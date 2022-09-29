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Индексная книга CNews*
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Spotify Спотифай интернет-сервис потокового аудио

Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио


29.09.2022 Windows без спроса устанаваливает на ПК приложение Spotify. Пользователи негодуют
05.09.2022 Штатный антивирус Windows объявил Chrome, Edge и Spotify программами-вымогателями
27.04.2022 После стремительного ухода из России Spotify внезапно недосчитался миллионов подписчиков
21.04.2022 Объем трафика на сервис Spotify уменьшился в 8 раз: анализ интернет-трафика клиентов Yota
09.03.2022 Россиян лишили доступа к европейским музыкальным потоковым сервисам
18.11.2021 В Spotify появятся тексты песен
01.06.2021 Русскоязычный вредонос раздается с поддельных сайтов Microsoft Store и Spotify
31.03.2021 Музыкальный сервис Spotify стал доступен на консолях Playstation
26.02.2021 «Мегафон»: Spotify опередил Apple Music в рейтинге музыкальных стриминговых сервисов в России
25.09.2020 Epic Games и Spotify собрали «армию» и пошли войной на Apple и Google
08.09.2020 МТС обнулила трафик на Spotify
12.08.2020 МТС и Spotify договорились о партнерстве в России
14.07.2020 Spotify начал работать в России. Абоненты МТС будут на особых условиях
05.07.2019 Названа цена на Spotify в России. Это будет дешевле «Яндекс.Музыки» и Apple Music
06.06.2019 Google Actions, Apple AirPlay2 и Spotify - в новом обновлении Yamaha
11.04.2017 Топ-менеджер Spotify погиб в теракте в Стокгольме
29.01.2014 Музыкальный сервис Spotify приходит в Россию
01.12.2011 Музыкальный сервис Spotify открыл собственную платформу для приложений
14.10.2011 Spotify набрал 250 тыс. пользователей с платными аккаунтами в США
29.09.2011 Популярность музыкального пиратства падает благодаря Spotify
01.09.2011 Facebook запустит новый музыкальный сервис вместе со Spotify, MOG и Rdio
18.08.2011 Spotify взял на работу бывшего топ-менеджера Google и Zynga
26.05.2011 Facebook запускает музыкальный потоковый сервис
25.04.2011 Чтобы спасти свой музыкальный проект, Google зовет на помощь Spotify
14.04.2011 Музыкальный сервис Spotify оставит пользователей без бесплатной музыки
21.02.2011 DST вложит деньги в музыкальный сервис Spotify
26.11.2009 Spotify выйдет на американский рынок

Публикаций - 216, упоминаний - 221

Spotify упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 11075 71
Apple Inc 11330 69
Meta Platforms - Facebook 4349 67
Twitter 2746 47
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2827 37
Yandex - Яндекс 5882 34
Microsoft Corporation 23686 33
Amazon Inc - Amazon.com 2828 24
Telegram Group 1163 20
VK - Mail.ru Group 3233 14
Zoom Int - Zoom Video Communications 1345 13
Zynga Game Network 132 12
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6366 11
Sony 6491 10
GitHub 590 9
Snapchat 111 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9737 9
Alibaba Group 391 9
PayPal 651 8
Samsung Electronics 9806 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 731 7
Dropbox 462 7
Intel Corporation 11722 7
Huawei 3562 7
HP Inc. 5579 6
Lenovo Group 2187 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7134 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4265 6
Aros SEQ - SEC Consult Services 1696 5
Pioneer Corporation 421 5
Epic Games 143 5
Cisco Systems 4912 5
Cloudflare 81 5
Xiaomi 1355 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5614 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 862 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2558 4
IBM - International Business Machines Corp 9234 4
AOL Inc 1588 4
Fortnite 64 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 448 27
DST Global - Digital Sky Technologies 211 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6001 9
Airbnb 82 9
UMG - Universal Music Group 262 9
WMG - Warner Music Group 209 9
eBay Inc 1602 8
Uber 312 7
Vimeo - Видеохостинг 67 7
Sony Music Entertainment 157 6
EPIC Telecom Invest 200 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 392 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1917 5
Volvo Cars 250 4
Honda Motor Company 230 4
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 63 4
Лента - Сеть розничной торговли 1762 4
Visa International 1882 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6277 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1780 4
LinkedIn 591 3
JD.com - Jingdong Mall 84 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2459 3
Mazda Motor Corporation 54 3
Volkswagen Audi Group 196 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 253 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 942 3
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 86 3
Hyundai Motor Company 344 3
Renault Groupe 147 3
Jaguar Land Rover 91 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 682 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 425 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 918 3
Index Ventures 48 3
Access Industries 36 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 157 3
ГПБ - Газпромбанк 958 2
Appleby 3 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 236 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2388 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3038 11
Президент Российской Федерации 3790 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9422 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10558 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3816 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18346 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 954 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2046 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 969 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 192 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4639 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 50 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 988 1
Судебная власть - Judicial power 2130 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 662 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 667 1
World Bank Group - Всемирный банк 298 1
Минтранс РФ - Росавиации - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 99 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 22 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 93 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 5 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 483 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 12 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 877 1
Администрация Президента РФ 985 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1216 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2473 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1082 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3003 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 258 1
4CIO 725 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 3
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 3
Единая Россия - Политическая партия 269 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 54 2
Linux Foundation 174 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
8K Association - Ассоциация 8K 164 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
Демократическая политическая партия США 118 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 455 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80128 91
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9129 61
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21738 53
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22359 44
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40194 28
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8358 28
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11408 28
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Google Android 12775 49
Apple iOS 6945 43
Google YouTube - Видеохостинг 2470 35
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 740 29
Apple iPhone - серия смартфонов 6691 29
Apple Music 95 28
Google Play - Google Store - Android Market 3007 28
Apple - App Store 2652 27
Apple iTunes Store 1063 24
WhatsApp Messenger 896 24
Microsoft Windows 14619 23
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 32 21
Apple iPad 3757 18
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 167 18
Google Android APP - Advanced Protection Program 589 16
Google YouTube Music 34 16
ByteDance TikTok 183 15
Google Play Music 60 15
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 111 15
Rakuten Viber 547 15
Apple iPhone 6 6257 14
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Apple Siri - Голосовой помощник 363 11
SoundCloud 24 11
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Microsoft Windows 2000 12782 10
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13307 4
Израиль 2622 4
Норвегия - Королевство 1773 4
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Турция - Турецкая республика 2107 3
Великобритания - Виргинские Острова 225 3
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