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Пушков Алексей



17.04.2025 Россияне хотят, чтобы ИИ проходил за них собеседование при устройстве на работу. Рекрутеры против 1
17.09.2024 За дипфейки в России хотят сажать на срок до шести лет 1
17.12.2021 ИТ-компании завалят новыми налогами за работу в России 1
23.11.2021 Объявлена «чертова дюжина» ИТ-компаний, которые будут карать за отсутствие офиса в России. Под ударом Telegram и Zoom 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
20.07.2021 Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России 1
27.05.2021 Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть 1
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 1
21.05.2021 Власти вводят драконовские меры против иностранных интернет-компаний. В опасности Facebook, Google и Telegram 1
08.02.2021 Власти обяжут зарубежные ИТ-компании иметь представительства в России 1
30.12.2020 В России будут блокировать YouTube и Facebook. Закон подписан 1
19.11.2020 Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Пушков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4456 10
X Corp - Twitter 2876 9
Google LLC 11904 8
Telegram Group 2132 5
Google Russia - Гугл Россия 183 2
Amazon Inc - Amazon.com 3034 2
VK - Mail.ru Group 3475 2
GoDaddy - Регистратор доменных имен 55 2
Cloudflare 115 2
DigitalOcean 28 2
Apple Inc 12227 2
МегаФон 9151 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4080 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 283 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 66 1
Инфоресурс СПб 3 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 735 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 251 2
IKEA - ИКЕА 159 2
iHerb - маркетплейс 16 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7503 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2856 1
Газпром ПАО 1358 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 242 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 38 1
Media Direction Group 3 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 120 1
Лемчик, Крупский и Партнеры 2 1
101Hotels.com 456 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 1
Unsplash 939 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 40 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3395 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4598 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6044 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2944 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 710 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 319 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5041 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 250 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 121 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2011 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 96 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 456 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1150 1
Единая Россия - Политическая партия 297 8
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 100 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 97 1
АЮР - Ассоциация юристов России 45 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10721 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7323 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7869 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2938 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2968 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4835 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7470 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1860 2
SERP - Search Engine Results Page - поисковая выдача 15 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14422 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3799 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12245 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 607 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1679 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5129 1
Аксессуары 3949 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12332 1
Маркировка - Marking 1104 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3234 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8238 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2994 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5217 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 167 1
Google YouTube - Видеохостинг 2793 5
ByteDance - TikTok 273 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 782 3
Rakuten Viber 630 3
WhatsApp Messenger 1107 3
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 138 3
Google Gmail 954 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 469 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 756 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 566 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1822 1
Apple Pay 492 1
Samsung Pay 292 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Alibaba Group - AliPay 72 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 225 1
Pinterest 67 1
Discord 125 1
BIGO Technology - BIGO LIVE - Likeme - Likee 18 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 25 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 92 1
Хинштейн Александр 142 9
Боярский Сергей 28 9
Путин Владимир 3224 8
Горелкин Антон 98 8
Кудрявцев Максим 41 6
Боярский Михаил 9 6
Мишустин Михаил 691 3
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Ракова Наталия 1 1
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Рогаткин Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13387 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17324 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 923 2
Швеция - Королевство 3639 1
Израиль 2746 1
Великобритания - Лондон 2390 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 1
Франция - Французская Республика 7888 1
Европа 21876 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Беслан 32 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8171 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6286 7
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 85 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3308 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 5
Цензура - Свобода слово 498 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4202 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 502 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11070 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6041 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3528 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1759 2
Blacklist - Чёрный список 634 2
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - инагент 50 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10110 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8944 1
Налогообложение - The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 19 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11138 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1575 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 959 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 708 1
Федеральный закон 482-ФЗ - О механизме удаленной идентификации клиентов кредитной организации, удаленной биометрической идентификации (ЕБС) через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) 11 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 354 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 174 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 994 5
РИА Новости 935 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 3
Wikipedia - Википедия 525 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1935 2
Sputnik 57 2
Царьград - телеканал 27 2
Соловьев Live - YouTube-канал 5 2
Forbes - Форбс 844 1
Ведомости 1057 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3269 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 549 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 618 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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