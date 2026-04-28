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Zuckerberg Mark Цукерберг Марк
СОБЫТИЯ
|28.04.2026
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Китай насмехается над США: Цукербергу не дали купить прибыльный китайский ИИ-стартап
росов и ответов к настоящему делегированию задач», — заявили представители Manus. Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) заинтересовал продукт на основе ИИ, который действительно приносит прибыль,
|15.07.2025
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Цукерберг инвестирует сотни миллиардов долларов в создание «сверхразума»
уру Генеральный директор Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) планирует инвестировать сотни миллиардов долларов в вычислит
|14.04.2025
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Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp***
гласно заключению окружного суда США от 2024 г., внутренние коммуникации показывают, что до 2012 г. Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) нервничал из-за Instagram. Он описывал Facebook как очень от
|30.01.2025
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Цукерберг заплатит Трампу $25 млн за блокировку аккаунтов в Facebook** и Instagram***
публично признавать свою вину. Instagram - Mark Zuckerberg Главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг Отмечается, что три миллиона пойдут на покрытие юридических расходов, а осталь
|27.12.2024
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Марк Цукерберг: Да, я строю себе убежище на Гавайях
Цели строительства Американский медиамагнат и предприниматель Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) подтвердил слухи о своем бункере на Гавайях. Он назвал его в
|25.11.2022
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Грандиозная утечка в WhatsApp. Пострадали сотни миллионов пользователей, россиян тоже зацепило
рупнейших утечек за последние месяцы и еще одна труднорешаемая проблема в копилку Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) – миллиардера, владеющего WhatsApp с февраля 2014 г. через свою компанию Met
|02.11.2022
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Facebook* на грани краха. Соцсеть уничтожают Apple и бесконечные ошибки Цукерберга
Vice, заключается в нынешних действиях ее руководства, в частности, ее основателя Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). Миллиардер увлекся идеей метавселенной, ради которой он даже переименовал с
|30.09.2022
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Facebook* впервые в истории увольняет сотрудников
едить в этом сотрудников, вероятно, имея в виду, что нагрузят персонал по максимуму. В июле 2022 г. Марк Цукерберг предупреждал, что корпорация готова пойти на подобную оптимизацию. В частности
|07.02.2022
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Европейцев грозят оставить без Facebook и Instagram из-за неудобных законов. России это не касается
Европу оставят без Facebook Корпорация Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) может уйти из Европы и закрыть жителям региона доступ к соцсетям Facebook и
|11.01.2022
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В Microsoft массовый отток кадров. Специалисты бегут строить метавселенную Цукерберга
ли Хан (Charlie Han). В его задачи входил сбор отзывов пользователей о гарнитурах HoloLens. Едва ли Марк Цукерберг ограничится переманиванием нескольких десятков специалистов Microsoft Как сооб
|27.02.2020
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Глава Facebook называл своих пользователей тупицами. Это попытались скрыть
Снобизм Цукерберга Основатель компании Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) позволял себе нелестно отзываться о пользователях, доверивши
|18.04.2019
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Цукерберг вынудил основателей Instagram покинуть компанию, присвоив себе их заслуги и отобрав возможности роста
ние основателей Instagram с командой Facebook проходило не совсем гладко. Воспользовавшись тем, что Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) начал реорганизацию топ-менеджмента, Систром и Кригер даже н
|17.01.2019
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Сколько денег ИТ-компании тратят на охрану боссов? Спойлер: Цукерберг - чемпион
отратил $7,3 млн на обеспечение личной безопасности своего генерального директора Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). Еще около $2,7 млн компания заплатила за безопасность главного операционног
|15.11.2018
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Цукерберг перевел своих сотрудников на Android после того, как Тим Кук обвинил Facebook в подрыве демократии
Запрет iPhone в Facebook Глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) распорядился, чтобы топ-менеджмент компании пользовался искл
|11.04.2018
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Цукерберг подумывает ввести плату за Facebook
Платный Facebook и безопасность пользователей Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), руководитель и совладелец Facebook, предстал перед Конгресс
|26.05.2017
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Цукерберг получил диплом брошенного 12 лет назад Гарварда, вытерпев издевательства его газеты
Цукерберг стал докторомОснователь Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) стал почетным доктором права Гарвардского университета, кото
|07.02.2017
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Акционеры требуют сместить Цукерберга с поста председателя совета директоров Facebook
Группа акционеров Facebook выдвинула предложение о смещении гендиректора компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) с его второй занимаемой им должности – председателя совета директоров. Акцио
|02.12.2015
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Цукерберг откажется от 99% своих акций Facebook
Пожертвование в $45 млрд Основатель и исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) и его супруга Присцилла Чан (Priscilla Chan) приняли решение
|07.11.2014
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Марк Цукерберг рассказал о будущем Facebook и объяснил, почему всегда носит серую футболку
