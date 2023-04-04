Индексная книга CNews*
Бухгалтерия БФО Бухгалтерская Финансовая Отчетность
Публикаций - 182, упоминаний - 188
Бухгалтерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Голубцов Андрей 1 1
|Тараба Дмитрий 26 1
|Воронин Павел 65 1
|Сушкевич Антон 65 1
|Карпуничева Елена 6 1
|Smith Brad - Смит Брэд 87 1
|Иващенко Юрий 2 1
|Тихомиров Сергей 14 1
|Виленский Максим 3 1
|Черненко Андрей 67 1
|Козлов Игорь 44 1
|Тройнина Елена 2 1
|Вержановская Елена 1 1
|Вихрева Наталья 3 1
|Фурсова Ольга 1 1
|Антонова Наталья 2 1
|Будник Александр 5 1
|Шабанин Игорь 8 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 690 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 827 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 315 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7530 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2383 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1233454, в очереди разбора - 861794.
Создано именных указателей - 118410.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1233454, в очереди разбора - 861794.
Создано именных указателей - 118410.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.