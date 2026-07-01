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САПР Система автоматизированного проектирования CAD Computer-Aided Design Цифровое проектирование

САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование

CAD-системами (Computer-Aided Design) называется программное обеспечение, предназначенное для автоматизированного проектирования. Представляет собой организационно-техническую систему, состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации его деятельности. Также для обозначения подобных систем широко используется аббревиатура САПР.

Обзор Платформы VDI для работы с САПР на CNewsMarket

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


01.07.2026 «Аквариус» представила обновленную версию топологического редактора в рамках проекта по разработке отечественных САПР

этапа государственного проекта по созданию отечественных систем автоматизированного проектирования (САПР) микроэлектроники. Работы ведутся по заказу Минпромторга РФ в рамках дорожной карты разв
30.06.2026 НКК «Машиностроение» выпустила «Сарус+ 2026.2»

ус+ 2026.2». Ключевое обновление помогает пользователям осуществлять плавный переход из систем зарубежных разработчиков в российский PLM-продукт. Для этого создан механизм совместной работы в «Сарус+ CAD» и Siemens NX, который дает возможность открывать и проводить изменения в электронном макете изделия. Бесшовная интеграция между PLM-системой и «Сарус+ CAD» выстроена как единое цело
30.06.2026 Компания «Топ Системы» и «Группа Астра» сертифицировали нативную версию T-Flex CAD для операционной системы Astra Linux

полным жизненным циклом изделия T-Flex PLM, совместно с «Группой Астра» в рамках стратегического технологического партнерства представляют нативную версию системы автоматизации проектирования T-Flex CAD для операционной системы Astra Linux. Решение прошло техническую сертификацию совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Топ Системы». В отличие от ранее доступного варианта запус
29.06.2026 Старт продаж C3D Viewer Pro — решения для работы с нативными САПР-форматами

ие для просмотра 3D-моделей, разработанное для удобной работы с инженерными данными в проприетарных САПР-форматах. Продукт позволяет открывать и визуализировать файлы из различных САПР
24.06.2026 Компании «Топ Системы» и «Цифровая мануфактура» создают единую систему проектирования печатных плат

, и АО «Цифровая мануфактура» — разработчик САПР «Макс.EDA» и специализированных инженерных решений объявили о стратегическом партнерстве для создания интегрированного решения, позволяющего выполнять проектирование печатных плат в едином контуре платформы T-Flex PLM. Об этом CNews сообщили представители «Топ Системы». Решение представляет собой версию САПР «Макс.EDA», бесшовно интегрированн
08.06.2026 «Гамма Тех» обновила САПР с учетом задач моделирования сложных многоантенных систем

Компания «Гамма Тех» (направление систем автоматического проектирования корпорации ITG) объявила о выпуке обновления флагманской системы автоматизированного проектирования «Гамма 2026.2». В новой версии расширены возможности электромагнитного моделирования. Добавлен расчет активных параметров портов, расширились настройк
21.05.2026 «Цифровая мануфактура» и «Аскон» объединяют компетенции для технологического суверенитета и создания САПР кабельных систем

АО «Цифровая мануфактура» и компания «Аскон» объявили о начале совместной разработки новой системы автоматизированного проектирования кабельных систем (САПР КС), создаваемой за счет гл
20.05.2026 «Росэл» показал обновленную версию ПАК САПР для проектирования зданий

показал обновлённую версию программно-аппаратного комплекса автоматизированного проектирования (ПАК САПР). В платформу добавлены два новых функциональных блока — BIM-проектирование и ИT-Архитек
08.05.2026 «Гамма Тех» зафиксировала рост спроса на комплексную миграцию с зарубежных САПР и переход к системным инженерным средам

проектирования корпорации ITG) сфокусировала силы команды разработки на методе конечных элементов в САПР «Гамма», рассматривая его как ключевой инструмент для решения задач СВЧ-проектирования.

29.04.2026 Власти выделили миллиард на САПР для проектирования чипов 90 нм

блонов. На работы министерство выделило 943 млн руб. Тендер в формате открытого конкурса был опубликован 28 апреля 2026 г. Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2028 г. До 2022 г. самой популярной САПР для проектирования микросхем были Cadence и Synopsys. Но после введения санкций их продукты было запрещено поставлять заказчикам из России. Что хотят Будущий исполнитель должен разработать
29.04.2026 Проектирование в виртуальной среде: ВТИ приступил к созданию CAD-системы нового поколения

Всероссийский теплотехнический институт (АО «ВТИ») приступил к разработке CAD-системы нового поколения для проектирования сложных энергетических объектов. Новая платфо
24.04.2026 САПР «Макс» внедрили на известном российском авиазаводе

