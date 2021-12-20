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Shirk Dave Ширк Дейв

СОБЫТИЯ


20.12.2021 Sabre объявила о кадровых изменениях в руководстве 2
17.12.2020 Lufthansa Group и Sabre заключили дистрибутивное соглашение 1
08.07.2020 Sabre объявила о новых назначениях в руководстве 3
31.10.2018 Sabre объявил о запуске первой в отрасли цифровой коммерческой платформы для авиакомпаний 2
09.08.2018 Крупные игроки туристической индустрии присоединились к программе Sabre «Больше, чем NDC» 2
30.07.2018 Sabre сообщила о создании подразделение Travel Solutions 2

Публикаций - 7, упоминаний - 14

Shirk Dave и организации, системы, технологии, персоны:

Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 59 6
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 6
NDC Technologies 42 3
Sabre Labs 4 2
Google LLC 12690 1
Sabre Airline Solutions 16 1
Travelport - Трэвелпорт 8 1
American Express - Amex 338 1
Visa International 1993 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Ethiopian Airlines - Государственная авиакомпания Эфиопии 3 1
Carlson Wagonlit Travel 4 1
American Airlines 90 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Air Dolomiti - Авиакомпания 2 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
Etihad Airways - авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов 8 1
Deutsche Lufthansa AG - Austrian Airlines - авиакомпания 20 1
Flight Centre Travel Group 3 1
American Express Global Business Travel - American Express Travel Classic 5 1
Deutsche Lufthansa AG - Brussels Airlines - SN Brussels Airlines - Sabena 8 1
Cendant 16 1
Continental Airlines 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 73 2
HoReCa - HotelTech - Hotel Management - Hospitality Management Solutions, HMS - Управление в индустрии гостеприимства - Система управления отелем - Гостиничное хозяйство - Решения для отельеров 33 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 483 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 614 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 376 1
Google Cloud Platform - GCP 383 2
Sabre Red Workspace - Sabre Red App Centre 15 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 1
Stafory - робот Вера 377 1
Сбер - Business Travel 13 1
Sabre Interact Interface 1 1
Sabre Next 1 1
Sabre NDC - Sabre New Distribution Capability - Sabre Beyond NDC 3 1
Sabre Digital Workspace 1 1
Sabre - SabreSonic PSS - SabreSonic Passenger Service System 2 1
Menke Shawn - Менке Шон 16 4
Перевалов Илья 10 1
Qualantone Mike - Квалантон Майк 1 1
Mendis Roshan - Мендис Рошан 4 1
Jones Wade - Джонс Уэйд 10 1
Taylor Alison - Тейлор Элисон 2 1
Ekert Kurt - Экерт Курт 2 1
Moore Dave - Мур Дейв 2 1
Selincourt Louis - Селинкорт Луис 1 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Новая Зеландия 737 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 214 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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