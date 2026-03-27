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Spotify Спотифай интернет-сервис потокового аудио

Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио

СОБЫТИЯ

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27.03.2026 Spotify заставит артистов лично перепроверять свою музыку ради защиты от фейков и ИИ

Пересмотр в правилах Для того чтобы защитить артистов от фейков и контента из нейронных сетей, команде разработчиков Spotify пришлось ввести личную проверку песен музыкантами, пишет The Verge. Сама же идея заключается в том, чтобы дать музыкантам больше контроля над тем, какие треки будут связаны с их именем

25.03.2026 ГК «Солар»: хакеры начали использовать Spotify и Chess.com для управления вредоносом, крадущим учетные данные и онлайн-кошельки

Хакеры начали активно использовать музыкальный стриминговый сервис Spotify и крупнейшую в мире шахматную онлайн-платформу Chess.com для управления программой-стилером для кражи учетных данных, выяснили эксперты центра исследования киберугроз Solar 4Rays ГК «Со
19.11.2025 Масштабный сбой Cloudflare из-за ошибки в файле почти не отразился на России, но нарушил работу X, Spotify, ChatGPT и других ИТ-платформ

боте различных онлайн-сервисов, пользователи жаловались на неполадки в работе многих популярных интернет-сайтов. Пользователи стали испытывать трудности с доступом к социальной сети X и Truth Social, Spotify и «Яндекс Музыка», веб-ресурсы Amazon, ИТ-сервисы с технологией искусственного интеллекта (ИИ) компании OpenAI, включая ChatGPT, а также Epic Games Store и другим онлайн-сервисам. Амери
30.04.2025 Spotify уничтожил инструмент для бесплатного скачивания музыки. Если бы не пиратство, не появился бы сам сервис

«Жертва» Spotify Стриминговый сервис Spotify заставил разработчика браузерного дополнения SpotifyDL для скачивания музыки из его коллекции прервратить свой проект в кучу бесполезного кода, пишет

27.06.2024 В Spotify массово взломали профили российских артистов и удалили песни Шамана

атака на профили артистов Произошла масштабная кибератака на аккаунты российских рэп-исполнителей в Spotify. Неизвестные злоумышленники взломали профили артистов, изменив фотографии, а также ра
16.05.2024 Музыкальные издатели США прекращают сотрудничать со Spotify «из-за нарушения авторских прав»

Прекращение сотрудничества со Spotify Национальная ассоциация музыкальных издателей уведомила о прекращении сотрудничества со Spotify из-за несанкционированного использования контента, защищенного авторским правом. О
27.10.2023 Yota выяснила, как российские стриминги поделили аудиторию Apple Music и Spotify

., больше всего музыку слушают онлайн в городах Сибири. Об этом CNews сообщили представители Yota. Куда ушли пользователи зарубежных сервисов После ухода с российского рынка ряда зарубежных сервисов (Spotify, Deezer) и начавшихся сложностей с оплатой подписок (Apple Music, YouTube Music), многие пользователи перешли на отечественные музыкальные стриминги. Так, 65% своей аудитории в России и
29.09.2022 Windows без спроса устанаваливает на ПК приложение Spotify. Пользователи негодуют

indows 10 и Windows 11 с удивлением обнаружили на своих компьютерах приложение музыкального сервиса Spotify, которое сами ранее не устанавливали, пишет Windows Latest. Владельцы Windows-ПК масс
05.09.2022 Штатный антивирус Windows объявил Chrome, Edge и Spotify программами-вымогателями

Странное поведение Defender Microsoft Defender внезапно стал воспринимать браузеры Chrome и Edge, мессенджер Discord и приложение музыкального сервиса Spotify в качестве вредоносного ПО. По сообщению Bleeping Computer, после одного из последних обновлений антивирусное ПО Microsoft, встроенное в операционную систему Windows, странно реагирует

27.04.2022 После стремительного ухода из России Spotify внезапно недосчитался миллионов подписчиков

Россиянам больше не нужен Spotify Популярный во многих странах мира музыкальный сервис Spotify сообщил, чего ему
21.04.2022 Объем трафика на сервис Spotify уменьшился в 8 раз: анализ интернет-трафика клиентов Yota

раза. Об этом CNews сообщили представители Yota. В подборку для аналитики вошли зарубежные сервисы Spotify, Apple Music, SoundCloud и Deezer, а также российские «Звук», Zaycev.net и «VK Музыка
09.03.2022 Россиян лишили доступа к европейским музыкальным потоковым сервисам

