К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений

Компания «К-Скай» – резидент Инновационного центра «Сколково», разработчик платформы Webiomed - системы прогнозной аналитики для здравоохранения на основе искусственного интеллекта. Webiomed является российским программным обеспечением, созданным с применением технологий ИИ, которое прошло независимые клинические испытания и зарегистрировано Росздравнадзором как медицинское изделие. Также Webiomed является ИИ-продуктом, зарегистрированным Минздравом РФ в качестве «Иной информационной системы». Webiomed интегрирована с отечественными медицинскими информационным системами и применяется в свыше 20 различных проектов в субъектах РФ. Cистема поддерживает более 40 заболеваний в части оценки рисков и выявления подозрений.