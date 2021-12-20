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Ekert Kurt Экерт Курт

СОБЫТИЯ


20.12.2021 Sabre объявила о кадровых изменениях в руководстве 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Ekert Kurt и организации, системы, технологии, персоны:

Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 59 1
Sabre Labs 4 1
Travelport - Трэвелпорт 8 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 1
Continental Airlines 30 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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