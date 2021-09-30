Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории

Facebook грозит крупнейший штраф в размере 1 млрд руб. за повторное неудаление запрещенного в России контента. Протокол об этом будет составлен Роскомнадзором и направлен в суд в начале октября 2021 г. Однако, как считают эксперты, взыскать такую сумму с американской корпорации будет трудно. Также вслед за Facebook Роскомнадзор может оштрафовать и Google.

Крупнейший штраф для Facebook

Роскомнадзор надеется оштрафовать Facebook почти на 1 млрд руб., об этом представители ведомства сообщили «Ведомостям». Надзорный орган планирует составить и вручить представителям соцсети протокол за повторное неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ). Штраф за подобное нарушение может составить десятую часть выручки Facebook. Так, по данным экспертов, выручка компании варьируется в пределах 12 млрд руб.

В начале октября 2021 г. протокол будет составлен в присутствии представителей Facebook и направлен в суд, который и определит максимальный размер штрафа. При этом эксперты отмечают, что оборотные штрафы (штраф, размер которого зависит от выручки компании) действуют в России с декабря 2020 г. За исключением применения таких крупных штрафов по антимонопольным делам, до этого момента мера в отношении отдельных компаний не применялась. Facebook может стать первой компанией, которая получит оборотный штраф в России. Представители соцсети оставили запрос издания без ответа.

В октябре крупный штраф может грозить и Google. Роскомнадзор составит протокол за повторное неудаление запрещенной информации на YouTube (Google владеет видеохостингом). Американской корпорации также грозит административный штраф, объем которого может достигнуть одной десятой годового оборота Google.

Facebook может быть оштрафован на миллиард рублей

Не смотря на то, что в России активно штрафуют интернет-компании (Twitter, Facebook, Google), таких крупных штрафов им не выставляли. Максимальные суммы достигали 20 млн руб. за неудаление запрещенной информации или за хранение данных российских пользователей за пределами страны (ст. 13.11 КоАП РФ).

Неудаление запрещенного контента

Статья 13.41 КоАП РФ обязывает владельцев соцсети и провайдеров удалять по требованию властей запрещенную информацию. К такой информации, например, относится призывы к экстремизму, детская порнография, информация о способах получения наркотиков и пр. За повторное неудаление таких сведений предусмотрен штраф в размере одной пятой годовой выручки компании. При этом за все время по этой статье российский суд назначил Facebook штрафы в совокупности на сумму 66 млн руб., Twitter — на 38,4 млн руб., Google — на 26 млн руб., отмечают представители Роскомнадзора.

Всего на данный момент администрация Facebook и Instagram не удалила свыше 2 тыс. противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический, экстремистский контент, подчеркивают представители ведомства. Всего с начала 2021 г. Роскомнадзор составил в отношении иностранной ИТ-компании 19 протоколов по статье 13.41 КоАП РФ. Из 66 млн руб., назначенных Facebook в виде штрафов, большая часть уже вступила в силу по судебным решениям. Однако администрация соцсети их не оплатила, отметили в Роскомнадзоре.

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При этом, как отмечают эксперты, взыскать штрафы с Facebook или другой иностранной ИТ-компании будет трудно, так как они не имеют официального представительства или филиалов в России. Однако принятый недавно закон «о приземлении» иностранных ИТ-компаний может решить эту проблему, т.к. он обязывает иностранные компании открывать офисы в России.

Штрафы ИТ-компаниям

Так, в ноябре 2020 г. Facebook заплатила 4 млн руб. штрафа за нежелание локализовать персональные данные россиян. А в декабре на ту же сумму был оштрафован ИТ-гигант Google. Американскую корпорацию оштрафовали на 3 млн руб. за выдачу в поиске запрещенной в России информации.

Однако в России штрафы выписывают не только американским корпорациям, но и российским. Так, в июле 2021 г. компания Mail.ru Group была оштрафована на 50 тыс. руб. Федеральной антимонопольной службой за непредоставление надзорному ведомству полной информации о почтовых ящиках клиентов на своих серверах. Что в ИТ-компании посчитали нарушением тайны переписки.