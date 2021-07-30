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САПР Система автоматизированного проектирования CAD Computer-Aided Design Цифровое проектирование
CAD-системами (Computer-Aided Design) называется программное обеспечение, предназначенное для автоматизированного проектирования. Представляет собой организационно-техническую систему, состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации его деятельности. Также для обозначения подобных систем широко используется аббревиатура САПР.
САПР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мишустин Михаил 373 7
|Гарринчев Сергей 5 5
|Путин Владимир 2539 4
|Королюк Алексей 86 4
|Бровкин Дмитрий 56 4
|Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 3
|Бахин Евгений 20 3
|Шадаев Максут 459 2
|Исанин Антон 9311 2
|Комлев Николай 54 2
|Толкачева Екатерина 43 2
|Мылицын Роман 85 2
|Зыков Олег 13 2
|Брук Павел 4 2
|Рыжов Алексей 19 2
|Морозов Сергей 54 2
|Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 2
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 2
|Паршин Максим 200 2
|Макаров Валентин 173 2
|Богданов Максим 20 2
|Урсуа Игорь 3 2
|Игитов Михаил 1 1
|Думин Антон 7 1
|Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
|Новодворский Алексей 104 1
|Пак Олег 95 1
|Тарелкин Евгений 3 1
|Солодовников Денис 93 1
|Сергунина Наталья 219 1
|Нечаев Владимир 11 1
|Бочаров Олег 27 1
|Ананьев Виталий 4 1
|Мельникова Анастасия 196 1
|Садовенко Илья 63 1
|Солнцева Екатерина 36 1
|Рыбаков Александр 26 1
|Болышев Максим 16 1
|Шушкин Дмитрий 93 1
|Греф Герман 344 1
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
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