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Порнография Проституция Pornography Adults Only индустрия развлечений для взрослых контент для взрослых сайты для взрослых


 

 


10.08.2022 Качать порно с торрентов больше не уголовное преступление. Верховный суд разрешил

детельствующих о том, что обвиняемый совершил действия, направленные на распространение видеоролика порнографического содержания», – говорится в решении Верховного суда. Порно у российских влас
17.02.2022 В Рунете хотят блокировать информацию о феминизме наравне с детским порно и пропагандой суицида

читаю, мы тоже должны найти точку приложения собственных усилий», — сказала сенатор Павлова. Противоправный контент Действующим законодательством предусмотрена внесудебная блокировка сайтов с детской порнографией, информацией о способах употребления наркотиков и нелегальной продаже алкоголя, суицидальной информацией, призывами к массовым беспорядкам, выражением неуважения к обществу, госуда
18.11.2021 Скандально известный сайт для взрослых рассекретил десятки миллионов своих почитателей

ючали, помимо указания пользовательского имени и пола, некоторые платежные данные. 719 тыс. записей содержали сообщения в чатах, публичных и приватных с идентификационной информацией об отправителях. Сайт для взрослых протек данными пользователей и моделей Еще 134 млн записей — это информация о токенах и платежных переводах моделям. Риск для приватности и физической безопасности По мнению Д
07.09.2021 Роскомнадзор даст российским банкам доступ к детскому порно, сайтам про наркотики и экстремизм

тра запрещенной информации. Другими словами, банки будут отказывать таким клиентам в любых операциях с деньгами и иным имуществом. Напомним, что в реестр запрещенных сайтов попадают ресурсы с детской порнографией, материалами экстремистского характера, а также с суицидальным и пронаркотическим контентом. Нередко в перечне можно встретить и очень популярные в стране сайты, например, 4PDA. За
28.07.2021 Конкуренты атаковали «русских хакеров» порно-спамом и требуют выкуп за то, чтобы перестать

ех недель назад. Но что-то пошло не так. Неизвестные спамеры завалили форум GIF-изображениями с гей-порно и потребовали с его операторов заплатить вышеупомянутые $5 тыс. с припиской «у тебя ест
16.06.2021 Власти собрались пускать россиян на порносайты через госуслуги

Госуслуги для порносайтов В России может появиться разделение порнографического интернет-контента на «незаконный» и «не запрещенный законом», допуск к кото
29.01.2018 Порносайты стали запугивать пользователей и вымогать биткоины именем ЦРУ и ФСБ

и использование «Яндекс.карт», может указывать на территориальную принадлежность авторов вредоноса. Порносайты затерроризировали посетителей вредоносами-шантажистами Кроме самого сообщения, вре
25.11.2015 Роскомнадзор начал блокировать музыкальные сайты «за детское порно»

«Детская порнография» на музыкальных сайтах Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов м
20.01.2015 В 2014 г. интернет-пользователи больше всего жаловались на сайты с детской порнографией и пропагандой наркотиков

б опасном контенте» на главной странице ресурса и разместить свою жалобу в соответствующем разделе: детская порнография, пропаганда наркотиков, призывы к суициду, фишинговые сайты и пр. Жалобы

27.08.2014 Как смотрят порно пользователи Windows, Mac, Linux, Android и iOS. Исследование

Владельцы «яблочных» компьютеров Mac чаще смотрят порнографию в интернете, чем пользователи Windows, а среди владельцев смартфонов больше всего времени на просмотр порно тратят обладатели BlackBerry — популярных устройств среди топ-менеджеров и руководителей компаний. Такие данные содержатся в отчете, опубликованном сайтом PornHub.com, составленном на осн
18.07.2014 Eset изучила новый банковский троян для любителей японского порно

Эксперты вирусной лаборатории Eset в Братиславе (Словакия) представили анализ банковского трояна Win32/Aibatook, ориентированного на посетителей популярных японских порно-сайтов. Как сообщили CNews в Eset, специалисты компании обнаружили более 90 скомпрометированных площадок, которые перенаправляют пользователей на страницу загрузки Win32/Aibatook. Вредоно
23.07.2012 Прокуратура потребовала обязать «Вконтакте» находить и удалять порнографию

потребовав признать незаконным бездействие администрации сайта по ограничению распространения в ней порнографического контента. Прокуратура Мурманска считает, что социальная сеть должна проводи
05.07.2012 Пользователю «ВКонтакте» грозит шесть лет тюрьмы за размещение порно-роликов на личной странице

местного жителя, который в открытом доступе на личной странице в соцсети разместил 12 видеороликов порнографического характера. Как уточнили CNews в пресс-службе МВД по республике Бурятия, реч
26.01.2012 Покажите ваше порно!