На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА, входит в Союзмаш России) завершилось внедрение системы автоматизированного проектирования «Макс» (САПР «Макс») разработки компании «Цифровая
23.04.2026 «Гамма Тех» зафиксировала рост спроса на комплексную миграцию с зарубежных САПР и переход к системным инженерным средам

пользовали комплексные западные платформы. Поэтому их интерес сосредоточен на переходе с зарубежных CAD/CAM/CAE систем и интеграции отечественных решений в существующие инженерные процессы. При
14.04.2026 «Гамма Тех» расширила возможности САПР для антенных и волноводных структур

«Гамма Тех» (направления систем автоматического проектирования корпорации ITG) представила обновление флагманского продукта САПР — Gamma 2026.1. Новая версия сосредоточена на ускорении инженерных расчетов и расширении инструментов проектирования антенных систем, включая новые возможности синтеза решеток и моделирова
13.04.2026 Исследование НКК «Машиностроение»: российский рынок САПР для композитов к 2035 г. вырастет в пять раз

рынке представлено и отечественное ПО для работы с композитами. На данный момент это решения класса CAD/CAM, обеспечивающие геометрическое моделирование и проектирование слоистых структур (напр
03.04.2026 Российские ученые ускорили проектирование микроволновых фильтров

тому параметры приходится подбирать очень точно. Обычно для этого используют аналитические методы и системы автоматизированного проектирования. Но полностью автоматизировать процесс не получает
30.03.2026 «Гамма Тех» внедрила отечественную САПР «Гамма» в учебный процесс СевГУ

авление систем автоматизированного проектирования корпорации ITG) реализовала комплексное внедрение САПР «Гамма» в образовательные программы Севастопольского государственного университета. Реше
20.03.2026 ОДК в отечественных инженерных программах создает элементы двигателей ПД-14 и ПД-8

производством и цепочками поставок на машиностроительных предприятиях и созданию ПО в области PLM и CAD для проектирования двигателей. Они создаются совместно с ИТ-компаниями при грантовой подд
16.03.2026 В России создается суверенная система проектирования сверхвысокочастотных интегральных схем

Российская САПР для Linux В России ведется разработка новой отечественной системы автоматизированного проектирования (САПР). Она будет использоваться для создания свер
27.02.2026 «Софтлайн Решения» оказала промышленному предприятию услуги в рамках перехода на CAD-системы отечественных вендоров

адаптации отечественного ПО. Специалисты «Софтлайн Решений» подобрали, поставили и внедрили базовые CAD-системы. Заказчик получил мультивендорное решение, закрыв задачу технологического проекти
26.02.2026 «Софтлайн Решения» внедрила САПР-платформу для проектирования и моделирования объектов nanoCAD на промышленном предприятии

Конструкции». С помощью этих инструментов сотрудники заказчика могут успешно выполнять комплексное проектирование объектов. В качестве среды общих данных был выбран продукт «CADLib Модель и Ар
25.02.2026 «Софтлайн Решения» провела для сотрудников fashion-ретейл-компании обучение по САПР

проект, включающий аудит текущих процессов, анализ рынка систем автоматизированного проектирования (САПР) и обучающие курсы для сотрудников. Такой подход позволил клиенту детально изучить возмо
06.02.2026 Только 15% компаний в российской промышленности используют отечественные системы автоматизированного проектирования

логическими процессами (АСУ ТП), а также технологии промышленного интернета вещей и аналитики данных. При этом на рынке существуют структурные проблемы. Наиболее ярко дисбаланс виден в сегменте САПР (системы автоматизированного проектирования). Несмотря на то, что формально на российские продукты приходится около 90% рынка, реально их используют менее 15% компаний. Многие предприятия продол
28.01.2026 «Системный софт»: рынок инженерного ПО в России вырос на 20%

но росли сегменты САПР, PLM/PDM и BIM. Темпы роста в 2026 году будут во многом зависеть от макроэкономической ситуации и инвестиционной активности заказчиков», — сказал Дмитрий Детенков, руководитель Управления САПР компании «Системный софт». Крупнейшим сегментом рынка, формирующим его основу, продолжает оставаться САПР. При этом рынок заметно смещается в сторону комплексных подходов: устой
30.12.2025 ERP, CAD, CAE: каких российских решений не хватает отечественной промышленности

ромышленным предприятиям не хватает таких продуктов, как системы автоматизированного проектирования CAD, математического моделирования CAE, а также управления данными о жизненном цикле изделий.
01.12.2025 НКК выпустила первый релиз системы автоматизированного проектирования композитных изделий «САРУС+ Композиты»

композитных изделий сложных геометрических форм. На сегодняшний день «САРУС+ Композиты» является единственным в России решением, которому экспертный совет Минцифры присвоил статус аналога зарубежных САПР изделий из полимерных композиционных материалов. ПО «САРУС+ Композиты» включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решение основано на т
01.12.2025 Больше половины российских разработчиков электроники продолжают работать на зарубежных САПР

также BIM (технологии информационного моделирования), PLM и MES (контроль над данными об изделиях), CAD (компьютерная поддержка проектирования). Такое ПО используется в сферах промышленности и

17.10.2025 «Софтлайн Решения» помогла производителю химической продукции оптимизировать проектную деятельность

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), поставщик ИТ-продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, помогла компании из химической отрасли перейти на российскую САПР платформу nanoCAD. Это позволило клиенту повысить производительность за счет автоматизации бизнес-процессов и оптимизации проектирования. Перейти на новое решение заказчику помогло прохожд
17.10.2025 Разработчики представили релиз САПР «Галс» версии 2.26.0

Новая версия современной системы автоматизированного проектирования судовых электрических сетей САПР «Галс» от компани
16.10.2025 «Аскон» запускает бета-тестирование «Компас-3D v24» для Astra Linux

моделирование, поддерживает прямое редактирование геометрии и обеспечивает обмен данными с другими CAD-системами. Новая версия включает «Компас-3D v24» и «Компас-График v24», а также приложени
08.10.2025 Компания «Топ Системы» выпустила новое поколение САПР T-Flex CAD и систем инженерного анализа.

Компания «Топ Системы» выпускает следующее поколение САПР T-Flex CAD 18 и программ для инженерных расчетов и анализа. Продукты составят достойную конкуренцию

26.09.2025 «Цифровая мануфактура» выпустила новую версию САПР «Макс»

Компания «Цифровая мануфактура» выпустила новую версию своего флагманского продукта - системы автоматизированного проектирования кабельных сетей и трубопроводных систем САПР «Макс
18.09.2025 В Москве состоится XIV Ежегодная конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2025»

23-24 октября 2025 года в Москве состоится XIV Ежегодная конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2025», объединив на своей площадке бизнес-архитекторов и профессионалов по организационному развитию и управлению процессами. В этом году на конференции обсудят
Обзор: Платформы VDI для работы с САПР

Платформы VDI для работы с САПР Технология виртуальных графических процессоров предоставляет пользователям возможность з
Названы тренды развития продуктов CAD и CAE

Названы тренды развития продуктов CAD и CAE В Москве прошла стратегическая конференция по математическому моделированию и инженерному ПО – одно из главных мероприятий года в области развития цифровых решений для российской пром
27.08.2025 Вышел «Компас-3D v24» с встроенной фотореалистикой и САПР изделий из композитов

ставляет новую версию системы трехмерного проектирования – «Компас-3D v24». Возможности обновленной CAD-системы отвечают запросу высокотехнологичных отраслей на моделирование сложной геометрии,
19.08.2025 CS Group стал партнером «Гамма Тех» по внедрению САПР-решений

CS Group, обладающей высоким уровнем экспертности в вопросе эффективного интегрирования комплексов САПР для предприятий и обширной пользовательской сетью, предоставляет уникальные возможности

12.08.2025 «Инферит» и ОКБ САПР подтвердили совместимость ноутбуков Inferit с решениями «Аккорд» для защищенных ИТ-сред

и Акционерное общество «Особое Конструкторское Бюро Систем Автоматизированного Проектирования» (ОКБ САПР) сообщили об интеграции продуктов. Тесты на совместимость прошли ноутбуки Inferit Mercur
11.08.2025 «Гамма Тех» и «ИнфоСАПР» объединяют усилия для инноваций в области САПР-технологий

сли. «ИнфоСАПР» – игрок на рынке в области поставок САПР, разработки кастомизированных плагинов для CAD систем, разработки библиотек и семейств. «Благодаря их широкой клиентской сети «ИнфоСАПР»
22.07.2025 Про AutoCAD можно забыть. Создана нейросеть на замену всем САПР – она строит модели по фотографии. Видео

сэкономить им значительное количество времени, поскольку полностью автоматизирует процесс создания CAD-модели. Технически, GenCAD – это современная замена громоздким и тяжелым системам автомат