Spotify отключился от российских подписчиков Стриминговый сервис Spotify объявил о прекращении работы в России своей премиальной подписки. Как говорится в зая
18.11.2021 В Spotify появятся тексты песен

Функция Lyrics сегодня стала доступна слушателям Spotify по всему миру. С ее помощью можно будет открывать для себя тексты песен, а также дели
01.06.2021 Русскоязычный вредонос раздается с поддельных сайтов Microsoft Store и Spotify

Рабочие приемчики Русскоязычные злоумышленники распространяют вредоносную программу с малоприличным названием, используя поддельные сайты Microsoft Store, Spotify и поддельный же конвертер документов. Пользователей заманивают на нужные злоумышленникам ресурсы с помощью рекламных баннеров. Один из них, например, приглашает сыграть в шахматы в онла
31.03.2021 Музыкальный сервис Spotify стал доступен на консолях Playstation

Музыкальный сервис Spotify стал доступен на Playstation. Начиная с 30 марта 2021 г., пользователи консолей PS4 и
26.02.2021 «Мегафон»: Spotify опередил Apple Music в рейтинге музыкальных стриминговых сервисов в России

ения для воспроизведения музыки, составила 56,2% от общего количества пользователей музыкальных сервисов в сети «Мегафона». Второе место занимает приложение «Яндекс.Музыка». Тройку лидеров замыкает Spotify, появившийся в России летом 2020 г. Рейтинг музыкальных стриминговых сервисов в 2020 г.: Boom и «Вконтакте» – 56,6% (доля пользователей от общего количества пользователей музыкальны
25.09.2020 Epic Games и Spotify собрали «армию» и пошли войной на Apple и Google

Коалиция против ИТ-гигантов Компании Epic Games и Spotify основали коалицию для борьбы против Google, Apple и других компаний, владеющих маркет
08.09.2020 МТС обнулила трафик на Spotify

медийных и телекоммуникационных сервисов обнулила интернет-трафик на популярный музыкальный сервис Spotify на тарифах линейки «Х». Слушать музыку в Spotify и не расходовать трафик из ос
12.08.2020 МТС и Spotify договорились о партнерстве в России

ионных сервисов, объявила о партнерстве с самым популярным в мире музыкальным стриминговым сервисом Spotify. Партнеры подготовили эксклюзивное предложение для абонентов МТС — шесть месяцев бесп
14.07.2020 Spotify начал работать в России. Абоненты МТС будут на особых условиях

Spotify заговорил по-русски Знаменитый шведский стриминговый сервис Spotify начинает работу в России. У сервиса уже появилась русскоязычная веб-страница. 14 июля
05.07.2019 Названа цена на Spotify в России. Это будет дешевле «Яндекс.Музыки» и Apple Music

Дешевый Spotify Стала известна цена премиальной подписки на стриминогвый музыкальный сервис Spotify в России — она составит 150 руб. в месяц. Скриншот русскоязычной версии Spotify, с указ
06.06.2019 Google Actions, Apple AirPlay2 и Spotify - в новом обновлении Yamaha

благодаря которому они получат поддержку Google Actions , Apple AirPlay2 и бесплатного аккаунта на Spotify. Также этим обновлением будет добавлена поддержка технологии HDMI eARC. Поддержка Goo
11.04.2017 Топ-менеджер Spotify погиб в теракте в Стокгольме

Погиб Крис БевингтонДиректор по глобальному партнерству шведской компании Spotify Крис Бевингтон (Chris Bevington) был убит во время теракта, произошедшего 7 апреля в

29.01.2014 Музыкальный сервис Spotify приходит в Россию

Шведский музыкальный сервис Spotify, основанный в 2006 г., готовится выйти на российский рынок, о чем свидетельствуют вак
01.12.2011 Музыкальный сервис Spotify открыл собственную платформу для приложений

Популярный потоковый музыкальный сервис Spotify, который на прошлой неделе сообщал о намерении вскоре представить «новое направление»
14.10.2011 Spotify набрал 250 тыс. пользователей с платными аккаунтами в США

Европейский музыкальный потоковый сервис Spotify, который начал свою работу в США только в июле текущего года, уже собрал в этой стран
29.09.2011 Популярность музыкального пиратства падает благодаря Spotify

Количество пользователей, которые так или иначе занимаются музыкальным приатством, падает благодаря росту популярности легальных потоковых сервисов типа Spotify. Организация Swedish Music, представляющая музыкальную индустрию Швеции, опубликовала новый отчет, согласно которому показатели музыкального пиратства в стране продолжают падать. С 2009
01.09.2011 Facebook запустит новый музыкальный сервис вместе со Spotify, MOG и Rdio

