компаниям помещения и необходимую инфраструктуру для развития технологических активов, корпоративной структуры и НИОКР. В Технопарке работают 350 компаний-резидентов, офисы и лаборатории занимают площадь более 95 000 м2, ежегодно проходит более 400 культурных, научных и технологических мероприятий.


19.04.2024 «Сколково» и РЖД расширяют сотрудничество в сфере инноваций

«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и Куйбышевский филиал РЖД подписали соглашение о сотрудничестве. Па
17.04.2024 Резидент «Сколково» представил обновленный продукт для сетевой безопасности

«Нетопия», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработчик программного обеспечения для сетевого оборудования, значительно улучшил продукт Netopia Firewall Compliance. Об этом CNews сообщили представители «Нетопии
15.04.2024 Резидент «Сколково» внедрил сервис оценки качества вождения в крупнейший таксопарк Москвы

Компания Exodrive, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработала онлайн платформу для оценки качества вождения с исполь
15.04.2024 Новым главой Фонда «Сколково» стал выходец из Правительства Москвы и Управделами Президента России

Новоизбранный председатель Фонда Совет директоров Фонда «Сколково» избрал Сергея Перова председателем правления Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ
12.04.2024 Председателем правления фонда «Сколково» избран Сергей Перов

Совет директоров фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) избрал Сергея Перова председателем правления с 27 апреля 2024 г. До этого Сергей Перов работал в должности первого заместителя руководителя Департамента культуры город
12.04.2024 Резидент «Сколково» запустил в космос первый в мире рекламный спутник

Компания Avant Space, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), запустила в космос прототип рекламного спутника Земли. До конца 2024 г. компания предоставляет возможность брендам разместить свой логотип на следующем спутнике. Об э
11.04.2024 ГК Softline и технопарк «Сколково» открыли Центр технологического суверенитета

й портфель продуктов и услуг, открыла собственный Центр технологического суверенитета в технопарке «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). Новое пространство призвано помочь отечественным компаниям укрепит
10.04.2024 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии

Компания SafeTech, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработала платформу PayControl, которая помогает противостоять основным видам угроз для клиентов банков, включая перехват SIM-карт, фишинг, подмену документов и соц
09.04.2024 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии

Компания SafeTech, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработала платформу PayControl, которая помогает противостоять о
08.04.2024 Российские компании предпочитают отечественные системы управления складами

«Сколково» и компания Dsight, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), провели исследование
05.04.2024 Резидент «Сколково» увеличил производительность одного из крупнейших грибных комбинатов на 30%

Компания «ИТэра», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), успешно завершила первую очередь комплексной модернизации НПО «Био
05.04.2024 В «Сколково» назвали топ-3 региона по цифровизации туристических услуг

«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) провел исследование уровня цифровизации регионов России. Сравнитель
04.04.2024 «Сколково» поддержит пилотные внедрения ИИ-проектов на полмиллиарда рублей

«Сколково» объявляет отбор пилотных проектов в сфере искусственного интеллекта. В 2024 г. перс
03.04.2024 «Сколково» расширяет присутствие в трех регионах России

Новые региональные представители «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) появились в Калининградской и Тульской областях, а в Волгограде планируется запуск регионального оператора «Сколково» на базе строящегося Технопарка «Сталинград
28.03.2024 В Координационный совет РЦИС вошли руководители Роспатента и Фонда «Сколково»

онного совета РЦИС. В него вошли руководитель Роспатента Юрий Зубов и председатель правления Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) Игорь Дроздов. Об этом CNews сообщили представители «Сколково

21.03.2024 Резидент «Сколково» заключил соглашение об установке ПО на принтеры китайского производителя

Компания Printum, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), заключила соглашение о технологическом партнерстве с китайским производителем принтеров и МФУ — компанией Pantum. Благодаря сотрудничеству двух компаний на рынке появ
21.03.2024 Резидент «Сколково» запустил сервис для работы с несколькими нейросетями одновременно

