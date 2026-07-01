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САПР Система автоматизированного проектирования CAD Computer-Aided Design Цифровое проектирование
CAD-системами (Computer-Aided Design) называется программное обеспечение, предназначенное для автоматизированного проектирования. Представляет собой организационно-техническую систему, состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации его деятельности. Также для обозначения подобных систем широко используется аббревиатура САПР.
- CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов
- CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ)
- PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|01.07.2026
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«Аквариус» представила обновленную версию топологического редактора в рамках проекта по разработке отечественных САПР
этапа государственного проекта по созданию отечественных систем автоматизированного проектирования (САПР) микроэлектроники. Работы ведутся по заказу Минпромторга РФ в рамках дорожной карты разв
|30.06.2026
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НКК «Машиностроение» выпустила «Сарус+ 2026.2»
ус+ 2026.2». Ключевое обновление помогает пользователям осуществлять плавный переход из систем зарубежных разработчиков в российский PLM-продукт. Для этого создан механизм совместной работы в «Сарус+ CAD» и Siemens NX, который дает возможность открывать и проводить изменения в электронном макете изделия. Бесшовная интеграция между PLM-системой и «Сарус+ CAD» выстроена как единое цело
|30.06.2026
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Компания «Топ Системы» и «Группа Астра» сертифицировали нативную версию T-Flex CAD для операционной системы Astra Linux
полным жизненным циклом изделия T-Flex PLM, совместно с «Группой Астра» в рамках стратегического технологического партнерства представляют нативную версию системы автоматизации проектирования T-Flex CAD для операционной системы Astra Linux. Решение прошло техническую сертификацию совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Топ Системы». В отличие от ранее доступного варианта запус
|29.06.2026
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Старт продаж C3D Viewer Pro — решения для работы с нативными САПР-форматами
ие для просмотра 3D-моделей, разработанное для удобной работы с инженерными данными в проприетарных САПР-форматах. Продукт позволяет открывать и визуализировать файлы из различных САПР-с
|24.06.2026
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Компании «Топ Системы» и «Цифровая мануфактура» создают единую систему проектирования печатных плат
, и АО «Цифровая мануфактура» — разработчик САПР «Макс.EDA» и специализированных инженерных решений объявили о стратегическом партнерстве для создания интегрированного решения, позволяющего выполнять проектирование печатных плат в едином контуре платформы T-Flex PLM. Об этом CNews сообщили представители «Топ Системы». Решение представляет собой версию САПР «Макс.EDA», бесшовно интегрированн
|08.06.2026
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«Гамма Тех» обновила САПР с учетом задач моделирования сложных многоантенных систем
Компания «Гамма Тех» (направление систем автоматического проектирования корпорации ITG) объявила о выпуке обновления флагманской системы автоматизированного проектирования «Гамма 2026.2». В новой версии расширены возможности электромагнитного моделирования. Добавлен расчет активных параметров портов, расширились настройк
|21.05.2026
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«Цифровая мануфактура» и «Аскон» объединяют компетенции для технологического суверенитета и создания САПР кабельных систем
АО «Цифровая мануфактура» и компания «Аскон» объявили о начале совместной разработки новой системы автоматизированного проектирования кабельных систем (САПР КС), создаваемой за счет гл
|20.05.2026
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«Росэл» показал обновленную версию ПАК САПР для проектирования зданий
показал обновлённую версию программно-аппаратного комплекса автоматизированного проектирования (ПАК САПР). В платформу добавлены два новых функциональных блока — BIM-проектирование и ИT-Архитек
|08.05.2026
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«Гамма Тех» зафиксировала рост спроса на комплексную миграцию с зарубежных САПР и переход к системным инженерным средам
проектирования корпорации ITG) сфокусировала силы команды разработки на методе конечных элементов в САПР «Гамма», рассматривая его как ключевой инструмент для решения задач СВЧ-проектирования.
|29.04.2026
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Власти выделили миллиард на САПР для проектирования чипов 90 нм
блонов. На работы министерство выделило 943 млн руб. Тендер в формате открытого конкурса был опубликован 28 апреля 2026 г. Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2028 г. До 2022 г. самой популярной САПР для проектирования микросхем были Cadence и Synopsys. Но после введения санкций их продукты было запрещено поставлять заказчикам из России. Что хотят Будущий исполнитель должен разработать
|29.04.2026
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Проектирование в виртуальной среде: ВТИ приступил к созданию CAD-системы нового поколения
Всероссийский теплотехнический институт (АО «ВТИ») приступил к разработке CAD-системы нового поколения для проектирования сложных энергетических объектов. Новая платфо
|24.04.2026
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САПР «Макс» внедрили на известном российском авиазаводе
На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА, входит в Союзмаш России) завершилось внедрение системы автоматизированного проектирования «Макс» (САПР «Макс») разработки компании «Цифровая
|23.04.2026
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«Гамма Тех» зафиксировала рост спроса на комплексную миграцию с зарубежных САПР и переход к системным инженерным средам
пользовали комплексные западные платформы. Поэтому их интерес сосредоточен на переходе с зарубежных CAD/CAM/CAE систем и интеграции отечественных решений в существующие инженерные процессы. При
|14.04.2026
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«Гамма Тех» расширила возможности САПР для антенных и волноводных структур
«Гамма Тех» (направления систем автоматического проектирования корпорации ITG) представила обновление флагманского продукта САПР — Gamma 2026.1. Новая версия сосредоточена на ускорении инженерных расчетов и расширении инструментов проектирования антенных систем, включая новые возможности синтеза решеток и моделирова
|13.04.2026
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Исследование НКК «Машиностроение»: российский рынок САПР для композитов к 2035 г. вырастет в пять раз
рынке представлено и отечественное ПО для работы с композитами. На данный момент это решения класса CAD/CAM, обеспечивающие геометрическое моделирование и проектирование слоистых структур (напр
|03.04.2026
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Российские ученые ускорили проектирование микроволновых фильтров
тому параметры приходится подбирать очень точно. Обычно для этого используют аналитические методы и системы автоматизированного проектирования. Но полностью автоматизировать процесс не получает
|30.03.2026
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«Гамма Тех» внедрила отечественную САПР «Гамма» в учебный процесс СевГУ
авление систем автоматизированного проектирования корпорации ITG) реализовала комплексное внедрение САПР «Гамма» в образовательные программы Севастопольского государственного университета. Реше
|20.03.2026
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ОДК в отечественных инженерных программах создает элементы двигателей ПД-14 и ПД-8
производством и цепочками поставок на машиностроительных предприятиях и созданию ПО в области PLM и CAD для проектирования двигателей. Они создаются совместно с ИТ-компаниями при грантовой подд
|16.03.2026
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В России создается суверенная система проектирования сверхвысокочастотных интегральных схем
Российская САПР для Linux В России ведется разработка новой отечественной системы автоматизированного проектирования (САПР). Она будет использоваться для создания свер
|27.02.2026
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«Софтлайн Решения» оказала промышленному предприятию услуги в рамках перехода на CAD-системы отечественных вендоров
адаптации отечественного ПО. Специалисты «Софтлайн Решений» подобрали, поставили и внедрили базовые CAD-системы. Заказчик получил мультивендорное решение, закрыв задачу технологического проекти
|26.02.2026
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«Софтлайн Решения» внедрила САПР-платформу для проектирования и моделирования объектов nanoCAD на промышленном предприятии
Конструкции». С помощью этих инструментов сотрудники заказчика могут успешно выполнять комплексное проектирование объектов. В качестве среды общих данных был выбран продукт «CADLib Модель и Ар
|25.02.2026
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«Софтлайн Решения» провела для сотрудников fashion-ретейл-компании обучение по САПР
проект, включающий аудит текущих процессов, анализ рынка систем автоматизированного проектирования (САПР) и обучающие курсы для сотрудников. Такой подход позволил клиенту детально изучить возмо
|06.02.2026
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Только 15% компаний в российской промышленности используют отечественные системы автоматизированного проектирования
логическими процессами (АСУ ТП), а также технологии промышленного интернета вещей и аналитики данных. При этом на рынке существуют структурные проблемы. Наиболее ярко дисбаланс виден в сегменте САПР (системы автоматизированного проектирования). Несмотря на то, что формально на российские продукты приходится около 90% рынка, реально их используют менее 15% компаний. Многие предприятия продол
|28.01.2026
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«Системный софт»: рынок инженерного ПО в России вырос на 20%
но росли сегменты САПР, PLM/PDM и BIM. Темпы роста в 2026 году будут во многом зависеть от макроэкономической ситуации и инвестиционной активности заказчиков», — сказал Дмитрий Детенков, руководитель Управления САПР компании «Системный софт». Крупнейшим сегментом рынка, формирующим его основу, продолжает оставаться САПР. При этом рынок заметно смещается в сторону комплексных подходов: устой
|30.12.2025
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ERP, CAD, CAE: каких российских решений не хватает отечественной промышленности
ромышленным предприятиям не хватает таких продуктов, как системы автоматизированного проектирования CAD, математического моделирования CAE, а также управления данными о жизненном цикле изделий.
|01.12.2025
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НКК выпустила первый релиз системы автоматизированного проектирования композитных изделий «САРУС+ Композиты»
композитных изделий сложных геометрических форм. На сегодняшний день «САРУС+ Композиты» является единственным в России решением, которому экспертный совет Минцифры присвоил статус аналога зарубежных САПР изделий из полимерных композиционных материалов. ПО «САРУС+ Композиты» включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решение основано на т
|01.12.2025
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Больше половины российских разработчиков электроники продолжают работать на зарубежных САПР
также BIM (технологии информационного моделирования), PLM и MES (контроль над данными об изделиях), CAD (компьютерная поддержка проектирования). Такое ПО используется в сферах промышленности и
|17.10.2025
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«Софтлайн Решения» помогла производителю химической продукции оптимизировать проектную деятельность
«Софтлайн Решения» (ГК Softline), поставщик ИТ-продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, помогла компании из химической отрасли перейти на российскую САПР платформу nanoCAD. Это позволило клиенту повысить производительность за счет автоматизации бизнес-процессов и оптимизации проектирования. Перейти на новое решение заказчику помогло прохожд
|17.10.2025
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Разработчики представили релиз САПР «Галс» версии 2.26.0
Новая версия современной системы автоматизированного проектирования судовых электрических сетей САПР «Галс» от компани
|16.10.2025
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«Аскон» запускает бета-тестирование «Компас-3D v24» для Astra Linux
моделирование, поддерживает прямое редактирование геометрии и обеспечивает обмен данными с другими CAD-системами. Новая версия включает «Компас-3D v24» и «Компас-График v24», а также приложени
|08.10.2025
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Компания «Топ Системы» выпустила новое поколение САПР T-Flex CAD и систем инженерного анализа.
