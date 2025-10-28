Разделы

ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon

 

“Мы требуем мира!» За мир и дружбу народов. Корецкий В., 1950 год. “Мы требуем мира!» За мир и дружбу народов. Корецкий В., 1950 год.
«На страже мира!», 1948 Худ. В. Корецкий «На страже мира!», 1948 Худ. В. Корецкий
«Утро в казарме» 1926 г. Хныгин Лазарь Алексеевич (1882-1969) «Утро в казарме» 1926 г. Хныгин Лазарь Алексеевич (1882-1969)
На страже мира, Родины моей! После окончания Великой Отечественной войны начала происходить реорганизация Советской Армии, что также связано с началом холодной войны. Стало появляться всё больше высших военных училищ, которые готовили высококвалифицированных специалистов (к 1961 - 59%, в сравнении с 1945 г. - 19.4.%). М. Соловьёв, 1955г. На страже мира, Родины моей! После окончания Великой Отечественной войны начала происходить реорганизация Советской Армии, что также связано с началом холодной войны. Стало появляться всё больше высших военных училищ, которые готовили высококвалифицированных специалистов (к 1961 - 59%, в сравнении с 1945 г. - 19.4.%). М. Соловьёв, 1955г.
"На страже мира", 1961 год. Евстигнеев Иван Васильевич. "На страже мира", 1961 год. Евстигнеев Иван Васильевич.
«Учись защищать Родину» Плакат СССР об усилении допризывной воинской подготовки. Маризе-Краснокутскся М., 1947 год. «Учись защищать Родину» Плакат СССР об усилении допризывной воинской подготовки. Маризе-Краснокутскся М., 1947 год.
Быть начеку, против нас возможна война! (Неизвестный художник) 1983 год Быть начеку, против нас возможна война! (Неизвестный художник) 1983 год
«Миру-мир!» Художник Вениамин Брискин, 1952 г. «Миру-мир!» Художник Вениамин Брискин, 1952 г.
«За мир надо бороться!» Советский политический плакат за мир во всем мире. Сурьянинов Р. В., 1985 год. «За мир надо бороться!» Советский политический плакат за мир во всем мире. Сурьянинов Р. В., 1985 год.
«Нам нужен мир», 1973 Худ. М. Громыко «Нам нужен мир», 1973 Худ. М. Громыко
«Мир детям!» Антивоенный плакат о предстоящем будущем советских детей. Владимиров К. В., 1955 год. «Мир детям!» Антивоенный плакат о предстоящем будущем советских детей. Владимиров К. В., 1955 год.
Плакат Не надо войны! Художник Виктор Иванов. СССР, 1962 год. Плакат Не надо войны! Художник Виктор Иванов. СССР, 1962 год.
Решетников Б.А., 1966 г. Решетников Б.А., 1966 г.
"Я хочу, чтоб сын не знал войны!" СССР, 1958 г. Н. В. Вигилянская, Ф. Г. Качелаев "Я хочу, чтоб сын не знал войны!" СССР, 1958 г. Н. В. Вигилянская, Ф. Г. Качелаев
«Мира тебе, будущее планеты Земля! В XXI век — без войн и оружия!» Антивоенный плакат СССР - Борись за Мир! Аввакумов М. Н., Волкова О. А., 1986 год. «Мира тебе, будущее планеты Земля! В XXI век — без войн и оружия!» Антивоенный плакат СССР - Борись за Мир! Аввакумов М. Н., Волкова О. А., 1986 год.
«Земля только для жизни!» Антивоенный плакат СССР - Борись за Мир! Николаев Ю., год не определен. «Земля только для жизни!» Антивоенный плакат СССР - Борись за Мир! Николаев Ю., год не определен.
«Матери мира, боритесь за мир!» Советский агитационный плакат. Терещенко Н., 1958 год. «Матери мира, боритесь за мир!» Советский агитационный плакат. Терещенко Н., 1958 год.
«Матери всего мира! Будьте в авангарде в борьбе за мир! Боритесь с поджигателями новой войны!» Советский плакат о возможностях женщин в деле борьбы с врагом. Крутков И., 1950 год. «Матери всего мира! Будьте в авангарде в борьбе за мир! Боритесь с поджигателями новой войны!» Советский плакат о возможностях женщин в деле борьбы с врагом. Крутков И., 1950 год.
