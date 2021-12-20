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Menke Shawn Менке Шон

СОБЫТИЯ


20.12.2021 Sabre объявила о кадровых изменениях в руководстве 4
08.07.2020 Sabre объявила о новых назначениях в руководстве 3
10.03.2020 Sabre объявила финансовые результаты за IV квартал и полный 2019 год 2
03.03.2020 Sabre представила стратегические приоритеты для ускорения роста бизнеса 2
28.01.2020 Sabre и Accor создадут унифицированную платформу для индустрии гостеприимства 2
24.01.2020 Sabre выбрала Google Cloud в качестве основного поставщика облачных услуг 2
21.10.2019 Sabre объявила о приобретении Radixx 2
12.08.2019 Sabre отчиталась за квартал и улучшила финансовый прогноз на 2019 год 2
16.11.2018 Sabre приобретает Farelogix для ускорения внедрения стандарта NDC 2
14.11.2018 Sabre отчитался о росте дохода на 7,7% 2
20.08.2018 Sabre объявила о росте консолидированного дохода на 9,3% 2
09.08.2018 Крупные игроки туристической индустрии присоединились к программе Sabre «Больше, чем NDC» 2
30.07.2018 Sabre сообщила о создании подразделение Travel Solutions 2
01.06.2018 Sabre предложит решения на основе стандарта NDC в 2018 году 2
29.06.2016 Sabre представила агентскую платформу нового поколения с инструментами аналитики и продаж 2

Публикаций - 16, упоминаний - 35

Menke Shawn и организации, системы, технологии, персоны:

Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 15
NDC Technologies 42 7
Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 59 5
Sabre Airline Solutions 16 4
Google LLC 12690 4
Radixx 6 3
Farelogix 4 2
Sabre Labs 4 2
Travelport - Трэвелпорт 8 1
Alphabet 177 1
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 33 3
Flight Centre Travel Group 3 2
American Airlines 90 1
Carlson Wagonlit Travel 4 1
American Express Global Business Travel - American Express Travel Classic 5 1
Россети Ленэнерго 1699 1
LATAM Airlines Group 12 1
Continental Airlines 30 1
Cendant 16 1
Robert W. Baird & Co 6 1
Visa International 1993 1
American Express - Amex 338 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 73 6
HoReCa - HotelTech - Hotel Management - Hospitality Management Solutions, HMS - Управление в индустрии гостеприимства - Система управления отелем - Гостиничное хозяйство - Решения для отельеров 33 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 1
Бронирование - Booking 983 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 376 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Google Cloud Platform - GCP 383 4
Sabre Red Workspace - Sabre Red App Centre 15 3
Google Cloud Services 244 2
Sabre Hospitality Solutions - Sabre Hospitality Intelligent Retailing Platform 5 2
Sabre NDC - Sabre New Distribution Capability - Sabre Beyond NDC 3 2
Sabre SynXis Central Reservations System - Sabre SynXis Platform 3 2
Сбер - Business Travel 13 1
Stafory - робот Вера 377 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 1
Sabre Red 360 and GetThere 13 1
Sabre Virtual Payments 2 1
Sabre Next 1 1
Sabre Sonic 4 1
Sabre Dev Studio APIs 4 1
Sabre - SabreSonic PSS - SabreSonic Passenger Service System 2 1
Sabre Web Services 2 1
Booking.com 126 1
Shirk Dave - Ширк Дейв 7 4
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 1
Morgan Kathy - Морган Кэти 4 1
Qualantone Mike - Квалантон Майк 1 1
Ricketts Justin - Рикеттс Джастин 1 1
Davidson Jim - Дэвидсон Джим 1 1
Bazin Sébastien - Базен Себастьян 1 1
Taylor Alison - Тейлор Элисон 2 1
Jones Wade - Джонс Уэйд 10 1
Mendis Roshan - Мендис Рошан 4 1
Ekert Kurt - Экерт Курт 2 1
Selincourt Louis - Селинкорт Луис 1 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 1
Moore Dave - Мур Дейв 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа 24964 2
Африка - Африканский регион 3641 2
США - Флорида 786 1
США - Техас - Даллас 185 1
США - Флорида - Майами 200 1
США - Флорида - Орландо 129 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Америка Южная 884 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Ближний Восток 3154 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Новая Зеландия 737 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 13
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 5
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 169 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 4
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 3
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 295 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 214 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Льготы - Льготный период 57 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
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