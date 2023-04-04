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Индексная книга CNews*
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Бухгалтерия БФО Бухгалтерская Финансовая Отчетность



04.04.2023 Автохолдинг «Ключавто» перешел на российскую ИТ-систему Optimacros для формирования управленческой отчетности 1
27.02.2023 МТС перевела работу с данными на собственную платформу DataOps 1
28.12.2022 УК «Байкал» установила «Хомнет:XBRL» для автоматизированной сдачи отчетности в ЦБ 1
19.12.2022 В России появился цифровой профиль предпринимателя для упрощения доступа к мерам господдержки 1
26.07.2022 Neoflex и Visiology заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
11.04.2022 Как меняется BPM: от «замены экселя» до управления неструктурированными процессами 1
06.04.2022 «Микрон», надежда российской электроники под санкциями, получил прибыль впервые за 12 лет 1
14.03.2022 Как будут развиваться цифровые сервисы банков 1
25.11.2021 Рынок ЭДО: итоги 2021 года 1
23.08.2021 «Сёрчинформ FileAuditor» добавил разметку конфиденциальных документов в MS Office 1
25.05.2021 Фанерный завод «Муром» увеличил выпуск продукции и повысил рентабельность производства с помощью «1С:ERP» 1
30.04.2021 Специализированный депозитарий «Депо-Плаза» установил программы «Синтегро консалтинг» 1
05.03.2021 «Яндекс» представил прозрачные правила социальной рекламы и запускает программу грантов 1
03.03.2021 В «Серчинформ Fileauditor» реализована защита от несанкционированного доступа, изменений и утечек данных 1
28.12.2020 Schneider group защитила информационные активы от утечек с помощью Solar Dozor 1
28.10.2020 Group-IB будет бороться с финансовыми преступлениями 1
20.10.2020 «1С-Рарус» завершила автоматизацию иностранных офисов ГК SPLAT 1
27.07.2020 У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности 1
25.05.2020 МТС Банк запустил маркетплейс B2B-услуг 1
21.05.2020 Убытки «Ангстрема» перевалили за миллиард, выручка упала в 2 раза 1
19.05.2020 «Микрон» работает в убыток десятый год подряд 1
14.04.2020 Недовольный интегратор SAP потребовал 600 миллионов у убыточной «дочки» «Росатома» 1
06.04.2020 Maxpatrol SIEM научился выявлять атаки на MS SQL Server 1
23.03.2020 «Аэропорт Салехард» перешел на ведение учета в «1С:ERP» 1
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
14.01.2020 В «Контур.Фокусе» появилась поддержка проверки европейских предприятий 1
24.12.2019 «СКБ Контур» помог «Газпромбанк Автолизингу» наладить проверку контрагентов 2
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
27.11.2019 Выручка Danycom за 9 месяцев выросла на 30% 1
17.09.2019 ГК «Хомнет» оптимизировала подготовку отчетности XBRL в УК «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» 1
28.08.2019 Клиент-банк «Центр-инвеста» проверяет надежность контрагентов для своих клиентов 1
06.08.2019 ФТО внедрила «1С:ERP» для торговой сети «Бубль гум» 1
30.07.2019 Директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»: Контрольная среда должна быть максимально независимой от человека 1
04.06.2019 Группа «НРК – Р.О.С.Т.» внедрила решение «Фабрика XBRL» 2
16.04.2019 «Синтегро консалтинг» внедрила XBRL-отчетность в компании «Драга» 1
08.04.2019 Отчетность ИК «АК БАРС Финанс» для Банка России выполнена на решениях «Синтегро консалтинг» 1
19.03.2019 «Диасофт» внедрила Diasoft Insurance Finance в «Капитал Life» 1
08.10.2018 НПФ «Сафмар» завершил автоматизацию финансового учета и отчетности по XBRL и ОСБУ на программах «Синтегро консалтинг» 1
30.07.2018 Sabre сообщила о создании подразделение Travel Solutions 1
18.07.2018 ПО «Синтегро ОСБУ» и «Фабрика XBRL» автоматизирует финучет «Уралсиб Жизнь» 1