Компания «Йося», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработала сервис для работы с искусственным интеллектом Upgr[ai]
20.03.2024 Разработка резидента «Сколково» экономит до 70% времени HR-специалиста

Компания CraftTalk, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), на базе собственной платформы разработала многофункционального ИИ-помощника для кадровой службы, работающего с применением технологии GPT. Благодаря нейросети платфор
18.03.2024 Факторинговая компания привлекла 20 млн руб. за два часа через платформу резидента «Сколково»

Инвестиционная платформа Lender Invest, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), за два часа привлекла 20 млн руб. для факторинговой компании Global Factoring Network. Инвесторы – физические и юридические лица, ИП. Об этом CNews сообщили представи
12.03.2024 «Сколково» упростит порядок получения статуса участника для малых технологических компаний

, входящие в реестр малых технологических компаний (МТК), смогут получить статус участника проекта «Сколково» без прохождения экспертизы. Присвоение статуса будет осуществляться на основании фо
12.03.2024 Резидент «Сколково» представил экспонаты музея Фаберже в виртуальном интерактивном формате

Компания «3Д Платформа», резидент «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ»), и музей Фаберже открыли виртуальный интерактивный музей с целью

11.03.2024 Резидент «Сколково» увеличил производство продукции для электродвигателей и робототехнических систем

Kubo, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), успешно завершил работы по расширению производства, что привело к

06.03.2024 Резидент «Сколково» вывел на рынок новое решение для деперсонализации базы данных DataSan

Группа «Перфоманс Лаб», резидент «Сколково», объявила о запуске DataSan, решения в области деперсонализации данных. Разработанное с применением технологий хэширования и маппинга, DataSan предлагает высокий уровень анонимизации

06.03.2024 Резидент «Сколково» повысил качество обслуживания пассажиров российских вокзалов

Компания «Индорс Навигейшн», резидент «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ») в партнерстве с Дирекцией железнодорожных вокзалов – функционального филиала РЖД внедрила геоинформационную систему на 15 российских вокзалах. Установлено 43 навигац
05.03.2024 Wildberries и «Cколково» продлевают сроки отбора в «WBX Акселератор»

и навстречу пожеланиям стартапов и продлить сроки отбора в акселерационную программу. Подать заявку для участия в WBX Акселератор можно будет до 18 марта 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Сколково». Конкурс «WBX Акселератор» призван найти технологические компании, продукты которых направлены на повышение эффективности процессов в пунктах выдачи заказов, транспортной и складской

04.03.2024 Резидент «Сколково» запустил пилот информационной системы для студентов

мпус”». Теперь учащимся доступны сайт и приложение с личным кабинетом, где хранится вся информация о доступных мерах поддержки, способах и условиях их получения. Об этом CNews сообщили представители «Сколково». Система принимает заявления, получает сведения об успеваемости, благодаря защищенному автоматическому обмену данными с вузами через государственную информационную систему Свердловско
01.03.2024 Резидент «Сколково» подключил студентов зарубежных вузов к компьютерным тренажерам

Компания РТСИМ, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), предоставила тренажер для обучения студентов вузов Узбекистана управлению промышленным оборудованием и технологическими процессами в нефтегазовой сфере или химпроме.

29.02.2024 Резидент «Сколково» примет участие во второй волне пилота цифрового рубля

Компания Abanking, резидент «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ»), участвовала в первой волне тестирования цифрового рубля. К пилот
26.02.2024 Резидент «Сколково» выпустил серийную партию электронных стетоскопов

Компания «Медхард», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), приступила к серийному производству электронного стетоскопа после успешного завершения пилотирования разработки на базе одной из московских больниц. Решение предназна
21.02.2024 В «Сколково» предложили законодательные изменения для поддержки стартапов

ти изменения в ряд законов и нормативных актов озвучил Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), в рамках расширенного заседания Комитета Совета Федерации по эконо
19.02.2024 Резидент «Сколково» внедрит ИИ-технологию для эффективной диагностики рака кишечника

