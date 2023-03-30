Google Cloud Services

Встренный антивирус Windows объявил вредоносными Zoom и сервисы Google, напрямую конкурирующие с Microsoft Teams ей, пишет The Register. Примечательно, что подобным образом, по информации издания, «Защитник» реагировал в том числе и на URL, принадлежащие компаниям Google и Zoom, которые, в частности, предлагают сервисы Google Meet и Zoom, являющиеся прямыми конкурентами коммуникационной платформы Microsoft Teams. Однако в случае с Google дело одним Meet не ограничивалось. Некоторые из комментаторов со

Softline внедрила сервисы Google для быстрого роста проекта CarPrice ачной инфраструктуры можно назвать легкость администрирования. Компании не требуется присутствия ИТ-персонала в каждом из представительств, контроль и управление могут осуществляться одним человеком. Сервисы Google безотказно работают, а CarPrice может серьезно экономить на ИТ-расходах и сосредоточиться на своих бизнес задачах», - говорит Александр Ивлев, руководитель отдела решений Google

Softline внедрила облачные сервисы Google в «Абамет» оно должно было обеспечивать высокую доступность (SLA на уровне 100%), иметь мобильные приложения для работы с почтой, быть кроссплатформенным. Всем этим критериям полностью соответствовали облачные сервисы Google Apps for Work. Внедрение решения и перевод всех служб заказчика в «облако» Google выполнила компания Softline — партнер Google в России. Для реализации проекта в «Абамет» Softlin

Softline перевела «Мостострой» на облачные сервисы Google Компания Softline объявила о завершении проекта по переводу на облачные сервисы Google компании «Мостострой-11». Масштабируемый функционал Google Apps for Work позволил в короткие сроки перевести разрозненные информационные системы филиалов организации в общее инфо

Softline поставила облачные сервисы Google Apps для Avon в России ия почтового интерфейса и не располагали такими необходимыми для обеспечения совместной работы сотрудников инструментами, как календарь и обмен документами. В итоге Avon приняла решение о переходе на сервисы Google Apps для бизнеса, в связи с тем что они, по отзыву заказчика, многократно превосходили другие аналоги по критичному для бизнеса Avon параметру — отказоустойчивости: Google предос

Softline поставила сервисы Google Apps для «Дальвагоноремонта» Компания Softline сообщила о поставке Google Apps для бизнеса в Дальневосточную вагоноремонтную компанию («Дальвагоноремонт»). Благодаря открытому API разработчики смогли полностью подстроить сервисы Google под нужды предприятия, активно использующего сегодня весь функционал приложений. Основным направлением деятельности «Дальвагоноремонта» является ремонт грузовых вагонов. «Дальваг