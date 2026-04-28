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Zuckerberg Mark Цукерберг Марк

СОБЫТИЯ


28.04.2026 Китай насмехается над США: Цукербергу не дали купить прибыльный китайский ИИ-стартап

росов и ответов к настоящему делегированию задач», — заявили представители Manus. Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) заинтересовал продукт на основе ИИ, который действительно приносит прибыль,

15.07.2025 Цукерберг инвестирует сотни миллиардов долларов в создание «сверхразума»

уру Генеральный директор Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) планирует инвестировать сотни миллиардов долларов в вычислит
14.04.2025 Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp***

гласно заключению окружного суда США от 2024 г., внутренние коммуникации показывают, что до 2012 г. Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) нервничал из-за Instagram. Он описывал Facebook как очень от
30.01.2025 Цукерберг заплатит Трампу $25 млн за блокировку аккаунтов в Facebook** и Instagram***

публично признавать свою вину. Instagram - Mark Zuckerberg Главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг Отмечается, что три миллиона пойдут на покрытие юридических расходов, а осталь
27.12.2024 Марк Цукерберг: Да, я строю себе убежище на Гавайях

Цели строительства Американский медиамагнат и предприниматель Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) подтвердил слухи о своем бункере на Гавайях. Он назвал его в
25.11.2022 Грандиозная утечка в WhatsApp. Пострадали сотни миллионов пользователей, россиян тоже зацепило

рупнейших утечек за последние месяцы и еще одна труднорешаемая проблема в копилку Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) – миллиардера, владеющего WhatsApp с февраля 2014 г. через свою компанию Met
02.11.2022 Facebook* на грани краха. Соцсеть уничтожают Apple и бесконечные ошибки Цукерберга

Vice, заключается в нынешних действиях ее руководства, в частности, ее основателя Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). Миллиардер увлекся идеей метавселенной, ради которой он даже переименовал с
30.09.2022 Facebook* впервые в истории увольняет сотрудников

едить в этом сотрудников, вероятно, имея в виду, что нагрузят персонал по максимуму. В июле 2022 г. Марк Цукерберг предупреждал, что корпорация готова пойти на подобную оптимизацию. В частности
07.02.2022 Европейцев грозят оставить без Facebook и Instagram из-за неудобных законов. России это не касается

Европу оставят без Facebook Корпорация Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) может уйти из Европы и закрыть жителям региона доступ к соцсетям Facebook и

11.01.2022 В Microsoft массовый отток кадров. Специалисты бегут строить метавселенную Цукерберга

ли Хан (Charlie Han). В его задачи входил сбор отзывов пользователей о гарнитурах HoloLens. Едва ли Марк Цукерберг ограничится переманиванием нескольких десятков специалистов Microsoft Как сооб
27.02.2020 Глава Facebook называл своих пользователей тупицами. Это попытались скрыть

Снобизм Цукерберга Основатель компании Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) позволял себе нелестно отзываться о пользователях, доверивши
18.04.2019 Цукерберг вынудил основателей Instagram покинуть компанию, присвоив себе их заслуги и отобрав возможности роста

ние основателей Instagram с командой Facebook проходило не совсем гладко. Воспользовавшись тем, что Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) начал реорганизацию топ-менеджмента, Систром и Кригер даже н
17.01.2019 Сколько денег ИТ-компании тратят на охрану боссов? Спойлер: Цукерберг - чемпион

отратил $7,3 млн на обеспечение личной безопасности своего генерального директора Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). Еще около $2,7 млн компания заплатила за безопасность главного операционног
15.11.2018 Цукерберг перевел своих сотрудников на Android после того, как Тим Кук обвинил Facebook в подрыве демократии

Запрет iPhone в Facebook Глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) распорядился, чтобы топ-менеджмент компании пользовался искл
11.04.2018 Цукерберг подумывает ввести плату за Facebook

Платный Facebook и безопасность пользователей Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), руководитель и совладелец Facebook, предстал перед Конгресс
26.05.2017 Цукерберг получил диплом брошенного 12 лет назад Гарварда, вытерпев издевательства его газеты

Цукерберг стал докторомОснователь Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) стал почетным доктором права Гарвардского университета, кото
07.02.2017 Акционеры требуют сместить Цукерберга с поста председателя совета директоров Facebook

Группа акционеров Facebook выдвинула предложение о смещении гендиректора компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) с его второй занимаемой им должности – председателя совета директоров. Акцио
02.12.2015 Цукерберг откажется от 99% своих акций Facebook

Пожертвование в $45 млрд Основатель и исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) и его супруга Присцилла Чан (Priscilla Chan) приняли решение
07.11.2014 Марк Цукерберг рассказал о будущем Facebook и объяснил, почему всегда носит серую футболку

Основатель и гендиректор крупнейшей в мире социальной сети Facebook 30-летний Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) дал возможность приблизительно представить то, как Facebook

15.10.2014 На те же грабли: Facebook договаривается с Samsung о собственном смартфоне

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) обсудил с вице-председателем совета директоров Samsung Elect
15.08.2014 Близкий друг Марка Цукерберга уволился из Facebook после понижения

ут, что они были «близкими друзьями», вместе учась в Гарвардском университете. Будучи его студентом Марк Цукерберг в 2004 г. основал Facebook. Продолжают ли Лесин и Цукерберг оставаться друзьям
28.03.2014 Facebook будет доставлять интернет с помощью дронов и лазеров

Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) намерен обеспечить дешевым выходом в интернет людей в отдале
19.08.2013 Марк Цукерберг отказался платить палестинцу за найденную «дыру» в Facebook

