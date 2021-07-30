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САПР Система автоматизированного проектирования CAD Computer-Aided Design Цифровое проектирование


CAD-системами (Computer-Aided Design) называется программное обеспечение, предназначенное для автоматизированного проектирования. Представляет собой организационно-техническую систему, состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации его деятельности. Также для обозначения подобных систем широко используется аббревиатура САПР.


30.07.2021 Мишустин распорядился написать план создания и внедрения российских САПР
26.05.2020 ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D»
18.02.2020 Продукты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в защищенном планшете «ОКБ САПР»
24.12.2019 Российский САПР протестирован на совместимость с ОС Astra Linux
02.12.2019 Подтверждена совместимость ПАК «Аккорд-Х» и «Ред ОС»
14.11.2019 Российские разработчики военных вертолетов меняют САПР одной страны НАТО на ПО другой страны НАТО
05.11.2019 Axoft начал продажи САПР-решений Trimble в России и СНГ
23.07.2019 «1C» представила инновации на «Иннопроме 2019»
21.06.2019 Keysight Technologies укорила процесс проектирования, выпустив новый пакет САПР PathWave Design 2020
18.02.2019 Турецкий разработчик Mubitek выбрал российский C3D Toolkit для развития САПР штампов
21.11.2016 PTC представил Creo 4.0 для проектирования интеллектуальных изделий
01.07.2016 Голосовой помощник SVA от Speereo оптимизирует работу проектировщиков
31.07.2014 Райнер Риенмюллер - Пациенты часто страдают от того, что медпомощь оказывается слишком медленно
17.12.2013 Иван Орлов - САПР в частном облаке предоставляет новые возможности для проектировщиков
12.11.2013 «Борлас» создал PLM-среду для МАИ
02.11.2011 Решения CSoft Development признаны лучшими продуктами года в номинации «САПР»
12.07.2011 Мифы о САПР: в чем заблуждаются пользователи?
21.06.2011 ИНТА внедрила PDM-систему Windchill
06.04.2010 PTC Innovation Forum ’10 пройдёт в апреле в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске
24.03.2010 PTC Innovation Forum ’10 пройдёт в апреле в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске
26.05.2009 Как живется САПР в России?
23.07.2008 Эндрю Анагност: Цифровой прототип несет инновации, PLM – нет
05.10.2007 3D Forum: проблемы лицензирования у САПР нет
12.07.2007 Российский рынок САПР растет назло пиратам
31.05.2007 ERP + PLM: слияние неизбежно
26.12.2006 Autodesk и PTC заявили о многоцелевом сотрудничестве
01.12.2006 Лидеры САПР истребляют "двухмерку"
