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Coursera
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|09.09.2021
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Женщины в России стали больше учиться онлайн с начала пандемии
Coursera, Inc. опубликовала новый отчет Women and Skills Report о влиянии пандемии на навыки и тенденции в обучении среди женщин. Исследование сравнивает данные Coursera о регистрациях на курсы и успешности их прохождения в период до пандемии и с начала пандемии до июня 2021 года. Согласно данным Coursera, женщины в России обучаются в онлайне бо
|09.12.2020
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Coursera обозначила тренды в области корпоративного обучения на 2021 год
В 2021 г., по мнению образовательной платформы Coursera, принципы корпоративного обучения будут скорректированы новыми вызовами после COVID-
|01.12.2020
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ВШЭ запускает четыре магистерских программы на платформе Coursera
Высшая школа экономики (ВШЭ) и Coursera объявили о запуске четырех новых магистерских онлайн-программ. К существующей магистратуре по наукам о данных добавились программы в области бизнес-аналитики, компьютерного зрения, фин
|15.10.2020
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Студенты российских вузов и колледжей получат бесплатный доступ к курсам по технологиям и ML
Coursera предложила вузам бесплатные версии программы Coursera for Campus, благодаря которым студенты смогут изучить машинное обучение с использова
|15.09.2020
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Facebook и Coursera запускают программу сертификации для подготовки SMM-специалистов
На образовательной онлайн-платформе Coursera стартовала новая программа профессиональной сертификации по маркетингу в социальных сетях — Social Media Marketing Professional Certificate от Facebook. Программа предназначена для уча
|17.07.2020
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Россия гигантским скачком вышла в мировые лидеры по специалистам в технологиях и Data Science
нологиями и наукой о данных (data science). Такие результаты опубликовала платформа онлайн-обучения Coursera во втором исследовании Global Skills Index (глобальный индекс навыков). Первое иссле
|01.06.2020
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Coursera открыла свободный доступ для студентов колледжей и университетов
С 1 июня студенты колледжей и университетов всего мира могут учиться на Coursera и получать сертификаты бесплатно. Зарегистрироваться и получить бесплатный доступ могут действующие студенты и выпускники этого года с подтвержденными адресами электронной почтой на до
|21.05.2019
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Инвестор Telegram и Coursera вложился в российскую блокчейн-платформу Vostok
в портфеле компании, по данным ее официального сайта, насчитывается порядка 20, а общая стоимость активов под управлением составляет $400 млн. Среди них – онлайн-проект в сфере массового образования Coursera и интернет-бухгалтерия «Мое дело». Принявшая участие в ICO Telgram компания GEM Capital инвестирует в блокчейн-платформу Vostok Кроме того, фонд GEM Capital принимал участие в ICO (Ini
|25.01.2019
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SAS и Coursera запустили программу для освоения базовой специализации в аналитике данных
SAS и Coursera запустили новую программу для освоения специализации по программированию на языке SAS Base, которая позволит бесплатно получить навыки и знания, необходимые для успешной сдачи сертифик
|30.10.2018
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На Coursera появился курс SAS по программированию
SAS сообщил о запуске курс Getting Started with SAS Programming на одной из крупнейших платформ для онлайн-обучения Coursera. Этим ресурсом пользуется больше 35 млн человек по всему миру, в большей степени молодые люди от 20 до 30 лет. Первый курс SAS на всемирной платформе предназначен для желающих узнать,
|26.04.2017
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Mail.Ru Group выходит на платформу онлайн-образования Coursera
Mail.Ru Group совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и компанией Contented объявили о запуске на образовательной онлайн-платформе Coursera курса по специальности «Дизайнер интерфейсов». Позже будут запущены еще три курса, посвященные созданию интерфейсов и работе в команде.Курс специализации разработан таким образом, чтоб
|12.10.2016
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eNano и МФТИ запустили курс по управлению инновационными проектами на базе Coursera
Компания eNano (группа «Роснано») совместно с МФТИ запустила первый учебный курс по управлению инновационными проектами на русском языке на международной платформе Coursera. Как рассказали CNews в «Роснано», в основу курса лег опыт разработки дистанционных образовательных продуктов — инновационного модуля, разработанного для межвузовской программы подгото
|05.07.2016
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Новые решения IBM для когнитивных вычислений помогут разработчикам развивать свои навыки
ологий, таких как когнитивные вычисления и интернет вещей. Частью запуска является сотрудничество с Coursera и GitHub, которое поможет охватить миллионы разработчиков во всем мире, сообщили CNe
|06.10.2014
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На языковом сервисе LinguaLeo появились видеоматериалы с интерактивными субтитрами от образовательной платформы Coursera
Сервис для изучения и практики иностранного языка LinguaLeo объявил о партнерстве с международной образовательной онлайн-платформой Coursera. В рамках сотрудничества на сервисе LinguaLeo запущена специальная видеоколлекция коротких видео с введением в курсы лекций преподавателей ведущих образовательных учреждений мира, сооб
|25.06.2014
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Участники «Переведем Coursera» перевели первый миллион слов
Участники волонтерского проекта «Переведем Coursera» перевели с английского языка на русский первый миллион слов. Сейчас над переводом л
Coursera и организации, системы, технологии, персоны:
|Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
|Мантуров Денис 126 2
|O'Bryan Sean - О'Брайан Шон 2 2
|Maggioncalda Jeff - Маджионкальда Джефф 2 2
|Пустовой Тарас 3 2
|Vandenbosch Betty - Ванденбош Бетти 2 2
|Мишустин Михаил 787 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Панков Александр 82 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
|Филатов Андрей 117 1
|Бойко Елена 152 1
|Сотин Денис 216 1
|Серебряникова Анна 77 1
|Нестеров Алексей 175 1
|Кулик Вадим 206 1
|Богачев Игорь 183 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Евраев Михаил 266 1
|Иванов Андрей 61 1
|Рахтеенко Владимир 42 1
|Уфаев Дмитрий 15 1
|Гусев Дмитрий 92 1
|Массух Илья 239 1
|Меньшов Кирилл 139 1
|Размахаев Сергей 49 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Буланцев Игорь 12 1
|van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 1
|Смыслов Дмитрий 8 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
|Волотовская Елена 48 1
|Каем Кирилл 41 1
|Абрамков Александр 44 1
|Быховский Александр 3 1
|Гусев Александр 46 1
|Кирьянова Александра 169 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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