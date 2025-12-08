Разделы

Мизулина Елена


СОБЫТИЯ


08.12.2025 Мизулина: Школьники и будущие ИТ-специалисты массово мечтают уехать из страны из-за блокировок интернета 1
30.07.2024 Суверенный «убийца» Patreon под угрозой блокировки в России. Блогеры рискуют остаться без Boosty и без заработка 1
30.05.2022 Дочка Мизулиной требует ввести в Рунете «превентивные блокировки» сайтов без суда 1
10.02.2022 «Лиги безопасного интернета» больше нет. Из нее вышли все участники, грядет масштабная реорганизация 1
11.11.2021 Онлайн-кинотеатры нарвались на гигантские штрафы Роскомнадзора за мат и сцены секса в старом кино 1
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 1
03.06.2021 Российских школьников загонят в «белый интернет» с «проверенным содержанием и ценностями» 2
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой 1
08.02.2021 Власти обяжут зарубежные ИТ-компании иметь представительства в России 1
01.02.2021 Путин распорядился усложнить жизнь в России для Facebook и Twitter 1
23.11.2020 Минцифры отменяет создание системы фильтрации интернета для детей за 4,2 миллиарда 1
27.08.2020 Дочка Мизулиной требует ограничить скорость для иностранных соцсетей и мессенджеров. Telegram снова в опасности 2
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами 2
18.10.2016 На Украине запретили «Золотую корону», «Юнистрим» и другие российские платежные системы 1
24.12.2014 ФСКН поддержала введение предфильтрации интернет-контента в России 1
21.04.2014 В России могут появиться особый «детский интернет» и «детские сим-карты» 1
10.04.2014 В Москве пройдет форум безопасного интернета 1
26.06.2013 Существуют ли эффективные интернет-фильтры? 1
11.07.2012 «Черный список интернета»: Эксперты называют самое опасное место закона 1
08.06.2012 В России может появиться реестр запрещенных сайтов 1
08.06.2012 Госдума намерена создать единый реестр сайтов с запрещенной в РФ информацией 1
26.10.2011 IV Неделя Российского Интернета завершила свою работу 1
22.06.2007 Россия: интернет в порноиндустрии станет отягчающим обстоятельством? 1
20.06.2007 Россия находится в числе лидеров по распространению детской интернет-порнографии 1

Публикаций - 24, упоминаний - 27

Мизулина Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12255 9
Meta Platforms - Facebook 4531 7
Ростелеком 10306 5
X Corp - Twitter 2907 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 5
VK - Mail.ru Group 3532 4
Microsoft Corporation 25236 3
Telegram Group 2571 3
Yandex - Яндекс 8434 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 3
Apple Inc 12628 2
GitHub 963 2
Google Russia - Гугл Россия 219 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
МегаФон 9892 2
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 122 1
Patreon 15 1
Wakie - Будист - Budist 12 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 1
Yahoo! 3707 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
InfoWatch - Инфовотч 1088 1
ByteDance 41 1
Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям 3 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 95 2
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 54 1
Fastlane Ventures 35 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 86 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 115 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
PornHub 26 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 193 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 1
NanduQ - Qiwi 1004 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 13
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 12
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 1
Президент Украины 126 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 154 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 275 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Конституционный суд РФ 109 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 108 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 12
Единая Россия - Политическая партия 316 5
АЮР - Ассоциация юристов России 50 3
ЛДПР 110 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 9
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3103 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 5
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3109 4
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1054 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5145 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1783 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 966 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 338 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
Data monetization - Монетизация данных 1835 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 579 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 911 1
Оповещение и уведомление - Notification 5376 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 113 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 868 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2300 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 15
Google YouTube - Видеохостинг 2885 8
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 871 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 2
ByteDance - TikTok 317 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 30 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 2
X Corp - Twitter Periscope - Служба потокового вещания видео 16 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 249 1
FreePik 1435 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 175 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 188 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 502 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 1
Rakuten Viber 650 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 132 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 426 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 41 1
Webmoney Transfer 155 1
VK - My.Games 77 1
Мизулина Екатерина 16 10
Путин Владимир 3349 6
Давыдов Денис 46 6
Щеголев Игорь 698 4
Хинштейн Александр 146 4
Малофеев Константин 117 3
Горелкин Антон 108 3
Мишустин Михаил 734 3
Боярский Сергей 33 3
Железняк Сергей 22 2
Решульский Сергей 2 2
Вышинский Кирилл 2 2
Башкин Александр 8 2
Чернышенко Дмитрий 575 2
Нилов Ярослав 19 2
Журавлев Александр 18 1
Лебедев Павел 35 1
Пушков Алексей 12 1
Малькевич Александр 3 1
Федоров Кирилл 5 1
Астахов Павел 9 1
Бурматов Владимир 6 1
Райбман Михаил 3 1
Орехович Александра 13 1
Скусов Станислав 2 1
Пахомчик Екатерина 1 1
Перевалов Вадим 4 1
Валеев Алишер 1 1
Гадельшина Эльвира 1 1
Васильев Станислав 3 1
Malmström Cecilia - Мальстрем Сесилия 2 1
Отраковский Иван 1 1
Kharaneka Pavel - Харанека Павел 1 1
Микаэлян Инга 1 1
Касперская Наталья 303 1
Жаров Александр 178 1
Никифоров Николай 1136 1
Песков Дмитрий 113 1
Колесников Андрей 89 1
Аксенов Сергей 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 7
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Турция - Турецкая республика 2486 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 3
Европа 24634 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Украина 7793 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 75 1
Казахстан - Республика 5792 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Франция - Французская Республика 7975 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 1
Великобритания - Лондон 2407 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 179 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 205 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 14
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 11
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 5
Blacklist - Чёрный список 671 5
Противоправный (деструктивный) контент 31 5
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 70 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 5
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 537 5
Цензура - Свобода слово 507 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 5
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 446 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 195 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 2
White list - Белый список 117 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 2
Налогообложение - The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 19 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 2
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 358 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
Паспорт - Паспортные данные 2734 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 2
Пропаганда и агитация 195 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 643 2
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 307 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 372 2
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 29 2
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 94 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 4
РИА Новости 984 3
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 2
Ведомости 1233 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
Царьград - телеканал 28 1
Mash - telegram-канал 19 1
Wikipedia - Википедия 585 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
Известия ИД 704 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

