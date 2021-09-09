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Coursera

Coursera

СОБЫТИЯ

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09.09.2021 Женщины в России стали больше учиться онлайн с начала пандемии

Coursera, Inc. опубликовала новый отчет Women and Skills Report о влиянии пандемии на навыки и тенденции в обучении среди женщин. Исследование сравнивает данные Coursera о регистрациях на курсы и успешности их прохождения в период до пандемии и с начала пандемии до июня 2021 года. Согласно данным Coursera, женщины в России обучаются в онлайне бо
09.12.2020 Coursera обозначила тренды в области корпоративного обучения на 2021 год

В 2021 г., по мнению образовательной платформы Coursera, принципы корпоративного обучения будут скорректированы новыми вызовами после COVID-
01.12.2020 ВШЭ запускает четыре магистерских программы на платформе Coursera

Высшая школа экономики (ВШЭ) и Coursera объявили о запуске четырех новых магистерских онлайн-программ. К существующей магистратуре по наукам о данных добавились программы в области бизнес-аналитики, компьютерного зрения, фин
15.10.2020 Студенты российских вузов и колледжей получат бесплатный доступ к курсам по технологиям и ML

Coursera предложила вузам бесплатные версии программы Coursera for Campus, благодаря которым студенты смогут изучить машинное обучение с использова
15.09.2020 Facebook и Coursera запускают программу сертификации для подготовки SMM-специалистов

На образовательной онлайн-платформе Coursera стартовала новая программа профессиональной сертификации по маркетингу в социальных сетях — Social Media Marketing Professional Certificate от Facebook. Программа предназначена для уча
17.07.2020 Россия гигантским скачком вышла в мировые лидеры по специалистам в технологиях и Data Science

нологиями и наукой о данных (data science). Такие результаты опубликовала платформа онлайн-обучения Coursera во втором исследовании Global Skills Index (глобальный индекс навыков). Первое иссле
01.06.2020 Coursera открыла свободный доступ для студентов колледжей и университетов

С 1 июня студенты колледжей и университетов всего мира могут учиться на Coursera и получать сертификаты бесплатно. Зарегистрироваться и получить бесплатный доступ могут действующие студенты и выпускники этого года с подтвержденными адресами электронной почтой на до
21.05.2019 Инвестор Telegram и Coursera вложился в российскую блокчейн-платформу Vostok

в портфеле компании, по данным ее официального сайта, насчитывается порядка 20, а общая стоимость активов под управлением составляет $400 млн. Среди них – онлайн-проект в сфере массового образования Coursera и интернет-бухгалтерия «Мое дело». Принявшая участие в ICO Telgram компания GEM Capital инвестирует в блокчейн-платформу Vostok Кроме того, фонд GEM Capital принимал участие в ICO (Ini
25.01.2019 SAS и Coursera запустили программу для освоения базовой специализации в аналитике данных

SAS и Coursera запустили новую программу для освоения специализации по программированию на языке SAS Base, которая позволит бесплатно получить навыки и знания, необходимые для успешной сдачи сертифик
30.10.2018 На Coursera появился курс SAS по программированию

SAS сообщил о запуске курс Getting Started with SAS Programming на одной из крупнейших платформ для онлайн-обучения Coursera. Этим ресурсом пользуется больше 35 млн человек по всему миру, в большей степени молодые люди от 20 до 30 лет. Первый курс SAS на всемирной платформе предназначен для желающих узнать,

26.04.2017 Mail.Ru Group выходит на платформу онлайн-образования Coursera

Mail.Ru Group совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и компанией Contented объявили о запуске на образовательной онлайн-платформе Coursera курса по специальности «Дизайнер интерфейсов». Позже будут запущены еще три курса, посвященные созданию интерфейсов и работе в команде.Курс специализации разработан таким образом, чтоб
12.10.2016 eNano и МФТИ запустили курс по управлению инновационными проектами на базе Coursera

Компания eNano (группа «Роснано») совместно с МФТИ запустила первый учебный курс по управлению инновационными проектами на русском языке на международной платформе Coursera. Как рассказали CNews в «Роснано», в основу курса лег опыт разработки дистанционных образовательных продуктов — инновационного модуля, разработанного для межвузовской программы подгото
05.07.2016 Новые решения IBM для когнитивных вычислений помогут разработчикам развивать свои навыки

ологий, таких как когнитивные вычисления и интернет вещей. Частью запуска является сотрудничество с Coursera и GitHub, которое поможет охватить миллионы разработчиков во всем мире, сообщили CNe
06.10.2014 На языковом сервисе LinguaLeo появились видеоматериалы с интерактивными субтитрами от образовательной платформы Coursera

Сервис для изучения и практики иностранного языка LinguaLeo объявил о партнерстве с международной образовательной онлайн-платформой Coursera. В рамках сотрудничества на сервисе LinguaLeo запущена специальная видеоколлекция коротких видео с введением в курсы лекций преподавателей ведущих образовательных учреждений мира, сооб
25.06.2014 Участники «Переведем Coursera» перевели первый миллион слов

Участники волонтерского проекта «Переведем Coursera» перевели с английского языка на русский первый миллион слов. Сейчас над переводом л

Публикаций - 65, упоминаний - 70

Coursera и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 11
Microsoft Corporation 25775 10
Canva 38 9
Adobe Figma 73 9
GetPayAll 29 9
Yandex - Яндекс 9216 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Microsoft Corporation - GitHub 1075 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
Apple Inc 13154 6
Nvidia Corp 4002 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Intel Corporation 12811 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
Telegram Group 2940 4
JetBrains 86 4
Runway AI - Runway - RunwayML 23 4
SAS Institute 1082 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
McKinsey & Company Int 293 3
Adobe Systems 1597 3
OpenAI 541 3
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 3
Bookmate 28 3
ElevenLabs 15 3
Broadcom - VMware 2610 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Cisco Systems 5372 3
Huawei 4676 3
Softline - Софтлайн 3743 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Oracle Corporation 7074 3
Autodesk 639 3
Acronis - Акронис 489 3
Citrix Systems 868 2
Red Hat 1378 2
Dropbox 527 2
Salesforce 498 2
ServiceNow 111 2
Atlassian 156 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Uber 357 5
Альфа-Банк 1979 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
Airbnb 101 3
Storytel - Сторител 9 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 2
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Газпром ПАО 1493 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Gett 88 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Pony Express - Фрейт линк 73 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 1
Русагро Группа Компаний 379 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Boeing 1031 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
GEM Capital 8 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
ЦИАН - CIAN 192 1
Superjob - Суперджоб 858 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
ЦПУР - Центр перспективных управленческих решений 6 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
МИД РФ ДСКЦ - Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России 7 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 25
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 8
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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