13.09.2006 CAD стал "узким местом" российской промышленности
12.05.2006 Интеграция САПР и ERP: ищем подводные камни
27.06.2005 ERP и САПР: полная интеграция не нужна?
12.05.2005 24 мая откроется форум "Белые Ночи САПР’ 2005"
02.12.2004 Аrbyte CADNavigator 2: новая мобильная станция для CAD/AEC-приложений
16.04.2004 Экспертиза: САПР и ERP сливаются в единый ИТ-организм
25.08.2003 Марина Король: карьера в ИТ с дошкольного возраста
19.09.2002 Обзор функциональных возможностей современных систем управления знаниями, документами и автоматизации бизнес-процессов
25.03.2002 АСКОН провела сертификацию системы трехмерного твердотельного моделирования КОМПАС-3D
04.03.2002 Alpha Software Express представила систему управления CAD-объектами версии 1.1.1 на основе Java
18.09.2001 "Диал Инжиниринг" сообщила о выходе 7-й версии 3D CAD think3
01.12.2000 Think3 S.p.A. сообщила о выходе 6-й версии CAD-системы think3
26.04.1999 CAD Centric выпускает пакет Drafting Apprentice

Публикаций - 1318, упоминаний - 1479

САПР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11251 35
Ростех - Ростехнологии 2528 32
SAP SE 4580 28
Oracle Corporation 6026 27
Dassault Systemes 201 27
Аскон - Ascon 297 26
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 564 23
Крок - Croc 1614 23
Cisco Systems 4715 21
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 140 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1285 18
Microsoft Corporation 22476 12
Huawei 3216 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8769 11
Meta Platforms - Facebook 4262 11
AMD - Advanced Micro Devices 3656 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3877 10
Программный продукт ГК 3951 9
Siemens AG - Siemens Group 2306 9
NEC 1739 9
Nvidia Corp 3115 9
IBM - International Business Machines Corp 8934 8
Yandex - Яндекс 5002 8
Apple Inc 10673 8
AMD Graphics Product Group - ATI 872 7
Компас 168 7
Red Hat 1183 6
ANSYS 51 6
HP Inc. 5306 6
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 88 6
Acer Group 2307 5
1С-Битрикс - Bitrix 440 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 282 5
Dell EMC 4727 5
Siemens AG - Сименс Россия 132 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 5
6025 5
Барс груп 498 4
HP - Hewlett-Packard 3567 4
VMware 2024 4
Газпром ПАО 1000 16
РТС - Фондовая биржа 354 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2113 7
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 269 5
X5 Group 708 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 251 5
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 4
Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева 38 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1579 4
Роснефть НК 433 4
Совкомбанк ПАО 170 3
Boeing 956 3
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 86 3
Открытие ФК 2657 2
BMW Group 392 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 290 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1857 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 99 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 156 2
Seiko Instruments Inc - SII 18 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк 494 2
McDonald’s - Макдоналдс 190 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 480 2
Bentley Motors 64 2
Lockheed Martin 730 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 76 2
Renault - Рено Россия 132 1
Royal Dutch Shell - Шелл 181 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 234 1
X5 Group - Перекрёсток 340 1
Hyundai Motor 316 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 1
Альфа-Банк 1470 1
Bain Capital Ventures 34 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 40
Правительство РФ 8171 34
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1321 17
Президент Российской Федерации 3713 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1472 11
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2198 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2158 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2549 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1450 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1077 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2715 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2208 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1342 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 5
Правительство Москвы 1629 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1019 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 578 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1570 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 180 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2072 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 74 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13109 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 514 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 95 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3257 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 646 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 2
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 366 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - армия США 109 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 40 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 47 1
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 202 1
Мариинский театр - Государственный академический 39 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 27
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 4
Руссофт - Russoft 375 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2512 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
European Society of Cardiology (ESC) - Европейское общество кардиорадиологии 1 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29995 219
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19520 155
Сервер - Серверные платформы 10468 126
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6938 103
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5955 87
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8874 80
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5699 70
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6436 65
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11488 62
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PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1026 14
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1267 14
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1360 14
5G - Пятое поколение мобильной связи 2492 14
Dassault Systemes - SolidWorks 97 21
Autodesk AutoCAD 270 19
Google Android 11952 18
Apple iOS 6419 15
Microsoft Office 3239 14
Linux OS 7656 13
Autodesk Inventor 68 11
Microsoft Windows 10 11643 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 469 10
Dassault Systemes - Catia 58 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1586 9
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 9
PTC Windchill 46 8
Depositphotos - фотобанк 385 7
1С:ERP Управление предприятием 267 7
Autodesk Maya 57 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2888 6
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 21 6
Intel Optane Memory 107 6
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 585 5
1С:Документооборот - 1С:ДО 159 5
Microsoft Windows 2085 5
Microsoft Office Excel 812 5
Аскон Компас-3D 121 5
