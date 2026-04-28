Китай насмехается над США: Цукербергу не дали купить прибыльный китайский ИИ-стартап росов и ответов к настоящему делегированию задач», — заявили представители Manus. Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) заинтересовал продукт на основе ИИ, который действительно приносит прибыль,

Цукерберг инвестирует сотни миллиардов долларов в создание «сверхразума» уру Генеральный директор Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) планирует инвестировать сотни миллиардов долларов в вычислит

Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp*** гласно заключению окружного суда США от 2024 г., внутренние коммуникации показывают, что до 2012 г. Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) нервничал из-за Instagram. Он описывал Facebook как очень от

Цукерберг заплатит Трампу $25 млн за блокировку аккаунтов в Facebook** и Instagram*** публично признавать свою вину. Instagram - Mark Zuckerberg Главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг Отмечается, что три миллиона пойдут на покрытие юридических расходов, а осталь

Марк Цукерберг: Да, я строю себе убежище на Гавайях Цели строительства Американский медиамагнат и предприниматель Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) подтвердил слухи о своем бункере на Гавайях. Он назвал его в

Грандиозная утечка в WhatsApp. Пострадали сотни миллионов пользователей, россиян тоже зацепило рупнейших утечек за последние месяцы и еще одна труднорешаемая проблема в копилку Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) – миллиардера, владеющего WhatsApp с февраля 2014 г. через свою компанию Met

Facebook* на грани краха. Соцсеть уничтожают Apple и бесконечные ошибки Цукерберга Vice, заключается в нынешних действиях ее руководства, в частности, ее основателя Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). Миллиардер увлекся идеей метавселенной, ради которой он даже переименовал с

Facebook* впервые в истории увольняет сотрудников едить в этом сотрудников, вероятно, имея в виду, что нагрузят персонал по максимуму. В июле 2022 г. Марк Цукерберг предупреждал, что корпорация готова пойти на подобную оптимизацию. В частности

Европейцев грозят оставить без Facebook и Instagram из-за неудобных законов. России это не касается Европу оставят без Facebook Корпорация Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) может уйти из Европы и закрыть жителям региона доступ к соцсетям Facebook и

В Microsoft массовый отток кадров. Специалисты бегут строить метавселенную Цукерберга ли Хан (Charlie Han). В его задачи входил сбор отзывов пользователей о гарнитурах HoloLens. Едва ли Марк Цукерберг ограничится переманиванием нескольких десятков специалистов Microsoft Как сооб

Глава Facebook называл своих пользователей тупицами. Это попытались скрыть Снобизм Цукерберга Основатель компании Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) позволял себе нелестно отзываться о пользователях, доверивши

Цукерберг вынудил основателей Instagram покинуть компанию, присвоив себе их заслуги и отобрав возможности роста ние основателей Instagram с командой Facebook проходило не совсем гладко. Воспользовавшись тем, что Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) начал реорганизацию топ-менеджмента, Систром и Кригер даже н

Сколько денег ИТ-компании тратят на охрану боссов? Спойлер: Цукерберг - чемпион отратил $7,3 млн на обеспечение личной безопасности своего генерального директора Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). Еще около $2,7 млн компания заплатила за безопасность главного операционног

Цукерберг перевел своих сотрудников на Android после того, как Тим Кук обвинил Facebook в подрыве демократии Запрет iPhone в Facebook Глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) распорядился, чтобы топ-менеджмент компании пользовался искл

Цукерберг подумывает ввести плату за Facebook Платный Facebook и безопасность пользователей Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), руководитель и совладелец Facebook, предстал перед Конгресс

Цукерберг получил диплом брошенного 12 лет назад Гарварда, вытерпев издевательства его газеты Цукерберг стал докторомОснователь Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) стал почетным доктором права Гарвардского университета, кото

Акционеры требуют сместить Цукерберга с поста председателя совета директоров Facebook Группа акционеров Facebook выдвинула предложение о смещении гендиректора компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) с его второй занимаемой им должности – председателя совета директоров. Акцио

Цукерберг откажется от 99% своих акций Facebook Пожертвование в $45 млрд Основатель и исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) и его супруга Присцилла Чан (Priscilla Chan) приняли решение