«Ни океаны, ни Памир, Нас не разъединят. Мы вместе боремся за мир, За звонкий смех ребят.» Советский агитационный плакат. Кочелаев Ф., Вигулянская Н., 1956 год. «Ни океаны, ни Памир, Нас не разъединят. Мы вместе боремся за мир, За звонкий смех ребят.» Советский агитационный плакат. Кочелаев Ф., Вигулянская Н., 1956 год.
«Всеобщее полное разоружение — это мир!» Советский антивоенный плакат за мир во всем мире. Викторов В. П., 1963 год. «Всеобщее полное разоружение — это мир!» Советский антивоенный плакат за мир во всем мире. Викторов В. П., 1963 год.
«НЕОТДЕЛИМОЕ» Coвeтcкий антивоенный плакат, 1980-e «НЕОТДЕЛИМОЕ» Coвeтcкий антивоенный плакат, 1980-e
Весь мир против войны! Советский плакат, созданный в период холодной войны. Изображены руки всех человеческих рас и национальностей, вместе крепко держащие символ Всемирного конгресса миролюбивых сил, который прошел в Москве в 1973 году. Ниже изображен перечеркнутый ядерный "гриб" и разрушенные, опустошенные города. Плакат призывает народы объединиться ради мира на Земле и полностью разоружиться. Автор неизвестен, 1974г. Весь мир против войны! Советский плакат, созданный в период холодной войны. Изображены руки всех человеческих рас и национальностей, вместе крепко держащие символ Всемирного конгресса миролюбивых сил, который прошел в Москве в 1973 году. Ниже изображен перечеркнутый ядерный "гриб" и разрушенные, опустошенные города. Плакат призывает народы объединиться ради мира на Земле и полностью разоружиться. Автор неизвестен, 1974г.
Когда борцы за мир сильны, тогда бессилен бог войны Серия советских графических листов была выпущена в период, когда начался завершающий период холодной войны и ядерного противостояния между сверхдержавами. Военная доктрина 1987 г., сформулированная странами Варшавского договора предусматривала сокращение вооружения в одностороннем порядке до "разумной достаточности". В. Желобинский, 1987г. Когда борцы за мир сильны, тогда бессилен бог войны Серия советских графических листов была выпущена в период, когда начался завершающий период холодной войны и ядерного противостояния между сверхдержавами. Военная доктрина 1987 г., сформулированная странами Варшавского договора предусматривала сокращение вооружения в одностороннем порядке до "разумной достаточности". В. Желобинский, 1987г.
«Нет!», 1985 Худ. Ю. Деев «Нет!», 1985 Худ. Ю. Деев
Антивоенные плакаты СССР 70-80 гг. Антивоенные плакаты СССР 70-80 гг.
«МЫ ВНОВЬ И ВНОВЬ О МИРЕ ДЕРЖИМ РЕЧЬ, ЧТОБ ЗЕМЛЮ ОТ ПОЖАРА УБЕРЕЧЬ!» «МЫ ВНОВЬ И ВНОВЬ О МИРЕ ДЕРЖИМ РЕЧЬ, ЧТОБ ЗЕМЛЮ ОТ ПОЖАРА УБЕРЕЧЬ!»
Быть начеку! (М. Абрамов) 1962 год Быть начеку! (М. Абрамов) 1962 год
«МЫ НА МИРНЫЙ РАЗГОВОР ПРИГЛАШАЕМ НАЦИИ, НО СУМЕЕМ ДАТЬ ОТПОР ВСЯКОЙ ПРОВОКАЦИИ!» В. Брискин, 1954 год. «МЫ НА МИРНЫЙ РАЗГОВОР ПРИГЛАШАЕМ НАЦИИ, НО СУМЕЕМ ДАТЬ ОТПОР ВСЯКОЙ ПРОВОКАЦИИ!» В. Брискин, 1954 год.
«МЫ ВРАГА ВСТРЕЧАЕМ ПРОСТО: ИЗ ПОСЛУЖНОГО СПИСКА СОВЕТСКОЙ АРМИИ!» «МЫ ВРАГА ВСТРЕЧАЕМ ПРОСТО: ИЗ ПОСЛУЖНОГО СПИСКА СОВЕТСКОЙ АРМИИ!»
ЗА МИР - без оружия, без армий, без войн! (Л. Голованов) 1963 год ЗА МИР - без оружия, без армий, без войн! (Л. Голованов) 1963 год
«МИР - ВОЛЯ МИЛЛИОНОВ!» Б. Зеленский, 1953 год. «МИР - ВОЛЯ МИЛЛИОНОВ!» Б. Зеленский, 1953 год.
«ПЕРЕКУЕМ ОРУЖИЕ ВОЙНЫ НА ОРУДИЯ ТРУДА!» «ПЕРЕКУЕМ ОРУЖИЕ ВОЙНЫ НА ОРУДИЯ ТРУДА!»
Вилен Каракашев Миру - мир. 1965 Вилен Каракашев Миру - мир. 1965
«МИРНОЕ НЕБО - ТЕБЕ, НАМ, ВСЕМ!» Л. Тарасова «МИРНОЕ НЕБО - ТЕБЕ, НАМ, ВСЕМ!» Л. Тарасова
«ПУСТЬ ПОБЕДИТ МИР!» А. Меркушев, 1980 год. «ПУСТЬ ПОБЕДИТ МИР!» А. Меркушев, 1980 год.
Антивоенные плакаты СССР 70-80 гг. Антивоенные плакаты СССР 70-80 гг.
Антивоенные плакаты СССР 70-80 гг. Антивоенные плакаты СССР 70-80 гг.
Антивоенные плакаты СССР 70-80 гг. Антивоенные плакаты СССР 70-80 гг.
Антивоенные плакаты СССР 70-80 гг. Антивоенные плакаты СССР 70-80 гг.

