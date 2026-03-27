Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио

Spotify заставит артистов лично перепроверять свою музыку ради защиты от фейков и ИИ Пересмотр в правилах Для того чтобы защитить артистов от фейков и контента из нейронных сетей, команде разработчиков Spotify пришлось ввести личную проверку песен музыкантами, пишет The Verge. Сама же идея заключается в том, чтобы дать музыкантам больше контроля над тем, какие треки будут связаны с их именем

ГК «Солар»: хакеры начали использовать Spotify и Chess.com для управления вредоносом, крадущим учетные данные и онлайн-кошельки Хакеры начали активно использовать музыкальный стриминговый сервис Spotify и крупнейшую в мире шахматную онлайн-платформу Chess.com для управления программой-стилером для кражи учетных данных, выяснили эксперты центра исследования киберугроз Solar 4Rays ГК «Со

Масштабный сбой Cloudflare из-за ошибки в файле почти не отразился на России, но нарушил работу X, Spotify, ChatGPT и других ИТ-платформ боте различных онлайн-сервисов, пользователи жаловались на неполадки в работе многих популярных интернет-сайтов. Пользователи стали испытывать трудности с доступом к социальной сети X и Truth Social, Spotify и «Яндекс Музыка», веб-ресурсы Amazon, ИТ-сервисы с технологией искусственного интеллекта (ИИ) компании OpenAI, включая ChatGPT, а также Epic Games Store и другим онлайн-сервисам. Амери

Spotify уничтожил инструмент для бесплатного скачивания музыки. Если бы не пиратство, не появился бы сам сервис «Жертва» Spotify Стриминговый сервис Spotify заставил разработчика браузерного дополнения SpotifyDL для скачивания музыки из его коллекции прервратить свой проект в кучу бесполезного кода, пишет

В Spotify массово взломали профили российских артистов и удалили песни Шамана атака на профили артистов Произошла масштабная кибератака на аккаунты российских рэп-исполнителей в Spotify. Неизвестные злоумышленники взломали профили артистов, изменив фотографии, а также ра

Музыкальные издатели США прекращают сотрудничать со Spotify «из-за нарушения авторских прав» Прекращение сотрудничества со Spotify Национальная ассоциация музыкальных издателей уведомила о прекращении сотрудничества со Spotify из-за несанкционированного использования контента, защищенного авторским правом. О

Yota выяснила, как российские стриминги поделили аудиторию Apple Music и Spotify ., больше всего музыку слушают онлайн в городах Сибири. Об этом CNews сообщили представители Yota. Куда ушли пользователи зарубежных сервисов После ухода с российского рынка ряда зарубежных сервисов (Spotify, Deezer) и начавшихся сложностей с оплатой подписок (Apple Music, YouTube Music), многие пользователи перешли на отечественные музыкальные стриминги. Так, 65% своей аудитории в России и

Windows без спроса устанаваливает на ПК приложение Spotify. Пользователи негодуют indows 10 и Windows 11 с удивлением обнаружили на своих компьютерах приложение музыкального сервиса Spotify, которое сами ранее не устанавливали, пишет Windows Latest. Владельцы Windows-ПК масс

Штатный антивирус Windows объявил Chrome, Edge и Spotify программами-вымогателями Странное поведение Defender Microsoft Defender внезапно стал воспринимать браузеры Chrome и Edge, мессенджер Discord и приложение музыкального сервиса Spotify в качестве вредоносного ПО. По сообщению Bleeping Computer, после одного из последних обновлений антивирусное ПО Microsoft, встроенное в операционную систему Windows, странно реагирует

После стремительного ухода из России Spotify внезапно недосчитался миллионов подписчиков Россиянам больше не нужен Spotify Популярный во многих странах мира музыкальный сервис Spotify сообщил, чего ему

Объем трафика на сервис Spotify уменьшился в 8 раз: анализ интернет-трафика клиентов Yota раза. Об этом CNews сообщили представители Yota. В подборку для аналитики вошли зарубежные сервисы Spotify, Apple Music, SoundCloud и Deezer, а также российские «Звук», Zaycev.net и «VK Музыка

Россиян лишили доступа к европейским музыкальным потоковым сервисам Spotify отключился от российских подписчиков Стриминговый сервис Spotify объявил о прекращении работы в России своей премиальной подписки. Как говорится в зая

В Spotify появятся тексты песен Функция Lyrics сегодня стала доступна слушателям Spotify по всему миру. С ее помощью можно будет открывать для себя тексты песен, а также дели

Русскоязычный вредонос раздается с поддельных сайтов Microsoft Store и Spotify Рабочие приемчики Русскоязычные злоумышленники распространяют вредоносную программу с малоприличным названием, используя поддельные сайты Microsoft Store, Spotify и поддельный же конвертер документов. Пользователей заманивают на нужные злоумышленникам ресурсы с помощью рекламных баннеров. Один из них, например, приглашает сыграть в шахматы в онла

Музыкальный сервис Spotify стал доступен на консолях Playstation Музыкальный сервис Spotify стал доступен на Playstation. Начиная с 30 марта 2021 г., пользователи консолей PS4 и

«Мегафон»: Spotify опередил Apple Music в рейтинге музыкальных стриминговых сервисов в России ения для воспроизведения музыки, составила 56,2% от общего количества пользователей музыкальных сервисов в сети «Мегафона». Второе место занимает приложение «Яндекс.Музыка». Тройку лидеров замыкает Spotify, появившийся в России летом 2020 г. Рейтинг музыкальных стриминговых сервисов в 2020 г.: Boom и «Вконтакте» – 56,6% (доля пользователей от общего количества пользователей музыкальны

Epic Games и Spotify собрали «армию» и пошли войной на Apple и Google Коалиция против ИТ-гигантов Компании Epic Games и Spotify основали коалицию для борьбы против Google, Apple и других компаний, владеющих маркет

МТС обнулила трафик на Spotify медийных и телекоммуникационных сервисов обнулила интернет-трафик на популярный музыкальный сервис Spotify на тарифах линейки «Х». Слушать музыку в Spotify и не расходовать трафик из ос

МТС и Spotify договорились о партнерстве в России ионных сервисов, объявила о партнерстве с самым популярным в мире музыкальным стриминговым сервисом Spotify. Партнеры подготовили эксклюзивное предложение для абонентов МТС — шесть месяцев бесп

Spotify начал работать в России. Абоненты МТС будут на особых условиях Spotify заговорил по-русски Знаменитый шведский стриминговый сервис Spotify начинает работу в России. У сервиса уже появилась русскоязычная веб-страница. 14 июля

Названа цена на Spotify в России. Это будет дешевле «Яндекс.Музыки» и Apple Music Дешевый Spotify Стала известна цена премиальной подписки на стриминогвый музыкальный сервис Spotify в России — она составит 150 руб. в месяц. Скриншот русскоязычной версии Spotify, с указ

Google Actions, Apple AirPlay2 и Spotify - в новом обновлении Yamaha благодаря которому они получат поддержку Google Actions , Apple AirPlay2 и бесплатного аккаунта на Spotify. Также этим обновлением будет добавлена поддержка технологии HDMI eARC. Поддержка Goo

Топ-менеджер Spotify погиб в теракте в Стокгольме Погиб Крис БевингтонДиректор по глобальному партнерству шведской компании Spotify Крис Бевингтон (Chris Bevington) был убит во время теракта, произошедшего 7 апреля в

Музыкальный сервис Spotify приходит в Россию Шведский музыкальный сервис Spotify, основанный в 2006 г., готовится выйти на российский рынок, о чем свидетельствуют вак

Музыкальный сервис Spotify открыл собственную платформу для приложений Популярный потоковый музыкальный сервис Spotify, который на прошлой неделе сообщал о намерении вскоре представить «новое направление»

Spotify набрал 250 тыс. пользователей с платными аккаунтами в США Европейский музыкальный потоковый сервис Spotify, который начал свою работу в США только в июле текущего года, уже собрал в этой стран

Популярность музыкального пиратства падает благодаря Spotify Количество пользователей, которые так или иначе занимаются музыкальным приатством, падает благодаря росту популярности легальных потоковых сервисов типа Spotify. Организация Swedish Music, представляющая музыкальную индустрию Швеции, опубликовала новый отчет, согласно которому показатели музыкального пиратства в стране продолжают падать. С 2009

Facebook запустит новый музыкальный сервис вместе со Spotify, MOG и Rdio ет в скором времени запустить свой новый музыкальный сервис, слухи о котором ходят уже достаточно давно. Новая музыкальная платформа будет запущена соцсетью совместно с тремя музыкальными сервисами - Spotify, MOG и Rdio. Об этом сообщает издание Mashable со ссылкой на осведомленные источники. Ожидается, что новый сервис будет представлен компанией на конференции для разработчиков f8, котора

Spotify взял на работу бывшего топ-менеджера Google и Zynga Популярный потоковый музыкальный сервис Spotify, который недавно запустил свою службу в США, активизировал усилия по найму на работу

Facebook запускает музыкальный потоковый сервис Социальная сеть Facebook объединилась с популярным европейским потоковым музыкальным сервисом Spotify в рамках работы над новой музыкальной службой, которая может быть запущена уже в тече

Чтобы спасти свой музыкальный проект, Google зовет на помощь Spotify чьи переговоры с крупнейшими звукозаписывающими компаниями о лицензировании их музыки для нового музыкального облачного сервиса Google зашли в тупик, рассматривает возможность партнерства с сервисом Spotify в рамках данного проекта. Об этом сообщает издание Cnet со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, интернет-гигант уведомил музыкальные лейблы о начале переговоров с

Музыкальный сервис Spotify оставит пользователей без бесплатной музыки вателей бесплатный доступ к своей библиотеке контента, оставив лишь платные подписки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Ожидается, что официально представители Spotify объявят об этом сегодня, 14 апреля. Сейчас Spotify ведет переговоры со звукозаписывающими компаниями о запуске своего сервиса в США. На сегодняшний день, пользователи Spotify<

DST вложит деньги в музыкальный сервис Spotify источников. Размер инвестиций должен составить сумму в размере $100 млн или больше. Общую стоимость Spotify оценили в $1 млрд. На сегодняшний день, сервис Spotify уже привлек как минимум