Марк Цукерберг рассказал о будущем Facebook и объяснил, почему всегда носит серую футболку Основатель и гендиректор крупнейшей в мире социальной сети Facebook 30-летний Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) дал возможность приблизительно представить то, как Facebook

На те же грабли: Facebook договаривается с Samsung о собственном смартфоне Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) обсудил с вице-председателем совета директоров Samsung Elect

Близкий друг Марка Цукерберга уволился из Facebook после понижения ут, что они были «близкими друзьями», вместе учась в Гарвардском университете. Будучи его студентом Марк Цукерберг в 2004 г. основал Facebook. Продолжают ли Лесин и Цукерберг оставаться друзьям

Facebook будет доставлять интернет с помощью дронов и лазеров Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) намерен обеспечить дешевым выходом в интернет людей в отдале

Марк Цукерберг отказался платить палестинцу за найденную «дыру» в Facebook цы Сары Гудин (Sarah Goodin), учившейся в одном колледже с основателем Facebook Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg), и рассказал об этом службе Whitehat, занимающейся приемом сообщений об ошиб

Глава Facebook стал политиком и выступил за привлечение в США иностранцев Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) и другие лидеры Кремниевой долины официально зарегистрировал

Агенты Цукерберга: Разработчики Facebook проводят рейд по ведущим вузам России тра разработки Facebook, о котором заходила речь во время недавнего визита основателя соцсети Марка Цукерберга в Россию. В разговоре с CNews Максим Губин и его коллега Алексей Майков рассказали

Основатель Facebook Марк Цукерберг получил в подарок от главы Apple iPhone 5 Основатель и глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) признался в интервью NBC, что исполнительный директор Apple

Цукерберг рассказал Медведеву, зачем он приехал в Россию нежелательности массового отъезда российских разработчиков на работу в Facebook. Дмитрий Медведев и Марк Цукерберг в Горках 1 октября 2012 г. В частности, глава IBS Анатолий Карачинский несколь

Глава IBS потрясен, что Цукербергу не стыдно встречаться с Медведевым м соцсети Facebook Марком Цукербергом на своей странице в той же сети Facebook. Встреча Медведева и Цукерберга должна состояться 1 октября в Москве. Далее приводим текст записи Карачинского цел

Вместе с сервисом Wildfire Google получил младшую сестру Цукерберга кже отметить, то после сделки с Wildfire на работу в Google перешла родная сестра Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), основателя Facebook, - Ариэль Цукерберг (Arielle Zuckerberg). Ариель Цукерб

Основатель Facebook получил ключевой патент соцсетей Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) зарегистрировал свой первый личный патент в США. Полученный

Обновление семейного статуса Марка Цукерберга получило более миллиона "лайков" создателя и исполнительного директора крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) на "женат" менее чем через двое суток получило более миллиона "лайков", сооб

Глава Facebook Марк Цукерберг женился без предупреждения Основатель и исполнительный директор крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) женился на своей подруге Присцилле Чан (Priscilla Chan), соо

Mail.ru и Усманов заработают на Facebook больше Цукерберга апреле Facebook пошел навстречу россиянам и ограничения были ослаблены. Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в ходе IPO продаст 30 млн акций за $845 млн — 1,06 млрд. Корпорация Microsoft

Основателя Facebook заставят выплатить $1,5 млрд налогов в 2012 г. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) в текущем году будет вынужден выплатить американскому правит

Закрытые фотографии пользователей Facebook стали общедоступными Глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) стал жертвой ошибки в системе безопасности собственной социа

Марк Цукерберг признал, что Google+ является угрозой Facebook Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) впервые публично признал, что соцсеть Google+ является серье

Глава Facebook: Мы наделали много ошибок и личной информации пользователей социальной сети. Комментируя событие, основатель и глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) выступил с открытым письмом, в котором признал, что совершил

Стив Джобс: я восхищаюсь Марком Цукербергом за то, что он не продался сти, Стив Джобс заявил, что очень уважает социальную сеть Facebook и ее создателя Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), сообщает TechCrunch. «Мы говорим о социальных сетях во множественном числе.

Марк Цукерберг: я сижу в Facebook целыми днями Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), создатель социальной сети Facebook, признался, что сам постоянно пользуется