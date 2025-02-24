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GetPayAll

GetPayAll


24.02.2025 Россияне и нейросети: как ИИ облегчил жизнь людей за год 1
08.04.2024 ИИ-генератор голоса ElevenLabs вновь доступен в России 1
01.04.2024 Нейросеть Kaiber AI снова доступна специалистам по визуальному контенту 1
11.03.2024 Сервис для генерации изображений Leonardo AI вновь доступен россиянам 1
15.01.2024 Сервис GetPayAll начал прием платежей от зарубежных компаний и физических лиц 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

GetPayAll и организации, системы, технологии, персоны:

ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4793 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3070 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5419 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24274 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5091 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7411 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17131 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 273 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3490 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1593 1
Аудиокнига - Audiobook 201 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 285 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 432 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 452 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12595 1
AAC - Advanced Audio Coding 445 1
WAV - Waveform Audio File Format 504 1
AVI - Audio Video Interleave 457 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1549 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3907 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6068 1
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 27 1
Canva - Leonardo AI 2 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 397 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6172 2
Reference - Референс 186 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6738 1
Английский язык 6659 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6429 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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