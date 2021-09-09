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Coursera


09.09.2021 Женщины в России стали больше учиться онлайн с начала пандемии 2
31.08.2021 Google раздаст бесплатные курсы техподдержки россиянам, потерявшим работу 1
05.02.2021 Microsoft прокачала своего «убийцу» Zoom и Slack, научив его спасать работников от выгорания. Видео 1
04.02.2021 Microsoft аносировала Viva – новую платформу для вовлечения и взаимодействия сотрудников 1
09.12.2020 Coursera обозначила тренды в области корпоративного обучения на 2021 год 2
01.12.2020 ВШЭ запускает четыре магистерских программы на платформе Coursera 4
15.10.2020 Студенты российских вузов и колледжей получат бесплатный доступ к курсам по технологиям и ML 1
15.09.2020 Facebook и Coursera запускают программу сертификации для подготовки SMM-специалистов 1
17.07.2020 Россия гигантским скачком вышла в мировые лидеры по специалистам в технологиях и Data Science 2
05.06.2020 Петербургские клиенты Tele2 на самоизоляции предпочитают кино 4
03.06.2020 На самоизоляции московские клиенты Tele2 предпочитают кино 4
01.06.2020 Coursera открыла свободный доступ для студентов колледжей и университетов 1
30.04.2020 МТС продлила действие мер поддержки абонентов в Москве 1
07.04.2020 Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы 1
17.02.2020 Дмитрий Уфаев, Bitfury: Коллаборация — это следующая ступень конкуренции 1
20.01.2020 Цифровая платформа 1
18.12.2019 Фонд Finsight Ventures определил перспективные для инвесторов активы технологического сектора 1
13.09.2019 Mail.ru Group и HeadHunter составили портрет российского дата-сайентиста 1
07.08.2019 Венчурный фонд Softline инвестирует 20 млн рублей в технологию биометрии и подтверждения результатов прохождения экзаменов 1
21.05.2019 Инвестор Telegram и Coursera вложился в российскую блокчейн-платформу Vostok 1
05.04.2019 Сбербанк запустил образовательный курс «Машинное обучение в финансах» 2
18.02.2019 Курс Data Mining in Action пройдет при поддержке «Инфосистемы Джет» 1
25.01.2019 SAS и Coursera запустили программу для освоения базовой специализации в аналитике данных 4
22.01.2019 Mail.ru запустила онлайн-курсы по Data Science и информационному поиску 2
30.10.2018 На Coursera появился курс SAS по программированию 1
16.06.2017 «Яндекс» и МФТИ запустили онлайн-курс «Основы разработки на C++: белый пояс» 3
26.04.2017 Mail.Ru Group выходит на платформу онлайн-образования Coursera 1
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 2
12.10.2016 eNano и МФТИ запустили курс по управлению инновационными проектами на базе Coursera 1
05.07.2016 Новые решения IBM для когнитивных вычислений помогут разработчикам развивать свои навыки 3
30.05.2016 Кадровый вопрос: как и сколько зарабатывают на данных 1
28.10.2015 IBS построила систему хранения мультимедийного контента для МФТИ 1
21.08.2015 Диплом СПбАУ РАН выдадут на новых онлайн-курсах по программированию 4
22.01.2015 Спрос на аналитиков данных растет, а их зарплата нет 1
24.12.2014 «АлгоМост» составил портрет российских датамайнеров 1
10.12.2014 В 2016 г. объем мирового рынка онлайн-образования превысит $50 млрд 1
06.10.2014 На языковом сервисе LinguaLeo появились видеоматериалы с интерактивными субтитрами от образовательной платформы Coursera 5
25.06.2014 Участники «Переведем Coursera» перевели первый миллион слов 3
03.02.2014 МФТИ первым среди российских вузов разместил лекции на iTunes U 1
20.11.2013 Как ЕС будет строить цифровое образовательное пространство 1