Основатель и гендиректор крупнейшей в мире социальной сети Facebook 30-летний Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) дал возможность приблизительно представить то, как Facebook
|15.10.2014
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На те же грабли: Facebook договаривается с Samsung о собственном смартфоне
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) обсудил с вице-председателем совета директоров Samsung Elect
|15.08.2014
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Близкий друг Марка Цукерберга уволился из Facebook после понижения
ут, что они были «близкими друзьями», вместе учась в Гарвардском университете. Будучи его студентом Марк Цукерберг в 2004 г. основал Facebook. Продолжают ли Лесин и Цукерберг оставаться друзьям
|28.03.2014
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Facebook будет доставлять интернет с помощью дронов и лазеров
Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) намерен обеспечить дешевым выходом в интернет людей в отдале
|19.08.2013
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Марк Цукерберг отказался платить палестинцу за найденную «дыру» в Facebook
цы Сары Гудин (Sarah Goodin), учившейся в одном колледже с основателем Facebook Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg), и рассказал об этом службе Whitehat, занимающейся приемом сообщений об ошиб
|12.04.2013
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Глава Facebook стал политиком и выступил за привлечение в США иностранцев
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) и другие лидеры Кремниевой долины официально зарегистрировал
|27.11.2012
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Агенты Цукерберга: Разработчики Facebook проводят рейд по ведущим вузам России
тра разработки Facebook, о котором заходила речь во время недавнего визита основателя соцсети Марка Цукерберга в Россию. В разговоре с CNews Максим Губин и его коллега Алексей Майков рассказали
|03.10.2012
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Основатель Facebook Марк Цукерберг получил в подарок от главы Apple iPhone 5
Основатель и глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) признался в интервью NBC, что исполнительный директор Apple
|01.10.2012
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Цукерберг рассказал Медведеву, зачем он приехал в Россию
нежелательности массового отъезда российских разработчиков на работу в Facebook. Дмитрий Медведев и Марк Цукерберг в Горках 1 октября 2012 г. В частности, глава IBS Анатолий Карачинский несколь
|28.09.2012
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Глава IBS потрясен, что Цукербергу не стыдно встречаться с Медведевым
м соцсети Facebook Марком Цукербергом на своей странице в той же сети Facebook. Встреча Медведева и Цукерберга должна состояться 1 октября в Москве. Далее приводим текст записи Карачинского цел
|01.08.2012
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Вместе с сервисом Wildfire Google получил младшую сестру Цукерберга
кже отметить, то после сделки с Wildfire на работу в Google перешла родная сестра Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), основателя Facebook, - Ариэль Цукерберг (Arielle Zuckerberg). Ариель Цукерб
|25.07.2012
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Основатель Facebook получил ключевой патент соцсетей
Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) зарегистрировал свой первый личный патент в США. Полученный
|22.05.2012
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Обновление семейного статуса Марка Цукерберга получило более миллиона "лайков"
создателя и исполнительного директора крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) на "женат" менее чем через двое суток получило более миллиона "лайков", сооб
|21.05.2012
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Глава Facebook Марк Цукерберг женился без предупреждения
Основатель и исполнительный директор крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) женился на своей подруге Присцилле Чан (Priscilla Chan), соо
|05.05.2012
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Mail.ru и Усманов заработают на Facebook больше Цукерберга
апреле Facebook пошел навстречу россиянам и ограничения были ослаблены. Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в ходе IPO продаст 30 млн акций за $845 млн — 1,06 млрд. Корпорация Microsoft
|06.02.2012
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Основателя Facebook заставят выплатить $1,5 млрд налогов в 2012 г.
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) в текущем году будет вынужден выплатить американскому правит
|07.12.2011
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Закрытые фотографии пользователей Facebook стали общедоступными
Глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) стал жертвой ошибки в системе безопасности собственной социа
|05.12.2011
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Марк Цукерберг признал, что Google+ является угрозой Facebook
Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) впервые публично признал, что соцсеть Google+ является серье
|30.11.2011
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Глава Facebook: Мы наделали много ошибок
и личной информации пользователей социальной сети. Комментируя событие, основатель и глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) выступил с открытым письмом, в котором признал, что совершил
|24.10.2011
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Стив Джобс: я восхищаюсь Марком Цукербергом за то, что он не продался
сти, Стив Джобс заявил, что очень уважает социальную сеть Facebook и ее создателя Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), сообщает TechCrunch. «Мы говорим о социальных сетях во множественном числе.
|03.10.2011
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Марк Цукерберг: я сижу в Facebook целыми днями
Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), создатель социальной сети Facebook, признался, что сам постоянно пользуется
|15.09.2011
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Глава Facebook боится проводить IPO
Основатель и глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) решил повременить с выходом компании на биржу и теперь плани
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