Компания Paraben выпустила вторую версию своего поискового USB-гаджета для обнаружения порно. Новый Porn Detection Stick как и раньше подключается к порту USB, после чего запускает процесс обнаружения на компьютере файлов форматов MOV, MP4, MPEG1–4, ASF или AVI, содержащих пор
22.12.2011 Порнодоменам в Рунете объявили войну

ионный центр национального домена сети интернет (КЦ), являющийся регулятором доменных зон .Ru и .РФ, сообщил о заключении соглашения с Лигой безопасности интернета (ЛБИ) о совместной борьбе с детской порнографией. Теперь регистраторы доменных имен смогут приостанавливать делегирование доменов сайтов, на которых ЛБИ обнаружит материалы с соответствующим содержанием. Напомним, в ноябре вступи
08.11.2011 Началась премиальная регистрация доменов в порно-зоне .ХХХ

уске «домена для взрослых» в 2004 г. В мае 2006 г. создание новой доменной зоны, ориентированной на порносайты, было приостановлено по требованию администрации президента США Джорджа Буша. Кром
22.09.2011 Когда и как начнут фильтровать Рунет

товит документ, призванный законодательно ограничить в России доступ к ресурсам, содержащим детское порно, пропаганду наркотиков и экстремистские материалы, рассказал CNews исполнительный дирек
02.09.2011 Самые страшные темы Рунета: бесплатный софт, порно и кулинария

категорию аналитики отнесли ресурсы о кулинарии, красоте, здоровье и моде. Переходы из поисковой выдачи на «женские» сайты дают 15% случаев заражений. На переходы по ссылкам на сайты с бесплатным ПО, порно и «женской» тематикой приходится более половины заражений, связанных с поиском в Рунете. Всего же в «Касперском» говорят, что заметную опасность заражения несет поиск ресурсов по 8 крупны
21.07.2011 Прокуратура Воронежа возбудила уголовное дело из-за порно «Вконтакте»

Прокуратурой Левобережного района Воронежа было возбуждено уголовное дело по факту распространения жителем Воронежа в социальной сети «Вконтакте» видеозаписей порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Воронежской области. Предварительной проверкой установлено, что 25-летний житель

14.06.2011 Google борется с детским порно лучше, чем «Яндекс»

з содержания выдачи разделов «Картинки» в поисковых системах «Яндекс» и Google по запросам «детское порно» и «child porno». По мнению аналитиков горячей линии фонда «Дружественный Рунет», в пои
31.05.2011 Против россиянина возбудили уголовное дело за детское порно «В Контакте»

ографических материалов в интернете, сообщает издание «Взгляд-Инфо». По версии следствия, подозреваемый в июле прошлого года на странице «Павел Морозов» в социальной сети «В Контакте» разместил ролик порнографического содержания с участием несовершеннолетних детей. Уголовное дело возбуждено по статье 242 ч.1 УК РФ «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов», преду
31.05.2011 Полиция поймала очередного пользователя «ВКонтакте» на детском порно

По факту размещения видеоролика с детским порно в социальной сети «ВКонтакте» возбуждено уголовное дело. Обвиняемым по делу проходит владелец страницы под ником «Павел Морозов», проживающий в г. Ртищево Саратовской области. Настоящее и
23.05.2011 Facebook запустила технологию PhotoDNA для борьбы с порнографией

Социальная сеть Facebook объявила о том, что запустила технологию PhotoDNA по всему миру, чтобы помочь предотвратить преступления связанные с детской сексуальной эксплуатацией и порнографией и повысить степень защищенности детей в сети. PhotoDNA будет сканировать все фотографии, загружаемые на сайт, и сравнивать их с «черными списками» фотобанков NCMEC, а также внутрен
04.05.2011 В России создадут доменную зону, свободную от порно-сайтов