Adobe Photoshop 667 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 424 5
Autodesk 3ds Max 68 4
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 25 4
Oracle Java - язык программирования 2550 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 249 4
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 74 4
Apache Hadoop 356 4
Аскон Лоцман:PLM 60 4
Autodesk AutoCAD DXF 29 4
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 515 4
Siemens Teamcenter 53 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 28 3
OpenGL - Язык программирования 218 3
Intel Core - Семейство процессоров 1499 3
Мишустин Михаил 373 7
Гарринчев Сергей 5 5
Путин Владимир 2539 4
Королюк Алексей 86 4
Бровкин Дмитрий 56 4
Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 3
Бахин Евгений 20 3
Шадаев Максут 459 2
Исанин Антон 9311 2
Комлев Николай 54 2
Толкачева Екатерина 43 2
Мылицын Роман 85 2
Зыков Олег 13 2
Брук Павел 4 2
Рыжов Алексей 19 2
Морозов Сергей 54 2
Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 2
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 2
Паршин Максим 200 2
Макаров Валентин 173 2
Богданов Максим 20 2
Урсуа Игорь 3 2
Игитов Михаил 1 1
Думин Антон 7 1
Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
Новодворский Алексей 104 1
Пак Олег 95 1
Тарелкин Евгений 3 1
Солодовников Денис 93 1
Сергунина Наталья 219 1
Нечаев Владимир 11 1
Бочаров Олег 27 1
Ананьев Виталий 4 1
Мельникова Анастасия 196 1
Садовенко Илья 63 1
Солнцева Екатерина 36 1
Рыбаков Александр 26 1
Болышев Максим 16 1
Шушкин Дмитрий 93 1
Греф Герман 344 1
Россия - РФ - Российская федерация 108032 99
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13799 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13434 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33791 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12506 27
Германия - Федеративная Республика 8849 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45774 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12403 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11780 15
Европа Восточная 2924 13
Япония 10019 13
Земля - планета Солнечной системы 7381 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3055 12
Франция - Французская Республика 5638 11
Украина 6194 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1560 11
Европа 12132 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2060 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 1223 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2175 6
Россия - СФО - Новосибирск 3264 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 948 5
Канада 3294 4
Чехия - Чешская Республика 1051 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2196 4
Китай - Тайвань 2089 4
Россия - ПФО - Казань 2075 4
Италия - Итальянская Республика 3296 4
Польша - Республика 1556 4
Беларусь - Белоруссия 3512 4
Россия - ПФО - Самарская область 935 4
Индия - Республика 4257 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1301 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 3
Южная Корея - Республика 4341 3
Испания - Королевство 2901 3
Европа Западная 1328 3
Австрия - Австрийская Республика 1019 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5438 2
Казахстан - Республика 4458 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 59
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8062 48
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2604 39
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4257 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12593 16
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1414 15
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18163 13
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 451 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2055 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 18371 9
Информационное общество - Государственная программа 1236 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3983 5
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Мошенничество - Махинации 2058 5
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EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1933 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 499 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2180 4
Федеральный бюджет Российской Федерации 1869 4
Экономический эффект 692 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1853 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2404 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3298 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1041 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1706 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 149 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1656 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 347 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4549 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 8 2
Образование в России 452 2
Пиратство - Авторское право 557 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5146 1
Эргономика 793 1
Прогноз погоды 187 1
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2265 2
CNews - ZOOM.CNews 1555 2
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
Bloomberg 1009 1
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CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
EE Times 156 1
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Gartner 3301 6
IDC - International Data Corporation 4666 5
Fortune Global 500 280 2
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 1
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Jon Peddie Research 28 1
CEPR - Centre for Economic Policy Research - VoxEU 1 1
Technavio 24 1
CNews Mobile - рейтинг 12 1
Strategy Analytics 283 1
IMD World Competitiveness Ranking - Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран мира 1 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
500 Startups 4447 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 10 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
РАН - Российская академия наук 1387 6
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 6989 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 3
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 114 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 440 2
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу 4 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 74 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 39 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 63 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 48 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 817 1
ТПУ - Томский политехнический университет 106 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 32 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 90 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 617 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 565 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 1
Softool 62 6
Worldskills - Ворлдскиллс 92 4
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 4896 2
Extreme NOW Forum 3 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 610 1
100+ Forum Russia 9971 1
Связь-Экспокомм 47 1
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Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 16 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
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