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Девелопер «Железно» перенес работу с CAD приложениями в облачную GPU платформу mClouds.ru

Девелопер «Железно» перенес работу с CAD приложениями в облачную GPU платформу mClouds.ru. Об этом CNews сообщили представители mClouds.

«Железно» — федеральный девелопер, строящий жилые комплексы в пяти городах России. За 14 лет компания реализовала 22 проекта, внедряя передовые технологии в строительстве.

Задача. Организовать для проектных инженеров застройщика доступ к виртуальным рабочим столам для работ с CAD-системами без необходимости закупки дорогостоящих рабочих станций с видеокартами. Также решение должно обеспечивать гибкость в подключении новых пользователей, гарантировать защищенное подключение через VPN и эффективное распределение ресурсов.

Проблематика. Ранее компания использовала локальные рабочие станции. Это создавало сложности: высокие затраты на приобретение и обслуживание рабочих мест, отсутствие централизованного доступа и защиты данных. Такой формат работы замедлял процессы и увеличивал операционные издержки, что стало причиной поиска альтернативного решения.

Решение. В августе 2024 г. инженеры mClouds развернули виртуальные рабочие столы на облачной инфраструктуре с аппаратными GPU от Nvidia. В качестве конфигурации использовались видеокарты серий Nvidia Tesla и Nvidia L4, процессоры с рабочей частотой выше 3 Ghz — Intel Xeon Gold 6354. Данный выбор обеспечил высокую производительность с CAD-программами и 3D-графикой.

После успешного тестирования «Железно» начал использовать облачную GPU-инфраструктуру mClouds. Дополнительно инженеры mClouds добавили VPN-подключение, чтобы пользователи подключались к ресурсам по концепции split-tunnel — доступ к облачным ресурсам осуществляется только через VPN.

Итог: Девелопер «Железно» перенес работу проектировщиков с графическими приложениями в облако, обеспечив стабильную и производительную среду для работы с CAD-системами. Это позволило избежать крупных единовременных расходов на закупку оборудования и длительных сроков его ввода в эксплуатацию. Вместо этого компания сразу начала использовать готовую облачную инфраструктуру, масштабируя ресурсы по мере необходимости. Теперь проектные инженеры работают с графикой в безопасной среде, а компания получает гибкость и отказоустойчивость ИT-инфраструктуры.

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