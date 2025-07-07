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Ростех КРЭТ Электроавтоматика имени П.А. Ефимова ОКБ
УПОМИНАНИЯ
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Моторин Максим 4 1
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