СОБЫТИЯ


28.10.2025 Прошел испытания комплекс борьбы с БПЛА на базе «Калашникова» с ИИ

ом деле Современные ИИ-технологии играют ключевую роль в развитии оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Они способствуют созданию новых видов вооружений, автоматизации военных процессов и пов
23.10.2025 Взломана база данных поставщиков БПЛА в украинскую армию, военную разведку и госбезопасность

вание национальных электронных информационных ресурсов, цифровизацию органов государственной власти. Unsplash - Ricardo Gomez Angel Хакеры Killnet взломали базу данных продавцов дронов для украинских военных Согласно полученным данным, в 2024 г. оборот ИТ-платформы составил почти $1,956 млрд (это примерно 160 млрд руб.). В число заказчиков площадки входят Служба безопасности Украины (СБУ) и
20.10.2025 Великобритания заявила о взломе восьми своих военных баз «русскими хакерами»

Атака хакеров на британских военных Хакеры якобы связанные с Россией, взломали в сентябре 2025 г. внутренние ИТ-системы в
15.10.2025 Спутники связи передают груды военных и полицейских данных в открытом виде. Перехватить их можно с помощью обычной «тарелки»

бной информацией в сотовой сети. Узнав о проблеме, T-Mobile оперативно запустил шифрование трафика, отмечает The Register. Ученые в ходе исследования сумели получить доступ к незашифрованному трафику военных систем, включая подробные данные отслеживания судов, находящихся в прибрежной зоне (вероятно, находятся в распоряжении Береговой охраны США, вида вооруженных сил, не входящего в структу
25.09.2025 ИT, медицина и военная служба лидируют в рейтинге престижных профессий

Где большие деньги — там криминал». Мужчины значительно чаще женщин называют престижными профессии военных (12% против 4% соответственно), ИТР и рабочих (по 8 и 4%). Женщины, в свою очередь, ч
27.08.2025 «Калашников» начал производство боевых БПЛА «Архангел»

отрасли «Калашников» предоставил свои мощности предприятию народного военно-промышленный комплекса (ВПК) «Архангел» для производства беспилотников, передает Telegram-канал концерна. Беспилотные
12.08.2025 Начальника научного центра Минобороны России судят по обвинению во многомиллионных взятках

обороны России сообщил также о партнерстве военного ведомства с гражданскими вузами для подготовки армейских ИТ-специалистов по востребованным современным направлениям, включая ИТ-сферу и иску
05.08.2025 Бывший начальник радиотехнической службы ВМФ сел на девять лет за взятки

