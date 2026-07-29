Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Бухгалтерия БФО Бухгалтерская Финансовая Отчетность

СОБЫТИЯ


29.07.2026 «Т-Банк»: мошенники начали покупать готовые компании для обмана предпринимателей 1
28.07.2026 Группа «Ренессанс Страхование» проводит расчеты по МСФО 17 в ПО «Синтегро консалтинг» 1
28.07.2026 CNews оценивает объем российского ИТ-рынка в 2025 г. в ₽ 3,55 трлн 1
20.07.2026 «Росатом» завершил импортозамещение блока финансовой отчетности «Корпоративного хранилища данных» 1
15.06.2026 60% сотрудников используют ИИ с собственных аккаунтов для работы 1
08.06.2026 Разработчики ГИС ЖКХ потратили 10 миллиардов и просят еще 1
26.05.2026 ПАО «Софтлайн» объявляет о решениях Совета директоров, включая рекомендацию о выплате дивидендов 1
20.05.2026 СК «Дело Жизни» установила «Калькулятор МСФО 17» от «Синтегро консалтинг» 1
14.05.2026 GreenData разработала решение для интеллектуальной обработки документов 1
13.02.2026 Компания Summit Group стала резидентом «Сколково» 1
07.11.2025 «НПФ Т-Пенсия» с начала деятельности автоматизировал учет в программах «Синтегро консалтинг» 1
30.10.2025 «Информзащита»: в 80% кибератак злоумышленники похищают корпоративные данные 1
29.10.2025 БК «Ингосстрах-Инвестиции» построила информационную учетную систему вместе с ГК «Хомнет» 1
17.09.2025 Группа компаний «Академсити» на 70% ускорила получение отчетности 1
09.09.2025 Поставщик ИИ-решений для российских госорганов сменил гендиректора, отработав три года в убыток 1
04.09.2025 ИТ-«внучка» «Ростелекома» хочет провести IPO до конца 2025 года 1
21.08.2025 Автомобильный завод «ПСМА Рус» перешел с SAP на «1С:Корпорацию» 1
17.07.2025 Как цифровые сервисы помогают сдавать финотчетность в 2025 г. 1
11.06.2025 Россиян лишили любимейшего магазина электроники. Закрыты и опечатаны товары на 100 миллионов 1
18.04.2025 Эльвира Набиуллина предложила обязать маркетплейсы перейти на российское ПО 1
21.03.2025 «Диасофт» поддержал новое положение Банка России 843-П и таксономию версии 6.3 1
17.03.2025 Национальный НПФ сократил время загрузки и валидации форм 0420257 и 0420258 до 40 минут с помощью «Фабрики XBRL» 1
19.09.2024 Группа «Самолет» построила аналитическую платформу для работы с данными на базе концепции LakeHouse 1
13.09.2024 Компании смогут экономить ресурсы с помощью цифровой подачи документов с ВТБ 1
28.08.2024 «Софтлайн» пошел войной на «дочку» Минобороны. Гигантская компания с выручкой в десятки миллиардов под угрозой банкротства 1
28.08.2024 Ваша DCAP не справляется: что требовать у вендора системы файлового аудита 1
15.05.2024 Разработчик ВКС IVA Technologies показал резкий взлет выручки, прибыли и колоссальную дебиторскую задолженность 1
14.03.2024 МТТ переходит на платформу МТС DataOps Platform для управления данными 1
07.03.2024 В «Контур.Фокусе» появились сведения о финансах малого и среднего бизнеса 1
14.02.2024 «Диасофт» поддержал новую версию таксономии XBRL и указание № 6532-У Банка России 1
14.02.2024 Ozon объявляет предварительные операционные результаты за 2023 год: оборот превысил 1,7 трлн рублей, скорректированная EBITDA положительная 1
13.10.2023 «1С-Рарус» перевел Самарский металлургический завод на комплекс «1С:Корпорация» 1
27.09.2023 ИТ-директор «Торговая сеть Технониколь» в интервью CNews: Бессмысленно ждать возвращения SAP и Microsoft, когда есть уникальная возможность «слезть с иглы» 1
09.08.2023 Чтобы эффективно тратить бюджетные деньги, власти создадут ИТ-систему ценой в полтора миллиарда 1
28.07.2023 «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг Корп» расширяет возможности работы для профессиональных участников рынка ценных бумаг 1
13.06.2023 Qiwi вернут на Nasdaq в обмен на уход из России 1
04.04.2023 Автохолдинг «Ключавто» перешел на российскую ИТ-систему Optimacros для формирования управленческой отчетности 1
27.02.2023 МТС перевела работу с данными на собственную платформу DataOps 1
28.12.2022 УК «Байкал» установила «Хомнет:XBRL» для автоматизированной сдачи отчетности в ЦБ 1
19.12.2022 В России появился цифровой профиль предпринимателя для упрощения доступа к мерам господдержки 1

Публикаций - 214, упоминаний - 220

Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:

9594 29
Microsoft Corporation 25774 20
SAP SE 5601 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Синтегс - Синтегро консалтинг 61 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 9
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 8
Ростелеком 10948 8
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 7
Oracle Corporation 7074 7
Yandex - Яндекс 9215 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
Вест Концепт - West Concept 61 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
Diasoft - Диасофт 1144 5
БИС - Банковские информационные системы 104 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 4
Армада - Союзинформ 34 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Apple Inc 13154 4
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 4
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 4
Галактика - Корпорация 1545 4
1С-Рарус 982 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 3
Google LLC 12687 3
Компас 20 3
PM Expert - ПМ Эксперт 119 3
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 122 3
МегаФон 10742 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 3
SAS Institute 1082 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
Альфа-Банк 1979 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 5
РСМ Русь - РСМ Топ-Аудит 9 5
Почта России ПАО 2370 4
Газпром ПАО 1493 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 4
EY - Эрнст энд Янг 81 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Visa International 1993 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 2
State Street Global Advisors 36 2
Ингосстрах Инвестиции 22 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
eBay Inc 1640 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 33
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 10
Федеральное казначейство России 1949 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
Государственный совет КНДР - Корейская народная армия - Вооруженные силы КНДР 3 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Минобороны РФ - ГУОВ - Главное управление обустройства войск 4 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 62
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 50
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 25
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 19
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 132 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 18
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 15
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 10
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 10
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 9
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 9
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 8
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 8
Таксономия - Taxonomy 84 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 15
Microsoft Office 4170 15
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 10
Синтегс - Фабрика XBRL 40 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 8
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 8
Microsoft Dynamics 1197 8
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 6
1С:ERP Управление предприятием 841 6
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 6
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows 16882 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 5
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 5
Синтегс - ОСБУ 27 5
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 4
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 4
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 3
Хомнет НФО 36 3
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 3
Google Android 15243 3
Apple iOS 8583 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
1С:Корпорация 57 2
1С:Консолидация 54 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
БИС БИСквит ИБС 13 2
1С:Свод отчетов 19 2
Кузовкин Алексей 155 5
Горбатов Игорь 25 5
Кутузов Александр 40 4
Бадалов Азер 10 4
Summer Ron - Зоммер Рон 41 4
Гончарук Александр 92 3
Селиванов Максим 28 3
Кочарян Роберт 12 3
Новицкий Евгений 32 3
Юрченко Евгений 133 3
Возняк Андрей 8 3
Зубов Дмитрий 12 3
Копьев Вячеслав 12 3
Потехин Виктор 4 3
Путин Владимир 3454 3
Евтушенков Владимир 217 3
Меламед Леонид 150 3
Киселев Александр 115 2
Федечкин Эдуард 58 2
Асланян Сергей 104 2
Васильева Екатерина 17 2
Филимонов Сергей 46 2
Черемин Сергей 17 2
Подольский Виталий 16 2
Лещенко Михаил 33 2
Филиппова Надежда 11 2
Сорокина Наталья 8 2
Кобищанов Михаил 10 2
Надененко Константин 4 2
Цуканов Павел 2 2
Мостовой Юрий 5 2
Кобелев Игорь 5 2
Mehrotra Rajiv - Мехротра Раджив 8 2
Munnings Roger - Маннингс Роджер 6 2
Шадаев Максут 1210 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Попов Анатолий 154 2
Дубовсков Андрей 89 2
Шамолин Михаил 124 2
Васильев Евгений 132 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 118
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 20
Европа 24962 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 9
Казахстан - Республика 6047 8
Украина 7928 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Швеция - Королевство 3781 6
Германия - Федеративная Республика 13220 6
Испания - Королевство 3839 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Франция - Французская Республика 8176 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Польша - Республика 2030 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Южная Корея - Республика 7051 3
Армения - Республика 2449 3
Европа Восточная 3138 3
Канада 5081 3
Африка - Африканский регион 3640 3
Россия - СФО - Новосибирск 4875 3
Россия - Бородино 45 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 2
Япония 13807 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Дания - Королевство 1336 2
Индия - Bharat 5869 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 2
Бельгия - Королевство 1191 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 118
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 72
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 38
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 37
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 37
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 33
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 28
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 24
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 23
Аудит - аудиторский услуги 1265 19
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 17
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 15
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 15
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 13
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 13
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 11
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 218 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 11
ЕПС - Единый план счетов 194 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 8
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 8
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 7
Английский язык 7030 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
Ведомости 1466 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
Фонтанка 39 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
News Corp - News Corporation 221 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
Newsday 47 1
Information Age 2 1
WikiLeaks 120 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
IDC - International Data Corporation 4975 3
Gartner - Гартнер 3658 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
S&P 500 565 2
Internet Stock Report 994 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
TAdviser Profit 50 3 2
Forrester Research 834 2
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 9 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
comScore 379 1
Deloitte Technology Fast 16 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
Fortune Global 500 295 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 11 1
СКБ Контур - АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Metro Expo 6 2
CNews Баттл 69 1
SAP Quality Awards 7 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
1С:Проект года 28 1
РусКрипто 26 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Black Hat - Конференция 120 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Oracle OpenWorld 65 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще