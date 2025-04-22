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Минобороны РФ ГУОВ Главное управление обустройства войск



22.04.2025 Старейшего российского производителя электроники «раскулачивают» на миллиарды по требованию военных 3
28.08.2024 «Софтлайн» пошел войной на «дочку» Минобороны. Гигантская компания с выручкой в десятки миллиардов под угрозой банкротства 4
15.04.2015 ЕЭТП выступила соорганизатором проектной сессии по управлению закупками 1

Публикаций - 3, упоминаний - 8

Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Softline Holding - Noventiq 64 1
Инфострой - Infostroy 9 1
Microsoft Corporation 24791 1
Softline - Софтлайн 2933 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 119 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 142 1
РМК - Русская медная компания - РМК-Диджитал - RCC Digital 10 1
Росспиртпром 3 1
Газпром ПАО 1359 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 932 1
Почта России ПАО 2147 1
Альфа-Банк 1790 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 40 1
ПСБ - Промсвязьбанк 868 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 252 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 177 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 15 2
Судебная власть - Judicial power 2331 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 999 1
Ведомости 1061 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11290 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355119, в очереди разбора - 759030.
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