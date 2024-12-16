Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

К-МИС К-Скай Webiomed СППВР Вебиомед Система поддержки принятия врачебных решений

К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений

Компания «К-Скай» – резидент Инновационного центра «Сколково», разработчик платформы Webiomed - системы прогнозной аналитики для здравоохранения на основе искусственного интеллекта. Webiomed является российским программным обеспечением, созданным с применением технологий ИИ, которое прошло независимые клинические испытания и зарегистрировано Росздравнадзором как медицинское изделие. Также Webiomed является ИИ-продуктом, зарегистрированным Минздравом РФ в качестве «Иной информационной системы». Webiomed интегрирована с  отечественными медицинскими информационным системами и применяется в свыше 20 различных проектов в субъектах РФ. Cистема поддерживает более 40 заболеваний в части оценки рисков и выявления подозрений.


16.12.2024 Анастасия Утева, РМИАЦ Удмуртии: Персонализация — первоочередная задача по цифровизации регионального здравоохранения 1
09.07.2024 Алексей Василенков, Елена Лось -

Какую роль играет ИТ и ИИ в региональной медицине: опыт Муравленко

 1
26.06.2024 Beeline Cloud поддерживает развитие ИИ в здравоохранении 1
25.06.2024 Медицинский ИИ-помощник резидента «Сколково» получил регистрационное удостоверение 1
15.04.2024 Мария Захарова -

Мария Захарова, департамент здравоохранения ЯНАО: Телемедицина удобна для жителей сел, особенно тех, куда добираются только на вертолете

 1
Александр Мартыненко, «РТ МИС»: ИТ-инфраструктуре регионального здравоохранения не помешает наведение порядка 1
16.02.2024 Крупные медицинские центры, НИИ и разработчики вошли в отраслевой клуб Альянса «ИИ в здравоохранении» 1
16.02.2024 Российский разработчик ПО для распознавания лиц создал систему для выявления рака почек 1
04.12.2023 Webiomed интегрируется со справочно-информационной системой MedBaseGeotar 1
30.11.2023 Резидент «Сколково» получил сертификат на систему менеджмента качества по межгосударственному стандарту 1
20.09.2023 Резидент «Сколково» запатентовал способ ранней диагностики хронических заболеваний 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
27.06.2023 Webiomed – медицинская платформа прогнозной аналитики с ИИ, работающая на «Ред ОС» 1
12.04.2023 ИИ от резидента «Сколково» помог снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний 1
26.01.2023 В АРПП «Отечественный софт» создан комитет по информатизации здравоохранения 1
16.12.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» наградят лучшие проекты анализа данных премией Data Fusion Awards 1
31.05.2022 Искусственный интеллект проанализировал почти 3 млн электронных медицинских документов в Якутии 1
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards 1
09.03.2022 Цифровая медицина находится на пороге «большого скачка» 3
17.01.2022 Искусственный интеллект будет помогать выявлять заболевания почек на ранней стадии 1
04.10.2021 В Медицинский цифровой диагностический центр СберМедИИ внедрен сервис прогнозной аналитики Webiomed 1
23.06.2021 «БАРС Груп» и «К-Скай» договорились об интеграции платформ Webiomed и «БАРС.Здравоохранение - МИС» 1
15.06.2021 Webiomed и «Нетрика медицина» будут сотрудничать в сфере ИИ 1
20.04.2021 Искусственный интеллект поможет врачам точнее ставить диагноз 1
19.04.2021 «РТ МИС» и «К-Скай» запускают умную платформу для здравоохранения 1
22.07.2020 Резидент «Сколково» привлек более 130 млн руб. на развитие системы искусственного интеллекта для медицины 1
21.07.2020 Власти хотят отменить в России тайну переписки и врачебную тайну. Хотя бы в рамках эксперимента 1
26.12.2019 Стартапы «Сколково» получили более 11 млн рублей от Mail.ru Cloud Solutions 1
18.06.2018 К-МИС сообщили о запуске системы поддержки принятия врачебных решений с применением ИИ 1

Публикаций - 29, упоминаний - 31

К-МИС и организации, системы, технологии, персоны:

К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 19
Ростелеком 9701 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 4
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 4
Beorg - Биорг 112 4
VisionLabs - ВижнЛабс 221 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 4
МегаФон 8805 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
ЦРТ Инновации 70 3
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 3
Vocord - Вокорд 183 3
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 3
С-Инновации 45 3
Yandex - Яндекс 7340 2
Сколково - SK Biomed - СК Биомед - Кластер биомедицинских технологий 9 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 146 2
ИнтТерра - IntTerra 2 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 2
First Data - Ферст Дата 5 2
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 41 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
БАРС Груп 545 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 47 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 10 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
McKinsey & Company Int 248 1
Nginx - Энджайникс 164 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 4
Рапид Био 101 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Гепатера - Hepatera 46 3
Альфа-Банк 1769 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
ЯКласс 68 2
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 20 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 2
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
NanduQ - Qiwi 996 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Coursera 50 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
ГЭОТАР-Медиа - Издательская группа 2 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Genotek - Генотек 14 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 19
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 19
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 15
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 10
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 10
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 407 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 5
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 157 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 4
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 265 3
Data monetization - Монетизация данных 1624 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 3
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 3
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 168 3
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 275 3
Data Fusion - Слияние данных 62 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 3
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 273 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 93 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 6
Ростелеком - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 28 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 5
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 33 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 31 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 23 1
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 23 1
Барс.Здравоохранение МИС - БАРС.Здравоохранение-ЛИС - Барс.ТФОМС 26 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 44 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 21 1
Google TensorFlow 87 1
Python PyTorch 45 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Stafory - робот Вера 330 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 260 1
Цельс - TeleMD Botkin.AI 12 1
Милдсофт StartExam - система тестирования сотрудников 4 1
VK - Mail.ru Start 1 1
Обращения граждан 227 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Ростелеком - РТ МИС - ЕЦП.ЛИС - лабораторная информационная система 9 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Linux OS 9937 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 1
Ред Софт - Ред-Шлюз 16 1
Ред Софт - Ред платформа 28 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
ГЭОТАР-Медиа - MedBaseGeotar 1 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 46 1
NtechLab - NTechMed CT Brain - NTechMed MRI Brain - NTechMed Norm Brain 5 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
Новицкий Роман 11 9
Щеглова Юлия 18 4
Гусев Александр 36 3
Кирьянова Александра 135 3
Саликов Андрей 2 2
Трофимова Екатерина 6 2
Безбогов Сергей 46 2
Панков Александр 78 2
Мартынова Елена 87 2
Старостин Александр 6 2
Четыркин Алексей 3 2
Чернов Алексей 4 2
Голицын Сергей 26 2
Каем Кирилл 34 2
Мартыненко Александр 20 2
Новиков Павел 97 2
Карпов Евгений 40 2
Мещерякова Анна 8 2
Dral Emeli - Драль Эмили 3 2
Драль Алексей 4 2
Кушнарёв Иван 2 2
Абаркин Александр 2 2
Панов Александр 9 2
Натарова Елена 3 2
Ахмеров Тимур 87 1
Соловьев Владимир 106 1
Метелев Сергей 7 1
Бращенкова Анна 2 1
Zak Igal - Зак Игал 16 1
Мерзляков Антон 16 1
Коновалихин Максим 17 1
Саркисов Тигран 35 1
Нейман Алексей 7 1
Наумов Даниил 8 1
Гагарин Юрий 88 1
Серебряникова Анна 72 1
Левин Михаил 7 1
Коковин Леонид 5 1
Кулик Вадим 180 1
Райгородский Андрей 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 27
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 279 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Испания - Королевство 3706 1
Европа 21768 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Нидерланды - Гаага 48 1
Индия - Bharat 5446 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - УФО - Курганская область 499 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 150 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 27
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1624 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 2
Ботаника - Растения - Plantae 1041 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 60 1
Здравоохранение - Биофармакология - Biopharmacology - раздел фармакологии, изучает физиологические эффекты, производимые веществами биологического и биотехнологического происхождения 3 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Forbes - Форбс 817 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
CB Insights 10 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Анкетолог - Anketolog - Институт общественного мнения 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 2
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 126 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 19 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 3 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 7 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 13 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще