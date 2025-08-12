Порнография Проституция Pornography Adults Only индустрия развлечений для взрослых контент для взрослых сайты для взрослых

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Роскомнадзор начал блокировать музыкальные сайты «за детское порно» «Детская порнография» на музыкальных сайтах Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов м

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Eset изучила новый банковский троян для любителей японского порно Эксперты вирусной лаборатории Eset в Братиславе (Словакия) представили анализ банковского трояна Win32/Aibatook, ориентированного на посетителей популярных японских порно-сайтов. Как сообщили CNews в Eset, специалисты компании обнаружили более 90 скомпрометированных площадок, которые перенаправляют пользователей на страницу загрузки Win32/Aibatook. Вредоно

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Прокуратура потребовала обязать «Вконтакте» находить и удалять порнографию потребовав признать незаконным бездействие администрации сайта по ограничению распространения в ней порнографического контента. Прокуратура Мурманска считает, что социальная сеть должна проводи

Пользователю «ВКонтакте» грозит шесть лет тюрьмы за размещение порно-роликов на личной странице местного жителя, который в открытом доступе на личной странице в соцсети разместил 12 видеороликов порнографического характера. Как уточнили CNews в пресс-службе МВД по республике Бурятия, реч

Покажите ваше порно! Компания Paraben выпустила вторую версию своего поискового USB-гаджета для обнаружения порно. Новый Porn Detection Stick как и раньше подключается к порту USB, после чего запускает процесс обнаружения на компьютере файлов форматов MOV, MP4, MPEG1–4, ASF или AVI, содержащих пор

Порнодоменам в Рунете объявили войну ионный центр национального домена сети интернет (КЦ), являющийся регулятором доменных зон .Ru и .РФ, сообщил о заключении соглашения с Лигой безопасности интернета (ЛБИ) о совместной борьбе с детской порнографией. Теперь регистраторы доменных имен смогут приостанавливать делегирование доменов сайтов, на которых ЛБИ обнаружит материалы с соответствующим содержанием. Напомним, в ноябре вступи

Началась премиальная регистрация доменов в порно-зоне .ХХХ уске «домена для взрослых» в 2004 г. В мае 2006 г. создание новой доменной зоны, ориентированной на порносайты, было приостановлено по требованию администрации президента США Джорджа Буша. Кром

Когда и как начнут фильтровать Рунет товит документ, призванный законодательно ограничить в России доступ к ресурсам, содержащим детское порно, пропаганду запрещенных веществ и экстремистские материалы, рассказал CNews исполнитель

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Прокуратура Воронежа возбудила уголовное дело из-за порно «Вконтакте» Прокуратурой Левобережного района Воронежа было возбуждено уголовное дело по факту распространения жителем Воронежа в социальной сети «Вконтакте» видеозаписей порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Воронежской области. Предварительной проверкой установлено, что 25-летний житель

Google борется с детским порно лучше, чем «Яндекс» з содержания выдачи разделов «Картинки» в поисковых системах «Яндекс» и Google по запросам «детское порно» и «child porno». По мнению аналитиков горячей линии фонда «Дружественный Рунет», в пои

Против россиянина возбудили уголовное дело за детское порно «В Контакте» ографических материалов в интернете, сообщает издание «Взгляд-Инфо». По версии следствия, подозреваемый в июле прошлого года на странице «Павел Морозов» в социальной сети «В Контакте» разместил ролик порнографического содержания с участием несовершеннолетних детей. Уголовное дело возбуждено по статье 242 ч.1 УК РФ «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов», преду

Полиция поймала очередного пользователя «ВКонтакте» на детском порно По факту размещения видеоролика с детским порно в социальной сети «ВКонтакте» возбуждено уголовное дело. Обвиняемым по делу проходит вл

Facebook запустила технологию PhotoDNA для борьбы с порнографией Социальная сеть Facebook объявила о том, что запустила технологию PhotoDNA по всему миру, чтобы помочь предотвратить преступления связанные с детской сексуальной эксплуатацией и порнографией и повысить степень защищенности детей в сети. PhotoDNA будет сканировать все фотографии, загружаемые на сайт, и сравнивать их с «черными списками» фотобанков NCMEC, а также внутрен

В России создадут доменную зону, свободную от порно-сайтов ону .ДЕТИ, призванную защитить детей от негативного и опасного контента. Как рассказал CNews директор КЦ Андрей Колесников, идея создания такой зоны возникла после того, как за рубежом запустили зону порно-доменов .XXX. «В противовес ей мы решили сделать что-то хорошее и полезное», - отмечает он. По словам Колесникова, в новой доменной зоне будут располагаться лишь сайты с качественным конт

Власти закрыли порно-филиал Rutracker.org также должны понести наказание», - сказано на сайте ГУМВД Киева. В отношении Pornolab.net уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 301 Уголовного кодекса Украины («Распространение видеопродукции порнографического содержания»). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 300 минимальных доходов граждан или ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на т

МВД готовит поисковик порно-картинок возраста, свастику, машины и т.п. Он также может отличить фото купающихся обнаженных людей от фото порнографического содержания. Остается доработать движок под задачи МВД, говорит гендиректор

Сотрудник ГИБДД распространял порно через интернет со своего домашнего ПК ения Следственного комитета РФ по региону. По версии следствия, в феврале 2011 г. в городе Горно-Алтайске Республики Алтай подозреваемый Айас Чильчинов распространил в городской сети OngNET материалы порнографического содержания, открыв общий доступ к внутренним ресурсам своего домашнего компьютера. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоя

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Порносайты остаются основным источником интернет-угроз ента для взрослых, а также практические последствия и типы вредоносного ПО, распространяемого через порносайты. Более 72% из 2017 опрошенных в ходе исследования подтвердили, что искали в Сети и

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Китай снял цензуру с порносайтов. Все силы на борьбу с диссидентами Китайские интернет-пользователи сообщают о том, что в стране стали доступны многие порносайты, которые ранее блокировались властями. «Они что, больше не блокируют порнографичес

Пакистан лидирует по количеству поисковых запросов о порно рвом месте в мире по множеству запросов, связанных с сексуальными темами. Среди популярных в стране порно-запросов в том числе и запросы о незаконном сексуальном контенте – например, «секс с де