«ЭВА Лаб», резидент «Сколково» и регионального оператора IT-Park74, и группа компаний «Медскан» договорились о сот
13.02.2024 Резидент «Сколково» трудоустроил нейросеть на 8 вакансий

«Тексел», резидент «Сколково» (Группа «ВЭБ.РФ»), в несколько раз увеличил эффективность и качество работы с помощ
09.02.2024 Холдинг «Т1» и «Сколково» выяснили перспективы применения агродронов в сельском хозяйстве

Холдинг «Т1» при поддержке «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) провел исследование о потенциальном эффекте от применения цифровых инноваций и беспилотных технологий в агропромышленном комплексе. Исследование было выполнено методом
09.02.2024 «Сколково» и Подмосковье договорились о расширении партнерства в сфере НИОКР

Подмосковье и фонд «Сколково» (Группа «ВЭБ.РФ») подписали соглашение, направленное на развитие научно-техническог
01.02.2024 ВЭБ.РФ вошла в состав акционеров инвестиционной платформы Sk Capital

итал инвестиционной платформы Sk Capital (ООО «СК Капитал») на паритетных началах (50/50) с Фондом «Сколково». Привлечение такого акционера, как ВЭБ.РФ, позволит объединить финансовый и стратег
29.01.2024 В электронный журнал «Дневник.ру» выставили больше миллиарда оценок в 2023 году

По данным цифровой образовательной платформы выпускника «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) за 2023 г. российские педагоги внесли в «Дневник.ру» 1,1 млрд оценок и выдали 156,7 млн домашних заданий, что на 11% и 36% больше аналогичных показателей прошлого года
29.01.2024 УЦСБ предоставил комплексные решения «Лаборатории Касперского» для киберзащиты информационных ресурсов «Сколково».

урсов одного из ключевых инновационных центров страны УЦСБ поставил комплексные решения, разработанные «Лабораторией Касперского». Теперь защиту рабочих компьютеров и мобильных устройств сотрудников «Сколково», а также почтовых серверов организации обеспечивают Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный и Kaspersky Security для почтовых серверов. Об этом CNews сообщили представители УЦСБ. «Kaspe
26.01.2024 «Сколково»: импортозамещение в сфере техники и оборудования для АПК — одна из приоритетных задач для развития отрасли

рудование. Такое мнение озвучила Наталья Чернышева, директор Agrotech Hub биомедицинского кластера «Сколково» (Группа «ВЭБ.РФ»). Вопрос импортозамещения сельскохозяйственной техники и оборудова
26.01.2024 «Сколково» поддержал особо значимые проекты в сфере телерадиовещания

В рамках национального проекта «Цифровая экономика России» «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) предоставил гранты на реализацию особо значимых проектов (ОЗП) в сфере телерадиовещания, якорным заказчиком которых выступает ВГТРК. Реализация проектов направлена на

24.01.2024 Резидент «Сколково» выпустил решение на Авроре для защиты платежей

Российская компания SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», выпустила первое на рынке решение для подтверждения финансовых операций клиентов банков в мобильных приложениях и сервисах, которые работают на устройствах с мобильной отечественной


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Сколково ИЦ и организации, системы, технологии, персоны:

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АФТ - Ассоциация Финтех 120 5
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 46 4
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 67 4
TIA - Telecommunications Industry Association 88 4
Талант и успех - Общественный фонд 17 4
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 4
РСП - Российский союз правообладателей 12 4
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 3
Linux Foundation 178 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 195 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 43 3
ЕАПО - Евразийская патентная организация 9 3
Ассоциация менеджеров 86 3
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60782 1221
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46136 911
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16584 611
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10845 553
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19875 521
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28780 504
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11200 400
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15029 356
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24654 339
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4876 329
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11996 295
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28168 267
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4753 265
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8119 263
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5929 260
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11093 240
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20755 233
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4339 222
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10289 215
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5516 200
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10513 195
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23050 189
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4864 177
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23097 169
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9260 161
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10552 154
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11970 147
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10145 146
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6825 130
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6577 129
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27142 126
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4275 125
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2670 120
Машинное зрение - Компьютерное зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1280 120
Google Android 13553 106
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1340 95
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4736 92
Apple iOS 7442 75
Linux OS 9301 61
Apple iPhone 6 4862 57
Microsoft Windows 15190 55
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3058 55
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1216 52
СКБ Контур - Контур.Фокус 928 52
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2616 48
Microsoft Windows 2000 8661 35
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3966 30
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4877 30
PIX RPA Platform. 60 30
ВГТРК - Смотрим 591 29
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 81 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 294 26
Microsoft Azure 1376 25
WhatsApp Messenger 1020 24
Microsoft Office 3596 24
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 748 23
Rakuten Viber 602 22
SafeTech - PayControl 37 22
PIX BI 40 22
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 934 21
Apple iPad 3814 21
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 944 21
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 868 21
Beorg Smart Vision 30 19
Apple iPhone - серия смартфонов 6920 18
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 78 18
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 721 18
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 302 18
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 505 17
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1614 17
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 25 17
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1306 16
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 409 16
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 887 16
Богачев Игорь 178 125
Медведев Дмитрий 1645 102
Путин Владимир 3009 92
Вексельберг Виктор 153 89
Дворкович Аркадий 209 83
Кивокурцев Олег 92 77
Шадаев Максут 865 74
Новиков Павел 96 68
Чаркин Евгений 277 67
Ермолаев Артем 370 58
Паршин Константин 63 57
Гуральников Сергей 164 51
Натрусов Артем 261 45
Дроздов Игорь 45 44
Мацоцкий Сергей 177 44
Ходаков Сергей 42 42
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Филатов Андрей 114 41
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Евраев Михаил 252 39
Бетсис Павел 99 38
Козлов Михаил 171 38
Стрелова Ольга 36 36
Паршин Максим 314 35
Ефимов Альберт 43 32
Никифоров Николай 1134 31
Каем Кирилл 31 31
Шевченко Владимир 145 30
Сотин Денис 198 29
Мишустин Михаил 609 29
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Бурилов Андрей 98 28
Киреев Иван 31 28
Волков Никита 71 27
Шипов Савва 93 27
Кривозубов Павел 27 27
Сафронов Юрий 67 27
Россия - РФ - Российская федерация 136061 2451
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41414 780
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51235 413
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13881 315
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16565 277
Европа 21479 230
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16291 216
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 383 32
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 503 28
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 222 25
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 748 24
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 546 24
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 323 22
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 943 22
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 280 20
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 496 19
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 160 14
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 13
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 160 12
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 156 11
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 193 10
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 61 10
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 9
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 137 9
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 192 9
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ИРИ - Институт развития интернета АНО 118 8
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Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 40 7
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 155 7
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 73 7
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 111 7
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 7
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 145 6
VK Skillbox - Скилбокс 100 6
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 142 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 281 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1006 145
CNews AWARDS - награда 456 92
Startup Village - международная стартап-конференция 60 55
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 47
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1929 38
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2300 36
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1174 34
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 275 33
День молодёжи - 27 июня 745 28
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 27
CNews FORUM Кейсы 178 25
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 524 23
CNews APPWards 36 23
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 22
CNews Баттл 64 20
Microsoft Imagine Cup 60 19
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 11
Skolkovo Robotics Forum 12 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 11
Digital October - конференционное пространство 90 10
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 9
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 8
Up Great - серия технологических конкурсов 9 7
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 7
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 366 7
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 39 6
Совкомбанк - Sovcombank Team Challenge 8 6
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 6
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 12 5
Up Great - Зимний город - конкурс 6 5
CeBIT 611 5
VK All Cups 16 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 123 4
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 10 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 4
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 9 4
CNews Мисс ИТ России 12 4
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 9 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 73 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2024 годы.
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