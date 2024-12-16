К-МИС К-Скай Webiomed СППВР Вебиомед Система поддержки принятия врачебных решений
Компания «К-Скай» – резидент Инновационного центра «Сколково», разработчик платформы Webiomed - системы прогнозной аналитики для здравоохранения на основе искусственного интеллекта. Webiomed является российским программным обеспечением, созданным с применением технологий ИИ, которое прошло независимые клинические испытания и зарегистрировано Росздравнадзором как медицинское изделие. Также Webiomed является ИИ-продуктом, зарегистрированным Минздравом РФ в качестве «Иной информационной системы». Webiomed интегрирована с отечественными медицинскими информационным системами и применяется в свыше 20 различных проектов в субъектах РФ. Cистема поддерживает более 40 заболеваний в части оценки рисков и выявления подозрений.
К-МИС и организации, системы, технологии, персоны:
|Новицкий Роман 11 9
|Щеглова Юлия 18 4
|Гусев Александр 36 3
|Кирьянова Александра 135 3
|Саликов Андрей 2 2
|Трофимова Екатерина 6 2
|Безбогов Сергей 46 2
|Панков Александр 78 2
|Мартынова Елена 87 2
|Старостин Александр 6 2
|Четыркин Алексей 3 2
|Чернов Алексей 4 2
|Голицын Сергей 26 2
|Каем Кирилл 34 2
|Мартыненко Александр 20 2
|Новиков Павел 97 2
|Карпов Евгений 40 2
|Мещерякова Анна 8 2
|Dral Emeli - Драль Эмили 3 2
|Драль Алексей 4 2
|Кушнарёв Иван 2 2
|Абаркин Александр 2 2
|Панов Александр 9 2
|Натарова Елена 3 2
|Ахмеров Тимур 87 1
|Соловьев Владимир 106 1
|Метелев Сергей 7 1
|Бращенкова Анна 2 1
|Zak Igal - Зак Игал 16 1
|Мерзляков Антон 16 1
|Коновалихин Максим 17 1
|Саркисов Тигран 35 1
|Нейман Алексей 7 1
|Наумов Даниил 8 1
|Гагарин Юрий 88 1
|Серебряникова Анна 72 1
|Левин Михаил 7 1
|Коковин Леонид 5 1
|Кулик Вадим 180 1
|Райгородский Андрей 37 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Forbes - Форбс 817 1
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