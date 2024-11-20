На российских заводах проведут тотальный переучет станков. Пишется новая стратегия развития 3D-технологий

Минпромторг актуализирует стратегию развития 3D-технологий и станкостроения в России после санкций. Будет также проведена инвентаризация оборудования на отечественных предприятиях и оценена возможность их дальнейшего использования.

Учет станков

Минпромторг заказал инвентаризацию оборудования на предприятиях и планирует актуализировать развитие станкоинструментальной промышленности. Для этого министерство опубликовало два тендера в октябре на общую сумму 24 млн руб.

В рамках работ будет оценено состояние и возможность дальнейшего использования оборудования на российских заводах. Также актуализируют стратегию развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 г. и стратегию развития аддитивных технологий (технологии 3D-печати) на период до 2030 г. с учетом изменения текущего состояния развития этих отраслей.

Будут проанализированы: рынок внутреннего потребления и производства станкоинструментальной продукции, особенности развития и господдержки станкостроения в зарубежных странах. И после будут скорректированы приоритеты, цели и задачи стратегий и представлены проекты новой редакции стратегий.

По всей видимости, необходимость актуализировать стратегии возникла из-за введения санкций в отношении нашей страны. Т.к. стратегия развития станкоинструментальной промышленности была утверждена еще до известных событий в ноябре 2020 г.

Микроэлектроника и станки

Станкостроительная и инструментальная промышленность — отрасли машиностроения, создающие для всех отраслей промышленности станки, автоматические и полуавтоматические линии, комплексно-автоматического производства для изготовления машин, оборудования и др. К этому относятся и станки для производства микроэлектронного оборудования.

Aasml Минпромторг обновит стратегию развития станкостроения и аддитивных технологий

По словам собеседников CNews среди производителей микроэлектроники, долгое время страна «сидела» на иностранных технологиях и инструментах. А советская база была утеряна. «При этом большинство предприятий работают на оборудовании, которому от 30-40 лет», — отметил собеседник.

Однако станки с середины 2000-х поэтапно модернизируется. «То есть механика, главные и второстепенные двигатели и механизмы сохраняются, а электроавтоматика и привода меняются на новые», — говорит собеседник CNews.

Сейчас стране нужно не только оборудование для производства самих чипов, но и оборудование для производства таких установок.

Состояние отрасли

По словам зампредседателя Правительства Дмитрий Чернышенко, в России будут «возрождать станкостроение» и готовить специалистов для инновационных отраслей промышленности. До 2030 г. планируется подготовить 30 тыс. специалистов, а на проведение научных исследований для создания высокоэффективных производств направить 17 млрд руб.

Планировалось, что рост производства станкоинструментальной продукции к 2035 г. достигнет 79,5 млрд руб. А доля отечественной микроэлектронной продукции на внутреннем рынке к 2030 г. должна составить 70%.

Однако санкции закрывают возможность линейного развития станкостроения на базе приобретения критических комплектующих за рубежом, отмечал ректор ФГБОУ ВО МГТУ «Станкин» Владимир Серебренный в ходе виртуального круглого стола, посвященного отрасли (состоялся в 2022 г.).

Существуют прямые ограничения на поставку в Россию станкостроительной продукции (оборудование и компоненты, включая металлорежущие станки, как правило токарные, фрезерные, шлифовальные, точность позиционирования которых менее 2–3 мкм, а также 5-ти и более осевые станки). Также сегодня существует полный запрет на поставку в Российскую Федерацию любых видов станкостроительной продукции со стороны США, ЕС и других стран, присоединившихся к санкциям.

«Текущее состояние научно­технологической и производственной инфраструктуры отрасли не позволяет кратно нарастить объемы производства технологического оборудования и обеспечить освоение новой продукции», — отмечал Серебренный. Помимо этого, текущий уровень привлекательности предприятий станкостроения недостаточен для кадрового обеспечения форсированного роста станкоинструментальной отрасли.

Также из-за санкций возрастает объем производства компонентов и узлов, которые нужно производить в России. В отдельных случаях это может привести к необходимости создания дополнительных производственных мощностей. Отмечено ректором и то, что более 50% предприятий находится в зависимости от иностранного ПО.

В текущем бюджете на поддержку отрасли предусмотрено более 300 млрд руб. до 2030 г.

В стране существует несколько десятков предприятий, которые выпускают станки и оборудование. Большая часть из них функционирует за счет заключения государственных контрактов в рамках обслуживания оборонно-промышленного комплекса.

Российские производители уступают ведущим зарубежным производителям, в том числе по причинам отсутствия новых производственных технологий, дефицита высококвалифицированных кадров, отсутствия отдельных видов компетенций и ресурсов. Для повышения конкурентоспособности и восстановления утраченных позиций российской станкоинструментальной промышленности на внутреннем рынке, а также для формирования и наращивания экспортного потенциала и была разработана стратегия ее развития.