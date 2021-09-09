Женщины в России стали больше учиться онлайн с начала пандемии 2

Coursera обозначила тренды в области корпоративного обучения на 2021 год 2

ВШЭ запускает четыре магистерских программы на платформе Coursera 4

Студенты российских вузов и колледжей получат бесплатный доступ к курсам по технологиям и ML 1

Россия гигантским скачком вышла в мировые лидеры по специалистам в технологиях и Data Science 2

Петербургские клиенты Tele2 на самоизоляции предпочитают кино 4

На самоизоляции московские клиенты Tele2 предпочитают кино 4

Coursera открыла свободный доступ для студентов колледжей и университетов 1

МТС продлила действие мер поддержки абонентов в Москве 1

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Фонд Finsight Ventures определил перспективные для инвесторов активы технологического сектора 1

Венчурный фонд Softline инвестирует 20 млн рублей в технологию биометрии и подтверждения результатов прохождения экзаменов 1

SAS и Coursera запустили программу для освоения базовой специализации в аналитике данных 4

На Coursera появился курс SAS по программированию 1

eNano и МФТИ запустили курс по управлению инновационными проектами на базе Coursera 1

Новые решения IBM для когнитивных вычислений помогут разработчикам развивать свои навыки 3

IBS построила систему хранения мультимедийного контента для МФТИ 1

На языковом сервисе LinguaLeo появились видеоматериалы с интерактивными субтитрами от образовательной платформы Coursera 5

МФТИ первым среди российских вузов разместил лекции на iTunes U 1