Публикаций - 4394, упоминаний - 5283

САПР и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 283
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 276
Autodesk 639 228
9594 225
Intel Corporation 12811 223
IBM - International Business Machines Corp 9699 204
Oracle Corporation 7074 185
SAP SE 5601 172
Ростелеком 10948 144
Softline - Софтлайн 3743 140
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 137
Cisco Systems 5372 131
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 130
HP Inc. 5883 112
Nvidia Corp 4002 111
Siemens AG - Siemens Group 2673 108
Крок - Croc 1964 98
Нанософт 148 91
AMD - Advanced Micro Devices 4641 86
Broadcom - VMware 2610 83
Dell EMC 5180 81
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 78
Dassault Systemes 235 76
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 75
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 72
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 69
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 66
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 65
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 65
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 63
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 124 63
HP - Hewlett-Packard 3662 62
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 60
Google LLC 12688 60
Top Systems - Топ Системы 88 59
Компас 20 59
МегаФон 10742 57
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 55
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 53
АйТи 1519 53
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 105
Газпром ПАО 1493 77
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 70
РЖД - Российские железные дороги 2096 58
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 48
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 43
Почта России ПАО 2370 41
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 38
Альфа-Банк 1979 34
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 33
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 33
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 33
Газпром нефть 725 33
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 32
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 31
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 27
Роснефть НК - нефтяная компания 562 26
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 26
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 25
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 25
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 24
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 24
ГПБ - Газпромбанк 1273 23
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 23
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 23
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 23
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 23
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 22
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 22
Bentley Motors 74 22
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 21
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 20
Boeing 1031 20
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 20
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 19
РВК - Российская венчурная компания 571 19
НСПК - Национальная система платежных карт 948 19
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 19
Северсталь ПАО - Severstal 629 19
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 283
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 225
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 150
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 149
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 139
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 95
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 74
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 71
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 69
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 57
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 50
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 47
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 37
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ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 35
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 34
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 31
Судебная власть - Judicial power 2500 27
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 27
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 27
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 26
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 26
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 25
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 24
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 23
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 23
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 22
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 20
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 20
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 19
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 44
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 38
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 23
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 20
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 14
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 13
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 10
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 8
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 8
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 9 8
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 7
TIA - Telecommunications Industry Association 90 7
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 7
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 4
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 4
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 3
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 2
Станкоинструмент 3 2
ГосИнформСистемы 160 2
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 2
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1545
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1144
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 1043
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 982
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 783
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 672
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 590
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 548
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 486
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 460
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 447
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 443
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 439
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 424
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 423
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 421
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 419
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 398
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 373
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 359
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 355
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 348
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 345
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 323
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 282
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 271
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 263
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 254
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 239
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 239
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 225
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 594 214
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 211
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 199
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 199
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 193
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 186
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 186
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 185
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 181
Linux OS 11533 234
Microsoft Windows 16882 220
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 182
Autodesk AutoCAD 376 157
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 128
Microsoft Windows 2000 8678 109
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 103
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 91
Microsoft Office 4170 85
Нанософт - nanoCAD 148 83
Dassault Systemes - SolidWorks 133 79
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 68
Autodesk Revit 125 67
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 65
Google Android 15243 64
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 98 60
Аскон - Лоцман:PLM 100 59
Apple iOS 8583 57
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 55
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 52
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 52
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 52
Oracle Java - язык программирования 3469 51
Autodesk Inventor 76 49
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 49
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 48
Apple iPhone 6 4861 48
Intel x86 - архитектура процессора 2151 47
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 46
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 45
FreePik 1841 44
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 44
Nvidia Quadro GPU 279 43
1С:ERP Управление предприятием 841 41
Dassault Systemes - Catia 84 41
Siemens Teamcenter 73 38
Top Systems - T-Flex CAD - T‑Flex CAE 42 38
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 37
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 37
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 37
Путин Владимир 3454 73
Мишустин Михаил 787 42
Богданов Максим 40 30
Тихонов Роман 38 28
Шадаев Максут 1210 27
Медведев Дмитрий 1665 23
Чернышенко Дмитрий 580 19
Никифоров Николай 1138 17
Зыков Олег 18 16
Солнцева Екатерина 62 14
Массух Илья 239 14
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Сергеев Сергей 179 9
Лашин Ренат 87 9
Белькевич Андрей 28 8
Чудинов Дмитрий 103 8
Коптелов Андрей 134 8
Россия - РФ - Российская федерация 166167 2763
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 779
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 463
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 389
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 330
Европа 24964 247
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 228
Германия - Федеративная Республика 13221 190
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Украина 7928 107
Япония 13807 106
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Казахстан - Республика 6048 93
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Беларусь - Белоруссия 6289 85
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Европа Восточная 3138 84
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 38
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 125
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МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 11
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 11
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 10
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 10
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 10
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 10
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 10
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 9
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 9
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 9
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 9
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 8
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 8
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 8
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 8
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 8
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 8
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 8
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