цы Сары Гудин (Sarah Goodin), учившейся в одном колледже с основателем Facebook Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg), и рассказал об этом службе Whitehat, занимающейся приемом сообщений об ошиб
12.04.2013 Глава Facebook стал политиком и выступил за привлечение в США иностранцев

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) и другие лидеры Кремниевой долины официально зарегистрировал
27.11.2012 Агенты Цукерберга: Разработчики Facebook проводят рейд по ведущим вузам России

тра разработки Facebook, о котором заходила речь во время недавнего визита основателя соцсети Марка Цукерберга в Россию. В разговоре с CNews Максим Губин и его коллега Алексей Майков рассказали
03.10.2012 Основатель Facebook Марк Цукерберг получил в подарок от главы Apple iPhone 5

Основатель и глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) признался в интервью NBC, что исполнительный директор Apple

01.10.2012 Цукерберг рассказал Медведеву, зачем он приехал в Россию

нежелательности массового отъезда российских разработчиков на работу в Facebook. Дмитрий Медведев и Марк Цукерберг в Горках 1 октября 2012 г. В частности, глава IBS Анатолий Карачинский несколь
28.09.2012 Глава IBS потрясен, что Цукербергу не стыдно встречаться с Медведевым

м соцсети Facebook Марком Цукербергом на своей странице в той же сети Facebook. Встреча Медведева и Цукерберга должна состояться 1 октября в Москве. Далее приводим текст записи Карачинского цел
01.08.2012 Вместе с сервисом Wildfire Google получил младшую сестру Цукерберга

кже отметить, то после сделки с Wildfire на работу в Google перешла родная сестра Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), основателя Facebook, - Ариэль Цукерберг (Arielle Zuckerberg). Ариель Цукерб
25.07.2012 Основатель Facebook получил ключевой патент соцсетей

Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) зарегистрировал свой первый личный патент в США. Полученный

22.05.2012 Обновление семейного статуса Марка Цукерберга получило более миллиона "лайков"

создателя и исполнительного директора крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) на "женат" менее чем через двое суток получило более миллиона "лайков", сооб
21.05.2012 Глава Facebook Марк Цукерберг женился без предупреждения

Основатель и исполнительный директор крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) женился на своей подруге Присцилле Чан (Priscilla Chan), соо
05.05.2012 Mail.ru и Усманов заработают на Facebook больше Цукерберга

апреле Facebook пошел навстречу россиянам и ограничения были ослаблены. Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в ходе IPO продаст 30 млн акций за $845 млн — 1,06 млрд. Корпорация Microsoft

06.02.2012 Основателя Facebook заставят выплатить $1,5 млрд налогов в 2012 г.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) в текущем году будет вынужден выплатить американскому правит
07.12.2011 Закрытые фотографии пользователей Facebook стали общедоступными

Глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) стал жертвой ошибки в системе безопасности собственной социа
05.12.2011 Марк Цукерберг признал, что Google+ является угрозой Facebook

Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) впервые публично признал, что соцсеть Google+ является серье
30.11.2011 Глава Facebook: Мы наделали много ошибок

и личной информации пользователей социальной сети. Комментируя событие, основатель и глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) выступил с открытым письмом, в котором признал, что совершил
24.10.2011 Стив Джобс: я восхищаюсь Марком Цукербергом за то, что он не продался

сти, Стив Джобс заявил, что очень уважает социальную сеть Facebook и ее создателя Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), сообщает TechCrunch. «Мы говорим о социальных сетях во множественном числе.
03.10.2011 Марк Цукерберг: я сижу в Facebook целыми днями

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), создатель социальной сети Facebook, признался, что сам постоянно пользуется
15.09.2011 Глава Facebook боится проводить IPO

Основатель и глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) решил повременить с выходом компании на биржу и теперь плани

Публикаций - 369, упоминаний - 932

Zuckerberg Mark и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4621 323
Google LLC 12690 110
Microsoft Corporation 25775 102
Apple Inc 13156 71
X Corp - Twitter 2938 64
Amazon Inc - Amazon.com 3277 46
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 35
Meta Platforms 180 32
Oracle Corporation 7074 22
VK - Mail.ru Group 3602 22
Cambridge Analytica 47 20
Telegram Group 2940 19
Samsung Electronics 11065 18
OpenAI 542 13
Nvidia Corp 4002 13
Yandex - Яндекс 9216 13
HTC Corporation 1512 13
Yahoo! 3726 13
Snapchat 151 12
Oculus VR 79 11
Zynga Game Network 133 11
Alphabet 177 10
Dell EMC 5180 10
Cisco Systems 5372 10
Intel Corporation 12811 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Meta - FRL - Facebook Reality Labs 13 9
PayPal 671 9
Alibaba Group 473 8
Xiaomi - Сяоми 2232 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Microsoft Corporation - GitHub 1075 7
Sony 6739 7
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 6
Axios Systems - Аксиос Системс 56 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
МегаФон 10742 6
Lenovo Group 2447 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 6
Microsoft - LinkedIn 699 28
DST Global - Digital Sky Technologies 229 19
Tesla Motors 461 14
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 13
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Uber 357 6
Accel Partners 49 6
eBay Inc 1640 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
Airbnb 101 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Sequoia Capital 115 3
JD.com - Jingdong Mall 101 3
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 3
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 3
Challenger, Gray & Christmas 64 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Газпром ПАО 1493 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Visa International 1993 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Walt Disney Company 647 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Coca-Cola Company 261 2
Barclays 122 2
SoftBank Group 284 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
Berkshire Hathaway 34 2
Blue Origin 29 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 18
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 14
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 14
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 13
Судебная власть - Judicial power 2500 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 20 2
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 2
Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 16 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Демократическая политическая партия США 122 2
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Bitcoin Foundation 8 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 1
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 59
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 15
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