Публикаций - 182, упоминаний - 188

Бухгалтерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7172 14
1С-ИжТиСи 6481 14
Microsoft Corporation 23707 11
SAP SE 4963 10
Синтегс - Синтегро консалтинг 43 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9785 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10239 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2861 3
Google LLC 11094 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8160 3
АФК Система ПАО 1743 3
Twitter 2751 2
Telegram Group 1181 2
ZTE Corporation 728 2
SAS Institute 916 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7149 2
Apple Inc 11347 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4282 2
Yandex - Яндекс 5909 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 672 2
АйТи 1304 2
Diasoft - Диасофт 619 2
Айти Капитал Консалтинг - IT Capital 18 2
Хомнет Консалтинг 173 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 970 1
Navicon - Навикон 269 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 337 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 382 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 114 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 632 1
Dell EMC 4947 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 171 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 866 1
Sony 6491 1
Comindware - Колловэар 99 1
Citrix Systems 789 1
Intel Corporation 11732 1
InfoWatch - Инфовотч 945 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 163 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1234 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6033 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1893 2
eBay Inc 1603 2
РЖД - Российские железные дороги 1660 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2467 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 588 2
ГПБ - Газпромбанк 959 2
ТрастЮнион АйЭм 2 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 951 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 8 1
Драга 5 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 160 1
Синара Банк - СКБ-банк 142 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами 5 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 156 1
ВРК-1 - Вагонная ремонтная компания - 1 7 1
МКБ - Московский кредитный банк 449 1
АК Барс Финанс - Инвестиционная компания 2 1
Газпром нефть 518 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 371 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 853 1
Ак Барс Банк 251 1
Raiffeisen - Райффайзен Капитал УК 12 1
Согласие СК - Согласие-Вита 34 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 390 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3836 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10575 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4652 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9475 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3014 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2498 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1083 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1600 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1453 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2463 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2509 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 672 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 275 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54860 27
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80272 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5314 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40387 14
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 102 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25730 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11133 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3773 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5271 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26611 9
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 1990 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20695 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12916 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8517 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17804 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13549 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4416 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5902 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17789 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5658 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10207 5
Таксономия - Taxonomy 53 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4067 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15314 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 2063 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5475 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3553 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22428 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8293 4
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6714 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13730 3
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9401 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3647 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 1848 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 4877 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8592 3
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 74 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3602 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3065 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2434 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6712 15
Microsoft Office 3492 7
Синтегс - Фабрика XBRL 29 6
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 417 5
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 552 4
Синтегс ОСБУ 26 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 776 2
Google Analytics 96 2
Google Android 12810 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4241 2
Microsoft Windows 14636 2
Apple iOS 6967 2
1С:Управление Холдингом 122 2
Хомнет НФО 28 2
Хомнет XBRL 14 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 831 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 221 1
Microsoft Skype 1987 1
АйТи Капитал - XBRL для Бухгалтерии 1 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4825 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог 24 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 399 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 698 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1793 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 78 1
Microsoft Outlook 1301 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 444 1
Linux OS 8474 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1998 1
Calypso 23 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 201 1
1С:Бухгалтерия 862 1
Diasoft XBRL Engine 4 1
Diasoft Insurance Finance 4 1
Голубцов Андрей 1 1
Тараба Дмитрий 26 1
Воронин Павел 65 1
Сушкевич Антон 65 1
Карпуничева Елена 6 1
Smith Brad - Смит Брэд 87 1
Иващенко Юрий 2 1
Тихомиров Сергей 14 1
Виленский Максим 3 1
Черненко Андрей 67 1
Козлов Игорь 44 1
Тройнина Елена 2 1
Вержановская Елена 1 1
Вихрева Наталья 3 1
Фурсова Ольга 1 1
Антонова Наталья 2 1
Будник Александр 5 1
Шабанин Игорь 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50559 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40015 12
Россия - РФ - Российская федерация 125705 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17228 7
Казахстан - Республика 5044 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15360 6
Украина 7362 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13056 6
Швеция - Королевство 3546 5
Беларусь - Белоруссия 4473 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2405 2
Нидерланды 3333 2
Великобритания - Лондон 2379 2
Армения - Республика 1580 1
Ирландия - Республика 986 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1590 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1751 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6510 1
Япония 13023 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 692 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 943 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2371 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2694 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 991 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2653 1
Сингапур - Республика 1782 1
Ближний Восток 2684 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2576 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15453 1
Америка Латинская 1704 1
Финляндия - Финляндская Республика 3489 1
Европа 21478 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42948 72
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5304 35
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14361 22
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1491 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21149 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42779 13
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2252 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11061 8
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4638 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9497 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2773 5
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 620 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5151 4
ЕПС - Единый план счетов 145 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6586 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10156 4
Командировки - Системы управления командировками 1028 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1917 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4768 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4206 3
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 680 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2048 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4526 3
Энергетика - Energy - Energetically 4502 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 1985 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5528 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24781 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2646 2
Регистратор 1382 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5041 2
Бухгалтерия - ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 39 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5262 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10880 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4583 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3241 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3546 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4582 2
Финансовые показатели 2119 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1429 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 360 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 690 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 827 1
TAdviser - Центр выбора технологий 315 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7530 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2383 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 183 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1817 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11807 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1233454, в очереди разбора - 861794.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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