САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование

«Аквариус» представила обновленную версию топологического редактора в рамках проекта по разработке отечественных САПР этапа государственного проекта по созданию отечественных систем автоматизированного проектирования (САПР) микроэлектроники. Работы ведутся по заказу Минпромторга РФ в рамках дорожной карты разв

НКК «Машиностроение» выпустила «Сарус+ 2026.2» ус+ 2026.2». Ключевое обновление помогает пользователям осуществлять плавный переход из систем зарубежных разработчиков в российский PLM-продукт. Для этого создан механизм совместной работы в «Сарус+ CAD» и Siemens NX, который дает возможность открывать и проводить изменения в электронном макете изделия. Бесшовная интеграция между PLM-системой и «Сарус+ CAD» выстроена как единое цело

Компания «Топ Системы» и «Группа Астра» сертифицировали нативную версию T-Flex CAD для операционной системы Astra Linux полным жизненным циклом изделия T-Flex PLM, совместно с «Группой Астра» в рамках стратегического технологического партнерства представляют нативную версию системы автоматизации проектирования T-Flex CAD для операционной системы Astra Linux. Решение прошло техническую сертификацию совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Топ Системы». В отличие от ранее доступного варианта запус

Старт продаж C3D Viewer Pro — решения для работы с нативными САПР-форматами ие для просмотра 3D-моделей, разработанное для удобной работы с инженерными данными в проприетарных САПР-форматах. Продукт позволяет открывать и визуализировать файлы из различных САПР-с

Компании «Топ Системы» и «Цифровая мануфактура» создают единую систему проектирования печатных плат , и АО «Цифровая мануфактура» — разработчик САПР «Макс.EDA» и специализированных инженерных решений объявили о стратегическом партнерстве для создания интегрированного решения, позволяющего выполнять проектирование печатных плат в едином контуре платформы T-Flex PLM. Об этом CNews сообщили представители «Топ Системы». Решение представляет собой версию САПР «Макс.EDA», бесшовно интегрированн

«Гамма Тех» обновила САПР с учетом задач моделирования сложных многоантенных систем Компания «Гамма Тех» (направление систем автоматического проектирования корпорации ITG) объявила о выпуке обновления флагманской системы автоматизированного проектирования «Гамма 2026.2». В новой версии расширены возможности электромагнитного моделирования. Добавлен расчет активных параметров портов, расширились настройк

«Цифровая мануфактура» и «Аскон» объединяют компетенции для технологического суверенитета и создания САПР кабельных систем АО «Цифровая мануфактура» и компания «Аскон» объявили о начале совместной разработки новой системы автоматизированного проектирования кабельных систем (САПР КС), создаваемой за счет гл

«Росэл» показал обновленную версию ПАК САПР для проектирования зданий показал обновлённую версию программно-аппаратного комплекса автоматизированного проектирования (ПАК САПР). В платформу добавлены два новых функциональных блока — BIM-проектирование и ИT-Архитек

«Гамма Тех» зафиксировала рост спроса на комплексную миграцию с зарубежных САПР и переход к системным инженерным средам проектирования корпорации ITG) сфокусировала силы команды разработки на методе конечных элементов в САПР «Гамма», рассматривая его как ключевой инструмент для решения задач СВЧ-проектирования.

Власти выделили миллиард на САПР для проектирования чипов 90 нм блонов. На работы министерство выделило 943 млн руб. Тендер в формате открытого конкурса был опубликован 28 апреля 2026 г. Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2028 г. До 2022 г. самой популярной САПР для проектирования микросхем были Cadence и Synopsys. Но после введения санкций их продукты было запрещено поставлять заказчикам из России. Что хотят Будущий исполнитель должен разработать

Проектирование в виртуальной среде: ВТИ приступил к созданию CAD-системы нового поколения Всероссийский теплотехнический институт (АО «ВТИ») приступил к разработке CAD-системы нового поколения для проектирования сложных энергетических объектов. Новая платфо

