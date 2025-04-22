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Минобороны РФ ГУОВ Главное управление обустройства войск
Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline Holding - Noventiq 64 1
|Инфострой - Infostroy 9 1
|Microsoft Corporation 24791 1
|Softline - Софтлайн 2933 1
|Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 119 1
|Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 142 1
|Microsoft Windows 15842 1
|Microsoft SQL Server - MS SQL 1675 1
|Microsoft Exchange 1754 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147646 3
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1597 1
|Беларусь - Белоруссия 5791 1
|Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
|Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 772 1
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