России Олег Лопатиев приговорен к девяти годам заключения с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за взятки (ч. 6 ст. 290 УК России), пишет «Интерфакс» со ссылкой на информацию Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России. «Лопатиев признан виновным в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа»,
18.07.2025 В Америке созданы БПЛА-камикадзе, неотличимые от российских «Гераней»

многодоменных систем. Многодоменные операции армии США — форма ведения военных действий при которой вооруженные силы одновременно и скоординировано действуют во всех доступных сферах (доменах):
16.07.2025 Google, OpenAI, Anthropic и xAI заключили контракты на сотни миллионов на разработку ИИ для армии США

, заняв лидирующие позиции в этой области», — пообещал Хили. По информации The Guardian, британские вооруженные силы уже испытывают технологии на основе ИИ в таких странах, как Эстония, где ИИ-
15.07.2025 В России создадут ГИС контроля за оружием

Единая система учета В России создадут федеральную информационную платформу, в которую будет вноситься полный жизненный цикл оружия от производства или ввоза до списания. Инициативу Минпромторга одобрила Правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Ведомости». Все служебное и гражданское оруж
08.07.2025 Бывшего главного военного связиста России осудили на 17 лет

главы Генштаба и начальника Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщило агентство ТАСС. Суд также приговорил военного к выплате штрафа в размере 24 млн руб. и лишил его воинских званий и наград. Арсланова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 59 УК РФ) и получение взятки

30.06.2025 Оружие, напечатанное на 3D-принтере, массово распространяется через Facebook* и Instagram**

Огнестрельное оружие FGC-9 MKII Stingray, напечатанное на 3D-принтере По информации BBC, тревогу у военных экспертов вызывает то, что напечатанное на 3D-принтере оружие необязательно покупать

24.06.2025 От производителей «военных» чипов требуют раскрывать информацию при госзакупках. Это отправляет их прямо под санкции

» при проведении госзакупок для продукции из категории «вооружение, военная и специальная техника» (ВВСТ), а также электронных компонентов «двойного назначения», внесенных в перечень ЭКБ, разре
04.06.2025 Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google

путниковых услуг. В частности, коммерческие спутники связи использовались для усиления возможностей военных орбитальных группировок. Предполагалось, что гражданские телекоммуникационные спутник
28.05.2025 В армию США поступили нано-БПЛА длиной 17 см и весом 33 грамма. Они летают без GPS и видят в кромешной тьме

Тестирование дронов для разведки Армия США проводит испытания новых нанодронов, пишет Interesting Engineering. Вооруженные сил
20.05.2025 «Стан» импортозаместил фрезерный обрабатывающий центр для авиастроения и ОПК

ий центр модели 2000VH для предприятий авиа-, двигателестроения и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Серийный выпуск станка налажен на мощностях НПО «Станкостроение» в Стерлитамаке. Об это
15.05.2025 В Башкирии улучшили связь на родине военных поэтов

ей железнодорожной станции в Буздяке. Здесь работают средняя школа и сельский клуб, а также установлен памятник в честь победы в Великой Отечественной войне. Новокутово известно как родина сразу двух военных поэтов Гамира Давлетшина и Хариса Малиха. «В фокусе внимания «МегаФона» находятся не только города, но и сельские территории. В этом году мы уже расширили сеть в 28 малых населенных пун
06.05.2025 Создан планшет, который нельзя взломать и отследить. Продавать его будут не всем

пания Samsung создала планшетный компьютер Galaxy Tab Active5 Tactical Edition, предназначенный для военных. Его ключевые отличия от обычных планшетов заключаются в повышенной защищенности, как
24.04.2025 Российских военных атакует шпионский вирус, встроенный в навигационное приложение для Android

Скрытая ИТ-атака Новый шпионский троянец угрожает безопасности российских военных, об этом CNews сообщили представители компании «Доктор веб». По данным «Доктор Веб»,

22.04.2025 Старейшего российского производителя электроники «раскулачивают» на миллионы по требованию военных

сайте компании указано: «НПО «Импульс» более 50 лет специализируется на разработке, опытном производстве и сопровождении специальных территориально распределенных информационно-управляющих систем для Вооруженных сил страны. Наши задачи: разработка проекта, проектирование модулей и блоков, разработка ПО, проектирование приборов, полный цикл испытаний, изготовление опытных образцов, гарантийн
18.04.2025 Арестован глава НИИ Минобороны, занимающегося разработкой и аттестацией ПО

астично и заявил, что деньги тратил на текущую деятельность института. Протасов, доктор и профессор военных наук, автор более 130 научных работ, руководит ЦНИИ с февраля 2008 г. До этого он око
16.04.2025 Positive Technologies: APT-группировка Cloud Atlas атакует российские предприятия ОПК

в отношении пользователей продуктов Positive Technologies, а также проинформировать российские организации о надвигающейся киберугрозе. На этот раз под прицелом злоумышленников оказались предприятия оборонно-промышленного комплекса России. В конце прошлого и начале текущего года группа киберразведки TI-департамента Positive Technologies (PT ESC TI) обнаружила вредоносные документы Microsof
11.03.2025 Государство заказало оцифровку тысяч документов по делу декабристов и по расследованию фашистских злодеяний

ского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Российского государственного военного архива (РГВА) и Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ).

28.02.2025 Из-за глупой ошибки военного ИТ-специалист увидел то, что нельзя, и получил доступ к секретной информации

рию бывшего ИТ-специалиста по имени Том (Tom), который без своего на то согласия получил такой доступ. В начале 1980-х годов Том начинал свою карьеру в качестве специалиста по технической поддержке в военно-воздушных силах (издание не указывает страну принадлежности ВВС). Он трудился в первой эскадрилье ВВС, которая в тот период получила на вооружение персональные компьютеры. По словам Тома
05.02.2025 Google разрешила самой себе использовать ИИ для создания оружия. Ради демократии компания готова на все

, — сказано в их сообщении. Kai Wenzel/Unsplash Google изменила свое отношение к использованию ИИ в военных технологиях «Разделяющие эти ценности страны» уже, по-видимому, используют ИИ-разрабо
31.01.2025 Арестован военпред Минобороны, который требовал взятку у производителя приборов, измеряющих радиацию

оенное ведомство заключило более 10 госконтрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) ОАО «Пятигорский завод «Импульс» на общую сумму свыше 500 млн руб. Исполнители должны бы
08.01.2025 В российскую армию поступили роботы для разминирования «Уран-6»

чения, такие как серия маневров «Центр». В этих мероприятиях участвуют как российские войска, так и вооруженные силы стран-союзников, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности
28.12.2024 Ветераны боевых действий могут получить электронное удостоверение — «СберКарту» ветерана

Ветераны боевых действий могут оформить и получить в отделениях Сбербанка электронное удостоверение ветерана боевых действий — «СберКарту» ветерана. Для этого потребуется только паспорт, бумажное
25.12.2024 F.A.C.C.T. предупреждает о новой волне мошенничества с фейковой продажей документов

m-каналах и чатах количество предложений о продаже водительских удостоверений увеличилось в 2 раза, военных билетов — в 6 раз. Средняя сумма похищенного у желающих приобрести водительские права
31.10.2024 «МегаФон»: батуты, веревочный мост или военная техника - где гуляют жители столицы Кузбасса?

совой трафик также вырос на 18% по сравнению аналогичным периодом 2023 г. Посетители проговорили по телефону с мая по сентябрь 2024 г. количество минут равное 26 годам. Парк включает в себя множество военных экспонатов: танки, пушки и самолеты, стилизованные окопы и блиндажи. В парке можно подышать свежим воздухом, прогуливаясь по аллеям, посидеть в тишине на лавочке или покормить уток. Так
03.10.2024 Армия США применила искусственный интеллект для выявления плохих новобранцев

росто найти ключевые фрагменты информации и тенденции в этих данных. США сократят численность армии Армия США из-за трудностей с набором персонала ждет сокращение на 24 тыс. человек в рамках ре
13.08.2024 Хакеры КНДР добыли секретные данные о танках и самолетах Южной Кореи

Министерстве национальной обороны Республики Кореи. Утечка данных в военно-промышленном комплексе (ОПК) Южной Кореи может привести к серьезным последствиям для обороноспособности страны, поско
08.08.2024 Власти закупили на 3 миллиарда электронных компонентов для оборонки

ектронных компонентов, в частности микросхем для навигационной системы, полупроводникового импульса лазера, фотодиодов и др., выяснил «Коммерсант». Основанием в технических заданиях указано «развитие оборонно-промышленного комплекса России». Конкретную область применения компонентов определяет заказчик, уточнили изданию в министерстве. Уже осуществлена закупка на сумму более трех млрд руб.,
25.07.2024 Positive Technologies: киберпреступники атакуют госсектор, телекоммуникации и ВПК стран Юго-Восточной Азии

ные организации региона. Под ударом также телекоммуникационные компании, их атакуют 60% APT-группировок соответственно, а каждая вторая группировка предпринимает действия, направленные на организации военно-промышленного комплекса. Кроме того, более трети киберпреступных группировок атакуют предприятия из сфер науки и образования (45%), промышленности (40%) и финансов (35%)», — сказала Яна

17.07.2024 Создатели детекторов оружия на ИИ из США использует лоббистов, чтобы писать под себя законы и получать гранты

аличие патента, официальное признание предлагаемой технологии «антитеррористическим инструментом», соответствие ряду стандартов безопасности, способности классифицировать очень широкий диапазон видов оружия и «использование минимум в 30 штатах». Sacha T'Sas / Фотобанк Unsplash Американские школы начнут снабжать ИИ-системами для обнаружения огнестрельного оружия, чтобы предотвращать ш
10.07.2024 В Сеть выложены 250 ГБ секретных данных об американских истребителях F-35 и F-15

Секретные документы военных США попали в сеть В интернете опубликованы секретные документы к тяжелому американско
05.06.2024 Инженера российского ВПК посадили за взлом компьютера

Осужден за ИТ-взлом Ростовский областной суд оставил без изменения приговор бывшему сотруднику предприятия ОПК Валерию Шабурову, приговоренному к трем годам колонии за неправомерное воздействие на информационную инфраструктуру предприятия. Об этом 5 июня 2024 г. сообщила пресс-служба Управления Феде
14.05.2024 Группа хакеров терроризирует ВПК России

, предполагающую целенаправленную атаку на российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в России, которые с ними взаимодействуют. Специалисты F.A.C.C.T. Threat Intelligence рек
27.04.2024 Россия вошла в топ-3 стран мира по числу патентов на БПЛА

24 г. это не обязательно технологическая революция - это просто применение беспилотных технологий в военных действиях для получения преимуществ на поле боя. Китайский производитель дронов DJI,


Публикаций - 8906, упоминаний - 12129

ОПК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 534
Microsoft Corporation 25236 370
8983 332
Google LLC 12255 239
Intel Corporation 12541 224
1С-СофтКлаб - SoftClub 1139 224
Ростелеком 10306 218
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 184
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 180
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 176
Apple Inc 12628 168
IBM - International Business Machines Corp 9551 165
Новый диск 960 156
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 140
Oracle Corporation 6867 136
EA - Electronic Arts 1299 136
МегаФон 9892 132
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 849 131
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 338 120
Meta Platforms - Facebook 4531 112
Ростех - Автоматика Концерн 1744 110
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 753 108
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 107
Samsung Electronics 10625 105
Cisco Systems 5222 102
SAP SE 5426 97
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 395 96
AMD - Advanced Micro Devices 4468 95
Галактика - Корпорация 1505 90
Sony 6634 85
Nvidia Corp 3731 82
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 80
Huawei 4221 76
X Corp - Twitter 2907 76
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 164 73
Yandex - Яндекс 8434 72
Бука - Buka Entertaiment 489 70
HP Inc. 5761 70
BAE Systems 172 67
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 66
Boeing 1017 229
Lockheed Martin 767 223
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 93
Northrop Grumman 204 83
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 79
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 123 62
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 62
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 59
РЖД - Российские железные дороги 2001 56
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 44
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 43
Россети Ленэнерго 1699 43
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 686 42
Почта России ПАО 2245 42
Газпром ПАО 1416 42
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 41
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 40
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 39
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 39
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 37
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 37
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 179 36
eBay Inc 1631 36
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 34
Ростех - Вертолеты России 175 33
Лента - Сеть розничной торговли 2267 30
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 28
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 26
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 26
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 26
Airbus Group - Airbus Industries 230 26
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 25
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 49 25
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 24
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 23
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 22
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 22
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 22
НСПК - Национальная система платежных карт 900 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1170
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 926
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 549
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 436
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 358
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 350
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 347
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 313
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 305
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 277
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 237
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 230
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 227
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 224
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 204
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 196
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 192
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 184
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 150
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 144
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 143
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 141
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 136
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 130
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 124
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 118
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 110
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 109
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 108
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 108
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 107
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 638 91
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 88
Судебная власть - Judicial power 2412 87
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 80
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 80
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 77
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 76
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 76
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 69
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 99
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 40
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 38
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 54 32
Аль-Каида - террористическая организация 67 27
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 25
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 24
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 21
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 19
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 17
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 15
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 14
Демократическая политическая партия США 119 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 14
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 13
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 11
Единая Россия - Политическая партия 316 11
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 11
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 11
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 11
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 10
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 9
Коммунизм - Коммунистические партии 71 9
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 49 8
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 7
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 7
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 7
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 70 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 6
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 6
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 5
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 5
ЛДПР 110 5
РосКомСвобода - Общественная организация 86 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 1380
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 1304
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 1131
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 1054
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 964
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 803
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 694
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 677
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 589
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 555
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 531
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 477
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 460
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 458
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 419
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 412
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 388
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 376
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 362
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 357
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 353
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 344
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3524 341
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 337
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 333
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 328
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 289
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 281
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 274
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 256
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 255
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 240
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1831 239
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 236
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 229
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 227
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 220
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 219
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 215
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 212
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 358
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4091 333
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 327
Microsoft Windows 16327 183
Linux OS 10896 178
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 171
Microsoft Windows 2000 8662 165
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 147
Google Android 14679 140
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 135
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 120
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 97
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1881 95
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 88
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 240 86
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 84
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 84
Apple iOS 8242 78
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 203 77
EA Battlefield - Компьютерная игра 291 74
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 71
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 332 71
Google YouTube - Видеохостинг 2885 69
Apple iPhone 6 4862 69
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 65
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 64
FreePik 1435 61
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 497 58
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 57
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 55
Microsoft Office 3952 54
Google Earth - Google Планета Земля 482 52
Космодром Байконур 1071 51
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 51
Microsoft Windows XP 2419 48
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 48
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 239 48
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 121 44
Intel x86 - архитектура процессора 1982 40
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 279 40
Путин Владимир 3349 280
Медведев Дмитрий 1662 88