САПР «Макс» внедрили на известном российском авиазаводе На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА, входит в Союзмаш России) завершилось внедрение системы автоматизированного проектирования «Макс» (САПР «Макс») разработки компании «Цифровая

«Гамма Тех» зафиксировала рост спроса на комплексную миграцию с зарубежных САПР и переход к системным инженерным средам пользовали комплексные западные платформы. Поэтому их интерес сосредоточен на переходе с зарубежных CAD/CAM/CAE систем и интеграции отечественных решений в существующие инженерные процессы. При

«Гамма Тех» расширила возможности САПР для антенных и волноводных структур «Гамма Тех» (направления систем автоматического проектирования корпорации ITG) представила обновление флагманского продукта САПР — Gamma 2026.1. Новая версия сосредоточена на ускорении инженерных расчетов и расширении инструментов проектирования антенных систем, включая новые возможности синтеза решеток и моделирова

Исследование НКК «Машиностроение»: российский рынок САПР для композитов к 2035 г. вырастет в пять раз рынке представлено и отечественное ПО для работы с композитами. На данный момент это решения класса CAD/CAM, обеспечивающие геометрическое моделирование и проектирование слоистых структур (напр

Российские ученые ускорили проектирование микроволновых фильтров тому параметры приходится подбирать очень точно. Обычно для этого используют аналитические методы и системы автоматизированного проектирования. Но полностью автоматизировать процесс не получает

«Гамма Тех» внедрила отечественную САПР «Гамма» в учебный процесс СевГУ авление систем автоматизированного проектирования корпорации ITG) реализовала комплексное внедрение САПР «Гамма» в образовательные программы Севастопольского государственного университета. Реше

ОДК в отечественных инженерных программах создает элементы двигателей ПД-14 и ПД-8 производством и цепочками поставок на машиностроительных предприятиях и созданию ПО в области PLM и CAD для проектирования двигателей. Они создаются совместно с ИТ-компаниями при грантовой подд

В России создается суверенная система проектирования сверхвысокочастотных интегральных схем Российская САПР для Linux В России ведется разработка новой отечественной системы автоматизированного проектирования (САПР). Она будет использоваться для создания свер

«Софтлайн Решения» оказала промышленному предприятию услуги в рамках перехода на CAD-системы отечественных вендоров адаптации отечественного ПО. Специалисты «Софтлайн Решений» подобрали, поставили и внедрили базовые CAD-системы. Заказчик получил мультивендорное решение, закрыв задачу технологического проекти

«Софтлайн Решения» внедрила САПР-платформу для проектирования и моделирования объектов nanoCAD на промышленном предприятии Конструкции». С помощью этих инструментов сотрудники заказчика могут успешно выполнять комплексное проектирование объектов. В качестве среды общих данных был выбран продукт «CADLib Модель и Ар

«Софтлайн Решения» провела для сотрудников fashion-ретейл-компании обучение по САПР проект, включающий аудит текущих процессов, анализ рынка систем автоматизированного проектирования (САПР) и обучающие курсы для сотрудников. Такой подход позволил клиенту детально изучить возмо

Только 15% компаний в российской промышленности используют отечественные системы автоматизированного проектирования логическими процессами (АСУ ТП), а также технологии промышленного интернета вещей и аналитики данных. При этом на рынке существуют структурные проблемы. Наиболее ярко дисбаланс виден в сегменте САПР (системы автоматизированного проектирования). Несмотря на то, что формально на российские продукты приходится около 90% рынка, реально их используют менее 15% компаний. Многие предприятия продол

«Системный софт»: рынок инженерного ПО в России вырос на 20% но росли сегменты САПР, PLM/PDM и BIM. Темпы роста в 2026 году будут во многом зависеть от макроэкономической ситуации и инвестиционной активности заказчиков», — сказал Дмитрий Детенков, руководитель Управления САПР компании «Системный софт». Крупнейшим сегментом рынка, формирующим его основу, продолжает оставаться САПР. При этом рынок заметно смещается в сторону комплексных подходов: устой

ERP, CAD, CAE: каких российских решений не хватает отечественной промышленности ромышленным предприятиям не хватает таких продуктов, как системы автоматизированного проектирования CAD, математического моделирования CAE, а также управления данными о жизненном цикле изделий.

