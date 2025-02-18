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Индексная книга (каталог) CNews*
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Губин Максим



18.02.2025 Кейс: Как застройщик «Звезда» ускорил работу «1С» и упростил ИT-инфраструктуру с mClouds 1
27.11.2012 Агенты Цукерберга: Разработчики Facebook проводят рейд по ведущим вузам России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Губин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4444 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10561 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12802 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2014 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1595 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 336 1
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США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
США - Нью-Йорк 3100 1
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СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 203 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 937 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 544 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 39 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 122 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341391, в очереди разбора - 768226.
Создано именных указателей - 168817.
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