Компания «Топ Системы» выпускает следующее поколение САПР T-Flex CAD 18 и программ для инженерных расчетов и анализа. Продукты составят достойную конкуренцию
|26.09.2025
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«Цифровая мануфактура» выпустила новую версию САПР «Макс»
Компания «Цифровая мануфактура» выпустила новую версию своего флагманского продукта - системы автоматизированного проектирования кабельных сетей и трубопроводных систем САПР «Макс
|18.09.2025
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В Москве состоится XIV Ежегодная конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2025»
23-24 октября 2025 года в Москве состоится XIV Ежегодная конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2025», объединив на своей площадке бизнес-архитекторов и профессионалов по организационному развитию и управлению процессами. В этом году на конференции обсудят
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Обзор: Платформы VDI для работы с САПР
Платформы VDI для работы с САПР Технология виртуальных графических процессоров предоставляет пользователям возможность з
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Названы тренды развития продуктов CAD и CAE
Названы тренды развития продуктов CAD и CAE В Москве прошла стратегическая конференция по математическому моделированию и инженерному ПО – одно из главных мероприятий года в области развития цифровых решений для российской пром
|27.08.2025
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Вышел «Компас-3D v24» с встроенной фотореалистикой и САПР изделий из композитов
ставляет новую версию системы трехмерного проектирования – «Компас-3D v24». Возможности обновленной CAD-системы отвечают запросу высокотехнологичных отраслей на моделирование сложной геометрии,
|19.08.2025
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CS Group стал партнером «Гамма Тех» по внедрению САПР-решений
CS Group, обладающей высоким уровнем экспертности в вопросе эффективного интегрирования комплексов САПР для предприятий и обширной пользовательской сетью, предоставляет уникальные возможности
|12.08.2025
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«Инферит» и ОКБ САПР подтвердили совместимость ноутбуков Inferit с решениями «Аккорд» для защищенных ИТ-сред
и Акционерное общество «Особое Конструкторское Бюро Систем Автоматизированного Проектирования» (ОКБ САПР) сообщили об интеграции продуктов. Тесты на совместимость прошли ноутбуки Inferit Mercur
|11.08.2025
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«Гамма Тех» и «ИнфоСАПР» объединяют усилия для инноваций в области САПР-технологий
сли. «ИнфоСАПР» – игрок на рынке в области поставок САПР, разработки кастомизированных плагинов для CAD систем, разработки библиотек и семейств. «Благодаря их широкой клиентской сети «ИнфоСАПР»
|22.07.2025
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Про AutoCAD можно забыть. Создана нейросеть на замену всем САПР – она строит модели по фотографии. Видео
сэкономить им значительное количество времени, поскольку полностью автоматизирует процесс создания CAD-модели. Технически, GenCAD – это современная замена громоздким и тяжелым системам автомат
САПР и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 73
|Мишустин Михаил 787 42
|Богданов Максим 40 30
|Тихонов Роман 38 28
|Шадаев Максут 1210 27
|Медведев Дмитрий 1665 23
|Чернышенко Дмитрий 580 19
|Никифоров Николай 1138 17
|Зыков Олег 18 16
|Солнцева Екатерина 62 14
|Массух Илья 239 14
|Фомичев Дмитрий 27 14
|Оснач Дмитрий 14 14
|Шпак Василий 279 13
|Голиков Александр 17 11
|Морозова Анастасия 36 11
|Бахин Евгений 22 11
|Рустамов Рустам 548 11
|Пак Олег 112 11
|Паршин Максим 323 11
|Панченко Иван 197 11
|Корнеев Сергей 84 10
|Егоров Максим 36 10
|Шелепов Владимир 25 10
|Ожигин Денис 15 10
|Тасев Александр 15 10
|Халяпин Сергей 96 9
|Нечипоренко Максим 13 9
|Мартиросов Давид 123 9
|Гайкович Владимир 40 9
|Бочаров Михаил 25 9
|Книгин Михаил 33 9
|Рейман Леонид 1065 9
|Щеголев Игорь 699 9
|Натрусов Артем 313 9
|Сергеев Сергей 179 9
|Лашин Ренат 87 9
|Белькевич Андрей 28 8
|Чудинов Дмитрий 103 8
|Коптелов Андрей 134 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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