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mClouds Мастер-интеграция Мастер-Технология

mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология


17.12.2024 mClouds представил новую облачную GPU-платформу для работы с AI, BIM и CAD на базе высокочастотных процессоров AMD EPYC и видеокарт Nvidia 1
31.10.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг SLA IaaS 2024 1
04.07.2024 Market.CNews опубликовал ТЭО при выборе между IaaS, частным облаком и on-prem 1
30.05.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг партнерских программ облачных провайдеров 2024 1
16.04.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 1
10.04.2024 Федеральная сеть аптек «Я+аптека» улучшила работу учетных систем в облаке mClouds.ru 2
07.12.2023 Market.CNews обновил рейтинг провайдеров облачного резервного копирования BaaS 2023 1
09.11.2023 Market.CNews опубликовал новый рейтинг SLA IaaS 2023 1
26.06.2023 Market.CNews опубликовал обновленный рейтинг провайдеров GPU Cloud 2023 1
26.04.2023 Market.CNews обновил рейтинг провайдеров DRaaS 2023 1
13.02.2023 Market.CNews опубликовал первое в России технико-экономическое обоснование IaaS 2023 1
30.12.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг партнерских программ облачных провайдеров 2022 1
04.07.2022 НАЦ «Информзащиты» аттестовал защищенный ЦОД облачного провайдера mClouds 1
29.06.2022 «Информзащита» аттестовала ЦОД облачного провайдера mClouds 1
28.06.2022 Market.CNews 3.0: новая версия ИТ-маркетплейса ускорена в 3 раза 1
21.03.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров VDI 2022 1
06.12.2021 Как ИТ-компании зарабатывают на облаках: виды, особенности и выгоды партнерских программ 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

mClouds и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 385 12
Softline - Софтлайн 2811 10
Cloud4Y 285 8
LanCloud - ЛанКлауд 55 8
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 6
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 4
ITG - ITglobal.com - Serverspace 31 4
Linx - Связь ВСД 158 4
Nubes - Нубес 51 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 4
Ланит - Онланта - Onlanta 108 4
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 67 4
Broadcom - VMware 2359 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 64 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 3
МегаФон 8805 3
Информзащита 756 2
Информзащита НАЦ - Национальный аттестационный центр 45 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Nvidia Corp 3487 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 2
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 2
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 2
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
SAP SE 5279 1
8213 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 87 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 23 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 22 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 37 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 16
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 10
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 10
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 10
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 146 10
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 6
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1588 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 4
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 88 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 3
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 534 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2233 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 705 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3727 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 12
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 6
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 4
Linx Cloud 56 4
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 29 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 41 1
Broadcom - VMware vCloud Availability 10 1
Nvidia Tesla GPU 156 1
Veeam Cloud Connect 43 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 16 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 157 1
Иванников Александр 22 3
Пойгин Дмитрий 17 2
Гончаренко Артём 8 1
Кулина Анастасия 11 1
Ансимов Константин 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Израиль 2730 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
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Аренда 2416 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 11
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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