Порнография Проституция Pornography Adults Only индустрия развлечений для взрослых контент для взрослых сайты для взрослых

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СОБЫТИЯ
|12.08.2025
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Порносайты заражают ПК троянами с помощью обычной картинки
«Заразные» SVG-файлы Порносайты в интернете под видом изображений в формате SVG раздают вредоносное программное обеспечение, которое тайно ставит лайки в поддержку постов в социальной сети Facebook*. Эксперты из ИБ
|13.12.2023
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Инженер устроил ИТ-погром в крупном банке, когда его уволили за просмотр порно на рабочем месте
н-Франциско (США) Специалист в нарушение протоколов безопасности якобы подключал к своему рабочему ноутбуку различные флеш-накопители, содержащие информацию сомнительного происхождения, в том числе и порнографического характера. Сведения о проступке Броуди были донесены ИБ-командой до вышестоящего руководства. Нерадивый сотрудник был вызван на ковер к вице-президенту банка по кадрам, в разг
|10.08.2022
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Качать порно с торрентов больше не уголовное преступление. Верховный суд разрешил
детельствующих о том, что обвиняемый совершил действия, направленные на распространение видеоролика порнографического содержания», – говорится в решении Верховного суда. Порно у российских влас
|28.02.2022
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Российские порнозвезды остались без денег и подписчиков из-за событий на Украине
еликобритания стала одной из первых стран, обрушивших на Россию санкции. Связь между геополитикой и порно Со слов представителей OnlyFans, ни одна из российских или белорусских моделей не несет
|17.02.2022
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В Рунете хотят блокировать информацию о феминизме наравне с детским порно и пропагандой суицида
читаю, мы тоже должны найти точку приложения собственных усилий», — сказала сенатор Павлова. Противоправный контент Действующим законодательством предусмотрена внесудебная блокировка сайтов с детской порнографией, информацией о способах употребления запрещенных веществ и нелегальной продаже алкоголя, суицидальной информацией, призывами к массовым беспорядкам, выражением неуважения к обществ
|18.11.2021
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Скандально известный сайт для взрослых рассекретил десятки миллионов своих почитателей
ючали, помимо указания пользовательского имени и пола, некоторые платежные данные. 719 тыс. записей содержали сообщения в чатах, публичных и приватных с идентификационной информацией об отправителях. Сайт для взрослых протек данными пользователей и моделей Еще 134 млн записей — это информация о токенах и платежных переводах моделям. Риск для приватности и физической безопасности По мнению Д
|07.09.2021
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Роскомнадзор даст российским банкам доступ к детскому порно, сайтам про наркотики и экстремизм
тра запрещенной информации. Другими словами, банки будут отказывать таким клиентам в любых операциях с деньгами и иным имуществом. Напомним, что в реестр запрещенных сайтов попадают ресурсы с детской порнографией, материалами экстремистского характера, а также с суицидальным и пронаркотическим контентом. Нередко в перечне можно встретить и очень популярные в стране сайты, например, 4PDA. За
|28.07.2021
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Конкуренты атаковали «русских хакеров» порно-спамом и требуют выкуп за то, чтобы перестать
ех недель назад. Но что-то пошло не так. Неизвестные спамеры завалили форум GIF-изображениями с гей-порно и потребовали с его операторов заплатить вышеупомянутые $5 тыс. с припиской «у тебя ест
|16.06.2021
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Власти собрались пускать россиян на порносайты через госуслуги
Госуслуги для порносайтов В России может появиться разделение порнографического интернет-контента на «незаконный» и «не запрещенный законом», допуск к кото
|18.12.2020
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Шпионское ПО ворует домашнее порно с iPhone и смартфонов на Android
оса — вымогательство, преимущественно на сексуальной почве. Эта программа распространяется через различные сомнительные сайты, в том числе те, на которых предлагаются услуги «эскорта» — проще говоря, проституция. Потенциальных жертв заманивают в чаты в Telegram, затем настоятельно убеждают установить себе мобильное приложение — собственно говоря, сам Goontact. А для iPhone — другой трюк Чащ
|26.02.2020
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Google и «Яндекс» видят и индексируют чаты WhatsApp и Telegram с детским порно
лько в группу, но и видеть номера телефонов участников этих чатов (или групп). Например, журналист, работающий на Deutsche Welle, обнаружил пригласительные ссылки в группы, в которых распространялся «нелегальный порноконтент» (детская порнографию в том числе), а также в ультраправые и антиправительственные группы в WhatsApp. Со своей стороны, Джейн Вонг (JaneWong), эксперт по обратной разра
|29.01.2018
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Порносайты стали запугивать пользователей и вымогать биткоины именем ЦРУ и ФСБ
и использование «Яндекс.карт», может указывать на территориальную принадлежность авторов вредоноса. Порносайты затерроризировали посетителей вредоносами-шантажистами Кроме самого сообщения, вре
|25.11.2015
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Роскомнадзор начал блокировать музыкальные сайты «за детское порно»
«Детская порнография» на музыкальных сайтах Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов м
|20.01.2015
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В 2014 г. интернет-пользователи больше всего жаловались на сайты с детской порнографией и пропагандой запрещенных веществ
б опасном контенте» на главной странице ресурса и разместить свою жалобу в соответствующем разделе: детская порнография, пропаганда запрещенных веществ, призывы к суициду, фишинговые сайты и пр
|27.08.2014
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Как смотрят порно пользователи Windows, Mac, Linux, Android и iOS. Исследование
kBerry — почти 12 минут. Для сравнения, среднее время визита с Android примерно на 4 минуты меньше. Порнотрафик на настольных платформах Доли различных версий Windows в порнотрафике Порнотра
|18.07.2014
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Eset изучила новый банковский троян для любителей японского порно
Эксперты вирусной лаборатории Eset в Братиславе (Словакия) представили анализ банковского трояна Win32/Aibatook, ориентированного на посетителей популярных японских порно-сайтов. Как сообщили CNews в Eset, специалисты компании обнаружили более 90 скомпрометированных площадок, которые перенаправляют пользователей на страницу загрузки Win32/Aibatook. Вредоно
|23.11.2012
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Запрещенная и разрешенная эротика в сети «Билайн». ПРИМЕРЫ
действующим законодательством, соответствуют существующим этическим нормам и принципам, и не имеют порнографического содержания», - пояснила пресс-секретарь «Вымпелкома» Анна Айбашева. Между т
|23.07.2012
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Прокуратура потребовала обязать «Вконтакте» находить и удалять порнографию
потребовав признать незаконным бездействие администрации сайта по ограничению распространения в ней порнографического контента. Прокуратура Мурманска считает, что социальная сеть должна проводи
|05.07.2012
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Пользователю «ВКонтакте» грозит шесть лет тюрьмы за размещение порно-роликов на личной странице
местного жителя, который в открытом доступе на личной странице в соцсети разместил 12 видеороликов порнографического характера. Как уточнили CNews в пресс-службе МВД по республике Бурятия, реч
|26.01.2012
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Покажите ваше порно!
Компания Paraben выпустила вторую версию своего поискового USB-гаджета для обнаружения порно. Новый Porn Detection Stick как и раньше подключается к порту USB, после чего запускает процесс обнаружения на компьютере файлов форматов MOV, MP4, MPEG1–4, ASF или AVI, содержащих пор
|22.12.2011
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Порнодоменам в Рунете объявили войну
ионный центр национального домена сети интернет (КЦ), являющийся регулятором доменных зон .Ru и .РФ, сообщил о заключении соглашения с Лигой безопасности интернета (ЛБИ) о совместной борьбе с детской порнографией. Теперь регистраторы доменных имен смогут приостанавливать делегирование доменов сайтов, на которых ЛБИ обнаружит материалы с соответствующим содержанием. Напомним, в ноябре вступи
|08.11.2011
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Началась премиальная регистрация доменов в порно-зоне .ХХХ
уске «домена для взрослых» в 2004 г. В мае 2006 г. создание новой доменной зоны, ориентированной на порносайты, было приостановлено по требованию администрации президента США Джорджа Буша. Кром
|22.09.2011
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Когда и как начнут фильтровать Рунет
товит документ, призванный законодательно ограничить в России доступ к ресурсам, содержащим детское порно, пропаганду запрещенных веществ и экстремистские материалы, рассказал CNews исполнитель
|02.09.2011
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Самые страшные темы Рунета: бесплатный софт, порно и кулинария
категорию аналитики отнесли ресурсы о кулинарии, красоте, здоровье и моде. Переходы из поисковой выдачи на «женские» сайты дают 15% случаев заражений. На переходы по ссылкам на сайты с бесплатным ПО, порно и «женской» тематикой приходится более половины заражений, связанных с поиском в Рунете. Всего же в «Касперском» говорят, что заметную опасность заражения несет поиск ресурсов по 8 крупны
|21.07.2011
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Прокуратура Воронежа возбудила уголовное дело из-за порно «Вконтакте»
Прокуратурой Левобережного района Воронежа было возбуждено уголовное дело по факту распространения жителем Воронежа в социальной сети «Вконтакте» видеозаписей порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Воронежской области. Предварительной проверкой установлено, что 25-летний житель
|14.06.2011
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Google борется с детским порно лучше, чем «Яндекс»
з содержания выдачи разделов «Картинки» в поисковых системах «Яндекс» и Google по запросам «детское порно» и «child porno». По мнению аналитиков горячей линии фонда «Дружественный Рунет», в пои
|31.05.2011
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Против россиянина возбудили уголовное дело за детское порно «В Контакте»
