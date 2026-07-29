Индексная книга (каталог) CNews*
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Бухгалтерия БФО Бухгалтерская Финансовая Отчетность
СОБЫТИЯ
Публикаций - 214, упоминаний - 220
Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузовкин Алексей 155 5
|Горбатов Игорь 25 5
|Кутузов Александр 40 4
|Бадалов Азер 10 4
|Summer Ron - Зоммер Рон 41 4
|Гончарук Александр 92 3
|Селиванов Максим 28 3
|Кочарян Роберт 12 3
|Новицкий Евгений 32 3
|Юрченко Евгений 133 3
|Возняк Андрей 8 3
|Зубов Дмитрий 12 3
|Копьев Вячеслав 12 3
|Потехин Виктор 4 3
|Путин Владимир 3454 3
|Евтушенков Владимир 217 3
|Меламед Леонид 150 3
|Киселев Александр 115 2
|Федечкин Эдуард 58 2
|Асланян Сергей 104 2
|Васильева Екатерина 17 2
|Филимонов Сергей 46 2
|Черемин Сергей 17 2
|Подольский Виталий 16 2
|Лещенко Михаил 33 2
|Филиппова Надежда 11 2
|Сорокина Наталья 8 2
|Кобищанов Михаил 10 2
|Надененко Константин 4 2
|Цуканов Павел 2 2
|Мостовой Юрий 5 2
|Кобелев Игорь 5 2
|Mehrotra Rajiv - Мехротра Раджив 8 2
|Munnings Roger - Маннингс Роджер 6 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
|Попов Анатолий 154 2
|Дубовсков Андрей 89 2
|Шамолин Михаил 124 2
|Васильев Евгений 132 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.