ет в скором времени запустить свой новый музыкальный сервис, слухи о котором ходят уже достаточно давно. Новая музыкальная платформа будет запущена соцсетью совместно с тремя музыкальными сервисами - Spotify, MOG и Rdio. Об этом сообщает издание Mashable со ссылкой на осведомленные источники. Ожидается, что новый сервис будет представлен компанией на конференции для разработчиков f8, котора
18.08.2011 Spotify взял на работу бывшего топ-менеджера Google и Zynga

Популярный потоковый музыкальный сервис Spotify, который недавно запустил свою службу в США, активизировал усилия по найму на работу

26.05.2011 Facebook запускает музыкальный потоковый сервис

Социальная сеть Facebook объединилась с популярным европейским потоковым музыкальным сервисом Spotify в рамках работы над новой музыкальной службой, которая может быть запущена уже в тече
25.04.2011 Чтобы спасти свой музыкальный проект, Google зовет на помощь Spotify

чьи переговоры с крупнейшими звукозаписывающими компаниями о лицензировании их музыки для нового музыкального облачного сервиса Google зашли в тупик, рассматривает возможность партнерства с сервисом Spotify в рамках данного проекта. Об этом сообщает издание Cnet со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, интернет-гигант уведомил музыкальные лейблы о начале переговоров с

14.04.2011 Музыкальный сервис Spotify оставит пользователей без бесплатной музыки

вателей бесплатный доступ к своей библиотеке контента, оставив лишь платные подписки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Ожидается, что официально представители Spotify объявят об этом сегодня, 14 апреля. Сейчас Spotify ведет переговоры со звукозаписывающими компаниями о запуске своего сервиса в США. На сегодняшний день, пользователи Spotify<
21.02.2011 DST вложит деньги в музыкальный сервис Spotify

источников. Размер инвестиций должен составить сумму в размере $100 млн или больше. Общую стоимость Spotify оценили в $1 млрд. На сегодняшний день, сервис Spotify уже привлек как минимум
26.11.2009 Spotify выйдет на американский рынок

Spotify, популярный в Европе музыкальный потоковый сервис, планирует выйти на американский рынок в начале следующего года. На сегодняшний день Spotify работает в шести странах Европы, сообщает LATimes. Сервис позволяет пользователям бесплатно слушать музыку в потоковом режиме, доходы получая от интернет-рекламы. Также Spotify п

Публикаций - 294, упоминаний - 349

Spotify и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 90
Apple Inc 13154 83
Meta Platforms - Facebook 4621 71
X Corp - Twitter 2938 55
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 45
Microsoft Corporation 25775 44
Yandex - Яндекс 9216 43
Amazon Inc - Amazon.com 3277 31
Telegram Group 2940 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
VK - Mail.ru Group 3602 18
Zynga Game Network 133 13
Microsoft Corporation - GitHub 1075 13
Sony 6739 13
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 11
Snapchat 151 10
Cloudflare 172 10
Roblox Corporation 96 9
GetPayAll 29 9
Alibaba Group 473 9
Intel Corporation 12811 9
Dropbox 527 9
Samsung Electronics 11064 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
МегаФон 10742 8
Huawei 4676 8
PayPal 671 8
Epic Games 172 7
OpenAI 541 7
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 7
Ростелеком 10948 7
Fortnite 95 7
Canva 38 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
Cisco Systems 5372 6
Lenovo Group 2446 6
Xiaomi - Сяоми 2231 6
HP Inc. 5883 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Shopify 36 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 45
DST Global - Digital Sky Technologies 229 15
Airbnb 101 12
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 11
eBay Inc 1640 11
WMG - Warner Music Group 210 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Sony Music Entertainment 161 8
Vimeo - Видеохостинг 71 7
Uber 357 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 6
EPIC Telecom Invest 212 6
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 6
Coursera 65 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
Walt Disney Company 647 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Honda Motor Company - HND 240 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 4
Warner 540 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Hyundai Motor Company 436 4
Visa International 1993 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 4
Volvo Cars 262 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Renault Groupe 166 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
Volkswagen Audi Group 232 3
JD.com - Jingdong Mall 101 3
Mazda Motor Corporation 73 3
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы - Троицкая линия 20 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Демократическая политическая партия США 122 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 1
ERA - Entertainment Retailers Association - Ассоциация розничных продавцов развлечений 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 95
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 75
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 63
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 51
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 50
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 35
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 31
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 30
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 29
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 26
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 20
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 20
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 18
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 18
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
Application store - магазин приложений 1463 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 16
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 15
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 15
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 15
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 15
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 15
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 14
Google Android 15243 54
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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