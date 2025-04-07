Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Мужчины чаще используют нейросети, а женщины предпочитают онлайн-сервисы: демографическое исследование

Компания GetPayAll провела демографическое исследование, посвященное предпочтениям мужчин и женщин в использовании нейросетей и онлайн-сервисов. Результаты показали, что мужчины активнее используют нейросети для рабочих задач, тогда как женщины отдают предпочтение онлайн-сервисам, связанным с дизайном и образованием. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

Использование нейросетей

Согласно исследованию, 58% мужчин регулярно применяют нейросети для решения профессиональных задач, в то время как среди женщин этот показатель составляет 46%. Мужчины чаще используют инструменты, такие как ChatGPT и Midjourney, для автоматизации процессов и генерации контента. При этом женщины более осторожны в использовании ИИ: только 34% из них применяют нейросети ежедневно, по сравнению с 43% мужчин. ​

Предпочтения в онлайн-сервисах

Женщины демонстрируют повышенный интерес к онлайн-сервисам, связанным с дизайном и образованием. Например, 62% женщин активно используют платформу Canva для создания графического контента, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 48%. Кроме того, 55% женщин обращаются к образовательным ресурсам, таким как Coursera и Duolingo, для повышения квалификации и изучения новых навыков.​

Мужчины, напротив, чаще выбирают стриминговые сервисы и платформы для разработчиков. Около 60% мужчин являются пользователями Spotify и Twitch, в то время как среди женщин этот показатель не превышает 40%. Кроме того, 50% мужчин активно используют GitHub для совместной работы над программными проектами, тогда как среди женщин этот показатель составляет 35%.​

Факторы, влияющие на выбор сервисов

Исследование также выявило, что уровень доверия к технологиям и восприятие их пользы различаются между полами. Только 18% женщин доверяют компаниям, предоставляющим ИИ-сервисы, в вопросах защиты персональных данных, тогда как среди мужчин этот показатель достигает 31%. Это может объяснять более осторожный подход женщин к использованию нейросетей и их предпочтение более традиционных онлайн-сервисов. ​

Результаты исследования GetPayAll подчеркивают существующие гендерные различия в предпочтениях использования нейросетей и онлайн-сервисов. Понимание этих различий может помочь компаниям более точно настраивать свои продукты и маркетинговые стратегии, учитывая потребности и ожидания разных демографических групп.​

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские цены на рекламу в Facebook* и Instagram** выросли на 50% из-за скорого запрета

Гендиректора российской ИТ-компании арестовали за организацию преступного сообщества

«Госуслуги» будут блокировать доступ к финансовой информации при подозрении на взлом пользователя

«Яндекс» запустил «убийцу» ChatGPT и Deepseek

Microsoft: В 2030 году искусственный интеллект вместо программистов будет писать 95% кода

Трамп продает долю в своей соцсети. Ее акции рухнули

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153