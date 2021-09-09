Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Coursera
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Публикаций - 40, упоминаний - 71
Coursera упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|КиноПоиск - Портал о кино 118 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
|NYT - The New York Times 510 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770368, в очереди разбора - 674050.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770368, в очереди разбора - 674050.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru