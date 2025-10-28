ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon

“Мы требуем мира!» За мир и дружбу народов. Корецкий В., 1950 год. “Мы требуем мира!» За мир и дружбу народов. Корецкий В., 1950 год. «На страже мира!», 1948 Худ. В. Корецкий «На страже мира!», 1948 Худ. В. Корецкий «Утро в казарме» 1926 г. Хныгин Лазарь Алексеевич (1882-1969) «Утро в казарме» 1926 г. Хныгин Лазарь Алексеевич (1882-1969) На страже мира, Родины моей! После окончания Великой Отечественной войны начала происходить реорганизация Советской Армии, что также связано с началом холодной войны. Стало появляться всё больше высших военных училищ, которые готовили высококвалифицированных специалистов (к 1961 - 59%, в сравнении с 1945 г. - 19.4.%). М. Соловьёв, 1955г. На страже мира, Родины моей! После окончания Великой Отечественной войны начала происходить реорганизация Советской Армии, что также связано с началом холодной войны. "На страже мира", 1961 год. Евстигнеев Иван Васильевич.
«Учись защищать Родину» Плакат СССР об усилении допризывной воинской подготовки. Маризе-Краснокутскся М., 1947 год.
Быть начеку, против нас возможна война! (Неизвестный художник) 1983 год
«Миру-мир!» Художник Вениамин Брискин, 1952 г.
«За мир надо бороться!» Советский политический плакат за мир во всем мире. Сурьянинов Р. В., 1985 год.
«Нам нужен мир», 1973 Худ. М. Громыко «Мир детям!» Антивоенный плакат о предстоящем будущем советских детей. Владимиров К. В., 1955 год.
Плакат Не надо войны! Художник Виктор Иванов. СССР, 1962 год.
Решетников Б.А., 1966 г.
"Я хочу, чтоб сын не знал войны!" СССР, 1958 г. Н. В. Вигилянская, Ф. Г. Качелаев
«Мира тебе, будущее планеты Земля! В XXI век — без войн и оружия!» Антивоенный плакат СССР - Борись за Мир! Аввакумов М. Н., Волкова О. А., 1986 год.
«Земля только для жизни!» Антивоенный плакат СССР - Борись за Мир! Николаев Ю., год не определен. «Матери мира, боритесь за мир!» Советский агитационный плакат. Терещенко Н., 1958 год.
«Матери всего мира! Будьте в авангарде в борьбе за мир! Боритесь с поджигателями новой войны!» Советский плакат о возможностях женщин в деле борьбы с врагом. Крутков И., 1950 год.
«Ни океаны, ни Памир, Нас не разъединят. Мы вместе боремся за мир, За звонкий смех ребят.» Советский агитационный плакат. Кочелаев Ф., Вигулянская Н., 1956 год. «Всеобщее полное разоружение — это мир!» Советский антивоенный плакат за мир во всем мире. Викторов В. П., 1963 год.
«НЕОТДЕЛИМОЕ» Coвeтcкий антивоенный плакат, 1980-e
Весь мир против войны! Советский плакат, созданный в период холодной войны. Изображены руки всех человеческих рас и национальностей, вместе крепко держащие символ Всемирного конгресса миролюбивых сил, который прошел в Москве в 1973 году. Ниже изображен перечеркнутый ядерный "гриб" и разрушенные, опустошенные города. Плакат призывает народы объединиться ради мира на Земле и полностью разоружиться. Автор неизвестен, 1974г. Когда борцы за мир сильны, тогда бессилен бог войны Серия советских графических листов была выпущена в период, когда начался завершающий период холодной войны и ядерного противостояния между сверхдержавами. Военная доктрина 1987 г., сформулированная странами Варшавского договора предусматривала сокращение вооружения в одностороннем порядке до "разумной достаточности". В. Желобинский, 1987г. «Нет!», 1985 Худ. Ю. Деев
Антивоенные плакаты СССР 70-80 гг.
«МЫ ВНОВЬ И ВНОВЬ О МИРЕ ДЕРЖИМ РЕЧЬ, ЧТОБ ЗЕМЛЮ ОТ ПОЖАРА УБЕРЕЧЬ!»
Быть начеку! (М. Абрамов) 1962 год
«МЫ НА МИРНЫЙ РАЗГОВОР ПРИГЛАШАЕМ НАЦИИ, НО СУМЕЕМ ДАТЬ ОТПОР ВСЯКОЙ ПРОВОКАЦИИ!» В. Брискин, 1954 год.
«МЫ ВРАГА ВСТРЕЧАЕМ ПРОСТО: ИЗ ПОСЛУЖНОГО СПИСКА СОВЕТСКОЙ АРМИИ!»
ЗА МИР - без оружия, без армий, без войн! (Л. Голованов) 1963 год «МИР - ВОЛЯ МИЛЛИОНОВ!» Б. Зеленский, 1953 год.
«ПЕРЕКУЕМ ОРУЖИЕ ВОЙНЫ НА ОРУДИЯ ТРУДА!»
Вилен Каракашев Миру - мир. 1965
«МИРНОЕ НЕБО - ТЕБЕ, НАМ, ВСЕМ!» Л. Тарасова
«ПУСТЬ ПОБЕДИТ МИР!» А. Меркушев, 1980 год.
Антивоенные плакаты СССР 70-80 гг.