ону .ДЕТИ, призванную защитить детей от негативного и опасного контента. Как рассказал CNews директор КЦ Андрей Колесников, идея создания такой зоны возникла после того, как за рубежом запустили зону порно-доменов .XXX. «В противовес ей мы решили сделать что-то хорошее и полезное», - отмечает он. По словам Колесникова, в новой доменной зоне будут располагаться лишь сайты с качественным конт
28.04.2011 Власти закрыли порно-филиал Rutracker.org

также должны понести наказание», - сказано на сайте ГУМВД Киева. В отношении Pornolab.net уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 301 Уголовного кодекса Украины («Распространение видеопродукции порнографического содержания»). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 300 минимальных доходов граждан или ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на т
15.04.2011 МВД готовит поисковик порно-картинок

возраста, свастику, машины и т.п. Он также может отличить фото купающихся обнаженных людей от фото порнографического содержания. Остается доработать движок под задачи МВД, говорит гендиректор

05.04.2011 Сотрудник ГИБДД распространял порно через интернет со своего домашнего ПК

ения Следственного комитета РФ по региону. По версии следствия, в феврале 2011 г. в городе Горно-Алтайске Республики Алтай подозреваемый Айас Чильчинов распространил в городской сети OngNET материалы порнографического содержания, открыв общий доступ к внутренним ресурсам своего домашнего компьютера. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоя
01.02.2011 Милиция: за детское порно должны отвечать порталы, регистраторы и пользователи

ители на их сайтах». Выступление милиционера относилось к проблемам распространения не столько пиратского, сколько прочего «запрещенного контента», к которому организаторы мероприятия отнесли детское порно и экстремистские материалы. Интересно, что тем самым отдел «К» устами своего сотрудника вступило в обсуждение ответственности провайдеров и хостинговых площадок за неправомерный контент и
27.01.2011 Порносайты остаются основным источником интернет-угроз

ента для взрослых, а также практические последствия и типы вредоносного ПО, распространяемого через порносайты. Более 72% из 2017 опрошенных в ходе исследования подтвердили, что искали в Сети и
15.12.2010 Поиск по картинкам Yahoo начал показывать порно из-за сбоя

абсолютно нейтральный запрос в поисковике по картинкам Yahoo, после чего кликнуть по какому-либо изображению в результатах поиска, высока вероятность того, что вместо этой картинки на экране появится порнография. Порнографические изображения появляются в том числе по таким невинным запросам, как, например, «puppy photos», «car photos» и другие. Представители компании Yahoo уже осведомлены о
15.10.2010 Европа - безусловный лидер по продажам мобильного порно

Спрос на порно-контент для мобильников будет неуклонно расти, считают аналитики Juniper Research. По их исследованию, в 2009 г. пользователи мобильных телефонов загрузили на свои устройства контента «дл
23.07.2010 Китай снял цензуру с порносайтов. Все силы на борьбу с диссидентами

Китайские интернет-пользователи сообщают о том, что в стране стали доступны многие порносайты, которые ранее блокировались властями. «Они что, больше не блокируют порнографичес
15.07.2010 Пакистан лидирует по количеству поисковых запросов о порно

рвом месте в мире по множеству запросов, связанных с сексуальными темами. Среди популярных в стране порно-запросов в том числе и запросы о незаконном сексуальном контенте – например, «секс с де
25.06.2010 Порносайты получают свою доменную зону

уске «домена для взрослых» в 2004 г. В мае 2006 г. создание новой доменной зоны, ориентированной на порносайты, было приостановлено по требованию администрации президента США Джорджа Буша. Кром
10.02.2010 CNews TV. Связисты против детского порно

омстар-ОТС» и «Скай-Линк» обязались защищать пользователей глобальной паутины от контакта с детским порно. смотреть на CNews.TV
09.02.2010 Ведущие российские интернет-провайдеры подписали xартию по борьбе с детской порнографией в Сети

В присутствии министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Игоря Щёголева ведущие российские интернет-провайдеры подписали Хартию операторов связи России по борьбе с детской порнографией в сети интернет, говорится в сообщении Минкомсвязи. Подписи под Хартией поставили генеральные директора: Евгений Юрченко («Связьинвест»), Сергей Приданцев («Комстар-ОТС»), Александ
12.01.2010 Китаец получил премию за донос на порносайты

размере 10 тыс. юаней (около $1,466) за донос на обнаруженные им сайты с сексуальным контентом, благодаря которому эти ресурсы был закрыты. Как сообщает Beijing News, студент донес на 32 веб-сайта с порнографией, победив в национальном конкурсе, который призывал всех пользователей сообщать о таком контенте в Сети властям за вознаграждение. Студент-победитель утверждает, что из-за порнограф
16.10.2009 С начала года в РФ было закрыто около 150 сайтов с детским порно

