Губин Максим
|18.02.2025
|Кейс: Как застройщик «Звезда» ускорил работу «1С» и упростил ИT-инфраструктуру с mClouds 1
|27.11.2012
|Агенты Цукерберга: Разработчики Facebook проводят рейд по ведущим вузам России 1
Губин Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1595 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 336 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Аммосов Юрий 46 1
|Скоробогатова Екатерина 5 1
|Чаднов Роман 1 1
|Майков Алексей 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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