Epic Games и Spotify собрали «армию» и пошли войной на Apple и Google

Epic Games, Spotify и еще 11 компаний основали некоммерческую организацию «Коалиция за справедливость приложений», в составе которой будут совместными усилиям бороться с «монополистами» Google и Apple. Они хотят, чтобы те снизили свою действующую 30-процентную комиссию для разработчиков ПО в своих маркетплейсов.



Коалиция против ИТ-гигантов

Компании Epic Games и Spotify основали коалицию для борьбы против Google, Apple и других компаний, владеющих маркетплейсами по продаже приложений. Они считают, что магазины приложений берут слишком большие комиссии с разработчиков и намерены бороться с этим.

Главная цель новой организации, получившей название «Коалиция за справедливость приложений» (Coalition for App Fairness (CAF)) – это борьба именно с Apple, с которой и началось противостояние «платформодержателей» с разработчиками. Как пишет издание Wall Street Journal (WSJ), в коалиции считают, что крупные ИТ-гиганты, пользуясь своим доминирующим положением на рынке, предоставляют своим программным продуктам и услугам несправедливое преимущество, наживаясь на разработчиках ПО. Одно из главных стремлений организации, являющейся некоммерческой – это снижение комиссии для девелоперов, которая в большинстве маркетплейсов составляет 30%.

Состав коалиции

CAF была основана 24 сентября 2020 г. На момент публикации материала точное число ее участников известно не было, но на момент ее запуска в нее входило 13 компаний и сервисов. Это, помимо Epic Games и Spotify, еще и музыкальный сервис Deezer, владелец службы электронной почты ProtonMail Proton Technologies AG (заблокирован в России с января 2020 г.), торговая группа News Media Europe, а также разработчик ПО для управления проектами Basecamp LLC.

Первоначальный состав коалиции CAF

В заявлении представителей CAF сказано, что они объединились в эту коалицию из-за общего стремления к переменам на рынке приложений. По их мнению, действия владельцев торговых площадок должны лучше контролироваться регулирующими органами, чтобы они (владельцы маркетплейсов) могли обеспечивать необходимые условия для создания нормального конкурентного рынка.

В CAF утверждают, что основание коалиции и тот факт, что она будет действовать против Apple, никак не связано с судебными тяжбами между Epic Games и Apple.

Не все владельцы маркетплейсов одинаково жадные

Члены коалиции не уточняют, с требованиями каких именно компаний к разработчикам, помимо Google и Apple, они собираются бороться. По состоянию на сентябрь 2020 г. App Store (Apple) и Google Play были наиболее крупными маркетплейсами в мире.

Существуют и другие торговые площадки для приложений, но они в заявлениях участников коалиции не упоминаются. Между тем, нельзя не обратить внимание на AppGallery – фирменный магазин приложений компании Huawei, который она продвигает в качестве замены Google Play на своих Android-смартфонах в составе сервисов Huawei Media Services (она не вправе устанавливать на них сервисы Google).

Глава Apple Тим Кук, вероятно, не ожидал ни нулевой комиссии в магазине Huawei, ни основания коалиции против его компании

Принцип работы у AppGallery схож с Google Play – разработчики загружают в него свои приложения и платят Huawei комиссию, а пользователи затем скачивают их на свои гаджеты. Вот только сама комиссия здесь с недавних пор, пусть и временно, но все же полностью отсутствует.

В июле 2020 г., еще до всех событий с Epic Games и Apple, Huawei на один год снизила комиссию до 0% для всех разработчиков, желающих размещаться в ее маркетплейсе. Спустя год размер комиссии повысится до 15%, а для образовательных приложений – до 10%. О том, планирует ли Huawei в дальнейшем увеличивать сборы до «стандартных» 30%, с которым и борется CAF, компания не сообщает.

Как Epic Games ополчилась на Apple

Спор между разработчиком и издателем игр Epic Games и компанией Apple, как сообщал CNews, возник 13 августа 2020 г. В этот день Epic Games запустила собственную платформу оплаты на iOS и Android (Epic direct payment) и внедрила ее в свою популярную игру Fortnite. После этого она предложила всем геймерам не переплачивать Google и Apple за платные «фишки» внутри игры, а платить напрямую разработчику и экономить до 20%. Это считается прямым нарушением правил App Store и Google Play.

Ответная реакция Apple и Google не заставила себя ждать – компании с разницей в несколько часов удалили Fortnite из каталога своих магазинов. Epic Games была готова к такому повороту событий заранее и тут же подала против ИТ-гигантов иск на 62 листа.

17 августа 2020 г. Apple сообщила, что собирается удалить аккаунт Epic Games из App Store – она сказала, что сохранит профиль компании лишь в случае, если та откажется от своей внутриигровой платежной системы и перестанет работать в обход правил App Store.

24 августа 2020 г. за Epic Games вступилась корпорация Microsoft. Она подтвердила готовность подать на Apple в суд, если та удалит аккаунт Epic Games из магазина App Store. Это повлечет за собой большие трудности к использованию движка Unreal Engine сторонними разработчиками видеоигр и приложений и затронет интересы Microsoft – она является издателем, по меньшей мере, одного проекта на базе этого движка.

Уже на следующий день, 25 августа 2020 г., суд лишил Apple возможности удалить профиль Epic Games и ввести ограничения использования Unreal Engine на iOS. Тем не менее, 28 августа профиль Epic Games из App Store все же был удален, и это привело к тому, что Epic Games лишилась возможности добавлять новые игры и приложения для iOS и macOS или обновлять имеющиеся. Для пользователей это означает, что они больше не могут скачивать игры Epic Games и совершать в них покупки, используя платежную систему Apple Pay. В то же время Apple сохранила профиль Epic Games для поддержки движка Unreal Engine.

Новый удар Apple нанесла 9 сентября 2020 г., подав в суд на Epic Games за нарушение контрактных обязательств. Как пишет CNBC, в своем заявлении Apple даже потребовала от нее возмещения причиненного ей финансового ущерба. Apple хочет получить с Epic Games все деньги, которые разработчики Fortnite получили в обход App Store.

Продолжение истории состоялось 22 сентября 2020 г. CNews писал, что Epic Games обвинила Apple в предоставлении заведомо ложных доказательств в судебном разбирательстве против нее. Она уличила компанию в трех случаях обмана суда и попытках выиграть дело нечестным путем и привела не опровержимые доказательства вины Apple по всем трем пунктам.

Многолетняя обида Spotify

Если Epic Games начала спорить с Apple и Google по поводу комиссий в их магазинах лишь в 2020 г., то сервис Spotify, один из основателей CAF, борется с компанией на протяжении пяти лет. Еще в 2015 г. он предложил всем своим пользователям отказаться от подписки на него через AppStore именно из-за 30-процентной комиссии.

В 2019 г. Spotify обратился в Европейскую комиссию с антимонопольной жалобой на Apple, в которой утверждал, что 30-процентная комиссия и доминирующее положение Apple на рынке вредит его бизнесу. В сентябре 2020 г., уже на фоне событий вокруг Epic Games, Spotify вновь призвал регулирующие органы обратить пристальное внимание на «монополиста».