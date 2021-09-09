Женщины в России стали больше учиться онлайн с начала пандемии Coursera, Inc. опубликовала новый отчет Women and Skills Report о влиянии пандемии на навыки и тенденции в обучении среди женщин. Исследование сравнивает данные Coursera о регистрациях на курсы и успешности их прохождения в период до пандемии и с начала пандемии до июня 2021 года. Согласно данным Coursera, женщины в России обучаются в онлайне бо

Coursera обозначила тренды в области корпоративного обучения на 2021 год В 2021 г., по мнению образовательной платформы Coursera, принципы корпоративного обучения будут скорректированы новыми вызовами после COVID-

ВШЭ запускает четыре магистерских программы на платформе Coursera Высшая школа экономики (ВШЭ) и Coursera объявили о запуске четырех новых магистерских онлайн-программ. К существующей магистратуре по наукам о данных добавились программы в области бизнес-аналитики, компьютерного зрения, фин

Студенты российских вузов и колледжей получат бесплатный доступ к курсам по технологиям и ML Coursera предложила вузам бесплатные версии программы Coursera for Campus, благодаря которым студенты смогут изучить машинное обучение с использова

Facebook и Coursera запускают программу сертификации для подготовки SMM-специалистов На образовательной онлайн-платформе Coursera стартовала новая программа профессиональной сертификации по маркетингу в социальных сетях — Social Media Marketing Professional Certificate от Facebook. Программа предназначена для уча

Россия гигантским скачком вышла в мировые лидеры по специалистам в технологиях и Data Science нологиями и наукой о данных (data science). Такие результаты опубликовала платформа онлайн-обучения Coursera во втором исследовании Global Skills Index (глобальный индекс навыков). Первое иссле

Coursera открыла свободный доступ для студентов колледжей и университетов С 1 июня студенты колледжей и университетов всего мира могут учиться на Coursera и получать сертификаты бесплатно. Зарегистрироваться и получить бесплатный доступ могут действующие студенты и выпускники этого года с подтвержденными адресами электронной почтой на до

Инвестор Telegram и Coursera вложился в российскую блокчейн-платформу Vostok в портфеле компании, по данным ее официального сайта, насчитывается порядка 20, а общая стоимость активов под управлением составляет $400 млн. Среди них – онлайн-проект в сфере массового образования Coursera и интернет-бухгалтерия «Мое дело». Принявшая участие в ICO Telgram компания GEM Capital инвестирует в блокчейн-платформу Vostok Кроме того, фонд GEM Capital принимал участие в ICO (Ini

SAS и Coursera запустили программу для освоения базовой специализации в аналитике данных SAS и Coursera запустили новую программу для освоения специализации по программированию на языке SAS Base, которая позволит бесплатно получить навыки и знания, необходимые для успешной сдачи сертифик

На Coursera появился курс SAS по программированию SAS сообщил о запуске курс Getting Started with SAS Programming на одной из крупнейших платформ для онлайн-обучения Coursera. Этим ресурсом пользуется больше 35 млн человек по всему миру, в большей степени молодые люди от 20 до 30 лет. Первый курс SAS на всемирной платформе предназначен для желающих узнать,

Mail.Ru Group выходит на платформу онлайн-образования Coursera Mail.Ru Group совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и компанией Contented объявили о запуске на образовательной онлайн-платформе Coursera курса по специальности «Дизайнер интерфейсов». Позже будут запущены еще три курса, посвященные созданию интерфейсов и работе в команде.Курс специализации разработан таким образом, чтоб

eNano и МФТИ запустили курс по управлению инновационными проектами на базе Coursera Компания eNano (группа «Роснано») совместно с МФТИ запустила первый учебный курс по управлению инновационными проектами на русском языке на международной платформе Coursera. Как рассказали CNews в «Роснано», в основу курса лег опыт разработки дистанционных образовательных продуктов — инновационного модуля, разработанного для межвузовской программы подгото

Новые решения IBM для когнитивных вычислений помогут разработчикам развивать свои навыки ологий, таких как когнитивные вычисления и интернет вещей. Частью запуска является сотрудничество с Coursera и GitHub, которое поможет охватить миллионы разработчиков во всем мире, сообщили CNe

На языковом сервисе LinguaLeo появились видеоматериалы с интерактивными субтитрами от образовательной платформы Coursera Сервис для изучения и практики иностранного языка LinguaLeo объявил о партнерстве с международной образовательной онлайн-платформой Coursera. В рамках сотрудничества на сервисе LinguaLeo запущена специальная видеоколлекция коротких видео с введением в курсы лекций преподавателей ведущих образовательных учреждений мира, сооб