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 75
Bush George - Буш Джордж 334 63
Иванов Сергей 398 56
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 54
Рейман Леонид 1058 53
Сердюков Анатолий 84 52
Шойгу Сергей 91 45
Шадаев Максут 1146 43
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 36
Мишустин Михаил 734 36
Никифоров Николай 1136 35
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 35
Якунин Александр 49 34
Рогозин Дмитрий 102 33
Калинин Александр 175 30
Щеголев Игорь 698 30
Чемезов Сергей 145 29
Левкевич Михаил 60 28
Чернышенко Дмитрий 575 27
Давыдов Александр 52 26
Gates Robert - Гейтс Роберт 34 26
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 26
Покровский Иван 132 23
Тамодин Николай 47 23
Мантуров Денис 120 22
Борисов Юрий 121 21
Рахманов Максим 47 21
Сахненко Сергей 89 20
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 19
Зелин Александр 32 19
Скоков Сергей 26 18
Шалманов Сергей 201 18
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 17
Зверев Андрей 59 16
Юсуфов Виталий 26 16
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 16
Касперская Наталья 303 16
Мельникова Анастасия 431 16
Россия - РФ - Российская федерация 156831 3891
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 3283
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 954
Земля - планета Солнечной системы 10658 936
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 834
Европа 24634 742
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 614
Германия - Федеративная Республика 12936 607
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 511
Япония 13547 382
Украина 7793 363
Франция - Французская Республика 7975 361
Ирак - Республика 700 332
Израиль 2784 327
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 321
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 618 314
Индия - Bharat 5697 303
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 279
Иран - Исламская Республика Иран 1115 260
Южная Корея - Республика 6858 235
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 228
Канада 4985 210
США - Калифорния 4775 207
Ближний Восток 3030 178
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 170
Италия - Итальянская Республика 4429 168
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 572 162
Азия - Азиатский регион 5748 158
Беларусь - Белоруссия 6023 157
Китай - Тайвань 4136 153
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 148
США - Колумбия - Вашингтон 1449 148
Африка - Африканский регион 3570 147
Казахстан - Республика 5792 135
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 129
Польша - Республика 2001 123
США - Нью-Йорк 3151 121
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 120
Нидерланды 3631 120
Америка - Американский регион 2188 117
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 2306
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 1233
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1118
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 823
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 800
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 649
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 558
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 471
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 404
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 396
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 381
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 376
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 355
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 352
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 350
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 338
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 335
Энергетика - Energy - Energetically 5524 294
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 275
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 255
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 251
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 249
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 243
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 234
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 232
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 655 230
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 229
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 227
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 216
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 206
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 204
Английский язык 6876 203
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 200
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 199
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 188
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 183
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 183
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 178
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 176
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 175
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 501
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 446
CNews RND - R&D.CNews 2274 251
AP - Associated Press 2006 165
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 149
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 127
Space Daily 528 87
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 86
New Scientist 1448 62
NYT - The New York Times 1086 60
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 52
The Register - The Register Hardware 1696 49
Известия ИД 704 47
Bloomberg 1417 46
Washington Profile 142 45
Ведомости 1233 44
РИА Новости 984 40
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 39
CNews - ZOOM.CNews 1854 38
Российская газета 275 37
Times 648 37
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 33
Военно-промышленный курьер 88 31
NEWSru.com 229 30
CNET Networks - CNET News 1643 30
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 29
The Washington Post 342 29
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 28
The Guardian - Британская газета 384 28
F-16.net 126 27
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 26
Dow Jones - MarketWatch 333 26
Phys.org 972 25
Wikipedia - Википедия 585 24
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 23
Defensetech 47 23
ZDnet 662 22
Forbes - Форбс 910 21
FT - Financial Times 1259 21
SpaceDaily - Space Daily 187 21
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 224
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 101
Internet Stock Report 994 54
IDC - International Data Corporation 4943 54
Gartner - Гартнер 3608 54
CNews Мишень 172 30
S&P 500 562 24
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 20
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 14
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 12
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 9
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 9
Thomson Financial - Thomson First Call 384 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 8
Juniper Research 551 8
Forrester Research 828 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 7
Рустелеком ТК 304 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 6
ABI Research 235 6
Forecast International 10 5
Frost & Sullivan 203 5
CNews Рынок ИТ-услуг 170 5
CNews Tenders 18 5
Bear Stearns 79 5
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 4
Microsoft Research 140 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 4
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 3
Fortune Global 500 287 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 3
TrendForce 136 3
The Economist Intelligence Unit 41 3
Wainhouse Research 40 3
Gartner - Dataquest 353 3
CNews Инновация года - награда 133 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 3
In-Stat 115 3
РАН - Российская академия наук 2014 90
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 67
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 58
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 45
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 41
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 39
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 32
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 30
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 29
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 27
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 26
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 23
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 23
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 20
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 18
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 18
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 18
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 17
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 17
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 16
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 16
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 16
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 16
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 15
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 15
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 15
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 14
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 14
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 13
PU - Purdue University - Университет Пердью 140 13
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 13
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 12
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 12
U.S. Department of Defense - United States Army Research Laboratory - U.S. Army CCDC Ground Vehicle Systems Center - DEVCOM Ground Vehicle Systems Center, GVSC - United States Army Research Office - Научно-исследовательская лаборатория армии 21 11
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 54 11
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 11
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 10
University of Oxford - Оксфордский университет 206 10
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 10
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 163
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 85
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 56
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 52
День молодёжи - 27 июня 998 39
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 33
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 26
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 23
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 21
Высокие технологии XXI века 78 19
Армия - Международный военно-технический форум 43 16
Неогеография XXI - форум 65 16
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 16
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 15
CNews AWARDS - награда 549 15
Oracle AppsForum 24 13
GeoВласть 43 12
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 9
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 9
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 9
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 8
Capture the Flag - CTF 53 8
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 7
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 7
CeBIT 612 7
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 6
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 6
ИгроМир 119 6
Eurosatory - Евросатори 6 6
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 5
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 5
МТС - Телеком Идея 52 5
Intel Developer Forum - IDF 278 5
Земля из космоса 50 5
Международный женский день - 8 марта 371 5
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 5