ографических материалов в интернете, сообщает издание «Взгляд-Инфо». По версии следствия, подозреваемый в июле прошлого года на странице «Павел Морозов» в социальной сети «В Контакте» разместил ролик порнографического содержания с участием несовершеннолетних детей. Уголовное дело возбуждено по статье 242 ч.1 УК РФ «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов», преду
|31.05.2011
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Полиция поймала очередного пользователя «ВКонтакте» на детском порно
По факту размещения видеоролика с детским порно в социальной сети «ВКонтакте» возбуждено уголовное дело. Обвиняемым по делу проходит вл
|23.05.2011
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Facebook запустила технологию PhotoDNA для борьбы с порнографией
Социальная сеть Facebook объявила о том, что запустила технологию PhotoDNA по всему миру, чтобы помочь предотвратить преступления связанные с детской сексуальной эксплуатацией и порнографией и повысить степень защищенности детей в сети. PhotoDNA будет сканировать все фотографии, загружаемые на сайт, и сравнивать их с «черными списками» фотобанков NCMEC, а также внутрен
|04.05.2011
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В России создадут доменную зону, свободную от порно-сайтов
ону .ДЕТИ, призванную защитить детей от негативного и опасного контента. Как рассказал CNews директор КЦ Андрей Колесников, идея создания такой зоны возникла после того, как за рубежом запустили зону порно-доменов .XXX. «В противовес ей мы решили сделать что-то хорошее и полезное», - отмечает он. По словам Колесникова, в новой доменной зоне будут располагаться лишь сайты с качественным конт
|28.04.2011
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Власти закрыли порно-филиал Rutracker.org
также должны понести наказание», - сказано на сайте ГУМВД Киева. В отношении Pornolab.net уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 301 Уголовного кодекса Украины («Распространение видеопродукции порнографического содержания»). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 300 минимальных доходов граждан или ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на т
|15.04.2011
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МВД готовит поисковик порно-картинок
возраста, свастику, машины и т.п. Он также может отличить фото купающихся обнаженных людей от фото порнографического содержания. Остается доработать движок под задачи МВД, говорит гендиректор
|05.04.2011
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Сотрудник ГИБДД распространял порно через интернет со своего домашнего ПК
ения Следственного комитета РФ по региону. По версии следствия, в феврале 2011 г. в городе Горно-Алтайске Республики Алтай подозреваемый Айас Чильчинов распространил в городской сети OngNET материалы порнографического содержания, открыв общий доступ к внутренним ресурсам своего домашнего компьютера. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоя
|01.02.2011
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Милиция: за детское порно должны отвечать порталы, регистраторы и пользователи
ского, сколько прочего «запрещенного контента», к которому организаторы мероприятия отнесли детское порно и экстремистские материалы. Интересно, что тем самым отдел «К» устами своего сотрудника
|27.01.2011
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Порносайты остаются основным источником интернет-угроз
ента для взрослых, а также практические последствия и типы вредоносного ПО, распространяемого через порносайты. Более 72% из 2017 опрошенных в ходе исследования подтвердили, что искали в Сети и
|15.12.2010
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Поиск по картинкам Yahoo начал показывать порно из-за сбоя
абсолютно нейтральный запрос в поисковике по картинкам Yahoo, после чего кликнуть по какому-либо изображению в результатах поиска, высока вероятность того, что вместо этой картинки на экране появится порнография. Порнографические изображения появляются в том числе по таким невинным запросам, как, например, «puppy photos», «car photos» и другие. Представители компании Yahoo уже осведомлены о
|15.10.2010
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Европа - безусловный лидер по продажам мобильного порно
Спрос на порно-контент для мобильников будет неуклонно расти, считают аналитики Juniper Research. По их исследованию, в 2009 г. пользователи мобильных телефонов загрузили на свои устройства контента «дл
|23.07.2010
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Китай снял цензуру с порносайтов. Все силы на борьбу с диссидентами
Китайские интернет-пользователи сообщают о том, что в стране стали доступны многие порносайты, которые ранее блокировались властями. «Они что, больше не блокируют порнографичес
|15.07.2010
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Пакистан лидирует по количеству поисковых запросов о порно
рвом месте в мире по множеству запросов, связанных с сексуальными темами. Среди популярных в стране порно-запросов в том числе и запросы о незаконном сексуальном контенте – например, «секс с де
|25.06.2010
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Порносайты получают свою доменную зону
уске «домена для взрослых» в 2004 г. В мае 2006 г. создание новой доменной зоны, ориентированной на порносайты, было приостановлено по требованию администрации президента США Джорджа Буша. Кром
Порнография и организации, системы, технологии, персоны:
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