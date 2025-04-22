Старейшего российского производителя электроники «раскулачивают» на миллиарды по требованию военных

Российское Минобороны намерено взыскать более 13 млрд руб. с «НПП "Импульс"», основанного в 1994 г. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Москвы. Компания занимается, в числе прочего, производством электроники, но также выпускает и боеприпасы.

Миллиарды военным

Российский производитель электроники ПАО «Научно-производственное предприятие "Импульс"», основанный в 1994 г., стал фигурантом судебного дела на сумму 13,005 млрд руб. Как пишет ТАСС, компания выступает ответчиком, тогда как истцом является российское Министерство обороны.

По информации новостного агентства, иск подан в Арбитражный суд Москвы, но пока не принят судом к производству. Редакция CNews выяснила, что на момент публикации материала информация об этом иске в картотеке арбитражных дел не фигурировала.

ТАСС называет НПП «Импульс» «разработчиком в области естественных и технических наук». «Ведомости» позиционируют эту компанию как «производителя радиоэлектронных подсистем». На официальном сайте компании указано: «ПАО «НПП "Импульс"» – одна из старейших российских компаний, история возникновения которой относится к началу XX века. Небольшой дроболитейный завод стал основой для создания крупного научно-производственного объединения, производящего электронное оборудование, гражданскую радиотехнику, медицинские приборы».

К моменту выхода материала информация о причинах подачи иска в открытом доступе отсутствовала.

Удар по своим?

Как пишут «Ведомости», ПАО «НПП "Импульс"» ведет разработку различных радиоэлектронных подсистем и приборов для своих заказчиков. Помимо этого, компания занимается внедрением своей продукции «в производство на своих компактных производственных мощностях с применением аутсорсинга по ряду специализированных технологических процессов и комплектующих».

Между тем, согласно ЕГРЮЛ и сервису «Контур.Фокус», основной вид деятельности компании – это «производство оружия и боеприпасов» (код ОКВЭД 25.40). Дополнительных видов деятельности у предприятия восемь – «производство частей звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры» (26.40.5), «производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления» (26.51.2), «производство изделий технического назначения из драгоценных металлов» (32.12.1), «торговля оптовая неспециализированная» (46.90), «торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков» (47.9), «деятельность в области связи на базе проводных технологий» (61.10), а также «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» (70.22) и «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие» (72.19).

Что известно о компании

По данным «Контур.Фокуса», в 2023 г. выручка ПАО «НПП "Импульс"» выросла на 29% год к году, составив 7,9 млрд руб. чистая прибыль за тот же период достигла 1,9 млрд руб. Сведения за 2024 г. к моменту выхода материала опубликованы не были.

За последние три года ПАО «НПП "Импульс"» лишь единожды выступала ответчиком по арбитражному делу. Сумма требований к предприятию составила около 4 млн руб., истцом выступало АО «Мосводоканал». Дело № А40-109026/2023 «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг» «НПП "Импульс"» проиграла.

С октября 2014 г. компания приняла участие в 20 гостендерах на общую сумму 42,3 млн руб. Выиграть удалось 16 контрактов из 20 на сумму 28,9 млн руб. Минобороны в списке организаторов этих тендеров напрямую не числится.

Масштабная кампания

ПАО «НПП "Импульс"» – не единственная компания, ставшая ответчиком по иску Минобороны. Как пишет РИА «Новости», к середине апреля 2025 г. ведомство направило в суд более 20 исков к своим крупным подрядчикам на общую сумму свыше 31,1 млрд руб.

13 исков из этой массы в сумме более, чем 13,6 млрд руб. было предъявлено к ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС). Семь исков направлено к ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам», сумма требований превышает 10,9 млрд руб. 5,3 млрд руб. по двум искам Минобороны требует от АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства» а 1,3 млрд руб. – от АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ). К этой организации ведомство направило три иска.