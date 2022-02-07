Европейцев грозят оставить без Facebook и Instagram из-за неудобных законов. России это не касается

Meta намерена закрыть доступ к Facebook и Instagram на всей территории Европы в ответ на требование властей хранить данные европейских пользователей исключительно на местных серверах. Российские власти предъявляют ей аналогичные требования, но из России Meta уходить не торопится.

Европу оставят без Facebook

Корпорация Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) может уйти из Европы и закрыть жителям региона доступ к соцсетям Facebook и Instagram. О своем намерении она сообщила в своем отчете американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Такое решение Meta может принять в ответ на новый закон, требующий от транснациональных компаний хранить и обрабатывать данные своих европейских пользователей исключительно на серверах, расположенных на территории региона. Данное требование можно считать аналогом российского закона, обязывающего компании хранить данные россиян на российских же серверах.

В настоящее время обработка данных всех пользователей Facebook обеспечивается серверами в Европе и США. В своем отчете компания заявила, что возможность и дальше продолжать делать так же является для нее критически важной.

Судя по всему, Цукерберг готов пойти на столь отчаянный шаг

Обработка данных пользователей в США напрямую влияет на работу главного источника заработка Meta – ее рекламного бизнеса. В первую очередь от этого зависит таргетинг рекламы – механизм, позволяющий демонстрировать пользователям рекламу, исходя из его географического положения и других параметров.

В настоящее время рекламный бизнес Meta и так под ударом из-за Apple. Ситуация в Европе может усугубить его положение.

Двух соцсетей может быть недостаточно

В своем отчете SEC Meta указала, что если ее вынудят соблюдать новую букву европейских законов, то в первую очередь европейцы лишатся Facebook. Это самая популярная сеть в мире, и пока неясно как сильно на ней отразится отключение от Европы. Сеть работает на протяжении 18 лет (с 2004 г.), и в IV квартале 2021 г. она уже столкнулась с сокращением ежедневно активной аудитории, притом впервые в своей истории.

Instagram Meta купила в 2012 г. Первоначально это был всего лишь фотосервис с базовыми фильтрами. Цукерберг превратил его в полноценную социальную сеть, упоминаемую чаще, чем Facebook и многие региональные сети.

В отчете не сказано, что другие проекты Meta тоже могут оказаться недоступными в Европе. Напомним, что в распоряжении компании есть еще как минимум два популярных сервиса – мессенджеры Facebook Messenger и WhatsApp.

Проблема глобального характера

Meta уверена, что новые требования Евросоюза отразятся не только на ней самой, но также и на других компаниях, включая те, которые покупают у нее рекламу. Такое мнение выразил Ник Клегг (Nick Clegg), вице-президента Meta по глобальным вопросам и коммуникациям.

С его слов, «отсутствие безопасной, надежной и законной международной передачи данных нанесет ущерб экономике и затормозит в ЕС рост бизнеса, основанного на пользовательской информации». По степени воздействия на бизнес он сравнил новые европейские нормы с пандемией коронавируса.

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«Воздействие ощутят на себе крупные и малые предприятия в различных секторах», – заявил Клегг. Он добавил, что «бизнесу нужны четкие глобальные правила, подкрепленные строгим верховенством закона, для защиты трансатлантических потоков данных в долгосрочной перспективе».

Комментируя требование хранить и обрабатывать данные европейских пользователей исключительно в Европе, Клегг сказал: «В худшем случае это может означать, что небольшой технологический стартап в Германии больше не сможет использовать облачного провайдера из США. Испанская компания по разработке продуктов больше не может работать в нескольких часовых поясах. Французский ритейлер может обнаружить, что больше не может поддерживать свой колл-центр в Марокко».

Клегг отметил, что Meta не собирается покидать рынок Европы по своей воле, исключительно по принуждению. «У нас нет абсолютно никакого желания и планов уйти из Европы. Но простая реальность такова, что Meta и многие другие предприятия, организации и сервисы, полагаются на передачу данных между ЕС и США для работы своих глобальных сервисов», – подытожил он.

Россия – не Европа

В отчете Meta упоминается и ее противостояние с российскими властями. В России с 1 января 2022 г. действует закон «о приземлении», обязывающий крупные зарубежные интернет-компании под угрозой жесточайших санкций открывать представительства в стране и регистрироваться на сайте Роскомнадзора. Meta входит в список компаний, на которые распространяется действие этих норм.

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Кроме того, российское законодательство требует, чтобы данные российских пользователей иностранных сервисов хранились в России. Эти правила вступили в силу в сентябре 2015 г.

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Meta годами игнорировала данные требования и регулярно получала за это внушительные штрафы. В конце концов в ноябре 2020 г. после очередного отказа следовать правилам ее Facebook оказалась на грани блокировки.

Кроме того, Meta постоянно получает штрафы за отказ удалять запрещенную в России информацию. В сентябре 2021 г. над ней нависла угроза штрафа в размере 1 млрд руб.

Однако несмотря на все перечисленное Meta пока не спешит покидать российский рынок. В России ее соцсеть уступает по популярности лишь «Вконтакте» и занимает 16,63-процентную долю (статистика StatCounter за январь 2022 г.).