Публикаций - 40, упоминаний - 71

Coursera упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7177 6
VK - Mail.ru Group 2487 4
Microsoft Corporation 11168 4
IBM 3557 4
Yandex - Яндекс 4103 3
SAS Institute 597 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 2
Facebook 3768 2
Unity Technologies 97 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 133 1
Teradata 166 1
Harman Kardon 167 1
Biocad - Биокад 38 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
Нетология - Netology 30 1
Астерос - Asteros 531 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Nvidia Corp 2038 1
Cohesity 4 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
Canva 6 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Цифровая Платформа 34 1
Atrinity - Атринити 21 1
WorkDay 16 1
Dell Technologies 133 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Huawei 2733 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
Intel Corporation 4204 1
Softline - Софтлайн 1475 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 8 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Xiaomi 904 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Uber 257 4
Uber Technologies 258 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 3
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Bookmate 19 2
Storytel - Сторител 5 2
Альфа-Банк 1127 2
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 1
МХТ - Мобильный художественный театр 1 1
WeWork 6 1
Finsight Ventures - венчурный фонд 4 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Lyft - Агрегатор такси 16 1
MAMM.ART - Мультимедиа арт музей 4 1
DoorDash Food Delivery 3 1
Московский театр на Таганке - Таганка 2 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Airbnb 62 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
GEM Capital 4 1
РусГидро ПАО 129 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Gett 60 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Открытие ФК 538 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Kickstarter 95 1
Газпром ПАО 524 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
МИД РФ ДСКЦ - Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России 3 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 16 1
DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 13 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 24 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 149 1
Умные платформы 500 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 6
SQL - Язык программирования 436 4
Java - Язык программирования 1180 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Google Android Studio - Среда разработки 16 2
Microsoft Office 365 769 2
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
JavaScript - Язык программирования 635 2
IBM Bluemix 38 2
Linux OS 4276 2
Google Android 10751 2
Google Sheets 18 1
Vostok - VST - токен - криптовалюта 6 1
Google Analytics 70 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
IBM Softlayer 30 1
Microsoft Excel 438 1
SAS Base 1 1
SAS Analytics U 1 1
Google TensorFlow 67 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
МТС Фитнес 2 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 18 1
МТС Музыка - МТС Music 6 1
Okko OkkoBro_bot - чат-бот 4 1
Abbyy Compreno 20 1
МТС ТВ 37 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 1
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
C# - C Sharp - Язык программирования 146 1
C++ - Язык программирования 284 1
SAP SuccessFactors 110 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
IBM Watson 105 1
Nvidia GeForce GTX 2081 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Microsoft Azure 1171 1
O'Bryan Sean - О'Брайан Шон 2 2
Гайдар Егор 2 1
Мерзляков Климент 2 1
Марич Игорь 18 1
Благирев Алексей 22 1
Бетсис Павел 84 1
Maggioncalda Jeff - Маджионкальда Джефф 2 1
Кантор Виктор 4 1
Adebayo Adeniyi - Аденийи Адебайо 1 1
Козин Артем 1 1
Drimmer Jennie - Дриммер Дженни 1 1
Палий Анатолий 2 1
Metcalfe Robert Melancton - Меткалф Роберт 2 1
Локтева Людмила 3 1
Колесников Евгений 14 1
Скшидлевский Антон 1 1
Елистратов Николай 90 1
Алатов Максим 1 1
Быховский Александр 3 1
Волотовская Елена 15 1
Смыслов Дмитрий 6 1
Морозов Александр 16 1
Иванов Александр 71 1
Нестеров Алексей 79 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Европа 3788 2
Израиль 725 2
Индия - Республика 2181 2
Россия - Новосибирская область 819 1
Государственная Третьяковская галерея 25 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Чехия - Чешская Республика 500 1
Украина 3398 1
Испания - Королевство 1258 1
Латинская Америка 726 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Бельгия - Королевство 399 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Сингапур - Республика 808 1
Польша - Республика 834 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Швеция - Королевство 764 1
Дания - Королевство 371 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Казахстан - Республика 2650 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 241 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
SAS Certified - SAS Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 3 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
MOOCs - Massive Open Online Courses - Массовые открытые онлайн-курсы 7 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
NYT - The New York Times 510 1
Fortune Global 500 162 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 3
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 2
Открытое образование 5 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
Лейпцигский университет - Universität Leipzig 8 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 5 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет 14 1
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 5 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 292 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
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