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Google Cloud Services

Google Cloud Services

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.03.2023 Встренный антивирус Windows объявил вредоносными Zoom и сервисы Google, напрямую конкурирующие с Microsoft Teams

ей, пишет The Register. Примечательно, что подобным образом, по информации издания, «Защитник» реагировал в том числе и на URL, принадлежащие компаниям Google и Zoom, которые, в частности, предлагают сервисы Google Meet и Zoom, являющиеся прямыми конкурентами коммуникационной платформы Microsoft Teams. Однако в случае с Google дело одним Meet не ограничивалось. Некоторые из комментаторов со
29.07.2016 Softline внедрила сервисы Google для быстрого роста проекта CarPrice

ачной инфраструктуры можно назвать легкость администрирования. Компании не требуется присутствия ИТ-персонала в каждом из представительств, контроль и управление могут осуществляться одним человеком. Сервисы Google безотказно работают, а CarPrice может серьезно экономить на ИТ-расходах и сосредоточиться на своих бизнес задачах», - говорит Александр Ивлев, руководитель отдела решений Google

01.04.2015 Softline внедрила облачные сервисы Google в «Абамет»

оно должно было обеспечивать высокую доступность (SLA на уровне 100%), иметь мобильные приложения для работы с почтой, быть кроссплатформенным. Всем этим критериям полностью соответствовали облачные сервисы Google Apps for Work. Внедрение решения и перевод всех служб заказчика в «облако» Google выполнила компания Softline — партнер Google в России. Для реализации проекта в «Абамет» Softlin
09.12.2014 Softline перевела «Мостострой» на облачные сервисы Google

Компания Softline объявила о завершении проекта по переводу на облачные сервисы Google компании «Мостострой-11». Масштабируемый функционал Google Apps for Work позволил в короткие сроки перевести разрозненные информационные системы филиалов организации в общее инфо
03.10.2011 Softline поставила облачные сервисы Google Apps для Avon в России

ия почтового интерфейса и не располагали такими необходимыми для обеспечения совместной работы сотрудников инструментами, как календарь и обмен документами. В итоге Avon приняла решение о переходе на сервисы Google Apps для бизнеса, в связи с тем что они, по отзыву заказчика, многократно превосходили другие аналоги по критичному для бизнеса Avon параметру — отказоустойчивости: Google предос
24.08.2011 Softline поставила сервисы Google Apps для «Дальвагоноремонта»

Компания Softline сообщила о поставке Google Apps для бизнеса в Дальневосточную вагоноремонтную компанию («Дальвагоноремонт»). Благодаря открытому API разработчики смогли полностью подстроить сервисы Google под нужды предприятия, активно использующего сегодня весь функционал приложений. Основным направлением деятельности «Дальвагоноремонта» является ремонт грузовых вагонов. «Дальваг
22.07.2011 Softline перевела Formatta на сервисы Google

рвисам осуществляется в любое время и с различных платформ при активном интернет-подключении, отметили в Softline. Кроме почтового сервера, Formatta также использует сервис Google sites и календари. «Сервисы Google стали одним из самых продаваемых облачных решений в портфеле компании Softline. Они интересны компаниям в разных отраслях экономики, так как включают богатый стандартный функцион

Публикаций - 244, упоминаний - 244

Google Cloud Services и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 238
Huawei 4676 67
Microsoft Corporation 25775 47
Apple Inc 13154 47
Samsung Electronics 11064 30
Yandex - Яндекс 9216 30
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 29
Xiaomi - Сяоми 2231 22
Meta Platforms - Facebook 4621 20
X Corp - Twitter 2938 19
Huawei Mobile Services 75 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 17
Qualcomm Technologies 1974 15
Intel Corporation 12811 13
Softline - Софтлайн 3743 13
VK - Mail.ru Group 3602 13
Telegram Group 2940 13
Ростелеком 10948 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 11
Google Russia - Гугл Россия 226 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
BBK OPPO Electronics 484 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 8
Yahoo! 3726 8
Google China 31 7
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 7
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 7
Oracle Corporation 7074 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
Lenovo Group 2446 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
MediaTek - Ralink 595 5
PayPal 671 5
Huawei - HiSilicon Technologies 70 5
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
eBay Inc 1640 7
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Microsoft - LinkedIn 699 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 2
Porsche Design GmbH 23 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Альфа-Банк 1979 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Volvo Cars 262 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
TÜV Rheinland Group 181 2
ЦИАН - CIAN 192 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
EPIC Telecom Invest 212 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Blue Origin 29 1
Uber 357 1
МосКино - сеть кинотеатров 12 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - FS Travel - ФС Тревел - Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 33 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 33 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Президент Украины 128 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
ЛДПР 116 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 120
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 88
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 55
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 54
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 48
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 45
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 42
Application store - магазин приложений 1463 39
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 38
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 36
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 34
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 33
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 31
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 30
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 29
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 28
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 27
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 27
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 26
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Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 24
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 24
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 24
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 24
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 23
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 21
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 21
Google Android 15243 97
Google YouTube - Видеохостинг 3002 63
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 57
Google - Gmail 1021 51
Apple iOS 8583 32
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Google Maps - Карты Google - GMaps 708 29
Huawei AppGallery 353 28
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 27
Huawei Mate - серия смартфонов 453 27
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 20
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 18
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Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 17
Microsoft Windows 16882 16
Google Chrome - браузер 1701 14
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 14
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 14
Apple - App Store 3109 13
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 13
Google Android Package Kit - APK 295 13
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 12
Samsung Galaxy 1035 12
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 12
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 12
Много приложений - RuStore - Рустор 628 11
Apple iPad 4011 11
Google Mobile Services - GMS - Google Mobile App 97 11
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Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 163 10
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BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 10
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 9
Linux OS 11533 9
Rakuten Viber 665 9
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 16
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Савченко Владимир 13 3
Drummond David - Дрюммонд Дэвид - Драммонд Дэвид 31 3
Путин Владимир 3454 3
Жаров Александр 183 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 2
Андронов Алексей 28 2
Green Henrik - Грин Хенрик 2 2
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Кулин Филипп 53 2
Menke Shawn - Менке Шон 16 2
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Индия - Bharat 5869 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
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Южная Корея - Республика 7052 10
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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