Сотрудники Управления «К» МВД РФ с начала года пресекли деятельность около 150 интернет-ресурсов с детской порнографией и возбудили 137 уголовных дел против ее распространителей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД РФ Рашида Нургалиев
17.09.2009 Власти хотят наказывать провайдеров за порнографию

рнет в контакт с детьми. Также авторы исследования установили, что материалы, классифицируемые как «детская порнография», содержатся на более чем 4 млн веб-сайтов, а ежедневно в Сети появляется
12.08.2009 Дети идут в Сеть за видео и порно

рвисе YouTube, общения с друзьями в социальных сетях, а также поиска контента по запросам «секс» и «порно», говорится в новом исследовании компании Symantec. Специалисты Symantec выделили 100 н

Публикаций - 716, упоминаний - 884

Порнография замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Google LLC 11281 73
Meta Platforms - Facebook 4362 48
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3116 46
Microsoft Corporation 23927 46
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4421 45
X Corp - Twitter 2776 37
Yahoo! 3687 36
Yandex - Яндекс 6255 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8305 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10311 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10528 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7518 20
VK - Mail.ru Group 3269 19
Apple Inc 11523 17
Dr.Web - Доктор Веб 1231 15
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 231 15
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 410 15
Telegram Group 1341 14
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 171 13
Amazon Inc - Amazon.com 2863 12
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1202 11
PayPal 652 11
AOL Inc 1589 11
Sony 6481 9
Webmoney 524 8
Samsung Electronics 9892 8
Verizon Communications - Bell Atlanitic 986 8
IBM - International Business Machines Corp 9296 8
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1119 8
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 255 7
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 510 7
Rambler Group - Рамблер ГК 864 7
Цифра ГК 2234 6
Sophos - SophosLabs 406 6
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1572 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 798 5
Google Russia - Гугл Россия 154 5
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 5
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1409 5
PornHub 26 19
eBay Inc 1604 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 4891 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 745 10
Assist - Ассист 203 9
Visa International 1901 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6298 8
Marshall Capital Partners 69 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1799 7
LinkedIn 606 7
Россети Ленэнерго 1941 6
Резонанс НПП 354 6
Флибуста 30 6
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 6
Crescent Publishing Group 4 4
Открытие ФК - Банк Открытие 521 4
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 201 4
Private Media Group 10 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 459 4
101Hotels.com 562 4
Совкомбанк Совесть 268 4
Альфа-Банк 1646 4
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 3
ВТБ - ВТБ24 661 3
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 175 3
MindGeek 3 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 231 3
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 109 3
Walt Disney Company 575 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 63 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 79 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6740 2
Colonial Pipeline 28 2
Независимая филиппинская церковь - Iglesia Filipina Independiente - Аглипаянцы - Филиппинская католическая церковь - Католическая церковь на Филиппинах 2 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 412 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1044 2
Atlantis Blue Capital 3 2
Совкомбанк ПАО 223 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4947 85
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2497 82
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 58
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3093 32
Судебная власть - Judicial power 2183 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10047 31
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2860 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4647 21
Президент Российской Федерации 3949 18
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 136 16
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 720 16
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 350 16
Верховный суд Российской Федерации 711 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5395 14
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1002 14
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 416 13
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 370 13
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1095 12
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 165 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2597 11
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1373 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 674 9
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 185 9
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 512 9
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 73 8
Правительство Москвы 2128 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 299 7
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 187 7
Районные суды РФ 65 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 623 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4032 6
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 112 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 260 5
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 248 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1258 5
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2833 4
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 80 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 57 28
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 992 27
РосКомСвобода - Общественная организация 86 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 7
Единая Россия - Политическая партия 278 6
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 5
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 97 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 240 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 3
Демократическая политическая партия США 111 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 161 2
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 2
Коммунизм - Коммунистические партии 72 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 96 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 2
Русский Щит - ассоциация 38 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 622 2
ЛДПР 100 2
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 14 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 46 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
Московская ассоциация предпринимателей 7 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
Ассоциация российских хостинг-провайдеров 4 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 38 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2636 1
АЮР - Ассоциация юристов России 35 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 172 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 42 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 513 1
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