НКК выпустила первый релиз системы автоматизированного проектирования композитных изделий «САРУС+ Композиты» композитных изделий сложных геометрических форм. На сегодняшний день «САРУС+ Композиты» является единственным в России решением, которому экспертный совет Минцифры присвоил статус аналога зарубежных САПР изделий из полимерных композиционных материалов. ПО «САРУС+ Композиты» включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решение основано на т

Больше половины российских разработчиков электроники продолжают работать на зарубежных САПР также BIM (технологии информационного моделирования), PLM и MES (контроль над данными об изделиях), CAD (компьютерная поддержка проектирования). Такое ПО используется в сферах промышленности и

«Софтлайн Решения» помогла производителю химической продукции оптимизировать проектную деятельность «Софтлайн Решения» (ГК Softline), поставщик ИТ-продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, помогла компании из химической отрасли перейти на российскую САПР платформу nanoCAD. Это позволило клиенту повысить производительность за счет автоматизации бизнес-процессов и оптимизации проектирования. Перейти на новое решение заказчику помогло прохожд

Разработчики представили релиз САПР «Галс» версии 2.26.0 Новая версия современной системы автоматизированного проектирования судовых электрических сетей САПР «Галс» от компани

«Аскон» запускает бета-тестирование «Компас-3D v24» для Astra Linux моделирование, поддерживает прямое редактирование геометрии и обеспечивает обмен данными с другими CAD-системами. Новая версия включает «Компас-3D v24» и «Компас-График v24», а также приложени

Компания «Топ Системы» выпустила новое поколение САПР T-Flex CAD и систем инженерного анализа. Компания «Топ Системы» выпускает следующее поколение САПР T-Flex CAD 18 и программ для инженерных расчетов и анализа. Продукты составят достойную конкуренцию

«Цифровая мануфактура» выпустила новую версию САПР «Макс» Компания «Цифровая мануфактура» выпустила новую версию своего флагманского продукта - системы автоматизированного проектирования кабельных сетей и трубопроводных систем САПР «Макс

В Москве состоится XIV Ежегодная конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2025» 23-24 октября 2025 года в Москве состоится XIV Ежегодная конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2025», объединив на своей площадке бизнес-архитекторов и профессионалов по организационному развитию и управлению процессами. В этом году на конференции обсудят

Обзор: Платформы VDI для работы с САПР Платформы VDI для работы с САПР Технология виртуальных графических процессоров предоставляет пользователям возможность з

Названы тренды развития продуктов CAD и CAE Названы тренды развития продуктов CAD и CAE В Москве прошла стратегическая конференция по математическому моделированию и инженерному ПО – одно из главных мероприятий года в области развития цифровых решений для российской пром

Вышел «Компас-3D v24» с встроенной фотореалистикой и САПР изделий из композитов ставляет новую версию системы трехмерного проектирования – «Компас-3D v24». Возможности обновленной CAD-системы отвечают запросу высокотехнологичных отраслей на моделирование сложной геометрии,

CS Group стал партнером «Гамма Тех» по внедрению САПР-решений CS Group, обладающей высоким уровнем экспертности в вопросе эффективного интегрирования комплексов САПР для предприятий и обширной пользовательской сетью, предоставляет уникальные возможности

«Инферит» и ОКБ САПР подтвердили совместимость ноутбуков Inferit с решениями «Аккорд» для защищенных ИТ-сред и Акционерное общество «Особое Конструкторское Бюро Систем Автоматизированного Проектирования» (ОКБ САПР) сообщили об интеграции продуктов. Тесты на совместимость прошли ноутбуки Inferit Mercur

«Гамма Тех» и «ИнфоСАПР» объединяют усилия для инноваций в области САПР-технологий сли. «ИнфоСАПР» – игрок на рынке в области поставок САПР, разработки кастомизированных плагинов для CAD систем, разработки библиотек и семейств. «Благодаря их широкой клиентской сети «ИнфоСАПР»